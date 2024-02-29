Стратегические ядерные силы России приведены в полное состояние готовности, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной готовности к гарантированному применению. Также он рассказал о разработках нового вооружения, которое используется в войне против Украины, в частности, о лазерных системах "Пересвет".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин сказал в обращении к Федеральному Собранию РФ.
"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений – о чем я говорил еще в послании 2018 года – все сделано или завершается эта работа".
Так, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей во время СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.)", - отметил он.
По его словам, на поле боя уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".
"О нем в послании 2018 года речь даже не шла, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет"", - заявил Путин.
Российский диктатор рассказал, что сейчас Россия завершает испытание крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
"В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". И мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", - сказал глава Кремля.
Путин отметил, что работа над "целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается".
В то же время, диктатор России заверил, что страна не собирается размещать ядерное оружие в космосе.
Он добавил, что это все якобы "вбросы", которые якобы нужны США, чтобы втянуть Россию в выгодные для Америки переговоры.
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Нічого вже не ухвалять. Русня не дозволить.
Он вже Франція починає гальмувати процес закупівель снарядів.
Русня працює потужно. А не "потужно", як наші кловани.
А там і подмога придьот.
Запізно прийшла тоді підмога.
А расеянам хєр бєз солі...
Дуже сподіваюся, що вони так і на "бойовому чергуванні" працювать будуть: або не злетіло, або вибухнуло на старті, або впало десь по дорозі...
Нам і атомної зброї непотрібно!
Ничего позитивного не может предложить.
Только грозить и гадить, и не давать людям жить.
Только, придурок, не понмает, что он даже в оружии безнадёжно отсьал.
********* МУДДАК
За даними Financial Times, Китай може напасти на роssію через територію Казахстану на Урал.
Отношения Китай-Россия союзнические с самым высоким приоритетом. Китай полностью контролирует политическую ситуацию в России, контролирует територию восточной России, Китай потребляет большую часть сырья, которое производит Россия, а еще технологический обмен. Врядли будет война :/
Наканец Расия вазглавит крестовый поход Расии, Китая и Ирана против цивилизованного человечества!
Чому в різних Іранах з індусами знайшлись інженери що збудували центрофуги з автомобільних турбокомпресорів, в Україні з її Хартронами не**я нема.
Може зелена гниль час зібратись і дати п**ру достойну відсіч, а не топити країну в безкінечній війні "без ескалацій".
А по простому - вішел Путя із тумана. Винул ножик із кармана.....