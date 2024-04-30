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Новости Украина - НАТО
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Украина будет в НАТО только после победы, - Зеленский

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО возможно только после победы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время встречи с генсеком Альянса с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.

"По моему личному мнению, мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Для кого-то из членов НАТО - это риск, у кого-то есть просто скепсис из-за этого", - сказал он.

По его словам, когда дойдет до членства Украины в НАТО, то вопрос совместимости с Альянсом "никто не будет поднимать".

"Вопрос о НАТО, это, как правильно сказал генеральный секретарь, вопрос большинства. А большинство - это вопрос политический. А чтобы политически Украину приняли в Альянс, для этого нужна победа.

Читайте также: Место Украины по праву в НАТО. Мы будем делать все, чтобы она стала членом Альянса, - Столтенберг

Одна из причин, почему идет эта война, - потому что мы не были до этого в Альянсе. Еще много лет назад был также соответствующий скепсис некоторых членов, и Россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами, у них был диалог. Она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, а чтобы в Евросоюз не взяли, чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она не была оторвана от влияния Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву - в НАТО, и Альянс будет делать все, чтобы обеспечить, чтобы Украина стала членом НАТО.

Читайте также: Украина будет в НАТО, без ее участия невозможно представить безопасность Европы, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) НАТО (9961) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+28


https://www.radiosvoboda.org/a/news-uzelenskogo-proty-kursu-nato/30179933.html «Не хочемо вступати в НАТО, це стане конфліктогеном із Росією» - депутатка з партії Зеленського підтримала «фінську модель»

слуга народу - не треба вступати в НАТО, щоб не було конфлікту з росією 2019

зеленьский - війна відбулась тому, що ми не були членом НАТО 2024

тобто визнає, що війна відбулась завдяки йому
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30.04.2024 12:53
+26
зеленському з єрмаком оте нато і даром не треба
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30.04.2024 12:49
+18
Був скеспис щодо вступу до НАТО не лише у багатьох партнерів, а й у мудрого наріду, який голосував спочатку за януковича, потім за шапіто, за "нада проста пєрєстать стрєлять", і звинувачував "шоколадного баригу, який наживається на війні".
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30.04.2024 12:53
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зараз інтірєси Запада шоп Україна виступала буферною зоною. Тому війна тут в ідєалє вєчна. Така доля українців - жити в умовах війни. Воно якось лячно, але прийде усвідомлення, стане звичкою.. я сірйозно
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30.04.2024 14:41 Ответить
Я почув що робила росія, щоб ми не вступили в НАТО, а що робив конкретно ти пане президенте з 2019 року, до повномасштабного вторгнення, щоб ми вступили в НАТО. Судячи з усього робив усе щоб ми туди не вступили, тобто працював на боці ворога.
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30.04.2024 15:05 Ответить
После победы или после окончания войны? Любое ли окончание войны будет победой?
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30.04.2024 15:21 Ответить
Біблія. Числа глава 6: 22-27
Господь промовляв до Мойсея говорячи: промовляй до Аарона і до синів його говорячи: Так благословляйте синів ізраїелівих говорячи їм:
Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він стереже!
Нехай Господь засяє лицем Своїм не хай буде милостивий до тебе.
Нехай Господь зверне лице Своє на тебе і хай дасть тобі мир"
Вони будуть кликати ймення Моє на Ізраїлевих синів, а Я благословлятиму їх.
Так благословляємо Україну!!!

А ще" Господи милостивий, дай нам мудру владу і мудрого правителя. І прибери цю нинішню , нехай повертаються в свою клоунаду, поки зовсям не знищили країну.
Дякую.
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30.04.2024 15:39 Ответить
Перевзуваються на ходу.
Без них ну ніяк не зрозуміти.
Кричать одне, потім приїжджає дядько і язики в сраці.
Дипломати від бога.
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30.04.2024 15:43 Ответить
А якщо на вилах підвісити, піде?
А Юрію Бутусову респект і повага.
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30.04.2024 16:08 Ответить
Не може він робити перемовини, бо встиг підписати невигідні папери з ворогом.
Щоб перестрахуватися, зробив типу доктрину - що ніяких домовленостей.
Після цього - не хотіли визнавати що в Омані їх розвели як лохів. І на офіційному рівні не оприлюднювали своїх помилок. Типу це все не суттєво, не має сили. Але, якщо були всі процедуру витримані, то з них (умов) ворог і почне розмову.
Якщо наші не визнають минулого процесу, то у ворога буде мотивація не визнавати суб'єктність перемовників.
І це буде вже привід до ігнорування вимог з боку країн Європи.
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30.04.2024 17:06 Ответить
З тобою перемоги і НАТО не буде! Послухай, що Богдан про тебе говорить, це той Богдан, який привів тебе на Банкову!!!!
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30.04.2024 15:59 Ответить
Перефразую: Зеленський піде від корита тільки після перемоги. Бо 100 млрд.€, обіцяні НАТО, самі себе не розкрадуть.
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30.04.2024 16:32 Ответить
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