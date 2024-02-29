Стратегические ядерные силы России приведены в полное состояние готовности, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной готовности к гарантированному применению. Также он рассказал о разработках нового вооружения, которое используется в войне против Украины, в частности, о лазерных системах "Пересвет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин сказал в обращении к Федеральному Собранию РФ.

"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений – о чем я говорил еще в послании 2018 года – все сделано или завершается эта работа".

Так, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей во время СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.)", - отметил он.

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По его словам, на поле боя уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".

"О нем в послании 2018 года речь даже не шла, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет"", - заявил Путин.

Российский диктатор рассказал, что сейчас Россия завершает испытание крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

"В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". И мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", - сказал глава Кремля.

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Путин отметил, что работа над "целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается".

В то же время, диктатор России заверил, что страна не собирается размещать ядерное оружие в космосе.

Он добавил, что это все якобы "вбросы", которые якобы нужны США, чтобы втянуть Россию в выгодные для Америки переговоры.

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