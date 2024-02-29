Нідерланди не виключають, що можуть відправити війська до України

Командувач військами Нідерландів Онно Ейхелшейм припустив, що військові його країни могли б прибути до України в рамках НАТО, або союзу з 10-15 країн. Проте зараз таке рішення не на часі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

"Гадаю, ми маємо тримати всі варіанти відкритими, щоб подивитись як найкраще підтримувати Україну", - наголосив Ейхелшейм.

При цьому він зазначив, що такий крок раніше не обговорювали, і Нідерланди не просили надати війська.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.