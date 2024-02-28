РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8995 посетителей онлайн
Новости Война
4 268 68
Бельгия (374) НАТО (8643)

Бельгия не будет отправлять свои войска в Украину

бельгія

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Бельгия продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, но свои войска на фронт не будет отправлять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет  The Brussels Times,

Дедондер отметила, что "Бельгия предпочитает оказать Украине материальную помощь, а не отправку войск".

"Да, в 2024 году Бельгия намерена предоставить Украине военную помощь на сумму 611 млн евро, а также будет участвовать в шести коалициях по поддержке ВСУ и тренировке украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Франции Макрон заявил, что Североатлантический альянс теоретически может ввести войска для помощи в Украине. Впрочем, пока консенсуса по этому вопросу нет. Испания и Италия заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину для защиты от российской агрессии. Также генсек НАТО Столтенберг подчеркнул, что у Альянса пока нет планов по отправке своих военных в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких войск стран НАТО или ЕС в Украине не будет, - Шольц

Не планируют отправлять свои войска и в Белом доме. Там заявили, что "путь к победе" состоит в том, чтобы Конгресс одобрил разблокирование военной помощи, "чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, необходимые им для защиты" от российского вторжения
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Перекличка якась, хто ще не буде відправляти?
показать весь комментарий
28.02.2024 06:55
+15
Євронікчеми чомусь не хочуть просто мовчати,а обов'язково займаються самоприниженням.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:16
+13
Якийсь парад сцикунів.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перекличка якась, хто ще не буде відправляти?
показать весь комментарий
28.02.2024 06:55 Ответить
Франция отправит. Макарон обещал.
показать весь комментарий
28.02.2024 06:59 Ответить
кацапам и Франции хватит, истерика такая,шо не дай Господь.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:03 Ответить
Зачем так играть с украинцами. Это подло.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:11 Ответить
Они с кацапами играют,те визжат как шлюхи.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:17 Ответить
Всі хочуть битися з орками тільки на своїй землі.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:28 Ответить
Ісландія та Люксембург
показать весь комментарий
28.02.2024 07:06 Ответить
Остались ещё Монако, Лихтенштейн и Андорра.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:49 Ответить
А Сан-Марино,Андорра и Ватикан?
показать весь комментарий
28.02.2024 06:57 Ответить
Ага, особливо Папашка
показать весь комментарий
28.02.2024 10:01 Ответить
Там є швейцарська гвардія у кількості з десяток, Ватикан просто повинен заявити на весь світ,що не відправить їх в Україну,а то ще кацапи можуть злякатися.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:24 Ответить
Ещё есть княжество Лихтенштейн и герцогство Люксембург.
показать весь комментарий
28.02.2024 06:58 Ответить
а резерві є ще батальйон монако, правда на "навчанні", але обіцяв "верньотся"
показать весь комментарий
28.02.2024 07:13 Ответить
Просто вони відпрацьовують стандарти НАТО в злагодженні споживання кави, тістечок і круасанів. От ви знаєте, наприклад, що не можна просовувати пальця крізь ручку чашки...А це все відповідність стандартам НАТО, і все це тривалий процес, який може зайняти десятиліття😄
показать весь комментарий
28.02.2024 08:42 Ответить
..і ще - витягувати ложку із стакану з чаєм, а то око можна виколоти.Таки да, нам до "стандартів" нати ще ого-го...
показать весь комментарий
28.02.2024 11:41 Ответить
Молчат, значит - отправят. Хоть у кого-то есть яйца ))
показать весь комментарий
28.02.2024 07:29 Ответить
Яйца-то у них есть, но перепелиные, а не железные.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:12 Ответить
А може у країн нема тих військ? Кацапи точно вже прорахували кількість діеспособних військ у кожній країни .
показать весь комментарий
28.02.2024 07:03 Ответить
Якийсь парад сцикунів.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:09 Ответить
Євронікчеми чомусь не хочуть просто мовчати,а обов'язково займаються самоприниженням.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:16 Ответить
Куколди
показать весь комментарий
28.02.2024 07:20 Ответить
Алєні.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:26 Ответить
Потому что они вырожденцы. Ментальная деградация Европы налицо.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:50 Ответить
В них так все добре,що займають лідируючі місця за самогубствами.Може б трохи альтруїлили,то в головах менше дурниць було.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:52 Ответить
Та хватиь вже триндіти -"ті не відправлять, ці не відправлять"...ми що, просимо війська? "Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі" - слова Черчіля. А макарон щось там бовкнув і "понеслась мулька" по світі...
показать весь комментарий
28.02.2024 07:09 Ответить
Вот так и приходит война в дом к тем, кто ссытся в памперсы от этого слова.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:54 Ответить
**** - а я вже на Бельгію євро поставив
показать весь комментарий
28.02.2024 07:09 Ответить
Яке горе.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:14 Ответить
Нам би кілька повнокомплектних бригад з Великобританії, щоби прикрити Північ України, щоби мати змогу військові сили звідти скерувати на Схід. Та пару-трійку сот тисяч снарядів для САУ і гаубиць.
Тоді можна було б не лише зупинити рашистські війська, а й відкинути їх якнайдалі.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:20 Ответить
Бельгійська армія - ці 3.5 калеки точно б переломили хід війни...
показать весь комментарий
28.02.2024 07:23 Ответить
Та справа ж не в одній Бельгії. Вони там майже всі в унісон розродилися аналогічними заявами (включно з США) за винятком, здається, лише Франції.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:25 Ответить
Тільки дибіл з числа 72% міг би розраховувати на вояків з ЄС в Україні
показать весь комментарий
28.02.2024 07:24 Ответить
Самолетами пускай скинуться 5% от нато с пилотами,биоресурс наземный найдеться,толку от бельгийцев да и от других мож кроме некоторых амеров и бритови они бы после часа обороны аля авдеевка,бахмут лапы к верху подняли)
показать весь комментарий
28.02.2024 07:40 Ответить
А чого ви дивуєтеся?Єдина країна,яка має реально боєздатні армію і флот-це Англія,всі інші армії бабульки Європи-це потішні парадні війська.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:40 Ответить
12000 солдат готовых к боевым действиям.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:05 Ответить
Возможно, эта цифра включает и моряков и пилотов и даже обслуживающий персонал
показать весь комментарий
28.02.2024 08:10 Ответить
такі заяви не робляться публічно

