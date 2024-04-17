Без помощи США Харьков может стать "вторым Алеппо", - мэр Терехов

Помощь от США, которая блокируется в Конгрессе, имеет критическое значение для Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил мэр Игорь Терехов.

По словам главы города, россияне изменили тактику, пытаясь уничтожить энергоснабжение города и запугать 1,3 млн его жителей обстрелами жилых кварталов, в результате чего люди сталкиваются с внеплановыми отключениями электроэнергии на несколько часов подряд.

Терехов отметил, что пакет военной помощи США на сумму 60 миллиардов долларов, который блокируется в Конгрессе, имеет "критическое значение для нас". Мэр призвал Запад переключить внимание на двухлетнюю войну.

"Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить, чтобы Харьков стал вторым Алеппо", – добавил глава города.

Напомним, что в 2016 году Россия поддержала правительство диктатора Башара Асада и начала бомбардировку восточных районов сирийского города Алеппо. Это привело к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.

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