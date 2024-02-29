Поява військ НАТО в Україні призведе до "трагічних наслідків", - Путін

Президент Росії Володимир Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у зверненні до Федеральних Зборів РФ.

"Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу, це якась маячня...

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Заговорили про можливість відправки в Україну натівських військових контингентів, але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими.

Вони мають розуміти, що у нає теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території.

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Усе, що вони (Захід і США. - Ред.) вигадують і чим лякають весь світ, реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації", - сказав Путін.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.