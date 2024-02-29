УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4768 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 042 94

Стратегічні ядерні сили Росії приведені у стан повної готовності, - Путін

ракета,зброя,путін,ядерна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. Також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Путін сказав у зверненні до Федеральних Зборів РФ.

"У стані повної готовності до гарантованого застосування перебувають стратегічні ядерні сили. Те, що ми планували у сфері озброєнь − про що я говорив ще в посланні 2018 року − все зроблено або завершується ця робота.

Так, гіперзвуковий авіаційний комплекс "Кинджал" не тільки поставлений на озброєння, а й з високою ефективністю використовується для ураження особливо важливих цілей під час СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.)", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поява військ НАТО в Україні призведе до "трагічних наслідків", - Путін

За його словами, на полі бою вже застосовувався й ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон".

"Про нього в посланні 2018 року навіть не йшлося, але і ця система вже в строю. На бойовому чергуванні стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пересвіт"", - заявив Путін.

Російський диктатор розповів, що зараз Росія завершує випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".

"У війська поставлені й перші серійні важкі балістичні ракети "Сармат". І ми скоро продемонструємо їх у районах базування на бойовому чергуванні", - сказав глава Кремля.

Читайте також: Росія майже на 100% оновила ядерну зброю, - Путін

Путін зазначив, що робота над "цілою низкою інших перспективних систем озброєння триває".

Водночас диктатор Росії запевнив, що країна не збирається розміщувати ядерну зброю в космосі.

Він додав що, це все нібито "вкидання", які начебто потрібні США, щоб втягнути Росію у вигідні для Америки переговори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готується до вторгнення Китаю та відпрацювала застосування ядерної зброї, - FT

Автор: 

