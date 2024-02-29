Стратегічні ядерні сили Росії приведені у стан повної готовності, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. Також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Путін сказав у зверненні до Федеральних Зборів РФ.

"У стані повної готовності до гарантованого застосування перебувають стратегічні ядерні сили. Те, що ми планували у сфері озброєнь − про що я говорив ще в посланні 2018 року − все зроблено або завершується ця робота.

Так, гіперзвуковий авіаційний комплекс "Кинджал" не тільки поставлений на озброєння, а й з високою ефективністю використовується для ураження особливо важливих цілей під час СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.)", - зазначив він.

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За його словами, на полі бою вже застосовувався й ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон".

"Про нього в посланні 2018 року навіть не йшлося, але і ця система вже в строю. На бойовому чергуванні стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвіт"", - заявив Путін.

Російський диктатор розповів, що зараз Росія завершує випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".

"У війська поставлені й перші серійні важкі балістичні ракети "Сармат". І ми скоро продемонструємо їх у районах базування на бойовому чергуванні", - сказав глава Кремля.

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Путін зазначив, що робота над "цілою низкою інших перспективних систем озброєння триває".

Водночас диктатор Росії запевнив, що країна не збирається розміщувати ядерну зброю в космосі.

Він додав що, це все нібито "вкидання", які начебто потрібні США, щоб втягнути Росію у вигідні для Америки переговори.

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