те що їх публікують є частиною плану, поки що незрозуміло якого

очевидно, що в Європі розкол, але його тема поки що не заявлена, бо Україна тільки контекст, а реальні проблеми не оголошуються

можливо, реально оборонка Європи "саморозпустилася", всі сподівалися що американці (яких вони одноголосно не *******, називають "імперіалістами") будуть вписуватися за кожне королівство і кожну республіку, але Дональд Фрідріхович їх трохи шуганув

шкода, що Трампу накидали фейкових судів - після перемоги півроку він буде розгрібати все це юридичне лайно, йому буде не до зовнішньої політики . . .
показать весь комментарий
28.02.2024 07:53 Ответить
Любить Фрідріхович коли на його руде ряхало кацапські лярви "дзюрчать" у москвабадському готелі,а "гебня" всі ці дійства-на плівку знімає.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:09 Ответить
а рагулі ******* дивитися квартал 95 і голосувати за головолодька
показать весь комментарий
28.02.2024 09:00 Ответить
Такі самі як й довбодятли-шанувальники рудої потвори, один в один.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:27 Ответить
твій ідіотизм заключається в тому, що ти навіть не знаєш, що руде волосся було в Леонардо Да Вінчі, Галілео Галілея, Христофора Колумба, Вінстона Черчіля, Томаса Джеферсона, Марка Твена, Антоніо Вівальді і Джорджа Вашінгтона
показать весь комментарий
28.02.2024 10:46 Ответить
Бачиш,паскуда ти відразу-ж й почала "зливатися","переводити стрілки",та так далі...Все ти зрозуміла,гнида смердюча,мабуть також ********* коли на твоє їпло кацапськи повії ссуть,повзи цьомни свого рудого ********,зроби з ним "Америку найвеличнішою"
показать весь комментарий
28.02.2024 11:12 Ответить
As Jacques Chirac put it in early 2003 when a bunch of East European countries subserviently rushed to support the imminent US invasion of Iraq, which France and Germany strongly opposed (andrightly so): "Ils ont manqué une bonne occasion de se taire" - They missed an excellent opportunity to shut up.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:04 Ответить
Когда Бельгия вообще воевала, кто знает? Может в Африке с туземцами. Ни в первую мировую, ни во вторую они особо не шевелились
показать весь комментарий
28.02.2024 08:04 Ответить
це переклічка куколдів чи що ?
показать весь комментарий
28.02.2024 08:05 Ответить
Ага, розжирілі споживачі сирів з пліснявою та вижлуктувачі елітних вин з Брюсселя - це був би саме той "game change" фактор, якого не вистачає Україні для перемоги над лаптєрейхом.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:07 Ответить
Пиво не забудь, бельгийское. Самое лучшее в мире
показать весь комментарий
28.02.2024 08:12 Ответить
Як робиться політика: спочатку заява про можливість введення військ союзників в Україну, а через деякий час "радіоперекличка типу "Бельгія не відправлятиме свої війська в Україну". Замість реальної допомоги вкидання в інформаційний простір всякого марення.

Розміщення військ партнерів на території України? Партнери - це хто?

Опортуністичний, корумпований, боягузливий, фарисейсько-лукавий умовний Захід, який здебільшого прямо, чи приховано опосередковано час від часу виступає в ролі полєзних ідіотів Кремля - та ж Словаччина, Угорщина, ... тепер Польща дестабілізує ситуацію в Європі на користь Путіна, а в США взагалі "прозасєдавшієся,... коли небудь можуть досягти консенсусу? Фантастика! Як говорять в народі, аби тільки щось ляпнути! Знають, що цього ніколи не наважаться зробити, але говорять, аби тільки щось пообіцяти, замість реальної і ДОСТАТНЬОЇ допомоги для протистояння агресору. Слова, слова, слова... Так КПСС дурила населення не тільки СССР, а і всього світу...

