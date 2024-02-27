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Байден (2766) США (24862) Макрон (1173)

США не будут отправлять войска воевать в Украину, - Белый дом

байден

США не будут отправлять войска для участия в боевых действиях в Украине, заявили в Белом доме, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Байден ясно дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украину", - заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Байден считает, что "путь к победе" состоит в том, чтобы Конгресс одобрил разблокирование военной помощи, "чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, необходимые им для защиты" от российского вторжения, добавила Уотсон.

Читайте также: Не исключено, что НАТО сможет отправить войска в Украину, но консенсуса пока нет, - Макрон
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Топ комментарии
+35
Вони озброєння не можуть відправити, які війська...
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27.02.2024 20:54
+27
немає вже ніякого лідерства , просрали ... бо саме головне - сталевих яєць немає ....
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27.02.2024 20:59
+22
Війна показала, що в ********* світі кожен сам по собі, головне гроші, а не якась там ідея чи ідеологія, як було ще 80 років тому. Якщо виживем, то найперше що потрібно зробити це поновити ядерний статус і сра..ти на всі їхні гарантії це розвод для лохів!!!!
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27.02.2024 21:10
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США по факту вступили во 2 Мировую после 7 декабря 1941 г...до этой даты президент США Рузвельт послал Европу на большой и толстый...👹
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27.02.2024 21:24 Ответить
4 млн. снарядів краще відправте. Сволота американська. Гандони. Підари.
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27.02.2024 21:27 Ответить
А кацапи братушки, класні пацани і не гаNдони та зовсім не піDари?
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28.02.2024 13:39 Ответить
Західні куколди тільки й можуть висловлювати глибоку стурбованість і в тяжку хвилину кидати свого вірного союзника на ростирзання головорізам а потім шукати мир в очах цього головоріза і закликати його не сильно різати його жертву от і все! Про які тут війська і справедливість може йти мова? Божевільний світ самогубців які так і не знайшли в собі сили волі дати разом з Україної відповід рашизму аби він накрився мідним тазом назавжди.
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27.02.2024 21:32 Ответить
Україна їм не союзник і ніколи ним не була !
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27.02.2024 21:34 Ответить
Наче карнавал відмовок. Зеля їздить збирає підписи
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27.02.2024 21:33 Ответить
Авжеж, такими темпами доведеться відправляти воювати в Польщу.
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27.02.2024 21:34 Ответить
А ви думаєте, що вони в Польщу відправлять? Не та тепер Америка, не та...
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28.02.2024 05:33 Ответить
Голодные Голобородьки чекають долларов вида не снарядов.. быдло вы Тупе..б....
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27.02.2024 21:35 Ответить
Сьогодні цілий хор пі-дарасів, на різний мотив підбадьорюють ху-йла.
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27.02.2024 21:35 Ответить
Західні куколди , навперегонки , поспішають відзвітувати перед ****** ?!
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27.02.2024 21:38 Ответить
Перший президент Украины Кравчук пыта у Клинтона..пане президент Украины.. вы точно здасте всю зброю ядерну? Мистер Клинтон...Здамо..за 19 копийок за тонну...Тактичну за 40 копийок...
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27.02.2024 21:47 Ответить
Ну ясно. Нічого нового. А ті, що вже надіслали, спостерігатимуть за тим, як русня тут все методично руйнує. І навіть якщо щось по ним прилетить, то все пояснюватимуть випадковим збігом обставин.
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27.02.2024 21:51 Ответить
https://www.unian.ua/war/kovalenko-zhorstko-vismiyav-kurazh-rosiji-z-privodu-avdijivki-12548019.html росія починає третій рік війни проти України, маючи безпрецедентну кількість грошей у державній скарбниці. Про це повідомляє https://edition.cnn.com/2024/02/19/europe/russia-oil-india-shadow-fleet-cmd-intl/index.html CNN .

Після введення міжнародних санкцій, росія стала головним постачальником сирої нафти до Індії. За минулий рік Москва експортувала до азіатської країни нафту на суму близько 37 млрд дол., що стало рекордним показником для неї.