путін володимир (23857) росія (65316) ядерна зброя (1155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Зараз Захід остаточно перевантажить памперси і подумає: а може дійсно, ну її, ту Україну, а то як шарахнєт...
показати весь коментар
29.02.2024 12:49
+17
Вже час пити пігулку та в палату
показати весь коментар
29.02.2024 12:49
+17
Якось пофігу. Ядерна зброя не настільки страшна як її малюють насправді. Якщо вб'є то вб'є одразу. Але навіть у найгіршому сценарії але вб'є не всіх і планета її переживе. Тому плювати якось на ці погрози. Зажилося ***** на цьому світі вже.
показати весь коментар
29.02.2024 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз Захід остаточно перевантажить памперси і подумає: а може дійсно, ну її, ту Україну, а то як шарахнєт...
показати весь коментар
29.02.2024 12:49 Відповісти
Захід за 2 роки вже просто звик до бравади балабола, який лише кидає слова на вітер. На його погрози вже не звертають увагу як на гавкання сусідської собаки. 2 роки тому ще боялися - думали може шарахне - а зараз вже все стало ясно з ним
показати весь коментар
29.02.2024 12:53 Відповісти
Чому ж Байден доручив почати переговори щодо ЯЗ в космосі?
показати весь коментар
29.02.2024 12:55 Відповісти
Розкручує цю тему як аргумент продавити допомогу Україні та Ізраїлю
показати весь коментар
29.02.2024 12:59 Відповісти
Не спрацювало, зате русня довольна.
показати весь коментар
29.02.2024 13:18 Відповісти
Працює зараз і висновки ще рано робити спрацювало чи ні. Головне що респам не вдалося відірвати допомогу України від Ізраїлю і голосування за допомогу обом країнам попереду у Палаті Представників
показати весь коментар
29.02.2024 13:22 Відповісти
Ми подібну мантру чули ще торік. Процес іде, от-от ухвалять.
Нічого вже не ухвалять. Русня не дозволить.
Он вже Франція починає гальмувати процес закупівель снарядів.
Русня працює потужно. А не "потужно", як наші кловани.
показати весь коментар
29.02.2024 13:24 Відповісти
Франция тормозила закупку снарядов на стороне с февраля 23-го.
показати весь коментар
29.02.2024 15:38 Відповісти
Якщо буде поту жно, то й кацап заглохне. АРХ М
показати весь коментар
29.02.2024 20:06 Відповісти
Еще не вечер
показати весь коментар
29.02.2024 16:37 Відповісти
Ага, нам би ночь простоять да дєнь продєржаться.
А там і подмога придьот.
Запізно прийшла тоді підмога.
показати весь коментар
29.02.2024 16:39 Відповісти
Маемо тэ що маемо. А почему? А потому, что в 92 выбрали именно этого козла. Но я не о нем, а о том, что живем сегодня, и сегодня еще не закончилось
показати весь коментар
29.02.2024 16:48 Відповісти
Ти вже перезавантажив остаточно, чи ще в процесі вибору... а то дивись, раптом якшарахнєт, то в тебе ніякий памперс не вмістить весь обсяг твого вибору 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
29.02.2024 12:53 Відповісти
Та китайці йому першими останні волоси на сраці і ботоксному даху вирвуть
показати весь коментар
29.02.2024 13:12 Відповісти
Це чому? Хороше опудало для Заходу, а Китай вже тіпа міротворєц на його фоні.
показати весь коментар
29.02.2024 13:17 Відповісти
Це тому, що китайці йому вже за таки погрози п..здюлін вставляли, півтора року мовчав на цю тему як гівна в рота набрав
показати весь коментар
29.02.2024 13:28 Відповісти
І от знову почав. Значить, дали дозвіл.
показати весь коментар
29.02.2024 13:33 Відповісти
Та ні, то трохи гівна повипльовував
показати весь коментар
29.02.2024 13:49 Відповісти
А Захід сяде на дупі рівно.
показати весь коментар
29.02.2024 13:50 Відповісти
Ну то таке, новейшая баллистическая Sentinel была впервые протестирована в прошом году. И в отличии от ракет союзмультфильма - в реальном режиме. Так же, не далее как в октябре были стрельбы Mинтимен 3. Тоже, в реале , и тоже прямо в дырочку за 10 тыс миль.
показати весь коментар
29.02.2024 16:46 Відповісти
СРСР свого часу не врятували і передові SS-19. Розпався зсередини.
показати весь коментар
29.02.2024 16:50 Відповісти
Об этом и речь. Применить всю эту байду , даже если она существует, ху.ло все равно не может
показати весь коментар
29.02.2024 16:54 Відповісти
В тому річ, що Америка так само не зможе використати, якщо русня реалізує свій план "громадянська війна-2".
показати весь коментар
29.02.2024 16:57 Відповісти
Вже час пити пігулку та в палату
показати весь коментар
29.02.2024 12:49 Відповісти
Краще в мавзолей.
показати весь коментар
