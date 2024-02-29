Німеччина не відправлятиме солдатів в Україну, - Шольц

Війна Росії проти України не повинна перетворитися на війну між РФ і НАТО, тому німецьких військовослужбовців в Україні не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Як федеральний канцлер Німеччини я не відправлятиму солдатів наших збройних сил (Бундесвер) в Україну. НАТО не є і не буде однією зі сторін цієї війни. І це означає, що Німеччина не братиме участі у війні", - заявив він.

Проте Шольц зазначив, що Німеччина спільно з партнерами посилить підтримку України.

"Зараз відважна українська армія найсильніше потребує боєприпасів і зброї, особливо для протиповітряної оборони", - сказав він.

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