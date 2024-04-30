Украина будет в НАТО только после победы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО возможно только после победы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время встречи с генсеком Альянса с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.

"По моему личному мнению, мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Для кого-то из членов НАТО - это риск, у кого-то есть просто скепсис из-за этого", - сказал он.

По его словам, когда дойдет до членства Украины в НАТО, то вопрос совместимости с Альянсом "никто не будет поднимать".

"Вопрос о НАТО, это, как правильно сказал генеральный секретарь, вопрос большинства. А большинство - это вопрос политический. А чтобы политически Украину приняли в Альянс, для этого нужна победа.

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Одна из причин, почему идет эта война, - потому что мы не были до этого в Альянсе. Еще много лет назад был также соответствующий скепсис некоторых членов, и Россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами, у них был диалог. Она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, а чтобы в Евросоюз не взяли, чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она не была оторвана от влияния Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву - в НАТО, и Альянс будет делать все, чтобы обеспечить, чтобы Украина стала членом НАТО.

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