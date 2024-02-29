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Новости Война
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Стратегические ядерные силы России приведены в полное состояние готовности, - Путин

ракета,зброя,путін,ядерна

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной готовности к гарантированному применению. Также он рассказал о разработках нового вооружения, которое используется в войне против Украины, в частности, о лазерных системах "Пересвет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин сказал в обращении к Федеральному Собранию РФ.

"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений – о чем я говорил еще в послании 2018 года – все сделано или завершается эта работа".

Так, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей во время СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.)", - отметил он.

Читайте: РФ готовится к вторжению Китая и отработала применение ядерного оружия, - FT

По его словам, на поле боя уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".

"О нем в послании 2018 года речь даже не шла, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет"", - заявил Путин.

Российский диктатор рассказал, что сейчас Россия завершает испытание крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

"В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". И мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", - сказал глава Кремля.

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Путин отметил, что работа над "целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается".

В то же время, диктатор России заверил, что страна не собирается размещать ядерное оружие в космосе.

Он добавил, что это все якобы "вбросы", которые якобы нужны США, чтобы втянуть Россию в выгодные для Америки переговоры.

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Автор: 

путин владимир (31303) россия (95629) ядерное оружие (1336)


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Топ комментарии
+19
Зараз Захід остаточно перевантажить памперси і подумає: а може дійсно, ну її, ту Україну, а то як шарахнєт...
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29.02.2024 12:49
+17
Вже час пити пігулку та в палату
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29.02.2024 12:49
+17
Якось пофігу. Ядерна зброя не настільки страшна як її малюють насправді. Якщо вб'є то вб'є одразу. Але навіть у найгіршому сценарії але вб'є не всіх і планета її переживе. Тому плювати якось на ці погрози. Зажилося ***** на цьому світі вже.
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29.02.2024 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Зараз Захід остаточно перевантажить памперси і подумає: а може дійсно, ну її, ту Україну, а то як шарахнєт...
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29.02.2024 12:49 Ответить
Захід за 2 роки вже просто звик до бравади балабола, який лише кидає слова на вітер. На його погрози вже не звертають увагу як на гавкання сусідської собаки. 2 роки тому ще боялися - думали може шарахне - а зараз вже все стало ясно з ним
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29.02.2024 12:53 Ответить
Чому ж Байден доручив почати переговори щодо ЯЗ в космосі?
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29.02.2024 12:55 Ответить
Розкручує цю тему як аргумент продавити допомогу Україні та Ізраїлю
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29.02.2024 12:59 Ответить
Не спрацювало, зате русня довольна.
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29.02.2024 13:18 Ответить
Працює зараз і висновки ще рано робити спрацювало чи ні. Головне що респам не вдалося відірвати допомогу України від Ізраїлю і голосування за допомогу обом країнам попереду у Палаті Представників
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29.02.2024 13:22 Ответить
Ми подібну мантру чули ще торік. Процес іде, от-от ухвалять.
Нічого вже не ухвалять. Русня не дозволить.
Он вже Франція починає гальмувати процес закупівель снарядів.
Русня працює потужно. А не "потужно", як наші кловани.
