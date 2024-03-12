"Кричати без слів": у Чернігові відбулася мовчазна акція на підтримку нацгвардійців-захисників ЧАЕС, які вже понад два роки перебувають у полоні РФ. ВIДЕО

У центрі Чернігова рідні полонених нацгвардійців-захисників Чорнобильської атомної електростанції провели мовчазну акцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Новий Чернігів".

У понеділок, 11 березня, у центрі Чернігова близько 80 людей вийшли на мовчазну акцію, щоб нагадати про 103 захисників ЧАЕС, які вже понад два роки повномасштабної війни в Україні перебувають у російському полоні.

Як розповіла мама полоненого військовослужбовця Нацгвардії Оксана Гончаренко, вони збираються, щоб нагадати людям про полонених, щоб підтримати одне одного, оскільки, крім рідких листів, що їх організовує Товариство Червоного Хреста, у них нема жодних звісток від рідних.

"Був ще дзвіночок від сина, дали подзвонити по Вайберу, по відеозв’язку, я побачила свого сина, я почула його голос. Дуже худий, очі втомлені. Тільки просив, щоб ми намагалися якомога швидше витягнути їх з полону і все. Я поговорила з сином 5 хвилин і одну секунду. Я просила що тільки синочок тримайся. Бережи себе", - сказала Гончаренко.

Родичі полонених підтримують контакти між собою, їздять всією Україною, щоб показати свою біду і домогтися звільнення рідних.

"Ми намагаємося донести до людей, що це велике горе що, коли ти не чуєш і не бачиш свого рідного сина, брата, чоловіка – це дуже боляче, це розриває серце. Просто розриває серце, розриває наші душі", - наголошує мама полоненого нацгвардійця.

