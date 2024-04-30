Зеленский на Ставке заслушал доклады по поводу переговоров об освобождении пленных
Во время Ставки главнокомандующего Владимир Зеленский заслушал доклады относительно переговоров об освобождении пленных.
Об этом глава государства рассказал в ежедневном обращении, передает Цензор.НЕТ.
С докладами о переговорах об освобождении пленных выступали руководитель ГУР Кирилл Буданов, руководитель СБУ Василий Малюк и представители Координационного штаба обращения с военнопленными.
"Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных. По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность - настолько, насколько это возможно, - какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, на Ставке выступал главком Александр Сырский с докладом о фронте, наших позициях, наиболее горячих направлениях и ожидаемых поставках.
Напомним предыдущее заседание Ставки Владимир Зеленский провел 25 апреля.
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Знаю одного злісного уклоніста. Можна забрати з 21 травня, якщо не втече. Прошу контактувати за інформацією.
"...на Ставці виступав головком Олександр Сирський..." - із відомою піснею: "Усе буде добре, але це не точно".