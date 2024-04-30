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Новости Помощь Украине
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Доверие Украины к союзникам в НАТО дало трещину из-за задержек в поставках оружия, - Столтенберг

Столтенберг вважає що Україна менше довіряє НАТО через затримки в допомозі

Украинское доверие к союзникам в НАТО уменьшилось из-за медленных темпов поставок вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью Reuters.

"Доверие Украины к своим союзникам по НАТО дало трещину из-за задержек в поставках оружия для борьбы против вторжения РФ", - отметил он.

Столтенберг считает, что такие "неудачи" свидетельствуют о необходимости пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву.

"Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки", - отметил генсек.

В качестве примера неудачных действий союзников по НАТО он привел затягивание Конгрессом США в течение шести месяцев одобрения пакета помощи Украине на $60 миллиардов, а также неспособность европейских стран поставить столько артиллерийских боеприпасов, сколько обещали Украине.

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По его словам, эти недостатки имели серьезное влияние на поле боя, поскольку РФ получила инициативу, тогда как украинские войска, которые испытывали нехватку боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне.

"Конечно, тот факт, что мы не выполнили то, что обещали, подрывает доверие", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек сказал, что одним из способов избежать будущей нехватки военной помощи Украине является предоставление НАТО большей координационной роли и разработка многолетнего плана, который будет четко определять взносы, ожидаемые от каждого союзника.

Он обратился с таким предложением к 32 членам НАТО и сказал, что это должно быть подкреплено большими финансовыми обязательствами.

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"Это облегчит планирование. Это даст понять, что каждый союзник должен сделать", - сказал Столтенберг.

"И тогда НАТО сможет играть большую роль в обеспечении того, что союзники действительно выполняют то, что они пообещали", - добавил он.

Напомним генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Украину 29 апреля. Во время встречи с Зеленским они обсудили создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро.

Автор: 

НАТО (9961) оружие (10198) поставки (220) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+6
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30.04.2024 21:34
+4
Доверие... Каждый день задержки помощи оплачен украинской кровью. Это вам не Голливуд, это реальная война.
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30.04.2024 22:06
+4
це,якраз ті,що голосували за за ЗЕ, а тепер бьють себе в груди-і кричать--та нє вжізні.
ну і звичайно рашистьська ботоферма..роблять вкид і сміються,як в абсолютно любу новину,можна вставити асфальт,шашлики .зезрада..з західними прапорцями.."Щирі патріоти " нікуди ж вони не поділись.
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30.04.2024 22:27
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30.04.2024 21:34 Ответить
там є посилання на рейтерс , що за образи , чи спочатку пишем потім думаєм ?
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30.04.2024 21:40 Ответить
Все там є. Все там написано.

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30.04.2024 22:05 Ответить
Так зачем ты здесь новости читаешь, если считаешь Бутусова подонком?
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30.04.2024 22:05 Ответить
Через таки осіб, як приблуди95, Україні наноситься удар по Національним інтересам!
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30.04.2024 21:39 Ответить
Життя дало тріщину
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30.04.2024 21:39 Ответить
ви,це тільки помітили ? улюблена тема---шашлики,асфальт,ЗЕзрада
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30.04.2024 22:00 Ответить
це,якраз ті,що голосували за за ЗЕ, а тепер бьють себе в груди-і кричать--та нє вжізні.
ну і звичайно рашистьська ботоферма..роблять вкид і сміються,як в абсолютно любу новину,можна вставити асфальт,шашлики .зезрада..з західними прапорцями.."Щирі патріоти " нікуди ж вони не поділись.
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30.04.2024 22:27 Ответить
до речі. скоро шашлики. "9 мая"!
і це ніфіга не зрада! це зе!перемога.
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30.04.2024 22:59 Ответить
Щоб тріщину прибрати треба негайно Україні виділити штук двадцять патріотів.
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30.04.2024 21:42 Ответить
по пальцях рахував
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30.04.2024 22:04 Ответить
Спочатку нам самим потрібно зрозуміти що та скільки нам потрібно в найближчому майбутньому та на середнє строкові та довгостроковій перспективі. Бо ми кричимо " Петріот" і далі свого носа не бажаємо бачити. Маю на увазі " великих стратегів" при владі.
І тільки потім ми можемо координувати наши Дії з нашими партнерами. Та мати програми з отримання техніки під стратегію війни. Бліцкріги закінчились з обох воюючих сторін. Почалася гра в довгу. Час стратегів настав. Час тактиків пройшов.
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30.04.2024 21:43 Ответить
Довіра України до союзників у НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї,

