Появление войск НАТО в Украине приведет к "трагическим последствиям", - Путин

Президент России Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые решатся отправить в Украину своих военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в обращении к Федеральному Собранию РФ.

"Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это бред какой-то...

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Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто когда-то отправлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее.

Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

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Все, что они (Запад и США. – Ред.) придумывают и чем пугают весь мир, реально угрожает конфликтом с применением ядерного оружия, а значит - уничтожением цивилизации", – сказал Путин.

Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.