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29.02.2024 13:24 Ответить
Франция тормозила закупку снарядов на стороне с февраля 23-го.
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29.02.2024 15:38 Ответить
Якщо буде поту жно, то й кацап заглохне. АРХ М
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29.02.2024 20:06 Ответить
Еще не вечер
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29.02.2024 16:37 Ответить
Ага, нам би ночь простоять да дєнь продєржаться.
А там і подмога придьот.
Запізно прийшла тоді підмога.
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29.02.2024 16:39 Ответить
Маемо тэ що маемо. А почему? А потому, что в 92 выбрали именно этого козла. Но я не о нем, а о том, что живем сегодня, и сегодня еще не закончилось
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29.02.2024 16:48 Ответить
Ти вже перезавантажив остаточно, чи ще в процесі вибору... а то дивись, раптом якшарахнєт, то в тебе ніякий памперс не вмістить весь обсяг твого вибору 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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29.02.2024 12:53 Ответить
Та китайці йому першими останні волоси на сраці і ботоксному даху вирвуть
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29.02.2024 13:12 Ответить
Це чому? Хороше опудало для Заходу, а Китай вже тіпа міротворєц на його фоні.
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29.02.2024 13:17 Ответить
Це тому, що китайці йому вже за таки погрози п..здюлін вставляли, півтора року мовчав на цю тему як гівна в рота набрав
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29.02.2024 13:28 Ответить
І от знову почав. Значить, дали дозвіл.
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29.02.2024 13:33 Ответить
Та ні, то трохи гівна повипльовував
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29.02.2024 13:49 Ответить
А Захід сяде на дупі рівно.
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29.02.2024 13:50 Ответить
Ну то таке, новейшая баллистическая Sentinel была впервые протестирована в прошом году. И в отличии от ракет союзмультфильма - в реальном режиме. Так же, не далее как в октябре были стрельбы Mинтимен 3. Тоже, в реале , и тоже прямо в дырочку за 10 тыс миль.
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29.02.2024 16:46 Ответить
СРСР свого часу не врятували і передові SS-19. Розпався зсередини.
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29.02.2024 16:50 Ответить
Об этом и речь. Применить всю эту байду , даже если она существует, ху.ло все равно не может
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29.02.2024 16:54 Ответить
В тому річ, що Америка так само не зможе використати, якщо русня реалізує свій план "громадянська війна-2".
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29.02.2024 16:57 Ответить
Вже час пити пігулку та в палату
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29.02.2024 12:49 Ответить
Краще в мавзолей.
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29.02.2024 12:54 Ответить
Чтобы ЧТО?
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29.02.2024 12:50 Ответить
Щоб знову пукнути
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29.02.2024 12:51 Ответить
Васіліч совсєм плох… нєсітє другого.
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29.02.2024 12:51 Ответить
"Вибори" скоро. Треба охлос свій підбадьорити.
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29.02.2024 12:55 Ответить
Не вибори, а перепризначення!
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29.02.2024 13:33 Ответить
Тому й в лапках.
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29.02.2024 13:42 Ответить
Ну каг же - шоб врагі нє захватілі расєянскіє ресурси, продалі іх на Запад, понакупалі сєбє яхт і дварцов.
А расеянам хєр бєз солі...
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29.02.2024 13:02 Ответить
Точно мєдвєдєв у запої!! 😲
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29.02.2024 12:52 Ответить
Мєдвєдєв точно в запої. Інакше б ***** з бункеру би ні повилазило.
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29.02.2024 13:09 Ответить
