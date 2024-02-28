Бельгия не будет отправлять свои войска в Украину
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Бельгия продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, но свои войска на фронт не будет отправлять.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Brussels Times,
Дедондер отметила, что "Бельгия предпочитает оказать Украине материальную помощь, а не отправку войск".
"Да, в 2024 году Бельгия намерена предоставить Украине военную помощь на сумму 611 млн евро, а также будет участвовать в шести коалициях по поддержке ВСУ и тренировке украинских военных", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Франции Макрон заявил, что Североатлантический альянс теоретически может ввести войска для помощи в Украине. Впрочем, пока консенсуса по этому вопросу нет. Испания и Италия заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину для защиты от российской агрессии. Также генсек НАТО Столтенберг подчеркнул, что у Альянса пока нет планов по отправке своих военных в Украину.
Не планируют отправлять свои войска и в Белом доме. Там заявили, что "путь к победе" состоит в том, чтобы Конгресс одобрил разблокирование военной помощи, "чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, необходимые им для защиты" от российского вторжения
Пожалуйста, подождите...
Тоді можна було б не лише зупинити рашистські війська, а й відкинути їх якнайдалі.
те що їх публікують є частиною плану, поки що незрозуміло якого
очевидно, що в Європі розкол, але його тема поки що не заявлена, бо Україна тільки контекст, а реальні проблеми не оголошуються
можливо, реально оборонка Європи "саморозпустилася", всі сподівалися що американці (яких вони одноголосно не *******, називають "імперіалістами") будуть вписуватися за кожне королівство і кожну республіку, але Дональд Фрідріхович їх трохи шуганув
шкода, що Трампу накидали фейкових судів - після перемоги півроку він буде розгрібати все це юридичне лайно, йому буде не до зовнішньої політики . . .
Розміщення військ партнерів на території України? Партнери - це хто?
Опортуністичний, корумпований, боягузливий, фарисейсько-лукавий умовний Захід, який здебільшого прямо, чи приховано опосередковано час від часу виступає в ролі полєзних ідіотів Кремля - та ж Словаччина, Угорщина, ... тепер Польща дестабілізує ситуацію в Європі на користь Путіна, а в США взагалі "прозасєдавшієся,... коли небудь можуть досягти консенсусу? Фантастика! Як говорять в народі, аби тільки щось ляпнути! Знають, що цього ніколи не наважаться зробити, але говорять, аби тільки щось пообіцяти, замість реальної і ДОСТАТНЬОЇ допомоги для протистояння агресору. Слова, слова, слова... Так КПСС дурила населення не тільки СССР, а і всього світу...
Pavlo Klimkin (див. ФБ Pavlo Klimkin щодо "Розміщення військ партнерів на території України") знає, що його по-перше і потім, це просто вправи дипломата, який розмірковує над "плюсами і мінусами" того, що ніколи не станеться.
Одна заява НАТО, наприклад, про те, що блок не виключає килимові бомбардування москви з використанням авіації та ракет дальньої дії здатна відтягнути туди з українського фронту значну кількість засобів ППО та винищувальної авіації москалів і тим самим навіть переломити ситуацію на полі бою.
Ну й звичайно ж Кабо Верде-головний амбассадор преЗЕдентської Формули миру. Їх надпотужні авіаносці будуть на вістрі атаки
Буде зроблено прецедент? Ну і нехай: оголосите потім путлера "поза законом" через його намагання зруйнувати усталений світовий порядок.
До того ж путлер не ерцгерцог Фердинанд (та й часи щодо сакральності вже не ті), то ж ніхто через нього 3-ю світову не починатиме. Навпаки, його наступник на болотах, ймовірно, ще й витягне на світ божий всю його "брудну білизну", щоб показати який це був негідник та покидьок і цим виправдатися перед власним населенням (а також щоб не втратити імідж країни) через відсутність помсти.
Якщо вже Заходу так страшно зробити це самим, то роль безпосередніх виконавців напевно з радістю виконають ГРУ і СБУ. А ще, те ж так круто і показово для всіх інших диктаторів -- знищивши його охорону, потім на камери забити діда власною "ядерною валізкою", якою він лякає світ.
Нехай шлють великі плитки.