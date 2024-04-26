РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9614 посетителей онлайн
Новости Война
3 576 10

Оборона Харькова: не допустить паники и работать с гражданскими, - командир 225 ШБ Ширяев

Олег Ширяєв

Российские захватчики вряд ли откажутся от планов оккупировать Харьков. Безопасность города зависит не только от оборонительных сооружений, но и от работы с гражданскими.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев (Сирко), передает Цензор.НЕТ.

"Могу утвердительно сказать, что да, эти намерения у врага есть. Но их реализация зависит от многих факторов. В частности, наличия достаточного ресурса среди личного состава и техники, обстановки на фронте, внутриполитической составляющей в самой стране-агрессоре. Но главный фактор, который они не учли, это не только специфика масштабов города, а прежде всего фактор харьковчан", - подчеркнул он.

По словам комбата, россияне годами распространяют и культивируют тезисы, что "Харьков - русский город". Это делают через агентов Кремля и внутри Украины, однако за 10 лет войны россиянам не удалось воплотить его в реальность - а поводов для паники нет и сегодня.

Читайте: Последствия вражеского удара по Харькову: пострадали шесть жителей. ФОТОрепортаж

По мнению воина, безопасность города зависит не только от оборонительных сооружений, количества военных и техники. Сейчас необходимо проводить огромный объем работы с гражданскими: не допустить паники и всегда готовиться к возможному сопротивлению.

"Харьковчане уже давно должны иметь навыки владения стрелковым оружием и основами первичной медицины, а также понимать примерный алгоритм действий на различные случаи развертывания событий", - сказал Ширяев.

Также он заявил, что РФ атакует спальные и центральные районы Харькова прежде всего для того, чтобы психологически давить на горожан, разувериться в них и посеять панику.

Читайте также: В Харькове частично восстановили работу разрушенной телебашни, - Синегубов

"Не забывайте, что враг коварен, постоянно учится и придумывает новые способы ведения войны различными, в основном запрещенными методами. Наша сила прежде всего в единстве, сплоченности и желании победы. Харьков за свою современную историю, еще во время Второй мировой войны, был дважды в оккупации, было разрушено большое количество объектов. И, несмотря ни на что, был отстроен и стал лучшим городом, центром научной и молодежной культуры", - отметил он.

В то же время судьбы "второго Алеппо" для города предсказать не может никто, добавил командир, поскольку ожидать от РФ можно чего угодно. По его словам, паниковать не стоит.

Также комбат 225-го ОШБр добавил, что первоочередным шагом должно стать закрытие неба над городом, и "этот ресурс есть у зарубежных партнеров Украины". По его мнению, есть надежда на то, что Харькову предоставят эту поддержку и защиту.

Также смотрите: Бойцы 225 ОШБ ликвидировали командира взвода одного из подразделений ВС РФ под Авдеевкой. ВИДЕО 18+

Автор: 

Харьков (7448) Ширяев (22) ВСУ (6543)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Никто никому ничего не должен. Или своими ручками на подземных заводах на экономике военных рельсов или догонялки с военкоматами, московитские сериальчики, употребление пропаганды московитов и тд.
показать весь комментарий
26.04.2024 13:14
+2
что то про сумы уже забыли боты кацапские? а как разгоняли как разгоняли.им под синьковкой(купянское направлю) фпвшники дули крутят уже как год с их наступлением в 100к народу и 1 к танков,какой нах харьков?ну реально отвлечение внимания,тем паче там не манекены со 115 стоят.
показать весь комментарий
26.04.2024 13:07
+1
Тре не закрити небо над містом, а відкрити над моцквою!
показать весь комментарий
26.04.2024 13:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Никто никому ничего не должен. Или своими ручками на подземных заводах на экономике военных рельсов или догонялки с военкоматами, московитские сериальчики, употребление пропаганды московитов и тд.
показать весь комментарий
26.04.2024 13:14 Ответить
Тре не закрити небо над містом, а відкрити над моцквою!
показать весь комментарий
26.04.2024 13:07 Ответить
что то про сумы уже забыли боты кацапские? а как разгоняли как разгоняли.им под синьковкой(купянское направлю) фпвшники дули крутят уже как год с их наступлением в 100к народу и 1 к танков,какой нах харьков?ну реально отвлечение внимания,тем паче там не манекены со 115 стоят.
показать весь комментарий
26.04.2024 13:07 Ответить
Ого як завернув! Я б ніколи не здогадався, що це втікачі-ухилянти тримають українську оборонну економіку на плаву.
показать весь комментарий
26.04.2024 13:55 Ответить
Судячи з розвитку подій орки скоріше на Дніпро підуть.
показать весь комментарий
26.04.2024 13:46 Ответить
Я хренею... А слабо комбатам собраться, как черным полковникам в Греции когда-то и скорректировать чутка государственный курс?
показать весь комментарий
26.04.2024 13:47 Ответить
На этом Ширяеве клейма ставить негде. Выпердыш Кивы . Могу с первого раза угадать , чем этот хер займется после войны - рэкетом и рейдерством.
показать весь комментарий
26.04.2024 13:53 Ответить
"Харків'яни вже давно повинні мати навички володіння стрілецькою зброєю й основами первинної медицини, а також розуміти приблизний алгоритм дій на різні випадки розгортання подій"
Це не тільки в Харкові , це по всій Україні , повинні мати навички , і тактичної медицини, і володінням стрілецької зброї .
показать весь комментарий
26.04.2024 20:17 Ответить
 
 