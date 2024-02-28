Бельгія не відправлятиме свої війська в Україну
Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила, що Бельгія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу, але свої війська на фронт не відправлятиме.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Brussels Times,
Дедондер зазначила, що "Бельгія надає перевагу наданню Україні матеріальної допомоги, а не надсиланню військ".
"Так, у 2024 році Бельгія має намір надати Україні військову допомогу на суму 611 млн євро, а також братиме участь у шести коаліціях з підтримки ЗСУ та тренування українських військових", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Франції Макрон заявив, що Північноатлантичний альянс теоретично може ввести війська для допомоги Україні. Втім наразі консенсусу щодо цього питання немає. Іспанія та Італія заявили, що не відправлятимуть свої війська до України для захисту від російської агресії. Також генсек НАТО Столтенберг наголосив, що Альянс наразі немає планів щодо відправлення своїх військових в Україну.
Не планують відправляти свої війська і в Білому домі. Там заявили, що "шлях до перемоги" полягає в тому, щоб Конгрес схвалив розблокування військової допомоги, "щоб українські війська мали зброю та боєприпаси, які необхідні їм для захисту" від російського вторгнення
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Тоді можна було б не лише зупинити рашистські війська, а й відкинути їх якнайдалі.
те що їх публікують є частиною плану, поки що незрозуміло якого
очевидно, що в Європі розкол, але його тема поки що не заявлена, бо Україна тільки контекст, а реальні проблеми не оголошуються
можливо, реально оборонка Європи "саморозпустилася", всі сподівалися що американці (яких вони одноголосно не *******, називають "імперіалістами") будуть вписуватися за кожне королівство і кожну республіку, але Дональд Фрідріхович їх трохи шуганув
шкода, що Трампу накидали фейкових судів - після перемоги півроку він буде розгрібати все це юридичне лайно, йому буде не до зовнішньої політики . . .
Розміщення військ партнерів на території України? Партнери - це хто?
Опортуністичний, корумпований, боягузливий, фарисейсько-лукавий умовний Захід, який здебільшого прямо, чи приховано опосередковано час від часу виступає в ролі полєзних ідіотів Кремля - та ж Словаччина, Угорщина, ... тепер Польща дестабілізує ситуацію в Європі на користь Путіна, а в США взагалі "прозасєдавшієся,... коли небудь можуть досягти консенсусу? Фантастика! Як говорять в народі, аби тільки щось ляпнути! Знають, що цього ніколи не наважаться зробити, але говорять, аби тільки щось пообіцяти, замість реальної і ДОСТАТНЬОЇ допомоги для протистояння агресору. Слова, слова, слова... Так КПСС дурила населення не тільки СССР, а і всього світу...
Pavlo Klimkin (див. ФБ Pavlo Klimkin щодо "Розміщення військ партнерів на території України") знає, що його по-перше і потім, це просто вправи дипломата, який розмірковує над "плюсами і мінусами" того, що ніколи не станеться.
Одна заява НАТО, наприклад, про те, що блок не виключає килимові бомбардування москви з використанням авіації та ракет дальньої дії здатна відтягнути туди з українського фронту значну кількість засобів ППО та винищувальної авіації москалів і тим самим навіть переломити ситуацію на полі бою.
Ну й звичайно ж Кабо Верде-головний амбассадор преЗЕдентської Формули миру. Їх надпотужні авіаносці будуть на вістрі атаки
Буде зроблено прецедент? Ну і нехай: оголосите потім путлера "поза законом" через його намагання зруйнувати усталений світовий порядок.
До того ж путлер не ерцгерцог Фердинанд (та й часи щодо сакральності вже не ті), то ж ніхто через нього 3-ю світову не починатиме. Навпаки, його наступник на болотах, ймовірно, ще й витягне на світ божий всю його "брудну білизну", щоб показати який це був негідник та покидьок і цим виправдатися перед власним населенням (а також щоб не втратити імідж країни) через відсутність помсти.
Якщо вже Заходу так страшно зробити це самим, то роль безпосередніх виконавців напевно з радістю виконають ГРУ і СБУ. А ще, те ж так круто і показово для всіх інших диктаторів -- знищивши його охорону, потім на камери забити діда власною "ядерною валізкою", якою він лякає світ.
Нехай шлють великі плитки.