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Нидерланды не исключают отправку войск в Украину

нідерланди

Командующий войсками Нидерландов Онно Эйхелшейм предположил, что военные его страны могли бы прибыть в Украину в рамках НАТО или союза из 10-15 стран. Однако сейчас такое решение не ко времени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

"Думаю, мы должны держать все варианты открытыми, чтобы посмотреть как лучше поддерживать Украину", - подчеркнул Эйхелшейм.

При этом он отметил, что такой шаг раньше не обсуждали, и Нидерланды не просили предоставить войска.

Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Автор: 

НАТО (9998) Нидерланды (1585) Украина (44963)


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Топ комментарии
+15
Щось активність багатьох держав і політиків викликає Велику Повагу, еле й відчуття що скоро почнеться жорстке рубалово, але це логічно краще знищити пі.дерацю зараз, причому повністю! Занадто горя Світу ця опущена недокраїна принесла
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29.02.2024 07:14
+5
але це ********* на думку, що можна ж запросити приватні військові підрозділи та компанії на кошти з ухилянтів. Хай ухилянти профінансують найманців.
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29.02.2024 07:30
+3
"Вони^ надiшлють вiйська...коли ( або якщо??) рашка вже буде валятися отп#зжена.💩👈
Ну типу: ми теж нi сцяли в компот...
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29.02.2024 07:17
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Правила форума Совет форумчан
Щось активність багатьох держав і політиків викликає Велику Повагу, еле й відчуття що скоро почнеться жорстке рубалово, але це логічно краще знищити пі.дерацю зараз, причому повністю! Занадто горя Світу ця опущена недокраїна принесла
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29.02.2024 07:14 Ответить
Для западных стран главное, как и во всем, имидж. Пошлют войска когда будут на 100% уверены что они не опозорятся. Уверен что появятся если украинцы выбьют врага с территории Украины.
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29.02.2024 07:36 Ответить
Як може обісратися НАТо проти армії яку Українська в 10 разів менше навалює так що у 3 армії світу втрати втрати у 13 разі більше тільки по підтвердженим даним?
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29.02.2024 10:45 Ответить
Не шукай тут ніякої конспірології. Ніякого рубілова тут не буде. Просто у разі програшу України і приїзду 20-25 млн біженців з України, ЄС очікує така економічна, політична, соціальна, фінансова і головне -військова срака, що послати 10 тисяч солдат в Україну - це дрібничка.
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29.02.2024 09:25 Ответить
"Вони^ надiшлють вiйська...коли ( або якщо??) рашка вже буде валятися отп#зжена.💩👈
Ну типу: ми теж нi сцяли в компот...
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29.02.2024 07:17 Ответить
ната злякалася піськова. Так по словам піськова в Україні вже йде війна з натою, то яка різниця для москалів, якщо ната, таки, прийде воювати?
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29.02.2024 07:28 Ответить
Але спочатку вони проведуть референдум 😄🤡
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29.02.2024 07:28 Ответить
але це ********* на думку, що можна ж запросити приватні військові підрозділи та компанії на кошти з ухилянтів. Хай ухилянти профінансують найманців.
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29.02.2024 07:30 Ответить
Будет удивительно если они хоть-что сделают без опеки США. Нажаль это скорее всего обычное бахвальство европейских чиновников.
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29.02.2024 07:44 Ответить
А підкажіть будь ласочка, чий Крим?
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29.02.2024 10:35 Ответить
- Это третья мировая, идиот!!
- Уже идёт?
- Я говорю И ДИ ОТ!
- Ах идиот))).
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29.02.2024 07:46 Ответить
летчиков давай на Ф16 !
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29.02.2024 08:00 Ответить
🔥 Знищено ще один Су-34 на Східному напрямку!
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29.02.2024 08:02 Ответить
Для початку дайте дозвіл валити наданою зброєю по території мокш. Може й недоведеться самім воювати.
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29.02.2024 08:05 Ответить
ЗСУ не валять "по території", ЗСУ валять чітко по озброєним мокшам.
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29.02.2024 09:44 Ответить
Навчіться читати. Може зміст доходити почне.
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29.02.2024 09:55 Ответить
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29.02.2024 08:11 Ответить
MH-17 продовжує вилазити кацам боком.
Помста - це холодна страва.
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29.02.2024 08:13 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/29/7444257/ ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 23 танка
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29.02.2024 08:17 Ответить
Обіцяти взяти заміж не означає женитися! Замість термінової допомоги озброєнням всякі допущення, версії, марення - те ЄС з тим НАТО як і вся Європа з її принципом консенсуальності не є дієздатним.
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29.02.2024 08:39 Ответить
Зольдати з папіросками льогкого кайфу...)))
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29.02.2024 08:42 Ответить
Як жеж смачно закорчило москаліка))
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29.02.2024 09:45 Ответить
Опа. Другий пішов. Антанта-2 ?
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29.02.2024 10:58 Ответить
 
 