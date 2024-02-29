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Новини
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Нідерланди не виключають, що можуть відправити війська до України

нідерланди

Командувач військами Нідерландів Онно Ейхелшейм припустив, що військові його країни могли б прибути до України в рамках НАТО, або союзу з 10-15 країн. Проте зараз таке рішення не на часі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

"Гадаю, ми маємо тримати всі варіанти відкритими, щоб подивитись як найкраще підтримувати Україну", - наголосив Ейхелшейм.

При цьому він зазначив, що такий крок раніше не обговорювали, і Нідерланди не просили надати війська.

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Також читайте: Ідея Макрона відправити в Україну війська НАТО варта уваги, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Автор: 

НАТО (6459) Нідерланди (1569) Україна (5917)


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Топ коментарі
+15
Щось активність багатьох держав і політиків викликає Велику Повагу, еле й відчуття що скоро почнеться жорстке рубалово, але це логічно краще знищити пі.дерацю зараз, причому повністю! Занадто горя Світу ця опущена недокраїна принесла
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29.02.2024 07:14
+5
але це ********* на думку, що можна ж запросити приватні військові підрозділи та компанії на кошти з ухилянтів. Хай ухилянти профінансують найманців.
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29.02.2024 07:30
+3
"Вони^ надiшлють вiйська...коли ( або якщо??) рашка вже буде валятися отп#зжена.💩👈
Ну типу: ми теж нi сцяли в компот...
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29.02.2024 07:17
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Щось активність багатьох держав і політиків викликає Велику Повагу, еле й відчуття що скоро почнеться жорстке рубалово, але це логічно краще знищити пі.дерацю зараз, причому повністю! Занадто горя Світу ця опущена недокраїна принесла
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29.02.2024 07:14 Відповісти
Для западных стран главное, как и во всем, имидж. Пошлют войска когда будут на 100% уверены что они не опозорятся. Уверен что появятся если украинцы выбьют врага с территории Украины.
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29.02.2024 07:36 Відповісти
Як може обісратися НАТо проти армії яку Українська в 10 разів менше навалює так що у 3 армії світу втрати втрати у 13 разі більше тільки по підтвердженим даним?
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29.02.2024 10:45 Відповісти
Не шукай тут ніякої конспірології. Ніякого рубілова тут не буде. Просто у разі програшу України і приїзду 20-25 млн біженців з України, ЄС очікує така економічна, політична, соціальна, фінансова і головне -військова срака, що послати 10 тисяч солдат в Україну - це дрібничка.
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29.02.2024 09:25 Відповісти
"Вони^ надiшлють вiйська...коли ( або якщо??) рашка вже буде валятися отп#зжена.💩👈
Ну типу: ми теж нi сцяли в компот...
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29.02.2024 07:17 Відповісти
ната злякалася піськова. Так по словам піськова в Україні вже йде війна з натою, то яка різниця для москалів, якщо ната, таки, прийде воювати?
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29.02.2024 07:28 Відповісти
Але спочатку вони проведуть референдум 😄🤡
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29.02.2024 07:28 Відповісти
але це ********* на думку, що можна ж запросити приватні військові підрозділи та компанії на кошти з ухилянтів. Хай ухилянти профінансують найманців.
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29.02.2024 07:30 Відповісти
Будет удивительно если они хоть-что сделают без опеки США. Нажаль это скорее всего обычное бахвальство европейских чиновников.
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29.02.2024 07:44 Відповісти
А підкажіть будь ласочка, чий Крим?
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29.02.2024 10:35 Відповісти
- Это третья мировая, идиот!!
- Уже идёт?
- Я говорю И ДИ ОТ!
- Ах идиот))).
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29.02.2024 07:46 Відповісти
летчиков давай на Ф16 !
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29.02.2024 08:00 Відповісти
🔥 Знищено ще один Су-34 на Східному напрямку!
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29.02.2024 08:02 Відповісти
Для початку дайте дозвіл валити наданою зброєю по території мокш. Може й недоведеться самім воювати.
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29.02.2024 08:05 Відповісти
ЗСУ не валять "по території", ЗСУ валять чітко по озброєним мокшам.
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29.02.2024 09:44 Відповісти
Навчіться читати. Може зміст доходити почне.
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29.02.2024 09:55 Відповісти
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29.02.2024 08:11 Відповісти
MH-17 продовжує вилазити кацам боком.
Помста - це холодна страва.
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29.02.2024 08:13 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/29/7444257/ ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 23 танка
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29.02.2024 08:17 Відповісти
Обіцяти взяти заміж не означає женитися! Замість термінової допомоги озброєнням всякі допущення, версії, марення - те ЄС з тим НАТО як і вся Європа з її принципом консенсуальності не є дієздатним.
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29.02.2024 08:39 Відповісти
Зольдати з папіросками льогкого кайфу...)))
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29.02.2024 08:42 Відповісти
Як жеж смачно закорчило москаліка))
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29.02.2024 09:45 Відповісти
Опа. Другий пішов. Антанта-2 ?
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29.02.2024 10:58 Відповісти
 
 