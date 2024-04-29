Союзники по НАТО не выполнили того, что обещали Украине в последние месяцы, - Столтенберг

Страны НАТО не выполнили своих обещаний по поставкам военной помощи Украине. Однако в ближайшее время ситуация изменится.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я буду очень честным с президентом Зеленским и с Верховной Радой, что союзники по НАТО не выполнили того, что мы обещали в течение последних месяцев. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование пакета, а европейские союзники не предоставили боеприпасов, которые мы обещали. Но теперь я уверен, что все изменится", - сказал Столтенберг.

По его словам, на то, что Украина будет быстрее получать вооружение повлияло то, что США наконец одобрили пакет помощи на сумму более 60 миллиардов долларов. В частности он напомнил о заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который также заявил о помощи Украине. Кроме этого Германия сообщила, что передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot, а Нидерланды увеличили свою помощь Киеву.

Столтенберг заявил, что на фоне объявленного также ожидает другие "новые обязательства". Которые значительно повлияют на ситуацию на поле боя в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживая Украину, мы помогаем ей уничтожать боевые возможности РФ, которые могут быть угрозой для НАТО, - Столтенберг

"Еще не поздно для Украины победить. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО сейчас на самом деле сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и я теперь уверен, что это произойдет", - добавил генсек.