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Бельгія не відправлятиме свої війська в Україну

бельгія

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила, що Бельгія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу, але свої війська на фронт не відправлятиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Brussels Times,

Дедондер зазначила, що "Бельгія надає перевагу наданню Україні матеріальної допомоги, а не надсиланню військ".

"Так, у 2024 році Бельгія має намір надати Україні військову допомогу на суму 611 млн євро, а також братиме участь у шести коаліціях з підтримки ЗСУ та тренування українських військових", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,  президент Франції Макрон заявив, що Північноатлантичний альянс теоретично може ввести війська для допомоги Україні. Втім наразі консенсусу щодо цього питання немає. Іспанія та Італія заявили, що не відправлятимуть свої війська до України для захисту від російської агресії. Також генсек НАТО Столтенберг наголосив, що Альянс наразі немає планів щодо відправлення своїх військових в Україну.

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Не планують відправляти свої війська і в Білому домі. Там заявили, що "шлях до перемоги" полягає в тому, щоб Конгрес схвалив розблокування військової допомоги, "щоб українські війська мали зброю та боєприпаси, які необхідні їм для захисту" від російського вторгнення

Автор: 

Бельгія (412) НАТО (6459)


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Топ коментарі
+15
Перекличка якась, хто ще не буде відправляти?
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28.02.2024 06:55
+15
Євронікчеми чомусь не хочуть просто мовчати,а обов'язково займаються самоприниженням.
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28.02.2024 07:16
+13
Якийсь парад сцикунів.
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28.02.2024 07:09
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Перекличка якась, хто ще не буде відправляти?
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28.02.2024 06:55 Відповісти
Франция отправит. Макарон обещал.
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28.02.2024 06:59 Відповісти
кацапам и Франции хватит, истерика такая,шо не дай Господь.
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28.02.2024 07:03 Відповісти
Зачем так играть с украинцами. Это подло.
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28.02.2024 07:11 Відповісти
Они с кацапами играют,те визжат как шлюхи.
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28.02.2024 07:17 Відповісти
Всі хочуть битися з орками тільки на своїй землі.
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28.02.2024 08:28 Відповісти
Ісландія та Люксембург
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28.02.2024 07:06 Відповісти
Остались ещё Монако, Лихтенштейн и Андорра.
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28.02.2024 07:49 Відповісти
А Сан-Марино,Андорра и Ватикан?
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28.02.2024 06:57 Відповісти
Ага, особливо Папашка
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28.02.2024 10:01 Відповісти
Там є швейцарська гвардія у кількості з десяток, Ватикан просто повинен заявити на весь світ,що не відправить їх в Україну,а то ще кацапи можуть злякатися.
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28.02.2024 10:24 Відповісти
Ещё есть княжество Лихтенштейн и герцогство Люксембург.
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28.02.2024 06:58 Відповісти
а резерві є ще батальйон монако, правда на "навчанні", але обіцяв "верньотся"
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28.02.2024 07:13 Відповісти
Просто вони відпрацьовують стандарти НАТО в злагодженні споживання кави, тістечок і круасанів. От ви знаєте, наприклад, що не можна просовувати пальця крізь ручку чашки...А це все відповідність стандартам НАТО, і все це тривалий процес, який може зайняти десятиліття😄
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28.02.2024 08:42 Відповісти
..і ще - витягувати ложку із стакану з чаєм, а то око можна виколоти.Таки да, нам до "стандартів" нати ще ого-го...
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28.02.2024 11:41 Відповісти
Молчат, значит - отправят. Хоть у кого-то есть яйца ))
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28.02.2024 07:29 Відповісти
Яйца-то у них есть, но перепелиные, а не железные.
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28.02.2024 08:12 Відповісти
А може у країн нема тих військ? Кацапи точно вже прорахували кількість діеспособних військ у кожній країни .
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28.02.2024 07:03 Відповісти
Якийсь парад сцикунів.
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28.02.2024 07:09 Відповісти
Євронікчеми чомусь не хочуть просто мовчати,а обов'язково займаються самоприниженням.
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28.02.2024 07:16 Відповісти
Куколди
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28.02.2024 07:20 Відповісти
Алєні.
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28.02.2024 07:26 Відповісти
Потому что они вырожденцы. Ментальная деградация Европы налицо.
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28.02.2024 07:50 Відповісти
В них так все добре,що займають лідируючі місця за самогубствами.Може б трохи альтруїлили,то в головах менше дурниць було.
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28.02.2024 07:52 Відповісти
Та хватиь вже триндіти -"ті не відправлять, ці не відправлять"...ми що, просимо війська? "Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі" - слова Черчіля. А макарон щось там бовкнув і "понеслась мулька" по світі...
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28.02.2024 07:09 Відповісти
Вот так и приходит война в дом к тем, кто ссытся в памперсы от этого слова.
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28.02.2024 07:54 Відповісти
**** - а я вже на Бельгію євро поставив
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28.02.2024 07:09 Відповісти
Яке горе.
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28.02.2024 07:14 Відповісти
Нам би кілька повнокомплектних бригад з Великобританії, щоби прикрити Північ України, щоби мати змогу військові сили звідти скерувати на Схід. Та пару-трійку сот тисяч снарядів для САУ і гаубиць.
Тоді можна було б не лише зупинити рашистські війська, а й відкинути їх якнайдалі.
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28.02.2024 07:20 Відповісти
Бельгійська армія - ці 3.5 калеки точно б переломили хід війни...
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28.02.2024 07:23 Відповісти
Та справа ж не в одній Бельгії. Вони там майже всі в унісон розродилися аналогічними заявами (включно з США) за винятком, здається, лише Франції.
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28.02.2024 08:25 Відповісти
Тільки дибіл з числа 72% міг би розраховувати на вояків з ЄС в Україні
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28.02.2024 07:24 Відповісти
Самолетами пускай скинуться 5% от нато с пилотами,биоресурс наземный найдеться,толку от бельгийцев да и от других мож кроме некоторых амеров и бритови они бы после часа обороны аля авдеевка,бахмут лапы к верху подняли)
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28.02.2024 07:40 Відповісти
А чого ви дивуєтеся?Єдина країна,яка має реально боєздатні армію і флот-це Англія,всі інші армії бабульки Європи-це потішні парадні війська.
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28.02.2024 07:40 Відповісти
12000 солдат готовых к боевым действиям.
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28.02.2024 08:05 Відповісти
Возможно, эта цифра включает и моряков и пилотов и даже обслуживающий персонал
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28.02.2024 08:10 Відповісти
такі заяви не робляться публічно

те що їх публікують є частиною плану, поки що незрозуміло якого

очевидно, що в Європі розкол, але його тема поки що не заявлена, бо Україна тільки контекст, а реальні проблеми не оголошуються

можливо, реально оборонка Європи "саморозпустилася", всі сподівалися що американці (яких вони одноголосно не *******, називають "імперіалістами") будуть вписуватися за кожне королівство і кожну республіку, але Дональд Фрідріхович їх трохи шуганув

шкода, що Трампу накидали фейкових судів - після перемоги півроку він буде розгрібати все це юридичне лайно, йому буде не до зовнішньої політики . . .
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28.02.2024 07:53 Відповісти
Любить Фрідріхович коли на його руде ряхало кацапські лярви "дзюрчать" у москвабадському готелі,а "гебня" всі ці дійства-на плівку знімає.
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28.02.2024 08:09 Відповісти
а рагулі ******* дивитися квартал 95 і голосувати за головолодька
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28.02.2024 09:00 Відповісти
Такі самі як й довбодятли-шанувальники рудої потвори, один в один.
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28.02.2024 09:27 Відповісти
твій ідіотизм заключається в тому, що ти навіть не знаєш, що руде волосся було в Леонардо Да Вінчі, Галілео Галілея, Христофора Колумба, Вінстона Черчіля, Томаса Джеферсона, Марка Твена, Антоніо Вівальді і Джорджа Вашінгтона
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28.02.2024 10:46 Відповісти
Бачиш,паскуда ти відразу-ж й почала "зливатися","переводити стрілки",та так далі...Все ти зрозуміла,гнида смердюча,мабуть також ********* коли на твоє їпло кацапськи повії ссуть,повзи цьомни свого рудого ********,зроби з ним "Америку найвеличнішою"
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28.02.2024 11:12 Відповісти
As Jacques Chirac put it in early 2003 when a bunch of East European countries subserviently rushed to support the imminent US invasion of Iraq, which France and Germany strongly opposed (andrightly so): "Ils ont manqué une bonne occasion de se taire" - They missed an excellent opportunity to shut up.
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28.02.2024 08:04 Відповісти
Когда Бельгия вообще воевала, кто знает? Может в Африке с туземцами. Ни в первую мировую, ни во вторую они особо не шевелились
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28.02.2024 08:04 Відповісти
це переклічка куколдів чи що ?
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28.02.2024 08:05 Відповісти
Ага, розжирілі споживачі сирів з пліснявою та вижлуктувачі елітних вин з Брюсселя - це був би саме той "game change" фактор, якого не вистачає Україні для перемоги над лаптєрейхом.
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28.02.2024 08:07 Відповісти
Пиво не забудь, бельгийское. Самое лучшее в мире
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28.02.2024 08:12 Відповісти
Як робиться політика: спочатку заява про можливість введення військ союзників в Україну, а через деякий час "радіоперекличка типу "Бельгія не відправлятиме свої війська в Україну". Замість реальної допомоги вкидання в інформаційний простір всякого марення.

Розміщення військ партнерів на території України? Партнери - це хто?

Опортуністичний, корумпований, боягузливий, фарисейсько-лукавий умовний Захід, який здебільшого прямо, чи приховано опосередковано час від часу виступає в ролі полєзних ідіотів Кремля - та ж Словаччина, Угорщина, ... тепер Польща дестабілізує ситуацію в Європі на користь Путіна, а в США взагалі "прозасєдавшієся,... коли небудь можуть досягти консенсусу? Фантастика! Як говорять в народі, аби тільки щось ляпнути! Знають, що цього ніколи не наважаться зробити, але говорять, аби тільки щось пообіцяти, замість реальної і ДОСТАТНЬОЇ допомоги для протистояння агресору. Слова, слова, слова... Так КПСС дурила населення не тільки СССР, а і всього світу...

Pavlo Klimkin (див. ФБ Pavlo Klimkin щодо "Розміщення військ партнерів на території України") знає, що його по-перше і потім, це просто вправи дипломата, який розмірковує над "плюсами і мінусами" того, що ніколи не станеться.
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28.02.2024 08:11 Відповісти
Міністерка оборони Людивін Дедондер... Цікаво, може ще й феміністка, прихожанка еко-секти Грети Тумблер, веганка і активістка ЛГБТ-руху. Хоча мабуть краще чесна лесбуха на посаді Міністра оборони з прозорим громадським контролем над її прибутками, ніж татарський виродок-казнокрад Умєров на підсосі в Блазня
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28.02.2024 08:14 Відповісти
Как бахнули башню близнеца 111 вересня, то посипак Усамы бин ЛадУна гоняли всем миром, а тут языки в жепу
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28.02.2024 08:18 Відповісти
Усаман где то а горах Афганистана, и там США поднялось, а тут США чехлятся, Байден то и так законно может помогать но ....., А остальние тож патологические сцикуни, кроме нескольких стран.
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28.02.2024 08:24 Відповісти
Я не про США сейчас, а про союзников, которые гоняли этих горных бабуинов без всякого западло. БЫло б у Усамы ЯО, то Штаты утерлись бы
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28.02.2024 08:26 Відповісти
А могли б хоть тех персонал авіатехнеків та пвошників відправити на аеродроми, а не вижжати як сцикливі чмошники, а Арестович був прав, коли розповідав про нікчемність заходу, мені здається в Москві в це не вірили.
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28.02.2024 08:19 Відповісти
Якого біса? Хтось з них читав "Мистецтво війни"? Цей парад (на чолі із США) заяв про не відправлення військових контингентів в Україну має сенс в єдиному випадку: якщо вони найближчим часом мають намір вчинити прямо протилежне.
Одна заява НАТО, наприклад, про те, що блок не виключає килимові бомбардування москви з використанням авіації та ракет дальньої дії здатна відтягнути туди з українського фронту значну кількість засобів ППО та винищувальної авіації москалів і тим самим навіть переломити ситуацію на полі бою.
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28.02.2024 08:20 Відповісти
Щас книги никто не читает, особенно серйозные. Все сидят в Тик-Ток
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28.02.2024 08:30 Відповісти
Сциклива "ната" сидить тихенько, #щобнебулоескалації. Ніхто таких сміливих заяв роьити не буде. Часи Рейгана і Тетчер в далекому минулому. Настала ера стурбованців і боягузливих євро-торгашів.
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28.02.2024 08:35 Відповісти
не будет этого
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29.02.2024 01:41 Відповісти
Головне, це Франція та Британія, що здані перетворити сасєю на ядерний попіл, як рашисти й мріяли.
Ну й звичайно ж Кабо Верде-головний амбассадор преЗЕдентської Формули миру. Їх надпотужні авіаносці будуть на вістрі атаки
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28.02.2024 08:40 Відповісти
Якщо вже Захід так боїться путлера, то нехай би просто заманив його в пастку та тупо знищив, як колись Бен-Ладена. На відміну від останнього, путлера не доведеться шукати десяток років -- запросіть на якусь зустріч і він сам примчіться. Це якомусь терористу-аматору практично неможливо дістатися до лідерів подібного рангу, а коли за подібну справу беруться потужні держави (та ще й не одна), вціліти майже не можливо.
Буде зроблено прецедент? Ну і нехай: оголосите потім путлера "поза законом" через його намагання зруйнувати усталений світовий порядок.
До того ж путлер не ерцгерцог Фердинанд (та й часи щодо сакральності вже не ті), то ж ніхто через нього 3-ю світову не починатиме. Навпаки, його наступник на болотах, ймовірно, ще й витягне на світ божий всю його "брудну білизну", щоб показати який це був негідник та покидьок і цим виправдатися перед власним населенням (а також щоб не втратити імідж країни) через відсутність помсти.
Якщо вже Заходу так страшно зробити це самим, то роль безпосередніх виконавців напевно з радістю виконають ГРУ і СБУ. А ще, те ж так круто і показово для всіх інших диктаторів -- знищивши його охорону, потім на камери забити діда власною "ядерною валізкою", якою він лякає світ.
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28.02.2024 08:44 Відповісти
И как мы теперь без бельгийской армии? Все - туши свет, сливай воду.
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28.02.2024 08:45 Відповісти
тат там уже все обка*лись
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29.02.2024 01:42 Відповісти
Не забиваєш ти, забивають тобі. Тоді в Бельгію зайдуть московські андрофаги.
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28.02.2024 08:52 Відповісти
Це і є гарантії безпеки так потужно підписані?
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28.02.2024 09:00 Відповісти
У Бельшії шоколаду більше, аніж військ.
Нехай шлють великі плитки.
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28.02.2024 09:34 Відповісти
Ещё одни еврочьмошники.
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28.02.2024 09:39 Відповісти
 
 