Не слід виключати можливість введення західних сухопутних військ в Україну, - Каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати відправку сухопутних військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Видання зазначає, що заява президента Франції Емманюеля Макрона викликала негативну реакцію з боку інших європейських країн, проте є ті, які підтримали цю ідею. Прем'єр-міністр Естонії Каллас наголосила, що лідери країн повинні обговорити всі можливості за зачиненими дверима, в тому числі те, що ще можна зробити, щоб допомогти Україні.

"Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо різні варіанти. Тому, що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла, а Росія програла цю війну", – сказав Каллас.

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