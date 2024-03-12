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"Кричать без слов": в Чернигове состоялась безмолвная акция в поддержку нацгвардейцев-защитников ЧАЭС, которые уже более двух лет находятся в плену РФ. ВИДЕО

В центре Чернигова родные пленных нацгвардейцев-защитников Чернобыльской атомной электростанции провели безмолвную акцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Новий Чернігів".

В понедельник, 11 марта, в центре Чернигова около 80 человек вышли на безмолвную акцию, чтобы напомнить о 103 защитниках ЧАЭС, которые уже более двух лет полномасштабной войны в Украине находятся в российском плену.

Как рассказала мама пленного военнослужащего Нацгвардии Оксана Гончаренко, они собираются, чтобы напомнить людям о пленных, чтобы поддержать друг друга, поскольку, кроме редких писем, организуемых Обществом Красного Креста, у них нет никаких известий от родных.

"Был еще колокольчик от сына, дали позвонить по Вайберу, по видеосвязи, я увидела своего сына, я услышала его голос. Очень худой, глаза уставшие. Только просил, чтобы мы пытались поскорее вытащить их из плена и все. Я поговорила с сыном 5 минут и одну секунду. Я просила, что только сынишка держись. Береги себя", - сказала Гончаренко.

Родственники пленных поддерживают контакты между собой, ездят по всей Украине, чтобы показать свою беду и добиться освобождения родных.

"Мы пытаемся донести до людей, что это большое горе что, когда ты не слышишь и не видишь своего родного сына, брата, мужа – это очень больно, это разрывает сердце. Просто разрывает сердце, разрывает наши души", - подчеркивает мама пленного нацгвардейца.

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Автор: 

акция (2425) плен (2627) ЧАЭС (569) Чернигов (890) пленные (2168)


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Топ комментарии
+4
Не бритому гундосу до одного місця такі акції,він на знає про тих полонених.Щось мені нагадує вже картопляндию
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12.03.2024 11:22
+4
Серце крається ((((
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12.03.2024 11:42
+1
не было там ни какой техники, только легкая стрелкотня против бех и танков? судить нужно того кто не отдал приказ об отводе
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12.03.2024 11:46
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Не бритому гундосу до одного місця такі акції,він на знає про тих полонених.Щось мені нагадує вже картопляндию
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12.03.2024 11:22 Ответить
Серце крається ((((
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12.03.2024 11:42 Ответить
не было там ни какой техники, только легкая стрелкотня против бех и танков? судить нужно того кто не отдал приказ об отводе
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12.03.2024 11:46 Ответить
Алексей,в том то и дело.Что они поняв безперспективность сопротивления,не обладая силой духа не оказывали сопротивления кацапам,да автоматом против танка не решились....По этому,скорее всего до них нету дела никому кроме родни.На жаль....Я их не осуждаю.Просто думаю есть такое мнение...раз два года не меняют.
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12.03.2024 11:58 Ответить
Интересная логика - 170 нацгвардейцев со стрелковым вооружением сдались в плен, а защитники-самооборона Бузкового парка (Херсон), Бучи, Ахтырки, Чернигова без каких либо приказов останавливали бехи и танки кацапов с АКСУ, охотничьими ружьями и коктейлями молотова.

Или ты думал, что феномен украинского сопротивления февраля-марта 2022, это абрамсы, хаймарсы, цезари и другое тяжёлое вооружение?
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12.03.2024 13:01 Ответить
ну мне-то не рассказывай чем под Черниговом останавливали технику
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12.03.2024 13:19 Ответить
Він склав зброю. Цю мамементо в рашку до сина.
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12.03.2024 11:48 Ответить
Ты там рядом с ним был?
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12.03.2024 12:04 Ответить
Шмигаль з віциками, та з керівниками ВРУ і та отого ОПУ, теж проводять «МОВЧАЗНУ АКЦІЮ», щоб ні слова ні діла стосовно звільнення захоплених московськими терористами Українців!!!
Стефанішина з верещучкою і лубинцем, можуть, теж мовчки, це підтвердити!!! Типові, охлявші геть, тилові борцуни, під патронатом Зеленського. Абрахамією, уже зачекалися з листом до папи римського..
Слава Україні!
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12.03.2024 11:53 Ответить
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12.03.2024 12:14 Ответить
Хто здавав ?
Лєнку скумбрію спитали,вона відповіла що спала та нічо не чула,проснулась а ВІН вже у костюмі,ого,а ви що думали?
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12.03.2024 12:20 Ответить
Ще на колінця станьте.
I бунтуйте на здоров'я.
Доvნouoნu...
Сцарь Зє- вас почує...
Вибачте, недонаполеон Бубочка Бонєвтік.
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12.03.2024 13:13 Ответить
Мовчіть і зовсім замовкніть-це дуже корисно для зе влади........
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12.03.2024 13:25 Ответить
 
 