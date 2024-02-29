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Не следует исключать возможность введения западных сухопутных войск в Украину, - Каллас

каллас,кая

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать отправку сухопутных войск в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона вызвала негативную реакцию со стороны других европейских стран, однако есть те, которые поддержали эту идею. Премьер-министр Эстонии Каллас подчеркнула, что лидеры стран должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.

"Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем разные варианты. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну", – сказал Каллас.

Также читайте: Надеюсь, что недавнее решение Дании прислать все свои боеприпасы в Украину вдохновит других, – премьер Эстонии Калас.

Автор: 

НАТО (9998) Эстония (1429) Каллас Кая (199)


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Топ комментарии
+5
Франція-Естонія-Нідерланди - локомотивна бригада бронепоїзда НАТО, яка рано чи пізно потягне на мацкву німецькі та інші вагони.
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29.02.2024 11:22
+5
Я вже писав - якби навіть маленька Естонія ввела 1000 солдатів - інші б підтягнулися
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29.02.2024 11:23
+5
Білоруський кордон могли би утримувати, це дуже допомого б.
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29.02.2024 11:49
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Прийде час коли війська ЗСУ та НАТО війдуть до Параші та весело і бадьоро піде процес демілітаризації і дерашизіції з денуклерізацієй орди. Потім будуть створені 12 - 15 нових стран з жорстким контролем за ними Заходу. А України піде під юрисдикцію лондонского суду, років на 15 - 20. Це обов'язкове буде.
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29.02.2024 11:22 Ответить
Не дарма Ховард Рід (відомий англійський історик) сказав, що король Артур був князем з Русі. Так що Англія та Русь(Україна) дуже давно в одній зв'язці.
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29.02.2024 11:29 Ответить
Начебто він був сарматом, з території яка пізніше стала Київською Рус'ю
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29.02.2024 15:11 Ответить
Франція-Естонія-Нідерланди - локомотивна бригада бронепоїзда НАТО, яка рано чи пізно потягне на мацкву німецькі та інші вагони.
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29.02.2024 11:22 Ответить
Я вже писав - якби навіть маленька Естонія ввела 1000 солдатів - інші б підтягнулися
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29.02.2024 11:23 Ответить
Уходи, кацап, хватит врать!
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29.02.2024 11:55 Ответить
Естонія відразу віддалла нам усю бронетехніку !
Бесплатно !!!
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29.02.2024 13:15 Ответить
Білоруський кордон могли би утримувати, це дуже допомого б.
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29.02.2024 11:49 Ответить
Хто вашого шизоіда знає, ви що контролюєте дії своєї влади? Війска тримають наші на поготові, а так перекинуть і на схід.
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29.02.2024 13:30 Ответить
В нас демократичні вибори проходять, неодноразово, таким чином виконується взаємодія влади з народом. А у вас іх ніколи не було, і не буде, бо ви раби, лукаш у вас до смерті, а потім буде його синок…
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29.02.2024 15:33 Ответить
В Украине шесть прэзиков уже было, пока лука у вас царювал
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29.02.2024 16:06 Ответить
Беларусь не собирается ( у меня в родне есть беларуский военный, его слова), да только кто ж знает что может придти в голову вашему ***********, если ему ху.ло на орехи наступит
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29.02.2024 16:04 Ответить
Тролінг кацапів продовжується.
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29.02.2024 12:04 Ответить
Сирский всех сдаст.. тогда и войдут...а вы думали для чего слили Залужного с Шапталой...
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29.02.2024 12:22 Ответить
При наличии западного контингента сдавать уже не так удобно ....
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29.02.2024 13:17 Ответить
Под Авдеевкой в плен попали 850 воинов ЗСУ ... судьба их неизвестна...
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29.02.2024 12:25 Ответить
Естонія розуміє загрозу яку несе світові російський фашизм тому і підтримує президента Франції і позицію щодо допомоги військами Нідерландів І всьому Заходу, поки не пізно, треба вже рішитись та надати негайно всю новітню зброю і технології для ЗСУ і також терміново підготовити і допомогти військам України і людським ресурсом, введенням військового контингенту. Поки ще не пізно.
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29.02.2024 12:26 Ответить
Тендеция положительная. Я только ЗА.
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29.02.2024 12:33 Ответить
Финляндия с 1939 по 1944 год держала оборону коктейлями Молотова... Никто ничего не давал маршалу Маннергейму....🇫🇮🇫🇮🇫🇮 Финляндия жива 🔱 совок сдох...👽
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29.02.2024 12:36 Ответить
пора надрать москальским вошам и украинским гнидам их бздивые, воровские задницы
пакуйтесь ...
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29.02.2024 12:50 Ответить
В Україні є іноземний легіон, в який на пів року можно відправляти солдат з яких зроблять операторів дронів, зарплата можно на двох платить
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29.02.2024 13:04 Ответить
Кая Каллас давно так хорошо не улыбалась.
Так многозначительно...
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29.02.2024 13:16 Ответить
Кайя - хороший человек, но к сожалению, она имеет никакой вес в ЕС
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29.02.2024 16:01 Ответить
 
 