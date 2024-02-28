Бельгия не будет отправлять свои войска в Украину

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Бельгия продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, но свои войска на фронт не будет отправлять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Brussels Times,

Дедондер отметила, что "Бельгия предпочитает оказать Украине материальную помощь, а не отправку войск".

"Да, в 2024 году Бельгия намерена предоставить Украине военную помощь на сумму 611 млн евро, а также будет участвовать в шести коалициях по поддержке ВСУ и тренировке украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Франции Макрон заявил, что Североатлантический альянс теоретически может ввести войска для помощи в Украине. Впрочем, пока консенсуса по этому вопросу нет. Испания и Италия заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину для защиты от российской агрессии. Также генсек НАТО Столтенберг подчеркнул, что у Альянса пока нет планов по отправке своих военных в Украину.

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Не планируют отправлять свои войска и в Белом доме. Там заявили, что "путь к победе" состоит в том, чтобы Конгресс одобрил разблокирование военной помощи, "чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, необходимые им для защиты" от российского вторжения