29.02.2024 12:54 Відповісти
Чтобы ЧТО?
показати весь коментар
29.02.2024 12:50 Відповісти
Щоб знову пукнути
показати весь коментар
29.02.2024 12:51 Відповісти
Васіліч совсєм плох… нєсітє другого.
показати весь коментар
29.02.2024 12:51 Відповісти
"Вибори" скоро. Треба охлос свій підбадьорити.
показати весь коментар
29.02.2024 12:55 Відповісти
Не вибори, а перепризначення!
показати весь коментар
29.02.2024 13:33 Відповісти
Тому й в лапках.
показати весь коментар
29.02.2024 13:42 Відповісти
Ну каг же - шоб врагі нє захватілі расєянскіє ресурси, продалі іх на Запад, понакупалі сєбє яхт і дварцов.
А расеянам хєр бєз солі...
показати весь коментар
29.02.2024 13:02 Відповісти
Точно мєдвєдєв у запої!! 😲
показати весь коментар
29.02.2024 12:52 Відповісти
Мєдвєдєв точно в запої. Інакше б ***** з бункеру би ні повилазило.
показати весь коментар
29.02.2024 13:09 Відповісти
Три в одному: "лосяш, тупаш и *****" із червоною кнопкою і валізкою....
показати весь коментар
29.02.2024 12:52 Відповісти
уйобіщє знову взялося трясти ядерною єлдою )))
показати весь коментар
29.02.2024 12:52 Відповісти
У них армия уже до Т-55 и БТР-50 вернулась. Больше вундервафель за миллиарды заказывайте.
показати весь коментар
29.02.2024 12:53 Відповісти
Якось пофігу. Ядерна зброя не настільки страшна як її малюють насправді. Якщо вб'є то вб'є одразу. Але навіть у найгіршому сценарії але вб'є не всіх і планета її переживе. Тому плювати якось на ці погрози. Зажилося ***** на цьому світі вже.
показати весь коментар
29.02.2024 12:55 Відповісти
Невже отой "Срамат" все ж злетів і долетів до цілі (не впавши)? Чи вони ціль до уламків ракети привезли знову? 🤔
Дуже сподіваюся, що вони так і на "бойовому чергуванні" працювать будуть: або не злетіло, або вибухнуло на старті, або впало десь по дорозі...
показати весь коментар
29.02.2024 12:55 Відповісти
Мультікі не показував?
показати весь коментар
29.02.2024 12:55 Відповісти
******* його хтось вже , заїбав він вже всіх своїми говнетами
показати весь коментар
29.02.2024 12:56 Відповісти
"Дєржитє миня семеро"
показати весь коментар
29.02.2024 12:56 Відповісти
Интересно, если дождаться попутного ветра на рашку и взорвать Чернобыль, куда ***** с его свитой побежит просить убежища, в Китай или северную корею?
показати весь коментар
29.02.2024 12:56 Відповісти
Якби ти вчив географію, то знав би що попутний вітер з ЧАЕС га рашку- то це через пів України! Стратєг ядерний! 😁
показати весь коментар
29.02.2024 13:02 Відповісти
посмотри карту писака интернетный! какое пол Украины?! если через бульбашей и черниговскую область то там брянская область рядом. чуток подальше смоленская и курская! отвлекись от марафона и квартала, посмотри!
показати весь коментар
29.02.2024 13:23 Відповісти
3.14дріла! А в "черниговской области" люди не живуть???
показати весь коментар
29.02.2024 13:27 Відповісти
Підірвати можна ядерний центр Курчатова на москві.
показати весь коментар
29.02.2024 16:03 Відповісти
В 2022 росіяни швидко захопили ЧАЕС і ніхто нічого не підірвав. Чому ви думаєте, що все буде інакше якщо росіяни з своїми рабами білорусами попруть знову
показати весь коментар
29.02.2024 13:12 Відповісти
чи ***** безсмертне? бульбофюрер напружився. сі дзинь і трамп???
показати весь коментар
29.02.2024 12:56 Відповісти
Кацапу, срущому в дирку в полу, буде дуже цікаво почути про пєрєсвєти і авангарди...
показати весь коментар
29.02.2024 12:56 Відповісти
Якщо кацапи купили на Аліекспрес сотню лазерних указок, то це означає, що лазерний комплекс Пересвіт вже направлений на Берлін. Ждемо реакцію Шольца! 😁
показати весь коментар
29.02.2024 12:57 Відповісти
піз................................дабол!
показати весь коментар
29.02.2024 12:57 Відповісти
Вони завжди знаходяться в одній готовності.
показати весь коментар
29.02.2024 12:57 Відповісти
Поц.
показати весь коментар
29.02.2024 12:57 Відповісти
3.14здец як страшно.... птн-пнх
показати весь коментар
29.02.2024 12:59 Відповісти
Щоб ти здох, виродок!
показати весь коментар
29.02.2024 12:59 Відповісти
Наверное самый лучший комментарий на это заявление
показати весь коментар
29.02.2024 16:50 Відповісти
бла,бла,бла🤓
показати весь коментар
29.02.2024 13:00 Відповісти
....припишіть х..лу клістир 5л. 3р.на д. після їжі.
показати весь коментар
29.02.2024 13:01 Відповісти
А якщи Україна ***..................................не то АЕС параші ?!
Нам і атомної зброї непотрібно!


