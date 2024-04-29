Росіяни вдарили по Харкову КАБом, одна людина постраждала - ОВА (оновлено)

Російські військові завдали удару по Харкову керованою авіабомбою внаслідок цього постраждала жінка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів по Харкову та району", - написав Синєгубов.

Та закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Пізніше очільник ОВА, уточнив, що росіяни вдарили по місту КАБом. Та повідомив, що внаслідок обстрілу постраждала одна жінка.

"Деталі встановлюються. До відбою тривоги перебувайте в укриттях. Повторні пуски", - наголосив Синєгубов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 27 квітня війська РФ вдарили по території медичного закладу в Салтівському районі Харкова, використавши ракети С-300.

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