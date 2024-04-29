Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 16 травня

У Брюсселі 16 травня відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн-членів Альянсу й України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова Військового комітету, адмірал Роб Бауер очолить цю зустріч, у якій візьмуть участь начальники Генеральних штабів країн-членів Альянсу та їхні колеги з України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на відкритті сесій для обговорення ключових пріоритетів і викликів Альянсу.

Як зазначається, під час першої сесії начальники генштабів зустрінуться у форматі Ради Україна-НАТО, щоб обговорити агресивну війну Росії проти України, ситуацію на полі бою та подальшу підтримку України з боку НАТО та союзників.

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