Союзники по НАТО не виконали того, що обіцяли Україні протягом останніх місяців, - Столтенберг

Країни НАТО не виконали своїх обіцянок щодо постачання військової допомоги Україні. Однак найближчим часом ситуація зміниться.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я буду дуже чесним з президентом Зеленським і з Верховною Радою, що союзники по НАТО не виконали того, що ми обіцяли протягом останніх місяців. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження пакета, а європейські союзники не надали боєприпасів, які ми обіцяли. Але тепер я впевнений, що все зміниться", - сказав Столтенберг.

За його словами, на те, що Україна буде швидше отримувати озброєння вплинуло те, що США нарешті схвалили пакет допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів. Зокрема він нагадав про заяву прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який також заявив про допомогу Україні. Окрім цього Німеччина повідомила, що передасть Україні ще одну систему ППО Patriot, а Нідерланди збільшили свою допомогу Києву.

Столтенберг заявив, що на фоні оголошеного також очікує на інші "нові зобов'язання". Які значно вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні.

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"Ще не пізно для України перемогти. Але саме тому так важливо, щоб союзники по НАТО зараз насправді зробили те, що ми обіцяли, і щоб ми перетворили ці зобов'язання на реальні поставки зброї і боєприпасів, і я тепер впевнений, що це станеться", - додав генсек.