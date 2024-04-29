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Новини
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Акції на підтримку полонених захисників Маріуполя відбулися у Києві, Львові та Харкові. ФОТОрепортаж

28 квітня у Києві, Львові та Харкові відбулись акції на підтримку полонених захисників Маріуполя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Тисячі українців вийшли на вулиці своїх міст, щоб нагадати про оборонців Маріупольського гарнізону, всіх українських військовополонених та цивільних осіб, які перебувають в російській неволі. Друзі та родичі військовополонених та зниклих безвісти Захисників, волонтери, активісти, небайдужі містяни з прапорами та плакатами зі словами підтримки вишикувалися у символічні живі ланцюги", - йдеться в повідомленні.

У Києві, Львові та Харкові пройшли акції на підтримку полонених захисників Маріуполя

Зазначається, що у Львові біля пам’ятника Шевченку зібралося багато родин полонених та зниклих безвісти українських захисників. До рідних оборонці Маріуполя долучилися дружини та матері зниклих безвісти та полонених бійців з інших бригад та з’єднань ЗСУ. Крім того, участь в акції взяв міський голова Львова Андрій Садовий

У Львові біля пам’ятника Шевченку зібралося багато родин полонених та зниклих безвісти українських Захисників.

Дивіться: Акція "Не мовчи. Полон вбиває" на підтримку українських полонених відбулася на Софійській площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У Харкові близько сотні людей зібралися біля станції метро "Університет" з плакатами про своїх рідних Захисників, що опинилися в російському полоні.", - зазначають в штабі.

За словами учасників акції, кожен день перебування в полоні – це пекло для наших військових і цивільних заручників та біль очікування для їхніх родин та друзів.

Тому подібні акції дуже важливі і потрібні - як для привернення уваги міжнародної спільноти, так і для моральної підтримки та згуртованості родичів полонених та всіх українців.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 13 квітня, на Майдані Незалежності у Києві відбулася мирна акція "Безвісти зниклі - це не вирок".

У Харкові на акцію зібралися близько сотні людей

Подібні акції важливі і потрібні для привернення уваги міжнародної спільноти.

Дивіться також: "Кричати без слів": у Чернігові відбулася мовчазна акція на підтримку нацгвардійців-захисників ЧАЕС, які вже понад два роки перебувають у полоні РФ. ВIДЕО

Автор: 

акція (1451) військовополонені (908) Київ (19408) Львів (3066) Маріуполь (3222) Харків (5561)


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Топ коментарі
+7
Зелений клоун просто здав їх в полон ....
По ітогам зустрічі в Стамбулі, Агрохімія там приймав активну участь.
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29.04.2024 03:22
+4
Головне питання - хто і як здавав Південь - залишається без відповіді.
Полон захисників Азовсталі - це лише наслідок швидкої здачі Півдня.

Як сталось, що протягом декількох днів Марік опинився в оточенні?

Чому так швидко впала Волноваха, якщо там 7 років робили лінію оборони?

Чому не були прикриті виходи з Криму, чому не були підірвані мости через річки Молочна, Берда? Чому не були заміновані..., і ще десятки "чому".
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29.04.2024 07:47
+2
Цей виродок уже "заслужив" років 700-800 тюрьми з конфіскацією.
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29.04.2024 07:48
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29.04.2024 00:31 Відповісти
Зелений клоун просто здав їх в полон ....
По ітогам зустрічі в Стамбулі, Агрохімія там приймав активну участь.
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29.04.2024 03:22 Відповісти
Цей виродок уже "заслужив" років 700-800 тюрьми з конфіскацією.
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29.04.2024 07:48 Відповісти
Як фото викладати?
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29.04.2024 18:58 Відповісти
Головне питання - хто і як здавав Південь - залишається без відповіді.
Полон захисників Азовсталі - це лише наслідок швидкої здачі Півдня.

Як сталось, що протягом декількох днів Марік опинився в оточенні?

Чому так швидко впала Волноваха, якщо там 7 років робили лінію оборони?

Чому не були прикриті виходи з Криму, чому не були підірвані мости через річки Молочна, Берда? Чому не були заміновані..., і ще десятки "чому".
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29.04.2024 07:47 Відповісти
Все тому, пане , що нарід вибрав у 2019 році прораба доріг і любітєля "русского мира", який все своє життя прослвляв його у своєму "кварталі" і фільмах. Це те гальмо, яке не тільки здало південь, найбільшу в Європі атомну елестростанцію і потужну Новокаховську ГЕС, та все Азовське море з бахами відпочинку, містами і портами, а і тисячі бійців захисників Маріуполя, майже 70 тисяч знищених мирних маріупольців... А чого варті тільки знущання і гвалтування жителів Бучі, Гостомеля, Ірпіня, яким депутатка зі "слуг" Василєвська-Смаглюк обіцяла інше, безпеку. А Боневтік Херпідович у ті міста возив і возить делегації, піарячи себе, як героя, що не втік, а його шобло фоткаїться біля знищеного літака "Мрія".
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29.04.2024 10:51 Відповісти
Чим частіше родичі полонених будуть виходити на такі акції, тим довше їх будуть тримати полоні. Тому, що ці акції не стільки привертають увагу світової спільноти, скільки давлять на українців, примушуючи їх іти на поступки агресору. І кацапи з радістю будуть використовувати цих корисних ідіотів.
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29.04.2024 08:30 Відповісти
Безперечно, ці акції, можливо, потрібні. Але спитати ту "кулєбу" з його МЗС, Зє- рмака про їхні дії по визволенню "азовців" з "почесного полону " немає мізків, волі, пляшок з бензиною чи снаги? Чи так залякали ХЗхто родичів полонених та співчуваючих, що тільки постояти з плакатиками можуть?
Чи довіряють вони шопиzgeць Найвеличнівшивому, тому "привертають увагу" статичними акціями? Ну типу, як півні, - прокукурікали, а там пох...?
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29.04.2024 09:29 Відповісти
Міністерство юстиції України підготувало оновлену інформацію про тимчасовий відступ від зобов'язань за Конвенцією про захист https://focus.ua/uk/ukraine/642282-gosdep-ssha-vnes-telemarafon-v-otchet-o-narusheniyah-prav-cheloveka-podrobnosti прав людини і основоположних свобод .

недоторканність житла (стаття 30);таємниця телефонних переговорів, листування та поштових відправлень (стаття 31);невтручання в особисте і сімейне життя (стаття 32);свобода пересування, право на перетин кордону та повернення в Україну (стаття 33);право на свободу думки і слова, а також вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34);право брати участь в управлінні державними справами і референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, рівний доступ до державної служби (стаття 38);право на мирні мітинги і демонстрації (стаття 39);право на володіння і розпорядження власним майном (стаття 41);право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (стаття 42);право на освіту (стаття 53).
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29.04.2024 10:55 Відповісти
Такі акції прошли і в місті Миколаєві. Але їх потрібно хоч раз провести біля будинку Херпіду і нагадати йому, що він тут жирує на гроші платників податків, а хлопців, яких він здав під "контрольовану евакуацію" катує і вбиває ворог.
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29.04.2024 11:15 Відповісти
 
 