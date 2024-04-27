Удар по Салтовскому району Харькова: ракеты попали в землю рядом с медкомплексом, повреждены здания, ЛЭП, инженерные коммуникации

В результате ночной атаки войск РФ по Салтовскому району Харькова повреждены здания медицинского комплекса.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под вражеским ударом оказался медкомплекс, в корпусах которого на момент ракетного удара находилось более тысячи человек - 900 пациентов и две с половиной сотни персонала.

"К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень - легкая. Относительно разрушений - от взрывной волны пострадало несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации", - отмечает глава города.

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По его информации, сейчас на месте вражеского удара работают все соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Салтовскому району Харькова. Также Цензор.НЕТ информировал, что после российского удара 22 апреля в Харькове удалось частично восстановить работу телебашни.