Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 16 травня
У Брюсселі 16 травня відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів країн-членів Альянсу й України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Голова Військового комітету, адмірал Роб Бауер очолить цю зустріч, у якій візьмуть участь начальники Генеральних штабів країн-членів Альянсу та їхні колеги з України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на відкритті сесій для обговорення ключових пріоритетів і викликів Альянсу.
Як зазначається, під час першої сесії начальники генштабів зустрінуться у форматі Ради Україна-НАТО, щоб обговорити агресивну війну Росії проти України, ситуацію на полі бою та подальшу підтримку України з боку НАТО та союзників.
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бо їхнє нато сказало що в упор не бачить Україну в своєму нато найближчі 10-20 років.
то може ви про своє нато???
а ми його не знаємо...