"Кричать без слов": в Чернигове состоялась безмолвная акция в поддержку нацгвардейцев-защитников ЧАЭС, которые уже более двух лет находятся в плену РФ. ВИДЕО
В центре Чернигова родные пленных нацгвардейцев-защитников Чернобыльской атомной электростанции провели безмолвную акцию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Новий Чернігів".
В понедельник, 11 марта, в центре Чернигова около 80 человек вышли на безмолвную акцию, чтобы напомнить о 103 защитниках ЧАЭС, которые уже более двух лет полномасштабной войны в Украине находятся в российском плену.
Как рассказала мама пленного военнослужащего Нацгвардии Оксана Гончаренко, они собираются, чтобы напомнить людям о пленных, чтобы поддержать друг друга, поскольку, кроме редких писем, организуемых Обществом Красного Креста, у них нет никаких известий от родных.
"Был еще колокольчик от сына, дали позвонить по Вайберу, по видеосвязи, я увидела своего сына, я услышала его голос. Очень худой, глаза уставшие. Только просил, чтобы мы пытались поскорее вытащить их из плена и все. Я поговорила с сыном 5 минут и одну секунду. Я просила, что только сынишка держись. Береги себя", - сказала Гончаренко.
Родственники пленных поддерживают контакты между собой, ездят по всей Украине, чтобы показать свою беду и добиться освобождения родных.
"Мы пытаемся донести до людей, что это большое горе что, когда ты не слышишь и не видишь своего родного сына, брата, мужа – это очень больно, это разрывает сердце. Просто разрывает сердце, разрывает наши души", - подчеркивает мама пленного нацгвардейца.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или ты думал, что феномен украинского сопротивления февраля-марта 2022, это абрамсы, хаймарсы, цезари и другое тяжёлое вооружение?
Стефанішина з верещучкою і лубинцем, можуть, теж мовчки, це підтвердити!!! Типові, охлявші геть, тилові борцуни, під патронатом Зеленського. Абрахамією, уже зачекалися з листом до папи римського..
Слава Україні!
Лєнку скумбрію спитали,вона відповіла що спала та нічо не чула,проснулась а ВІН вже у костюмі,ого,а ви що думали?
I бунтуйте на здоров'я.
Доvნouoნu...
Сцарь Зє- вас почує...
Вибачте, недонаполеон Бубочка Бонєвтік.