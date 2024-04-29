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Акции в поддержку пленных защитников Мариуполя прошли в Киеве, Львове и Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

28 апреля в Киеве, Львове и Харькове состоялись акции в поддержку пленных защитников Мариуполя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Тысячи украинцев вышли на улицы своих городов, чтобы напомнить о защитниках Мариупольского гарнизона, всех украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в российской неволе. Друзья и родственники военнопленных и пропавших без вести Защитников, волонтеры, активисты, неравнодушные горожане с флагами и плакатами со словами поддержки выстроились в символические живые цепи", - говорится в сообщении.

У Києві, Львові та Харкові пройшли акції на підтримку полонених захисників Маріуполя

Отмечается, что во Львове возле памятника Шевченко собралось много семей пленных и пропавших без вести украинских защитников. К родным защитникам Мариуполя присоединились жены и матери пропавших без вести и пленных бойцов из других бригад и соединений ВСУ. Кроме того, участие в акции принял городской голова Львова Андрей Садовый.

У Львові біля пам’ятника Шевченку зібралося багато родин полонених та зниклих безвісти українських Захисників.

Смотрите: Акция "Не молчи. Плен убивает" в поддержку украинских пленных состоялась на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В Харькове около сотни людей собрались возле станции метро "Университет" с плакатами о своих родных Защитниках, оказавшихся в российском плену.", - отмечают в штабе.

По словам участников акции, каждый день пребывания в плену - это ад для наших военных и гражданских заложников и боль ожидания для их семей и друзей.

Поэтому подобные акции очень важны и нужны - как для привлечения внимания международного сообщества, так и для моральной поддержки и сплоченности родственников пленных и всех украинцев.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 13 апреля, на Майдане Независимости в Киеве состоялась мирная акция "Без вести пропавшие - это не приговор".

У Харкові на акцію зібралися близько сотні людей

Подібні акції важливі і потрібні для привернення уваги міжнародної спільноти.

Смотрите также: "Кричать без слов": в Чернигове состоялась молчаливая акция в поддержку нацгвардейцев-защитников ЧАЭС, которые уже более двух лет находятся в плену РФ. ВИДЕО

Автор: 

акция (2423) военнопленные (1043) Киев (25472) Львов (4580) Мариуполь (5705) Харьков (7448)


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Топ комментарии
+7
Зелений клоун просто здав їх в полон ....
По ітогам зустрічі в Стамбулі, Агрохімія там приймав активну участь.
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29.04.2024 03:22
+4
Головне питання - хто і як здавав Південь - залишається без відповіді.
Полон захисників Азовсталі - це лише наслідок швидкої здачі Півдня.

Як сталось, що протягом декількох днів Марік опинився в оточенні?

Чому так швидко впала Волноваха, якщо там 7 років робили лінію оборони?

Чому не були прикриті виходи з Криму, чому не були підірвані мости через річки Молочна, Берда? Чому не були заміновані..., і ще десятки "чому".
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29.04.2024 07:47
+2
Цей виродок уже "заслужив" років 700-800 тюрьми з конфіскацією.
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29.04.2024 07:48
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29.04.2024 00:31 Ответить
Зелений клоун просто здав їх в полон ....
По ітогам зустрічі в Стамбулі, Агрохімія там приймав активну участь.
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29.04.2024 03:22 Ответить
Цей виродок уже "заслужив" років 700-800 тюрьми з конфіскацією.
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29.04.2024 07:48 Ответить
Як фото викладати?
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29.04.2024 18:58 Ответить
Головне питання - хто і як здавав Південь - залишається без відповіді.
Полон захисників Азовсталі - це лише наслідок швидкої здачі Півдня.

Як сталось, що протягом декількох днів Марік опинився в оточенні?

Чому так швидко впала Волноваха, якщо там 7 років робили лінію оборони?

Чому не були прикриті виходи з Криму, чому не були підірвані мости через річки Молочна, Берда? Чому не були заміновані..., і ще десятки "чому".
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29.04.2024 07:47 Ответить
Все тому, пане , що нарід вибрав у 2019 році прораба доріг і любітєля "русского мира", який все своє життя прослвляв його у своєму "кварталі" і фільмах. Це те гальмо, яке не тільки здало південь, найбільшу в Європі атомну елестростанцію і потужну Новокаховську ГЕС, та все Азовське море з бахами відпочинку, містами і портами, а і тисячі бійців захисників Маріуполя, майже 70 тисяч знищених мирних маріупольців... А чого варті тільки знущання і гвалтування жителів Бучі, Гостомеля, Ірпіня, яким депутатка зі "слуг" Василєвська-Смаглюк обіцяла інше, безпеку. А Боневтік Херпідович у ті міста возив і возить делегації, піарячи себе, як героя, що не втік, а його шобло фоткаїться біля знищеного літака "Мрія".
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29.04.2024 10:51 Ответить
Чим частіше родичі полонених будуть виходити на такі акції, тим довше їх будуть тримати полоні. Тому, що ці акції не стільки привертають увагу світової спільноти, скільки давлять на українців, примушуючи їх іти на поступки агресору. І кацапи з радістю будуть використовувати цих корисних ідіотів.
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29.04.2024 08:30 Ответить
Безперечно, ці акції, можливо, потрібні. Але спитати ту "кулєбу" з його МЗС, Зє- рмака про їхні дії по визволенню "азовців" з "почесного полону " немає мізків, волі, пляшок з бензиною чи снаги? Чи так залякали ХЗхто родичів полонених та співчуваючих, що тільки постояти з плакатиками можуть?
Чи довіряють вони шопиzgeць Найвеличнівшивому, тому "привертають увагу" статичними акціями? Ну типу, як півні, - прокукурікали, а там пох...?
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29.04.2024 09:29 Ответить
Міністерство юстиції України підготувало оновлену інформацію про тимчасовий відступ від зобов'язань за Конвенцією про захист https://focus.ua/uk/ukraine/642282-gosdep-ssha-vnes-telemarafon-v-otchet-o-narusheniyah-prav-cheloveka-podrobnosti прав людини і основоположних свобод .

недоторканність житла (стаття 30);таємниця телефонних переговорів, листування та поштових відправлень (стаття 31);невтручання в особисте і сімейне життя (стаття 32);свобода пересування, право на перетин кордону та повернення в Україну (стаття 33);право на свободу думки і слова, а також вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34);право брати участь в управлінні державними справами і референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, рівний доступ до державної служби (стаття 38);право на мирні мітинги і демонстрації (стаття 39);право на володіння і розпорядження власним майном (стаття 41);право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (стаття 42);право на освіту (стаття 53).
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29.04.2024 10:55 Ответить
Такі акції прошли і в місті Миколаєві. Але їх потрібно хоч раз провести біля будинку Херпіду і нагадати йому, що він тут жирує на гроші платників податків, а хлопців, яких він здав під "контрольовану евакуацію" катує і вбиває ворог.
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29.04.2024 11:15 Ответить
 
 