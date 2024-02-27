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США не будут отправлять войска воевать в Украину, - Белый дом
США не будут отправлять войска для участия в боевых действиях в Украине, заявили в Белом доме, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент Байден ясно дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украину", - заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.
Байден считает, что "путь к победе" состоит в том, чтобы Конгресс одобрил разблокирование военной помощи, "чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, необходимые им для защиты" от российского вторжения, добавила Уотсон.
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Після введення міжнародних санкцій, росія стала головним постачальником сирої нафти до Індії. За минулий рік Москва експортувала до азіатської країни нафту на суму близько 37 млрд дол., що стало рекордним показником для неї.
Не останню роль в цій схемі відіграють США. Згідно з аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), минулого року Сполучені Штати стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, виготовлених із російської нафти.
З початку грудня 2022 року до кінця 2023 року вони купили нафтопродуктів на суму 1,3 млрд дол. Оцінки CREA базуються на загальнодоступних даних про судноплавство та енергетику.
Загальна вартість експорту цих нафтопродуктів значно зростає, якщо враховувати союзників США, які також ввели санкції проти Росії. За оцінками CREA, у 2023 році ці країни імпортували нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, на суму 9,1 млрд дол., що приблизно на 44% більше, ніж роком раніше.
Це звичайна совкова брехня👈
РIббентроп перед нападом вручив совкам документ з перерахованими
претензiями i причинами нападу на ссср.
We won't subscribe to this point of view!
А дурні або боти, і продовжили!
Нагадаємо беззуба політика США призвела до формування коаліції зла : китай, росія, корея, іран і після її формування цим автократіям вдалося висадити війська і окупувати на даний момент 45% території США 🤬
Фантастика!?? Поживемо - побачимо