А якщо навпаки: Довіра України союзників до України дала тріщину через... і далі причини, причини...

Що таке ДОВІРА? Особливо в світі де добро помінялося місцями зі злом.

Дові́ра - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F соціологічна та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психологічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F) категорія ; впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться в тих чи інших відносинах, що базується на його досвіді.

Довіра не має потреби у включенні якоїсь дії, так що ви та протилежна сторона є взаємно втягнуті в неї.

Довіра є всього лише передбачення покладання на якусь дію, яке базується на тому, що знає одна сторона про іншу.

Наприклад, тому, що подія відбувається десь далеко і не може бути підтвердженою, або подія відбудеться тільки в майбутньому. З цієї точки зору довіра має певні межі, що базуються на знанні про іншу сторону, якій довіряють. Довіра - це твердження про те, що поки що невідоме, але має якусь імовірність статися. Повну довіру часто ототожнюють з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0 вірою , бо механізм такої довіри вже не базується на раціональних засадах тобто на досвіді й на передбаченні, та на попередньому знанні однієї сторони другою і включає ірраціональні мотиви взаємовідносин. -W
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30.04.2024 21:46 Ответить
дали лопату і хочуть щоб за тиждень збудували будинок
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30.04.2024 21:59 Ответить
Доверие... Каждый день задержки помощи оплачен украинской кровью. Это вам не Голливуд, это реальная война.
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30.04.2024 22:06 Ответить
НАТА для "білих"
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30.04.2024 22:08 Ответить
"Довіра України до своїх союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї для боротьби проти вторгнення РФ", - зазначив він.
------
Немає у України союзників по НАТО, бо Україна не є членом Альянсу.
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30.04.2024 22:09 Ответить
А не так же давно Натовскіє ястрєби..пам'ятаєте ? 1980 рік
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30.04.2024 22:14 Ответить
Художник был классный. Любил я в детстве вырезать фигурки "проклятых империалистов" и составлять из них разные сцены )
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01.05.2024 02:37 Ответить
Особенно любопытно, что тогда критиковался "Маоизм" )
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01.05.2024 02:38 Ответить
Довіра України до союзників по НАТО дала тріщину

Це ця сама тріщина, що поділяє дупу навпіл!
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30.04.2024 22:34 Ответить
Ця нас це загибель тисячів українських воїнів. Комусь просто тріщина в відносинах.
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30.04.2024 22:55 Ответить
Дежурные слова во время визита к нам. Он каденцию свою заканчивает. Чистеньким уйти хочет. И уйдет. А потом уже в отставке, как экс запоёт ещё правдивей. Как поют эти два года предыдущие. Ну манера там на западе такая. Демократическая. Нам понять э́то сложно. Мы всегда тяготели к иному. Но почему то стали парламенско- президентской республикой, но соборность держали. Так не бывает. На двух стульях не сидят. Однажды стул один превратится в табуретку. Абсолютное противоречие. Старая базовая наша беда. Или автократия или парламент с очень сильной исполнительной властью премьера. В у нас как правило все премьеры шли в презы и становились ими . И опять все сначала. Что, за 30 лет так и не заметили? Сухой остаток превыше всего! Им всё меряют.
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30.04.2024 23:35 Ответить
 
 