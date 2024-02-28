Бельгія не відправлятиме свої війська в Україну

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила, що Бельгія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу, але свої війська на фронт не відправлятиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Brussels Times,

Дедондер зазначила, що "Бельгія надає перевагу наданню Україні матеріальної допомоги, а не надсиланню військ".

"Так, у 2024 році Бельгія має намір надати Україні військову допомогу на суму 611 млн євро, а також братиме участь у шести коаліціях з підтримки ЗСУ та тренування українських військових", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Франції Макрон заявив, що Північноатлантичний альянс теоретично може ввести війська для допомоги Україні. Втім наразі консенсусу щодо цього питання немає. Іспанія та Італія заявили, що не відправлятимуть свої війська до України для захисту від російської агресії. Також генсек НАТО Столтенберг наголосив, що Альянс наразі немає планів щодо відправлення своїх військових в Україну.

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Не планують відправляти свої війська і в Білому домі. Там заявили, що "шлях до перемоги" полягає в тому, щоб Конгрес схвалив розблокування військової допомоги, "щоб українські війська мали зброю та боєприпаси, які необхідні їм для захисту" від російського вторгнення