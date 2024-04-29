Союзники по НАТО не выполнили того, что обещали Украине в последние месяцы, - Столтенберг
Страны НАТО не выполнили своих обещаний по поставкам военной помощи Украине. Однако в ближайшее время ситуация изменится.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я буду очень честным с президентом Зеленским и с Верховной Радой, что союзники по НАТО не выполнили того, что мы обещали в течение последних месяцев. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование пакета, а европейские союзники не предоставили боеприпасов, которые мы обещали. Но теперь я уверен, что все изменится", - сказал Столтенберг.
По его словам, на то, что Украина будет быстрее получать вооружение повлияло то, что США наконец одобрили пакет помощи на сумму более 60 миллиардов долларов. В частности он напомнил о заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который также заявил о помощи Украине. Кроме этого Германия сообщила, что передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot, а Нидерланды увеличили свою помощь Киеву.
Столтенберг заявил, что на фоне объявленного также ожидает другие "новые обязательства". Которые значительно повлияют на ситуацию на поле боя в Украине.
"Еще не поздно для Украины победить. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО сейчас на самом деле сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и я теперь уверен, что это произойдет", - добавил генсек.
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ого, як потужно.
у столтенберга нема протокольних помічників? чому йому ніхто не сказав. що треба фоткатися зі всяким непотребом?
а з безкутною, є?
будемо і надалі дивитися на закриття діп установ, відсутність зброї, крадівництві на окопах та харчування для солдат....
Роки тому мені один абориген пророчо казав: якщо толерасти захоплять федеральні інституції - настане жопа.
Тепер цю жопу видно всім. І в першу чергу - *****.
пс - популярність Трампа це реакція на цю жопу, безвідносно до оцінок його персоналії.
"Ще не пізно" було у 2022 р.
Можливо "ще не пізно" буде через 4-5 років, коли ВПК Заходу вийде на максимальну потужність виробництва. Якщо вийде. Якщо ми протримаємось ці 4-5 років.
Але швидше за все Трамп закінчить війну 2025 року як обіцяв. Здавши путлеру частину України та зафіксувавши "38 паралель" по лінії фронту на той момент.