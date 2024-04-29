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Новости Помощь Украине
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Союзники по НАТО не выполнили того, что обещали Украине в последние месяцы, - Столтенберг

Столтенберг у Києві

Страны НАТО не выполнили своих обещаний по поставкам военной помощи Украине. Однако в ближайшее время ситуация изменится.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я буду очень честным с президентом Зеленским и с Верховной Радой, что союзники по НАТО не выполнили того, что мы обещали в течение последних месяцев. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование пакета, а европейские союзники не предоставили боеприпасов, которые мы обещали. Но теперь я уверен, что все изменится", - сказал Столтенберг.

По его словам, на то, что Украина будет быстрее получать вооружение повлияло то, что США наконец одобрили пакет помощи на сумму более 60 миллиардов долларов. В частности он напомнил о заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который также заявил о помощи Украине. Кроме этого Германия сообщила, что передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot, а Нидерланды увеличили свою помощь Киеву.

Столтенберг заявил, что на фоне объявленного также ожидает другие "новые обязательства". Которые значительно повлияют на ситуацию на поле боя в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживая Украину, мы помогаем ей уничтожать боевые возможности РФ, которые могут быть угрозой для НАТО, - Столтенберг

"Еще не поздно для Украины победить. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО сейчас на самом деле сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и я теперь уверен, что это произойдет", - добавил генсек.

Автор: 

НАТО (9961) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+5
доки, зе!шобла буде при владі, україні ніфіга не світить!
будемо і надалі дивитися на закриття діп установ, відсутність зброї, крадівництві на окопах та харчування для солдат....
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29.04.2024 16:47
+3
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29.04.2024 16:45
+3
Смердючі толерасти у всій своїй мерзенності.
Роки тому мені один абориген пророчо казав: якщо толерасти захоплять федеральні інституції - настане жопа.
Тепер цю жопу видно всім. І в першу чергу - *****.
пс - популярність Трампа це реакція на цю жопу, безвідносно до оцінок його персоналії.
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29.04.2024 16:53
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29.04.2024 16:44 Ответить
Впевненісь - це добре, але зброя - краще!
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29.04.2024 16:45 Ответить
Обіцянка - цяцянка - в США 4 млн касетних ***********
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29.04.2024 16:45 Ответить
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29.04.2024 16:45 Ответить
до каклєти тітана велюра?
ого, як потужно.
у столтенберга нема протокольних помічників? чому йому ніхто не сказав. що треба фоткатися зі всяким непотребом?
а з безкутною, є?
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29.04.2024 16:50 Ответить
доки, зе!шобла буде при владі, україні ніфіга не світить!
будемо і надалі дивитися на закриття діп установ, відсутність зброї, крадівництві на окопах та харчування для солдат....
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29.04.2024 16:47 Ответить
Смердючі толерасти у всій своїй мерзенності.
Роки тому мені один абориген пророчо казав: якщо толерасти захоплять федеральні інституції - настане жопа.
Тепер цю жопу видно всім. І в першу чергу - *****.
пс - популярність Трампа це реакція на цю жопу, безвідносно до оцінок його персоналії.
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29.04.2024 16:53 Ответить
Країни НАТО не виконали своїх обіцянок щодо постачання військової допомоги Україні. АЛЕ СОЮЗНИКИ ПО НАТО ВИКОНАЛИ СВОЇ ОБІЦЯНКИ ДАНІ КУЙЛУ ПРО НЕНАДАННЯ ВІЙСКОВО-ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ
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29.04.2024 16:58 Ответить
то їм медаль, подяка чи стурбованість оголошена?
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29.04.2024 16:59 Ответить
Завдяки безпековим угодам, які вкладав зеленський, так же ?
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29.04.2024 17:00 Ответить
"Ще . Джерело:

"Ще не пізно" було у 2022 р.
Можливо "ще не пізно" буде через 4-5 років, коли ВПК Заходу вийде на максимальну потужність виробництва. Якщо вийде. Якщо ми протримаємось ці 4-5 років.
Але швидше за все Трамп закінчить війну 2025 року як обіцяв. Здавши путлеру частину України та зафіксувавши "38 паралель" по лінії фронту на той момент.
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29.04.2024 17:35 Ответить
Посчитайте! Сколько Украина заплатила ( жизнями своих граждан) за ваше! "Я не смогла я обосралась"!
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29.04.2024 17:41 Ответить
коли у 30-х роках в окупованій Україні від штучного голодомору вмирали млн. людей у США виходять одна за одною статті у впливових ЗМІ як добре живеться на срср.
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30.04.2024 18:21 Ответить
Хоч призналися, що обісралися. Але нам від цього не легше.
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29.04.2024 18:43 Ответить
Компанія Lockheed Martin, яка виробляє ракети ATACMS, працює на повну потужність, але може виробляти лише близько 500 ракет на рік.
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30.04.2024 07:40 Ответить
Чеська поліція звинувачує російські спецслужби у скоєнні серії диверсій з вибухами на складах *********** https://www.policie.cz/clanek/ukonceni-proverovani-vybuchu-municnich-skladu-ve-vrbeticich.aspx
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30.04.2024 19:00 Ответить
 
 