Стратегічні ядерні сили Росії приведені у стан повної готовності, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. Також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Путін сказав у зверненні до Федеральних Зборів РФ.
"У стані повної готовності до гарантованого застосування перебувають стратегічні ядерні сили. Те, що ми планували у сфері озброєнь − про що я говорив ще в посланні 2018 року − все зроблено або завершується ця робота.
Так, гіперзвуковий авіаційний комплекс "Кинджал" не тільки поставлений на озброєння, а й з високою ефективністю використовується для ураження особливо важливих цілей під час СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.)", - зазначив він.
За його словами, на полі бою вже застосовувався й ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон".
"Про нього в посланні 2018 року навіть не йшлося, але і ця система вже в строю. На бойовому чергуванні стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвіт"", - заявив Путін.
Російський диктатор розповів, що зараз Росія завершує випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".
"У війська поставлені й перші серійні важкі балістичні ракети "Сармат". І ми скоро продемонструємо їх у районах базування на бойовому чергуванні", - сказав глава Кремля.
Путін зазначив, що робота над "цілою низкою інших перспективних систем озброєння триває".
Водночас диктатор Росії запевнив, що країна не збирається розміщувати ядерну зброю в космосі.
Він додав що, це все нібито "вкидання", які начебто потрібні США, щоб втягнути Росію у вигідні для Америки переговори.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічого вже не ухвалять. Русня не дозволить.
Он вже Франція починає гальмувати процес закупівель снарядів.
Русня працює потужно. А не "потужно", як наші кловани.
А там і подмога придьот.
Запізно прийшла тоді підмога.
А расеянам хєр бєз солі...
Дуже сподіваюся, що вони так і на "бойовому чергуванні" працювать будуть: або не злетіло, або вибухнуло на старті, або впало десь по дорозі...
Нам і атомної зброї непотрібно!
Ничего позитивного не может предложить.
Только грозить и гадить, и не давать людям жить.
Только, придурок, не понмает, что он даже в оружии безнадёжно отсьал.
********* МУДДАК
За даними Financial Times, Китай може напасти на роssію через територію Казахстану на Урал.
Отношения Китай-Россия союзнические с самым высоким приоритетом. Китай полностью контролирует политическую ситуацию в России, контролирует територию восточной России, Китай потребляет большую часть сырья, которое производит Россия, а еще технологический обмен. Врядли будет война :/
Наканец Расия вазглавит крестовый поход Расии, Китая и Ирана против цивилизованного человечества!
Чому в різних Іранах з індусами знайшлись інженери що збудували центрофуги з автомобільних турбокомпресорів, в Україні з її Хартронами не**я нема.
Може зелена гниль час зібратись і дати п**ру достойну відсіч, а не топити країну в безкінечній війні "без ескалацій".
А по простому - вішел Путя із тумана. Винул ножик із кармана.....