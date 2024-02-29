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Появление войск НАТО в Украине приведет к "трагическим последствиям", - Путин

путін

Президент России Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые решатся отправить в Украину своих военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в обращении к Федеральному Собранию РФ.

"Запад говорит, что Россия якобы собирается напасть на Европу, это бред какой-то...

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Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто когда-то отправлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее.

Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

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Все, что они (Запад и США. – Ред.) придумывают и чем пугают весь мир, реально угрожает конфликтом с применением ядерного оружия, а значит - уничтожением цивилизации", – сказал Путин.

Предложение Макрона относительно войск НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Автор: 

НАТО (9998) путин владимир (31303) россия (95629) Макрон Эмманюэль (1310)


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Топ комментарии
+61
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29.02.2024 12:36
+46
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29.02.2024 12:45
+40
...для русні..
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29.02.2024 12:28
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Пуйло фактично взяв світ за яйця… і єдині, хто його зупиняє- це Україна.
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29.02.2024 18:41 Ответить
для кого саме?
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29.02.2024 18:46 Ответить
педофіл очкує, отже треба робити
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29.02.2024 19:08 Ответить
Да, дід ху#ло, кільце зжимається!
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29.02.2024 19:29 Ответить
на рос тв постійно лунає що росія воює з НАТО, а тепер такі вкиди, але для кацапа споживати інформлайно це норма буття.
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29.02.2024 19:35 Ответить
Поява рашистських військ в Україні.ще у 2014 році мала б призвести 3,14дерацію до "трагічних наслідків", Рашистський скажений "пес -куйло пес -куйло пес- куйло " Україну покусав і продовжуєжерти,прийшов час прикінчити рашистську псину...
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29.02.2024 20:07 Ответить
путін забув добавити призведе до трагічних наслідків для росії
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29.02.2024 20:09 Ответить
Україна - не ваша країна і нічого спільного з руським злом не має. Українці самі вирішують кого раді бачити, а для кого - русні, кордон на замкі і ров з крокодилами на кордоні.
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29.02.2024 20:23 Ответить
Коли ви вже навчитеся відрізняти "руський" від "русскава" чи "російського". Про масу томонів в Україні, де є слово "руський" не чули? Рава-Руська (на кордоні з Польщею), Рясне-Руське, Руська Мокра (Закарпаття),... У Львові з середновіччя є вул. Руська.
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29.02.2024 23:07 Ответить
ПНХ!!!
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29.02.2024 20:36 Ответить
Треба брати бо хло проти!
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29.02.2024 21:05 Ответить
пуйло, як завжди, страшить гавканням. так, це могло би мати страшні наслідки для мордора, але і тут він отримає своє - захід до срачки боїться тої рашки, боїться бути покусаним
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29.02.2024 21:36 Ответить
Підор вже вважає Україну своєю якщо натівці пішлють війська в Україну!
Боюсь що лідори заходу ніколи не наважаться на такий крок.
То Мікрон чогось обївся що таке бовкнув, але до практичних кроків і він сам не готовий.
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29.02.2024 21:43 Ответить
Рашенпропаганден воювали-воювали з НАТО два роки, і тут такі заяви від головпідора, виявляється НАТО їх зневажає, не воює з ними -невдобно вийшло…
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29.02.2024 23:18 Ответить
Симетрична погроза знищенням кацап вошдів з кацапем кремлем у попіл якщо путлєр не виведе війська з України скине щура із корабля прямісінько у море
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02.03.2024 03:15 Ответить
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