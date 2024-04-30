Зеленский на Ставке заслушал доклады по поводу переговоров об освобождении пленных

Во время Ставки главнокомандующего Владимир Зеленский заслушал доклады относительно переговоров об освобождении пленных.

Об этом глава государства рассказал в ежедневном обращении, передает Цензор.НЕТ.

С докладами о переговорах об освобождении пленных выступали руководитель ГУР Кирилл Буданов, руководитель СБУ Василий Малюк и представители Координационного штаба обращения с военнопленными.

"Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных. По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность - настолько, насколько это возможно, - какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой", - подчеркнул Зеленский.

Также смотрите: Акции в поддержку пленных защитников Мариуполя прошли в Киеве, Львове и Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кроме того, на Ставке выступал главком Александр Сырский с докладом о фронте, наших позициях, наиболее горячих направлениях и ожидаемых поставках.

Напомним предыдущее заседание Ставки Владимир Зеленский провел 25 апреля.