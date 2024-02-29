Нидерланды не исключают отправку войск в Украину
Командующий войсками Нидерландов Онно Эйхелшейм предположил, что военные его страны могли бы прибыть в Украину в рамках НАТО или союза из 10-15 стран. Однако сейчас такое решение не ко времени.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.
"Думаю, мы должны держать все варианты открытыми, чтобы посмотреть как лучше поддерживать Украину", - подчеркнул Эйхелшейм.
При этом он отметил, что такой шаг раньше не обсуждали, и Нидерланды не просили предоставить войска.
Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине
Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.
О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.
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Ну типу: ми теж нi сцяли в компот...
- Уже идёт?
- Я говорю И ДИ ОТ!
- Ах идиот))).
Помста - це холодна страва.