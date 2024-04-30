Доверие Украины к союзникам в НАТО дало трещину из-за задержек в поставках оружия, - Столтенберг
Украинское доверие к союзникам в НАТО уменьшилось из-за медленных темпов поставок вооружений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью Reuters.
"Доверие Украины к своим союзникам по НАТО дало трещину из-за задержек в поставках оружия для борьбы против вторжения РФ", - отметил он.
Столтенберг считает, что такие "неудачи" свидетельствуют о необходимости пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву.
"Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки", - отметил генсек.
В качестве примера неудачных действий союзников по НАТО он привел затягивание Конгрессом США в течение шести месяцев одобрения пакета помощи Украине на $60 миллиардов, а также неспособность европейских стран поставить столько артиллерийских боеприпасов, сколько обещали Украине.
По его словам, эти недостатки имели серьезное влияние на поле боя, поскольку РФ получила инициативу, тогда как украинские войска, которые испытывали нехватку боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне.
"Конечно, тот факт, что мы не выполнили то, что обещали, подрывает доверие", - подчеркнул Столтенберг.
Генсек сказал, что одним из способов избежать будущей нехватки военной помощи Украине является предоставление НАТО большей координационной роли и разработка многолетнего плана, который будет четко определять взносы, ожидаемые от каждого союзника.
Он обратился с таким предложением к 32 членам НАТО и сказал, что это должно быть подкреплено большими финансовыми обязательствами.
"Это облегчит планирование. Это даст понять, что каждый союзник должен сделать", - сказал Столтенберг.
"И тогда НАТО сможет играть большую роль в обеспечении того, что союзники действительно выполняют то, что они пообещали", - добавил он.
Напомним генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с официальным визитом в Украину 29 апреля. Во время встречи с Зеленским они обсудили создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро.
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ну і звичайно рашистьська ботоферма..роблять вкид і сміються,як в абсолютно любу новину,можна вставити асфальт,шашлики .зезрада..з західними прапорцями.."Щирі патріоти " нікуди ж вони не поділись.
і це ніфіга не зрада! це зе!перемога.
І тільки потім ми можемо координувати наши Дії з нашими партнерами. Та мати програми з отримання техніки під стратегію війни. Бліцкріги закінчились з обох воюючих сторін. Почалася гра в довгу. Час стратегів настав. Час тактиків пройшов.
А якщо навпаки: Довіра України союзників до України дала тріщину через... і далі причини, причини...
Що таке ДОВІРА? Особливо в світі де добро помінялося місцями зі злом.
Дові́ра - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F соціологічна та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психологічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F) категорія ; впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться в тих чи інших відносинах, що базується на його досвіді.
Довіра не має потреби у включенні якоїсь дії, так що ви та протилежна сторона є взаємно втягнуті в неї.
Довіра є всього лише передбачення покладання на якусь дію, яке базується на тому, що знає одна сторона про іншу.
Наприклад, тому, що подія відбувається десь далеко і не може бути підтвердженою, або подія відбудеться тільки в майбутньому. З цієї точки зору довіра має певні межі, що базуються на знанні про іншу сторону, якій довіряють. Довіра - це твердження про те, що поки що невідоме, але має якусь імовірність статися. Повну довіру часто ототожнюють з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0 вірою , бо механізм такої довіри вже не базується на раціональних засадах тобто на досвіді й на передбаченні, та на попередньому знанні однієї сторони другою і включає ірраціональні мотиви взаємовідносин. -W
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Немає у України союзників по НАТО, бо Україна не є членом Альянсу.
Це ця сама тріщина, що поділяє дупу навпіл!