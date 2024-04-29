Заседание Совета Украина-НАТО состоится 16 мая

В Брюсселе 16 мая состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран-членов Альянса и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава Военного комитета, адмирал Роб Бауэр возглавит эту встречу, в которой примут участие начальники генеральных штабов стран-членов Альянса и их коллеги из Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на открытии сессий для обсуждения ключевых приоритетов и вызовов Альянса.

Как отмечается, во время первой сессии начальники генштабов встретятся в формате Совета Украина-НАТО, чтобы обсудить агрессивную войну России против Украины, ситуацию на поле боя и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и союзников.

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