Три в одному: "лосяш, тупаш и *****" із червоною кнопкою і валізкою....
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29.02.2024 12:52 Ответить
уйобіщє знову взялося трясти ядерною єлдою )))
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29.02.2024 12:52 Ответить
У них армия уже до Т-55 и БТР-50 вернулась. Больше вундервафель за миллиарды заказывайте.
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29.02.2024 12:53 Ответить
Якось пофігу. Ядерна зброя не настільки страшна як її малюють насправді. Якщо вб'є то вб'є одразу. Але навіть у найгіршому сценарії але вб'є не всіх і планета її переживе. Тому плювати якось на ці погрози. Зажилося ***** на цьому світі вже.
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29.02.2024 12:55 Ответить
Невже отой "Срамат" все ж злетів і долетів до цілі (не впавши)? Чи вони ціль до уламків ракети привезли знову? 🤔
Дуже сподіваюся, що вони так і на "бойовому чергуванні" працювать будуть: або не злетіло, або вибухнуло на старті, або впало десь по дорозі...
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29.02.2024 12:55 Ответить
Мультікі не показував?
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29.02.2024 12:55 Ответить
******* його хтось вже , заїбав він вже всіх своїми говнетами
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29.02.2024 12:56 Ответить
"Дєржитє миня семеро"
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29.02.2024 12:56 Ответить
Интересно, если дождаться попутного ветра на рашку и взорвать Чернобыль, куда ***** с его свитой побежит просить убежища, в Китай или северную корею?
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29.02.2024 12:56 Ответить
Якби ти вчив географію, то знав би що попутний вітер з ЧАЕС га рашку- то це через пів України! Стратєг ядерний! 😁
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29.02.2024 13:02 Ответить
посмотри карту писака интернетный! какое пол Украины?! если через бульбашей и черниговскую область то там брянская область рядом. чуток подальше смоленская и курская! отвлекись от марафона и квартала, посмотри!
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29.02.2024 13:23 Ответить
3.14дріла! А в "черниговской области" люди не живуть???
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29.02.2024 13:27 Ответить
Підірвати можна ядерний центр Курчатова на москві.
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29.02.2024 16:03 Ответить
В 2022 росіяни швидко захопили ЧАЕС і ніхто нічого не підірвав. Чому ви думаєте, що все буде інакше якщо росіяни з своїми рабами білорусами попруть знову
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29.02.2024 13:12 Ответить
чи ***** безсмертне? бульбофюрер напружився. сі дзинь і трамп???
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29.02.2024 12:56 Ответить
Кацапу, срущому в дирку в полу, буде дуже цікаво почути про пєрєсвєти і авангарди...
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29.02.2024 12:56 Ответить
Якщо кацапи купили на Аліекспрес сотню лазерних указок, то це означає, що лазерний комплекс Пересвіт вже направлений на Берлін. Ждемо реакцію Шольца! 😁
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29.02.2024 12:57 Ответить
піз................................дабол!
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29.02.2024 12:57 Ответить
Вони завжди знаходяться в одній готовності.
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29.02.2024 12:57 Ответить
Поц.
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29.02.2024 12:57 Ответить
3.14здец як страшно.... птн-пнх
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29.02.2024 12:59 Ответить
Щоб ти здох, виродок!
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29.02.2024 12:59 Ответить
Наверное самый лучший комментарий на это заявление
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29.02.2024 16:50 Ответить
бла,бла,бла🤓
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29.02.2024 13:00 Ответить
....припишіть х..лу клістир 5л. 3р.на д. після їжі.
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29.02.2024 13:01 Ответить
А якщи Україна ***..................................не то АЕС параші ?!
Нам і атомної зброї непотрібно!


