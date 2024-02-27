США не будут отправлять войска воевать в Украину, - Белый дом

США не будут отправлять войска для участия в боевых действиях в Украине, заявили в Белом доме, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Байден ясно дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украину", - заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Байден считает, что "путь к победе" состоит в том, чтобы Конгресс одобрил разблокирование военной помощи, "чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, необходимые им для защиты" от российского вторжения, добавила Уотсон.

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