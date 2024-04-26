Оборона Харькова: не допустить паники и работать с гражданскими, - командир 225 ШБ Ширяев

Российские захватчики вряд ли откажутся от планов оккупировать Харьков. Безопасность города зависит не только от оборонительных сооружений, но и от работы с гражданскими.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев (Сирко), передает Цензор.НЕТ.

"Могу утвердительно сказать, что да, эти намерения у врага есть. Но их реализация зависит от многих факторов. В частности, наличия достаточного ресурса среди личного состава и техники, обстановки на фронте, внутриполитической составляющей в самой стране-агрессоре. Но главный фактор, который они не учли, это не только специфика масштабов города, а прежде всего фактор харьковчан", - подчеркнул он.

По словам комбата, россияне годами распространяют и культивируют тезисы, что "Харьков - русский город". Это делают через агентов Кремля и внутри Украины, однако за 10 лет войны россиянам не удалось воплотить его в реальность - а поводов для паники нет и сегодня.

Читайте: Последствия вражеского удара по Харькову: пострадали шесть жителей. ФОТОрепортаж

По мнению воина, безопасность города зависит не только от оборонительных сооружений, количества военных и техники. Сейчас необходимо проводить огромный объем работы с гражданскими: не допустить паники и всегда готовиться к возможному сопротивлению.

"Харьковчане уже давно должны иметь навыки владения стрелковым оружием и основами первичной медицины, а также понимать примерный алгоритм действий на различные случаи развертывания событий", - сказал Ширяев.

Также он заявил, что РФ атакует спальные и центральные районы Харькова прежде всего для того, чтобы психологически давить на горожан, разувериться в них и посеять панику.

Читайте также: В Харькове частично восстановили работу разрушенной телебашни, - Синегубов

"Не забывайте, что враг коварен, постоянно учится и придумывает новые способы ведения войны различными, в основном запрещенными методами. Наша сила прежде всего в единстве, сплоченности и желании победы. Харьков за свою современную историю, еще во время Второй мировой войны, был дважды в оккупации, было разрушено большое количество объектов. И, несмотря ни на что, был отстроен и стал лучшим городом, центром научной и молодежной культуры", - отметил он.

В то же время судьбы "второго Алеппо" для города предсказать не может никто, добавил командир, поскольку ожидать от РФ можно чего угодно. По его словам, паниковать не стоит.

Также комбат 225-го ОШБр добавил, что первоочередным шагом должно стать закрытие неба над городом, и "этот ресурс есть у зарубежных партнеров Украины". По его мнению, есть надежда на то, что Харькову предоставят эту поддержку и защиту.

Также смотрите: Бойцы 225 ОШБ ликвидировали командира взвода одного из подразделений ВС РФ под Авдеевкой. ВИДЕО 18+