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29.02.2024 13:02 Ответить
так, приведені. ще з 24.02.2022 вони приведені у боєготовність. тож, не повторюйся, васіліч.. хоча.. краще повторюйся, щоб весь світ до кінця зрозумів, що з такими не домовлятися потрібно, а таких потрібно знищувати - військово, економічно, політично, соціально..
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29.02.2024 13:02 Ответить
А НАХЯ НЕ СКАЗАЛ !?) ДОЛБ@** !!!
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29.02.2024 13:02 Ответить
Ця "стара пісня" про приведені в стан готовності стратегічні ядерні сили, гіперзвукові ракети і т.п. "грає" вже багато років і сприймається не більше, ніж фоновий шум. Старий, закомплексований маразматик продовжує дроч*ти на свої ракети і сипати погрозами і робитиме це поки не здохне.
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29.02.2024 13:04 Ответить
Рак на теле человечества.
Ничего позитивного не может предложить.
Только грозить и гадить, и не давать людям жить.
Только, придурок, не понмает, что он даже в оружии безнадёжно отсьал.
********* МУДДАК
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29.02.2024 13:06 Ответить
А чого черевика не показав ??? Яким рознесе трибуну в ООН !!! Треба брати найкраще у своїх вчителів ....
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29.02.2024 13:07 Ответить
...так Патрушев у одному з інтерв'ю сказав, що ви не воюєте з Україною, а з НАТО, так хто з Вас *******?)
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29.02.2024 13:07 Ответить
Повернення бумерангу:
За даними Financial Times, Китай може напасти на роssію через територію Казахстану на Урал.
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29.02.2024 13:07 Ответить
По данным Таймс может так и есть. Только жопа задает вопрос "а нафига?", а голова не может на него ответить.
Отношения Китай-Россия союзнические с самым высоким приоритетом. Китай полностью контролирует политическую ситуацию в России, контролирует територию восточной России, Китай потребляет большую часть сырья, которое производит Россия, а еще технологический обмен. Врядли будет война :/
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29.02.2024 13:43 Ответить
Ура!
Наканец Расия вазглавит крестовый поход Расии, Китая и Ирана против цивилизованного человечества!
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29.02.2024 13:21 Ответить
Интересно сколько ракет лежит на дне Каспийского моря? Учитывая рукожопость москалей и патологическое свинособачье рас3,14здяйство с ЯО дела обстоят не лучше. В какую сторону после запуска оно полетит наверное даже бог не знает. На всякий случай Воронежу приготовиться!
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29.02.2024 13:24 Ответить
Чому різні Пакистани, Франції з КНДР в прямому сенсі слова грезуть гори щоб достати уранових руд на декілька кілотон, в Україні де буквально в ногах лежать тисячі мегатон не**я нема.
Чому в різних Іранах з індусами знайшлись інженери що збудували центрофуги з автомобільних турбокомпресорів, в Україні з її Хартронами не**я нема.
Може зелена гниль час зібратись і дати п**ру достойну відсіч, а не топити країну в безкінечній війні "без ескалацій".
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29.02.2024 13:28 Ответить
А че, до зеленых что-то было по другому?
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29.02.2024 13:45 Ответить
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29.02.2024 13:33 Ответить
Він вже точно загрався у війну. Або кукуха поїхала !
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29.02.2024 13:35 Ответить
***** настільки обісралось від страху після заяви Макрона, що одразу вибігло і давай по старій звичці всіх лякати ядерною зброєю, більше аргументів у кацапів не лишилось від слова взагалі.. До речі, потім кацапи будуть казати, що вони нікому ядерною зброєю не погрожують, а навапаки їм всі погрожують))
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29.02.2024 13:35 Ответить
Україна зіб"є ядерну головку над Ростовом
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29.02.2024 13:38 Ответить
вже три Сушки за сьогодні!
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29.02.2024 13:39 Ответить
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29.02.2024 13:53 Ответить
Димон с похмелья наверно чудит...дня три... Назад орал ..всех перебью всех порешу... оставлю только Юльку Навальную....😁и Ксюху Собчак..из десятого женского батальона...курицы страшное оружие Мавзолейного Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки 😁🐔🐔🐔
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29.02.2024 13:56 Ответить
Подлодка КУРСк идет курсом на Вашингтон...😁💥💥💥мимо Баренцева моря...
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29.02.2024 13:59 Ответить
...притомний "Вороніж-Білгород" мав би вже "напрягтися"....
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29.02.2024 14:00 Ответить
Лазерна зброя? Щось це не подобається. Хтось у темі, що їм вдалось зробити?
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29.02.2024 14:13 Ответить
Якщо Захід так боїтся, то нехай надасть Україні ядерну зброю з носіями, в кредит. А формально Україна повідоме про самостійне створення ЯЗ. Тоді вже пу штанці сушить.
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29.02.2024 14:17 Ответить
уже 100 раз писал, что надо требовать назад яо
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01.03.2024 01:48 Ответить
Що ця мерзота несе зовсім не цікаво ,єдине бажаня що б воно здохло.
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29.02.2024 14:37 Ответить
По моему, тут нужна психиатрическая экспертиза. Как может руководить ядерной державой явный психопат?
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29.02.2024 14:39 Ответить
...рашизму смерть
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29.02.2024 14:47 Ответить
путін ІДИ *****
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29.02.2024 14:48 Ответить
Пора його мочить у сортирі, поки не надавив на якусь кнопку.
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29.02.2024 16:02 Ответить
А до цього вони, що на канікулах були?
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29.02.2024 16:15 Ответить
Як ********** на болотах варнякати - Х...... ответил ЖЕСТКО.
А по простому - вішел Путя із тумана. Винул ножик із кармана.....
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29.02.2024 16:23 Ответить
Это ему так доложили? А на самом деле - "потемкинские деревни".
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29.02.2024 17:18 Ответить
Бреше. Видає бажане за дійсне. Але, щур мерзенний, таки тягне в ту сторону.
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29.02.2024 19:53 Ответить
 
 