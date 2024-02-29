Німеччина не відправлятиме солдатів в Україну, - Шольц
Війна Росії проти України не повинна перетворитися на війну між РФ і НАТО, тому німецьких військовослужбовців в Україні не буде.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Як федеральний канцлер Німеччини я не відправлятиму солдатів наших збройних сил (Бундесвер) в Україну. НАТО не є і не буде однією зі сторін цієї війни. І це означає, що Німеччина не братиме участі у війні", - заявив він.
Проте Шольц зазначив, що Німеччина спільно з партнерами посилить підтримку України.
"Зараз відважна українська армія найсильніше потребує боєприпасів і зброї, особливо для протиповітряної оборони", - сказав він.
Топ коментарі
+12 Дима Л #583950
показати весь коментар29.02.2024 10:51
+7 Деніс Войцеховський
показати весь коментар29.02.2024 10:55
+6 Міша #586334
показати весь коментар29.02.2024 11:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В немецких политиков