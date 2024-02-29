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Не слід виключати можливість введення західних сухопутних військ в Україну, - Каллас

каллас,кая

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати відправку сухопутних військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Видання зазначає, що заява президента Франції Емманюеля Макрона викликала негативну реакцію з боку інших європейських країн, проте  є ті, які підтримали цю ідею. Прем'єр-міністр Естонії Каллас наголосила, що лідери країн повинні обговорити всі можливості за зачиненими дверима, в тому числі те, що ще можна зробити, щоб допомогти Україні.

"Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо різні варіанти. Тому, що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла, а Росія програла цю війну", – сказав Каллас.

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Автор: 

НАТО (6459) Естонія (1619) Каллас Кая (267)


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Топ коментарі
+5
Франція-Естонія-Нідерланди - локомотивна бригада бронепоїзда НАТО, яка рано чи пізно потягне на мацкву німецькі та інші вагони.
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29.02.2024 11:22
+5
Я вже писав - якби навіть маленька Естонія ввела 1000 солдатів - інші б підтягнулися
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29.02.2024 11:23
+5
Білоруський кордон могли би утримувати, це дуже допомого б.
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29.02.2024 11:49
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Прийде час коли війська ЗСУ та НАТО війдуть до Параші та весело і бадьоро піде процес демілітаризації і дерашизіції з денуклерізацієй орди. Потім будуть створені 12 - 15 нових стран з жорстким контролем за ними Заходу. А України піде під юрисдикцію лондонского суду, років на 15 - 20. Це обов'язкове буде.
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29.02.2024 11:22 Відповісти
Не дарма Ховард Рід (відомий англійський історик) сказав, що король Артур був князем з Русі. Так що Англія та Русь(Україна) дуже давно в одній зв'язці.
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29.02.2024 11:29 Відповісти
Начебто він був сарматом, з території яка пізніше стала Київською Рус'ю
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29.02.2024 15:11 Відповісти
Франція-Естонія-Нідерланди - локомотивна бригада бронепоїзда НАТО, яка рано чи пізно потягне на мацкву німецькі та інші вагони.
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29.02.2024 11:22 Відповісти
Я вже писав - якби навіть маленька Естонія ввела 1000 солдатів - інші б підтягнулися
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29.02.2024 11:23 Відповісти
Уходи, кацап, хватит врать!
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29.02.2024 11:55 Відповісти
Естонія відразу віддалла нам усю бронетехніку !
Бесплатно !!!
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29.02.2024 13:15 Відповісти
Білоруський кордон могли би утримувати, це дуже допомого б.
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29.02.2024 11:49 Відповісти
Хто вашого шизоіда знає, ви що контролюєте дії своєї влади? Війска тримають наші на поготові, а так перекинуть і на схід.
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29.02.2024 13:30 Відповісти
В нас демократичні вибори проходять, неодноразово, таким чином виконується взаємодія влади з народом. А у вас іх ніколи не було, і не буде, бо ви раби, лукаш у вас до смерті, а потім буде його синок…
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29.02.2024 15:33 Відповісти
В Украине шесть прэзиков уже было, пока лука у вас царювал
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29.02.2024 16:06 Відповісти
Беларусь не собирается ( у меня в родне есть беларуский военный, его слова), да только кто ж знает что может придти в голову вашему ***********, если ему ху.ло на орехи наступит
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29.02.2024 16:04 Відповісти
Тролінг кацапів продовжується.
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29.02.2024 12:04 Відповісти
Сирский всех сдаст.. тогда и войдут...а вы думали для чего слили Залужного с Шапталой...
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29.02.2024 12:22 Відповісти
При наличии западного контингента сдавать уже не так удобно ....
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29.02.2024 13:17 Відповісти
Под Авдеевкой в плен попали 850 воинов ЗСУ ... судьба их неизвестна...
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29.02.2024 12:25 Відповісти
Естонія розуміє загрозу яку несе світові російський фашизм тому і підтримує президента Франції і позицію щодо допомоги військами Нідерландів І всьому Заходу, поки не пізно, треба вже рішитись та надати негайно всю новітню зброю і технології для ЗСУ і також терміново підготовити і допомогти військам України і людським ресурсом, введенням військового контингенту. Поки ще не пізно.
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29.02.2024 12:26 Відповісти
Тендеция положительная. Я только ЗА.
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29.02.2024 12:33 Відповісти
Финляндия с 1939 по 1944 год держала оборону коктейлями Молотова... Никто ничего не давал маршалу Маннергейму....🇫🇮🇫🇮🇫🇮 Финляндия жива 🔱 совок сдох...👽
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29.02.2024 12:36 Відповісти
пора надрать москальским вошам и украинским гнидам их бздивые, воровские задницы
пакуйтесь ...
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29.02.2024 12:50 Відповісти
В Україні є іноземний легіон, в який на пів року можно відправляти солдат з яких зроблять операторів дронів, зарплата можно на двох платить
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29.02.2024 13:04 Відповісти
Кая Каллас давно так хорошо не улыбалась.
Так многозначительно...
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29.02.2024 13:16 Відповісти
Кайя - хороший человек, но к сожалению, она имеет никакой вес в ЕС
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29.02.2024 16:01 Відповісти
 
 