показати весь коментар
29.02.2024 13:02 Відповісти
так, приведені. ще з 24.02.2022 вони приведені у боєготовність. тож, не повторюйся, васіліч.. хоча.. краще повторюйся, щоб весь світ до кінця зрозумів, що з такими не домовлятися потрібно, а таких потрібно знищувати - військово, економічно, політично, соціально..
показати весь коментар
29.02.2024 13:02 Відповісти
А НАХЯ НЕ СКАЗАЛ !?) ДОЛБ@** !!!
показати весь коментар
29.02.2024 13:02 Відповісти
Ця "стара пісня" про приведені в стан готовності стратегічні ядерні сили, гіперзвукові ракети і т.п. "грає" вже багато років і сприймається не більше, ніж фоновий шум. Старий, закомплексований маразматик продовжує дроч*ти на свої ракети і сипати погрозами і робитиме це поки не здохне.
показати весь коментар
29.02.2024 13:04 Відповісти
Рак на теле человечества.
Ничего позитивного не может предложить.
Только грозить и гадить, и не давать людям жить.
Только, придурок, не понмает, что он даже в оружии безнадёжно отсьал.
********* МУДДАК
показати весь коментар
29.02.2024 13:06 Відповісти
А чого черевика не показав ??? Яким рознесе трибуну в ООН !!! Треба брати найкраще у своїх вчителів ....
показати весь коментар
29.02.2024 13:07 Відповісти
...так Патрушев у одному з інтерв'ю сказав, що ви не воюєте з Україною, а з НАТО, так хто з Вас *******?)
показати весь коментар
29.02.2024 13:07 Відповісти
Повернення бумерангу:
За даними Financial Times, Китай може напасти на роssію через територію Казахстану на Урал.
показати весь коментар
29.02.2024 13:07 Відповісти
По данным Таймс может так и есть. Только жопа задает вопрос "а нафига?", а голова не может на него ответить.
Отношения Китай-Россия союзнические с самым высоким приоритетом. Китай полностью контролирует политическую ситуацию в России, контролирует територию восточной России, Китай потребляет большую часть сырья, которое производит Россия, а еще технологический обмен. Врядли будет война :/
показати весь коментар
29.02.2024 13:43 Відповісти
Ура!
Наканец Расия вазглавит крестовый поход Расии, Китая и Ирана против цивилизованного человечества!
показати весь коментар
29.02.2024 13:21 Відповісти
Интересно сколько ракет лежит на дне Каспийского моря? Учитывая рукожопость москалей и патологическое свинособачье рас3,14здяйство с ЯО дела обстоят не лучше. В какую сторону после запуска оно полетит наверное даже бог не знает. На всякий случай Воронежу приготовиться!
показати весь коментар
29.02.2024 13:24 Відповісти
Чому різні Пакистани, Франції з КНДР в прямому сенсі слова грезуть гори щоб достати уранових руд на декілька кілотон, в Україні де буквально в ногах лежать тисячі мегатон не**я нема.
Чому в різних Іранах з індусами знайшлись інженери що збудували центрофуги з автомобільних турбокомпресорів, в Україні з її Хартронами не**я нема.
Може зелена гниль час зібратись і дати п**ру достойну відсіч, а не топити країну в безкінечній війні "без ескалацій".
показати весь коментар
29.02.2024 13:28 Відповісти
А че, до зеленых что-то было по другому?
показати весь коментар
29.02.2024 13:45 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 13:33 Відповісти
Він вже точно загрався у війну. Або кукуха поїхала !
показати весь коментар
29.02.2024 13:35 Відповісти
***** настільки обісралось від страху після заяви Макрона, що одразу вибігло і давай по старій звичці всіх лякати ядерною зброєю, більше аргументів у кацапів не лишилось від слова взагалі.. До речі, потім кацапи будуть казати, що вони нікому ядерною зброєю не погрожують, а навапаки їм всі погрожують))
показати весь коментар
29.02.2024 13:35 Відповісти
Україна зіб"є ядерну головку над Ростовом
показати весь коментар
29.02.2024 13:38 Відповісти
вже три Сушки за сьогодні!
показати весь коментар
29.02.2024 13:39 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 13:53 Відповісти
Димон с похмелья наверно чудит...дня три... Назад орал ..всех перебью всех порешу... оставлю только Юльку Навальную....😁и Ксюху Собчак..из десятого женского батальона...курицы страшное оружие Мавзолейного Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки 😁🐔🐔🐔
показати весь коментар
29.02.2024 13:56 Відповісти
Подлодка КУРСк идет курсом на Вашингтон...😁💥💥💥мимо Баренцева моря...
показати весь коментар
29.02.2024 13:59 Відповісти
...притомний "Вороніж-Білгород" мав би вже "напрягтися"....
показати весь коментар
29.02.2024 14:00 Відповісти
Лазерна зброя? Щось це не подобається. Хтось у темі, що їм вдалось зробити?
показати весь коментар
29.02.2024 14:13 Відповісти
Якщо Захід так боїтся, то нехай надасть Україні ядерну зброю з носіями, в кредит. А формально Україна повідоме про самостійне створення ЯЗ. Тоді вже пу штанці сушить.
показати весь коментар
29.02.2024 14:17 Відповісти
уже 100 раз писал, что надо требовать назад яо
показати весь коментар
01.03.2024 01:48 Відповісти
Що ця мерзота несе зовсім не цікаво ,єдине бажаня що б воно здохло.
показати весь коментар
29.02.2024 14:37 Відповісти
По моему, тут нужна психиатрическая экспертиза. Как может руководить ядерной державой явный психопат?
показати весь коментар
29.02.2024 14:39 Відповісти
...рашизму смерть
показати весь коментар
29.02.2024 14:47 Відповісти
путін ІДИ *****
показати весь коментар
29.02.2024 14:48 Відповісти
Пора його мочить у сортирі, поки не надавив на якусь кнопку.
показати весь коментар
29.02.2024 16:02 Відповісти
А до цього вони, що на канікулах були?
показати весь коментар
29.02.2024 16:15 Відповісти
Як ********** на болотах варнякати - Х...... ответил ЖЕСТКО.
А по простому - вішел Путя із тумана. Винул ножик із кармана.....
показати весь коментар
29.02.2024 16:23 Відповісти
Это ему так доложили? А на самом деле - "потемкинские деревни".
показати весь коментар
29.02.2024 17:18 Відповісти
Бреше. Видає бажане за дійсне. Але, щур мерзенний, таки тягне в ту сторону.
показати весь коментар
29.02.2024 19:53 Відповісти
 
 