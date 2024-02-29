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Новини Війна
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Німеччина не відправлятиме солдатів в Україну, - Шольц

шольц

Війна Росії проти України не повинна перетворитися на війну між РФ і НАТО, тому німецьких військовослужбовців в Україні не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Як федеральний канцлер Німеччини я не відправлятиму солдатів наших збройних сил (Бундесвер) в Україну. НАТО не є і не буде однією зі сторін цієї війни. І це означає, що Німеччина не братиме участі у війні", - заявив він.

Проте Шольц зазначив, що Німеччина спільно з партнерами посилить підтримку України. 

"Зараз відважна українська армія найсильніше потребує боєприпасів і зброї, особливо для протиповітряної оборони", - сказав він.

Читайте також: Нідерланди не виключають, що можуть відправити війська до України

Автор: 

Німеччина (7374) НАТО (6459) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+12
та коли ти вже сі вспокоїш? не бійся так вже за свою сраку, куколде 😂
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29.02.2024 10:51
+7
Та досить, досить вже. Русня вже зрозуміла, що ви всі всрались.
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29.02.2024 10:55
+6
розпіарений блок НАТО сподівається відбутися торговими війнами і не бажає повірити в те, що росія і китай вже об'єдналися і почали війну з метою знищення цього блоку
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29.02.2024 11:10
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та коли ти вже сі вспокоїш? не бійся так вже за свою сраку, куколде 😂
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29.02.2024 10:51 Відповісти
Вже зарікалася німеччина Леопарди не відправляти. Знаємо ми цього Шольця.
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29.02.2024 10:52 Відповісти
Та ми це знаємо, ще з травня 1945 року!
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29.02.2024 10:52 Відповісти
Від заяв оцього воно вже нудить...
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29.02.2024 10:52 Відповісти
Вислів "...не той німець зараз пішов" актуальний, як ніколи.
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29.02.2024 12:11 Відповісти
Та досить, досить вже. Русня вже зрозуміла, що ви всі всрались.
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29.02.2024 10:55 Відповісти
пора уже выкапывать останки Гитлера и клонировать его, шоб нам помог сделать то, что у него не вышло, а именно уничтожить русню!!!
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29.02.2024 10:56 Відповісти
Гитлер и нас за варваров считал и так же уничтожить хотел, так что не надо идеализировать эту мразь.
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01.03.2024 17:07 Відповісти
Та потихеньку можна, шоб ніхто не знав.
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29.02.2024 10:56 Відповісти
Так вчора ж казав -- сьогодні для тугодумів?
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29.02.2024 10:56 Відповісти
они теперь со страха это будут каждый день повторять
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01.03.2024 02:07 Відповісти
Це ВОЕННА хитрість
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01.03.2024 16:08 Відповісти
Не зря путин вбухал столько газпромовского бабла
В немецких политиков
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29.02.2024 10:57 Відповісти
Кулеба ж казав, що вони будуть лопатами відбиватися!
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29.02.2024 10:57 Відповісти
за'яву зробив рашистський агент на посту канцлера фатерлянду-Штольц
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29.02.2024 10:59 Відповісти
Генетична пам'ять працює. Остання екскурсія на терени України їм не сподобалась. )
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29.02.2024 10:59 Відповісти
Німетчину (3Райх) на території України розбила не так звана, окупаційна, "ркка", а авіація союзників по антигітлерівській коаліції, головно В.Британії та США яка стерла інфраструктуру, головно військову, Німетчини !!! і про програму "лендлізу" для червоних нацистів, зачинщиків 2Світової, найкращих дружбанів Гітлера з 1933 року і аж до 22 червня 1941 також не треба забувати !!!
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29.02.2024 11:09 Відповісти
Закусувати треба
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01.03.2024 17:47 Відповісти
Він як папуга буде кожен день це казати?
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29.02.2024 11:00 Відповісти
То Макрон накинув гімна на вентилятор. Він сказав, що допускає присутність іноземних вояків на териотрії України. І одразу після цього репнули дві валізки - в Шольца і *****.
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29.02.2024 11:07 Відповісти
І не треба. Давайте замість них Тауруси!
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29.02.2024 11:05 Відповісти
у шольца гарна анальна пробочка від пуйла , все просто
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29.02.2024 11:07 Відповісти
розпіарений блок НАТО сподівається відбутися торговими війнами і не бажає повірити в те, що росія і китай вже об'єдналися і почали війну з метою знищення цього блоку
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29.02.2024 11:10 Відповісти
Хто б сумнівався.
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29.02.2024 12:23 Відповісти
Якщо дуже коротко, то Шольц підорас!
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01.03.2024 16:08 Відповісти
Що ви там понапідписували і для чого папір зібсували. Була одна історія з папірцем, тепер Україна страждає, а до цього папірцем підтерся Гітлер.
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01.03.2024 16:10 Відповісти
Щольц хочет усыпить бдительность Путина и 22го июня, ровно в 4.00...
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01.03.2024 16:44 Відповісти
не перестає дивувати як вчастно спригнула Мутер..
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01.03.2024 16:48 Відповісти
В кінці кінців така сциклива поведінка приведе Німеччину не тільки до поразки а і до позору.
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01.03.2024 16:50 Відповісти
 
 