"Кричать без слов": в Чернигове состоялась безмолвная акция в поддержку нацгвардейцев-защитников ЧАЭС, которые уже более двух лет находятся в плену РФ. ВИДЕО

В центре Чернигова родные пленных нацгвардейцев-защитников Чернобыльской атомной электростанции провели безмолвную акцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Новий Чернігів".

В понедельник, 11 марта, в центре Чернигова около 80 человек вышли на безмолвную акцию, чтобы напомнить о 103 защитниках ЧАЭС, которые уже более двух лет полномасштабной войны в Украине находятся в российском плену.

Как рассказала мама пленного военнослужащего Нацгвардии Оксана Гончаренко, они собираются, чтобы напомнить людям о пленных, чтобы поддержать друг друга, поскольку, кроме редких писем, организуемых Обществом Красного Креста, у них нет никаких известий от родных.

"Был еще колокольчик от сына, дали позвонить по Вайберу, по видеосвязи, я увидела своего сына, я услышала его голос. Очень худой, глаза уставшие. Только просил, чтобы мы пытались поскорее вытащить их из плена и все. Я поговорила с сыном 5 минут и одну секунду. Я просила, что только сынишка держись. Береги себя", - сказала Гончаренко.

Родственники пленных поддерживают контакты между собой, ездят по всей Украине, чтобы показать свою беду и добиться освобождения родных.

"Мы пытаемся донести до людей, что это большое горе что, когда ты не слышишь и не видишь своего родного сына, брата, мужа – это очень больно, это разрывает сердце. Просто разрывает сердце, разрывает наши души", - подчеркивает мама пленного нацгвардейца.

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