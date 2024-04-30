Доверие Украины к союзникам в НАТО дало трещину из-за задержек в поставках оружия, - Столтенберг

Украинское доверие к союзникам в НАТО уменьшилось из-за медленных темпов поставок вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью Reuters.

"Доверие Украины к своим союзникам по НАТО дало трещину из-за задержек в поставках оружия для борьбы против вторжения РФ", - отметил он.

Столтенберг считает, что такие "неудачи" свидетельствуют о необходимости пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву.

"Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки", - отметил генсек.

В качестве примера неудачных действий союзников по НАТО он привел затягивание Конгрессом США в течение шести месяцев одобрения пакета помощи Украине на $60 миллиардов, а также неспособность европейских стран поставить столько артиллерийских боеприпасов, сколько обещали Украине.

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По его словам, эти недостатки имели серьезное влияние на поле боя, поскольку РФ получила инициативу, тогда как украинские войска, которые испытывали нехватку боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне.

"Конечно, тот факт, что мы не выполнили то, что обещали, подрывает доверие", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек сказал, что одним из способов избежать будущей нехватки военной помощи Украине является предоставление НАТО большей координационной роли и разработка многолетнего плана, который будет четко определять взносы, ожидаемые от каждого союзника.

Он обратился с таким предложением к 32 членам НАТО и сказал, что это должно быть подкреплено большими финансовыми обязательствами.

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"Это облегчит планирование. Это даст понять, что каждый союзник должен сделать", - сказал Столтенберг.

"И тогда НАТО сможет играть большую роль в обеспечении того, что союзники действительно выполняют то, что они пообещали", - добавил он.

Напомним генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Украину 29 апреля. Во время встречи с Зеленским они обсудили создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро.