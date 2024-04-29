Акции в поддержку пленных защитников Мариуполя прошли в Киеве, Львове и Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

28 апреля в Киеве, Львове и Харькове состоялись акции в поддержку пленных защитников Мариуполя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Тысячи украинцев вышли на улицы своих городов, чтобы напомнить о защитниках Мариупольского гарнизона, всех украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в российской неволе. Друзья и родственники военнопленных и пропавших без вести Защитников, волонтеры, активисты, неравнодушные горожане с флагами и плакатами со словами поддержки выстроились в символические живые цепи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во Львове возле памятника Шевченко собралось много семей пленных и пропавших без вести украинских защитников. К родным защитникам Мариуполя присоединились жены и матери пропавших без вести и пленных бойцов из других бригад и соединений ВСУ. Кроме того, участие в акции принял городской голова Львова Андрей Садовый.

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"В Харькове около сотни людей собрались возле станции метро "Университет" с плакатами о своих родных Защитниках, оказавшихся в российском плену.", - отмечают в штабе.

По словам участников акции, каждый день пребывания в плену - это ад для наших военных и гражданских заложников и боль ожидания для их семей и друзей.

Поэтому подобные акции очень важны и нужны - как для привлечения внимания международного сообщества, так и для моральной поддержки и сплоченности родственников пленных и всех украинцев.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 13 апреля, на Майдане Независимости в Киеве состоялась мирная акция "Без вести пропавшие - это не приговор".

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