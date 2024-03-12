УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10130 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 109 14

"Кричати без слів": у Чернігові відбулася мовчазна акція на підтримку нацгвардійців-захисників ЧАЕС, які вже понад два роки перебувають у полоні РФ. ВIДЕО

У центрі Чернігова рідні полонених нацгвардійців-захисників Чорнобильської атомної електростанції провели мовчазну акцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Новий Чернігів".

У понеділок, 11 березня, у центрі Чернігова близько 80 людей вийшли на мовчазну акцію, щоб нагадати про 103 захисників ЧАЕС, які вже понад два роки повномасштабної війни в Україні перебувають у російському полоні.

Як розповіла мама полоненого військовослужбовця Нацгвардії Оксана Гончаренко, вони збираються, щоб нагадати людям про полонених, щоб підтримати одне одного, оскільки, крім рідких листів, що їх організовує Товариство Червоного Хреста, у них нема жодних звісток від рідних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вже вдалося повернути додому 70 нацгвардійців, які потрапили в полон на ЧАЕС, - Півненко

"Був ще дзвіночок від сина, дали подзвонити по Вайберу, по відеозв’язку, я побачила свого сина, я почула його голос. Дуже худий, очі втомлені. Тільки просив, щоб ми намагалися якомога швидше витягнути їх з полону і все. Я поговорила з сином 5 хвилин і одну секунду. Я просила що тільки синочок тримайся. Бережи себе", - сказала Гончаренко.

Родичі полонених підтримують контакти між собою, їздять всією Україною, щоб показати свою біду і домогтися звільнення рідних.

"Ми намагаємося донести до людей, що це велике горе що, коли ти не чуєш і не бачиш свого рідного сина, брата, чоловіка – це дуже боляче, це розриває серце. Просто розриває серце, розриває наші душі", - наголошує мама полоненого нацгвардійця.

Читайте також: "Третя весна у пеклі": акція на підтримку полонених захисників Маріуполя відбулася у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

акція (1483) полон (1640) ЧАЕС (546) Чернігів (810) полонені (2346)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Не бритому гундосу до одного місця такі акції,він на знає про тих полонених.Щось мені нагадує вже картопляндию
показати весь коментар
12.03.2024 11:22 Відповісти
+4
Серце крається ((((
показати весь коментар
12.03.2024 11:42 Відповісти
+1
не было там ни какой техники, только легкая стрелкотня против бех и танков? судить нужно того кто не отдал приказ об отводе
показати весь коментар
12.03.2024 11:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не бритому гундосу до одного місця такі акції,він на знає про тих полонених.Щось мені нагадує вже картопляндию
показати весь коментар
12.03.2024 11:22 Відповісти
Серце крається ((((
показати весь коментар
12.03.2024 11:42 Відповісти
не было там ни какой техники, только легкая стрелкотня против бех и танков? судить нужно того кто не отдал приказ об отводе
показати весь коментар
12.03.2024 11:46 Відповісти
Алексей,в том то и дело.Что они поняв безперспективность сопротивления,не обладая силой духа не оказывали сопротивления кацапам,да автоматом против танка не решились....По этому,скорее всего до них нету дела никому кроме родни.На жаль....Я их не осуждаю.Просто думаю есть такое мнение...раз два года не меняют.
показати весь коментар
12.03.2024 11:58 Відповісти
Интересная логика - 170 нацгвардейцев со стрелковым вооружением сдались в плен, а защитники-самооборона Бузкового парка (Херсон), Бучи, Ахтырки, Чернигова без каких либо приказов останавливали бехи и танки кацапов с АКСУ, охотничьими ружьями и коктейлями молотова.

Или ты думал, что феномен украинского сопротивления февраля-марта 2022, это абрамсы, хаймарсы, цезари и другое тяжёлое вооружение?
показати весь коментар
12.03.2024 13:01 Відповісти
ну мне-то не рассказывай чем под Черниговом останавливали технику
показати весь коментар
12.03.2024 13:19 Відповісти
Він склав зброю. Цю мамементо в рашку до сина.
показати весь коментар
12.03.2024 11:48 Відповісти
Ты там рядом с ним был?
показати весь коментар
12.03.2024 12:04 Відповісти
Шмигаль з віциками, та з керівниками ВРУ і та отого ОПУ, теж проводять «МОВЧАЗНУ АКЦІЮ», щоб ні слова ні діла стосовно звільнення захоплених московськими терористами Українців!!!
Стефанішина з верещучкою і лубинцем, можуть, теж мовчки, це підтвердити!!! Типові, охлявші геть, тилові борцуни, під патронатом Зеленського. Абрахамією, уже зачекалися з листом до папи римського..
Слава Україні!
показати весь коментар
12.03.2024 11:53 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 12:14 Відповісти
Хто здавав ?
Лєнку скумбрію спитали,вона відповіла що спала та нічо не чула,проснулась а ВІН вже у костюмі,ого,а ви що думали?
показати весь коментар
12.03.2024 12:20 Відповісти
Ще на колінця станьте.
I бунтуйте на здоров'я.
Доvნouoნu...
Сцарь Зє- вас почує...
Вибачте, недонаполеон Бубочка Бонєвтік.
показати весь коментар
12.03.2024 13:13 Відповісти
Мовчіть і зовсім замовкніть-це дуже корисно для зе влади........
показати весь коментар
12.03.2024 13:25 Відповісти
 
 