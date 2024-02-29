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Поява військ НАТО в Україні призведе до "трагічних наслідків", - Путін

путін

Президент Росії Володимир Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у зверненні до Федеральних Зборів РФ.

"Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу, це якась маячня...

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Заговорили про можливість відправки в Україну натівських військових контингентів, але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими.

Вони мають розуміти, що у нає теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території.

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Усе, що вони (Захід і США. - Ред.) вигадують і чим лякають весь світ, реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації", - сказав Путін.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Автор: 

НАТО (6459) путін володимир (23857) росія (65316) Макрон Емманюель (1464)


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Топ коментарі
+61
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29.02.2024 12:36
+46
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29.02.2024 12:45
+40
...для русні..
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29.02.2024 12:28
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Пуйло фактично взяв світ за яйця… і єдині, хто його зупиняє- це Україна.
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29.02.2024 18:41 Відповісти
для кого саме?
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29.02.2024 18:46 Відповісти
педофіл очкує, отже треба робити
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29.02.2024 19:08 Відповісти
Да, дід ху#ло, кільце зжимається!
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29.02.2024 19:29 Відповісти
на рос тв постійно лунає що росія воює з НАТО, а тепер такі вкиди, але для кацапа споживати інформлайно це норма буття.
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29.02.2024 19:35 Відповісти
Поява рашистських військ в Україні.ще у 2014 році мала б призвести 3,14дерацію до "трагічних наслідків", Рашистський скажений "пес -куйло пес -куйло пес- куйло " Україну покусав і продовжуєжерти,прийшов час прикінчити рашистську псину...
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29.02.2024 20:07 Відповісти
путін забув добавити призведе до трагічних наслідків для росії
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29.02.2024 20:09 Відповісти
Україна - не ваша країна і нічого спільного з руським злом не має. Українці самі вирішують кого раді бачити, а для кого - русні, кордон на замкі і ров з крокодилами на кордоні.
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29.02.2024 20:23 Відповісти
Коли ви вже навчитеся відрізняти "руський" від "русскава" чи "російського". Про масу томонів в Україні, де є слово "руський" не чули? Рава-Руська (на кордоні з Польщею), Рясне-Руське, Руська Мокра (Закарпаття),... У Львові з середновіччя є вул. Руська.
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29.02.2024 23:07 Відповісти
ПНХ!!!
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29.02.2024 20:36 Відповісти
Треба брати бо хло проти!
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29.02.2024 21:05 Відповісти
пуйло, як завжди, страшить гавканням. так, це могло би мати страшні наслідки для мордора, але і тут він отримає своє - захід до срачки боїться тої рашки, боїться бути покусаним
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29.02.2024 21:36 Відповісти
Підор вже вважає Україну своєю якщо натівці пішлють війська в Україну!
Боюсь що лідори заходу ніколи не наважаться на такий крок.
То Мікрон чогось обївся що таке бовкнув, але до практичних кроків і він сам не готовий.
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29.02.2024 21:43 Відповісти
Рашенпропаганден воювали-воювали з НАТО два роки, і тут такі заяви від головпідора, виявляється НАТО їх зневажає, не воює з ними -невдобно вийшло…
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29.02.2024 23:18 Відповісти
Симетрична погроза знищенням кацап вошдів з кацапем кремлем у попіл якщо путлєр не виведе війська з України скине щура із корабля прямісінько у море
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02.03.2024 03:15 Відповісти
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