Не останню роль в цій схемі відіграють США. Згідно з аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), минулого року Сполучені Штати стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, виготовлених із російської нафти.

З початку грудня 2022 року до кінця 2023 року вони купили нафтопродуктів на суму 1,3 млрд дол. Оцінки CREA базуються на загальнодоступних даних про судноплавство та енергетику.

Загальна вартість експорту цих нафтопродуктів значно зростає, якщо враховувати союзників США, які також ввели санкції проти Росії. За оцінками CREA, у 2023 році ці країни імпортували нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, на суму 9,1 млрд дол., що приблизно на 44% більше, ніж роком раніше.
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27.02.2024 22:01 Ответить
Американців вже нема, залишились тільки піндоси.
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27.02.2024 22:13 Ответить
Проти угабуг з автомати на пікапах "тойота" вони і літаки і вертольоти майже всі свої сили , а коли вже розумніші за угабуг так фіг вам , оце так Америка у всій красі.
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27.02.2024 22:14 Ответить
☆уйню люди пiшуть, що нiмцi вiйну совку нi оголошували
Це звичайна совкова брехня👈
РIббентроп перед нападом вручив совкам документ з перерахованими
претензiями i причинами нападу на ссср.
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27.02.2024 22:39 Ответить
А що так? В Україні немає нафти.
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27.02.2024 22:47 Ответить
Ми бачили, як США тікали з Афганістану. Після цього ніяких ілюзій.
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27.02.2024 22:48 Ответить
И шо там интересно с теми афганцами случилось которые за колёса самолётов цеплялись? В США это скорей всего никого ******.
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27.02.2024 22:59 Ответить
Оце і є майдан-3.
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27.02.2024 22:57 Ответить
Mr. Macron said: "we might protect you"
We won't subscribe to this point of view!
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27.02.2024 23:02 Ответить
На серунів та сцикунів, розрахуйсь! Який це вже по рахунку? Третій? Макрон, Шольц, Байден? Трубець Західній цивілізації, неоварвари у вигляді кацапні, Пончика та Хамасів їх швидко раком поставлять.
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27.02.2024 23:18 Ответить
А кто этого гомика (во Франции все знают что он гомосексуалист) Макрона за язык тянул? Поблефовал? Теперь мямлит что не то имел ввиду. Вызвал весь этот срач и в кусты.
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28.02.2024 03:27 Ответить
Тоді ваші війська грохнуть ядерними ракетами прямо по місцю прописки.Продовжуйте жувати соплі
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28.02.2024 00:57 Ответить
На городі бузина, а в Києві, дядько! ФСБшники прутіна, он, як закидали інформЛайном, усі мережі!
А дурні або боти, і продовжили!
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28.02.2024 01:09 Ответить
Украине нужно надеятся на себя и на себя и СВОИ беспилотники которые с помощью ОЯТ смогут сделать Москву безжизненным местом. К сожалению ядерный статус мы давно пребали. Но беспилотники и ОЯТ у нас есть. США-это ненадежный партнер и очень слабая страна. Украина может уничтожить россию и без сША. Рабсияне это сразу поймут. США-это страна 2 мира
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28.02.2024 03:35 Ответить
Україна не буде відправляти війська в США.
Нагадаємо беззуба політика США призвела до формування коаліції зла : китай, росія, корея, іран і після її формування цим автократіям вдалося висадити війська і окупувати на даний момент 45% території США 🤬
Фантастика!?? Поживемо - побачимо
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28.02.2024 05:33 Ответить
Що можна хотіти від діда з деменцією....?
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28.02.2024 07:19 Ответить
Вони Ємарка більше ніж Путлера бояться !
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28.02.2024 08:25 Ответить
Схоже, московити через непублічні канали зв'язку піднапустили їм усім пари у дупи після заяви Макрона, що тепер аж такий флешмоб почався. Переполохалися як усі наші союзнички.
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28.02.2024 08:43 Ответить
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