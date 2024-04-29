Заседание Совета Украина-НАТО состоится 16 мая
В Брюсселе 16 мая состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран-членов Альянса и Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава Военного комитета, адмирал Роб Бауэр возглавит эту встречу, в которой примут участие начальники генеральных штабов стран-членов Альянса и их коллеги из Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на открытии сессий для обсуждения ключевых приоритетов и вызовов Альянса.
Как отмечается, во время первой сессии начальники генштабов встретятся в формате Совета Украина-НАТО, чтобы обсудить агрессивную войну России против Украины, ситуацию на поле боя и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и союзников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо їхнє нато сказало що в упор не бачить Україну в своєму нато найближчі 10-20 років.
то може ви про своє нато???
а ми його не знаємо...