РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10875 посетителей онлайн
Новости
1 501 12

Зеленский на Ставке заслушал доклады по поводу переговоров об освобождении пленных

Володимир Зеленський провів засідання СТавки

Во время Ставки главнокомандующего Владимир Зеленский заслушал доклады относительно переговоров об освобождении пленных.

Об этом глава государства рассказал в ежедневном обращении, передает Цензор.НЕТ.

С докладами о переговорах об освобождении пленных выступали руководитель ГУР Кирилл Буданов, руководитель СБУ Василий Малюк и представители Координационного штаба обращения с военнопленными.

"Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных. По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность - настолько, насколько это возможно, - какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой", - подчеркнул Зеленский.

Также смотрите: Акции в поддержку пленных защитников Мариуполя прошли в Киеве, Львове и Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кроме того, на Ставке выступал главком Александр Сырский с докладом о фронте, наших позициях, наиболее горячих направлениях и ожидаемых поставках.

Напомним предыдущее заседание Ставки Владимир Зеленский провел 25 апреля.

Автор: 

военнопленные (1044) Зеленский Владимир (20224) Ставка (125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Воно сидить і думає: "Треба відпустити більші вуса... Побрити бороду,.. Почати палити люльку..."
показать весь комментарий
30.04.2024 01:01
+7
і що, наркоман який зіграв Наполеона в якомусь дешевому кіно, повірив що він теж Наполеон?
показать весь комментарий
30.04.2024 00:49
+7
До уваги ТЦК!
Знаю одного злісного уклоніста. Можна забрати з 21 травня, якщо не втече. Прошу контактувати за інформацією.
показать весь комментарий
30.04.2024 07:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і що, наркоман який зіграв Наполеона в якомусь дешевому кіно, повірив що він теж Наполеон?
показать весь комментарий
30.04.2024 00:49 Ответить
тепер ним грають Єрмак та Татаров а він просто на гачку
показать весь комментарий
30.04.2024 01:13 Ответить
Воно сидить і думає: "Треба відпустити більші вуса... Побрити бороду,.. Почати палити люльку..."
показать весь комментарий
30.04.2024 01:01 Ответить
ему до сталина, как бабе клавы из под подъезда до маргарет тэтчер.
показать весь комментарий
30.04.2024 03:11 Ответить
А я спочатку подумав що під козака-мамая почне косить..хоча може і почне палити люльку з канабісом та опіатами
показать весь комментарий
30.04.2024 07:18 Ответить
А нюхати вже замало, пора перейти на косячки
показать весь комментарий
30.04.2024 05:23 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2024 03:22 Ответить
До уваги ТЦК!
Знаю одного злісного уклоніста. Можна забрати з 21 травня, якщо не втече. Прошу контактувати за інформацією.
показать весь комментарий
30.04.2024 07:46 Ответить
"...Зеленський заслухав доповіді..." - у порожній макітрі дуже гуло, коли говорили голосно.

"...на Ставці виступав головком Олександр Сирський..." - із відомою піснею: "Усе буде добре, але це не точно".
показать весь комментарий
30.04.2024 07:59 Ответить
Надеюсь военные не сообщают Зеленскому и Ермаку секретную информацию?. Ведь тогда через 30 минут все будет на столе у путина
показать весь комментарий
30.04.2024 09:38 Ответить
"Зеленський на Ставці заслухав доповіді щодо перемовин про звільнення полонених " - *******. І ШО?
показать весь комментарий
30.04.2024 10:02 Ответить
 
 