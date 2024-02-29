Нидерланды не исключают отправку войск в Украину

Командующий войсками Нидерландов Онно Эйхелшейм предположил, что военные его страны могли бы прибыть в Украину в рамках НАТО или союза из 10-15 стран. Однако сейчас такое решение не ко времени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

"Думаю, мы должны держать все варианты открытыми, чтобы посмотреть как лучше поддерживать Украину", - подчеркнул Эйхелшейм.

При этом он отметил, что такой шаг раньше не обсуждали, и Нидерланды не просили предоставить войска.

Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.