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Новини Допомога Україні
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Союзники по НАТО не виконали того, що обіцяли Україні протягом останніх місяців, - Столтенберг

Столтенберг у Києві

Країни НАТО не виконали своїх обіцянок щодо постачання військової допомоги Україні. Однак найближчим часом ситуація зміниться.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я буду дуже чесним з президентом Зеленським і з Верховною Радою, що союзники по НАТО не виконали того, що ми обіцяли протягом останніх місяців. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження пакета, а європейські союзники не надали боєприпасів, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться", - сказав Столтенберг.

За його словами, на те, що Україна буде швидше отримувати озброєння вплинуло те, що США нарешті схвалили пакет допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів. Зокрема він нагадав про заяву прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який також заявив про допомогу Україні. Окрім цього Німеччина повідомила, що передасть Україні ще одну систему ППО Patriot, а Нідерланди збільшили свою допомогу Києву.

Столтенберг заявив, що на фоні оголошеного також очікує на інші "нові зобов'язання". Які значно вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримуючи Україну, ми допомагаємо їй знищувати бойові можливості РФ, які можуть бути загрозою для НАТО, - Столтенберг

"Ще не пізно для України перемогти. Але саме тому так важливо, щоб союзники по НАТО зараз насправді зробили те, що ми обіцяли, і щоб ми перетворили ці зобов'язання на реальні поставки зброї і боєприпасів, і я тепер впевнений, що це станеться", - додав генсек.

Автор: 

НАТО (6422) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+5
доки, зе!шобла буде при владі, україні ніфіга не світить!
будемо і надалі дивитися на закриття діп установ, відсутність зброї, крадівництві на окопах та харчування для солдат....
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29.04.2024 16:47
+3
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29.04.2024 16:45
+3
Смердючі толерасти у всій своїй мерзенності.
Роки тому мені один абориген пророчо казав: якщо толерасти захоплять федеральні інституції - настане жопа.
Тепер цю жопу видно всім. І в першу чергу - *****.
пс - популярність Трампа це реакція на цю жопу, безвідносно до оцінок його персоналії.
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29.04.2024 16:53
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29.04.2024 16:44 Відповісти
Впевненісь - це добре, але зброя - краще!
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29.04.2024 16:45 Відповісти
Обіцянка - цяцянка - в США 4 млн касетних ***********
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29.04.2024 16:45 Відповісти
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29.04.2024 16:45 Відповісти
до каклєти тітана велюра?
ого, як потужно.
у столтенберга нема протокольних помічників? чому йому ніхто не сказав. що треба фоткатися зі всяким непотребом?
а з безкутною, є?
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29.04.2024 16:50 Відповісти
доки, зе!шобла буде при владі, україні ніфіга не світить!
будемо і надалі дивитися на закриття діп установ, відсутність зброї, крадівництві на окопах та харчування для солдат....
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29.04.2024 16:47 Відповісти
Смердючі толерасти у всій своїй мерзенності.
Роки тому мені один абориген пророчо казав: якщо толерасти захоплять федеральні інституції - настане жопа.
Тепер цю жопу видно всім. І в першу чергу - *****.
пс - популярність Трампа це реакція на цю жопу, безвідносно до оцінок його персоналії.
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29.04.2024 16:53 Відповісти
Країни НАТО не виконали своїх обіцянок щодо постачання військової допомоги Україні. АЛЕ СОЮЗНИКИ ПО НАТО ВИКОНАЛИ СВОЇ ОБІЦЯНКИ ДАНІ КУЙЛУ ПРО НЕНАДАННЯ ВІЙСКОВО-ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ
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29.04.2024 16:58 Відповісти
то їм медаль, подяка чи стурбованість оголошена?
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29.04.2024 16:59 Відповісти
Завдяки безпековим угодам, які вкладав зеленський, так же ?
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29.04.2024 17:00 Відповісти
"Ще . Джерело:

"Ще не пізно" було у 2022 р.
Можливо "ще не пізно" буде через 4-5 років, коли ВПК Заходу вийде на максимальну потужність виробництва. Якщо вийде. Якщо ми протримаємось ці 4-5 років.
Але швидше за все Трамп закінчить війну 2025 року як обіцяв. Здавши путлеру частину України та зафіксувавши "38 паралель" по лінії фронту на той момент.
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29.04.2024 17:35 Відповісти
Посчитайте! Сколько Украина заплатила ( жизнями своих граждан) за ваше! "Я не смогла я обосралась"!
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29.04.2024 17:41 Відповісти
коли у 30-х роках в окупованій Україні від штучного голодомору вмирали млн. людей у США виходять одна за одною статті у впливових ЗМІ як добре живеться на срср.
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30.04.2024 18:21 Відповісти
Хоч призналися, що обісралися. Але нам від цього не легше.
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29.04.2024 18:43 Відповісти
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє ракети ATACMS, працює на повну потужність, але може виробляти лише близько 500 ракет на рік.
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30.04.2024 07:40 Відповісти
Чеська поліція звинувачує російські спецслужби у скоєнні серії диверсій з вибухами на складах *********** https://www.policie.cz/clanek/ukonceni-proverovani-vybuchu-municnich-skladu-ve-vrbeticich.aspx
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30.04.2024 19:00 Відповісти
 
 