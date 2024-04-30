Украина будет в НАТО только после победы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО возможно только после победы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время встречи с генсеком Альянса с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.
"По моему личному мнению, мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Для кого-то из членов НАТО - это риск, у кого-то есть просто скепсис из-за этого", - сказал он.
По его словам, когда дойдет до членства Украины в НАТО, то вопрос совместимости с Альянсом "никто не будет поднимать".
"Вопрос о НАТО, это, как правильно сказал генеральный секретарь, вопрос большинства. А большинство - это вопрос политический. А чтобы политически Украину приняли в Альянс, для этого нужна победа.
Одна из причин, почему идет эта война, - потому что мы не были до этого в Альянсе. Еще много лет назад был также соответствующий скепсис некоторых членов, и Россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами, у них был диалог. Она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, а чтобы в Евросоюз не взяли, чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она не была оторвана от влияния Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву - в НАТО, и Альянс будет делать все, чтобы обеспечить, чтобы Украина стала членом НАТО.
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Господь промовляв до Мойсея говорячи: промовляй до Аарона і до синів його говорячи: Так благословляйте синів ізраїелівих говорячи їм:
Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він стереже!
Нехай Господь засяє лицем Своїм не хай буде милостивий до тебе.
Нехай Господь зверне лице Своє на тебе і хай дасть тобі мир"
Вони будуть кликати ймення Моє на Ізраїлевих синів, а Я благословлятиму їх.
Так благословляємо Україну!!!
А ще" Господи милостивий, дай нам мудру владу і мудрого правителя. І прибери цю нинішню , нехай повертаються в свою клоунаду, поки зовсям не знищили країну.
Дякую.
Без них ну ніяк не зрозуміти.
Кричать одне, потім приїжджає дядько і язики в сраці.
Дипломати від бога.
А Юрію Бутусову респект і повага.
Щоб перестрахуватися, зробив типу доктрину - що ніяких домовленостей.
Після цього - не хотіли визнавати що в Омані їх розвели як лохів. І на офіційному рівні не оприлюднювали своїх помилок. Типу це все не суттєво, не має сили. Але, якщо були всі процедуру витримані, то з них (умов) ворог і почне розмову.
Якщо наші не визнають минулого процесу, то у ворога буде мотивація не визнавати суб'єктність перемовників.
І це буде вже привід до ігнорування вимог з боку країн Європи.