Pavlo Klimkin (див. ФБ Pavlo Klimkin щодо "Розміщення військ партнерів на території України") знає, що його по-перше і потім, це просто вправи дипломата, який розмірковує над "плюсами і мінусами" того, що ніколи не станеться.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:11 Ответить
Міністерка оборони Людивін Дедондер... Цікаво, може ще й феміністка, прихожанка еко-секти Грети Тумблер, веганка і активістка ЛГБТ-руху. Хоча мабуть краще чесна лесбуха на посаді Міністра оборони з прозорим громадським контролем над її прибутками, ніж татарський виродок-казнокрад Умєров на підсосі в Блазня
показать весь комментарий
28.02.2024 08:14 Ответить
Как бахнули башню близнеца 111 вересня, то посипак Усамы бин ЛадУна гоняли всем миром, а тут языки в жепу
показать весь комментарий
28.02.2024 08:18 Ответить
Усаман где то а горах Афганистана, и там США поднялось, а тут США чехлятся, Байден то и так законно может помогать но ....., А остальние тож патологические сцикуни, кроме нескольких стран.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:24 Ответить
Я не про США сейчас, а про союзников, которые гоняли этих горных бабуинов без всякого западло. БЫло б у Усамы ЯО, то Штаты утерлись бы
показать весь комментарий
28.02.2024 08:26 Ответить
А могли б хоть тех персонал авіатехнеків та пвошників відправити на аеродроми, а не вижжати як сцикливі чмошники, а Арестович був прав, коли розповідав про нікчемність заходу, мені здається в Москві в це не вірили.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:19 Ответить
Якого біса? Хтось з них читав "Мистецтво війни"? Цей парад (на чолі із США) заяв про не відправлення військових контингентів в Україну має сенс в єдиному випадку: якщо вони найближчим часом мають намір вчинити прямо протилежне.
Одна заява НАТО, наприклад, про те, що блок не виключає килимові бомбардування москви з використанням авіації та ракет дальньої дії здатна відтягнути туди з українського фронту значну кількість засобів ППО та винищувальної авіації москалів і тим самим навіть переломити ситуацію на полі бою.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:20 Ответить
Щас книги никто не читает, особенно серйозные. Все сидят в Тик-Ток
показать весь комментарий
28.02.2024 08:30 Ответить
Сциклива "ната" сидить тихенько, #щобнебулоескалації. Ніхто таких сміливих заяв роьити не буде. Часи Рейгана і Тетчер в далекому минулому. Настала ера стурбованців і боягузливих євро-торгашів.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:35 Ответить
не будет этого
показать весь комментарий
29.02.2024 01:41 Ответить
Головне, це Франція та Британія, що здані перетворити сасєю на ядерний попіл, як рашисти й мріяли.
Ну й звичайно ж Кабо Верде-головний амбассадор преЗЕдентської Формули миру. Їх надпотужні авіаносці будуть на вістрі атаки
показать весь комментарий
28.02.2024 08:40 Ответить
Якщо вже Захід так боїться путлера, то нехай би просто заманив його в пастку та тупо знищив, як колись Бен-Ладена. На відміну від останнього, путлера не доведеться шукати десяток років -- запросіть на якусь зустріч і він сам примчіться. Це якомусь терористу-аматору практично неможливо дістатися до лідерів подібного рангу, а коли за подібну справу беруться потужні держави (та ще й не одна), вціліти майже не можливо.
Буде зроблено прецедент? Ну і нехай: оголосите потім путлера "поза законом" через його намагання зруйнувати усталений світовий порядок.
До того ж путлер не ерцгерцог Фердинанд (та й часи щодо сакральності вже не ті), то ж ніхто через нього 3-ю світову не починатиме. Навпаки, його наступник на болотах, ймовірно, ще й витягне на світ божий всю його "брудну білизну", щоб показати який це був негідник та покидьок і цим виправдатися перед власним населенням (а також щоб не втратити імідж країни) через відсутність помсти.
Якщо вже Заходу так страшно зробити це самим, то роль безпосередніх виконавців напевно з радістю виконають ГРУ і СБУ. А ще, те ж так круто і показово для всіх інших диктаторів -- знищивши його охорону, потім на камери забити діда власною "ядерною валізкою", якою він лякає світ.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:44 Ответить
И как мы теперь без бельгийской армии? Все - туши свет, сливай воду.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:45 Ответить
тат там уже все обка*лись
показать весь комментарий
29.02.2024 01:42 Ответить
Не забиваєш ти, забивають тобі. Тоді в Бельгію зайдуть московські андрофаги.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:52 Ответить
Це і є гарантії безпеки так потужно підписані?
показать весь комментарий
28.02.2024 09:00 Ответить
У Бельшії шоколаду більше, аніж військ.
Нехай шлють великі плитки.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:34 Ответить
Ещё одни еврочьмошники.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:39 Ответить
 
 