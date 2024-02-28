Предложение Макрона послать в Украину войска НАТО открывает "пугающий сценарий", - Ватикан
Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа может направить сухопутные войска в Украину, открывает "пугающий сценарий".
Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.
"Это действительно пугающий сценарий. Потому что он приведет к эскалации, которой мы всегда пытались избежать с самого начала. Это сценарий, который я бы не назвал апокалиптическим, потому что, возможно, это преувеличенное слово, но, безусловно, он внушает страх" , – заявил он.
Госсекретарь предположил, что предложение Макрона может быть связано с тем, что после двух лет войны "на горизонте все еще нет перспектив решения - военного или через переговоры".
"Идеально было бы найти способ заставить обе стороны начать разговор и диалог. Я верю, что если мы будем говорить, то решение будет найдено. Были предложены разные варианты решений, главное, чтобы была воля к их реализации", - добавил Паролин.
Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине
Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.
О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".
Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.
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загибель українських солдат їх не лякає !
Перефразуючи: ***** в рясі переживає, що його спонсора кінчать, і доведеться шукати собі нового спонсора деінде. Ну так поупе, звернись до аятолл, ви точно знайдете спільну мову, бо обидвоє - мразота кінчена.
Може, треба розпочинати об'єднання українських церков?
Бо це вже неодноразові антиукраїнські та промоскальські заяви як самого папи, так і його кліриків.
коли з кожним разом не маючи відповіді - стається ескалація
Його приклад
острів Тузла - будівництво до нього суходолу
газовий шантаж
Крим
Донбас
повний напад
Якщо відповіді не буде, тоді буде наступна ескалація,
і без відповіді колись дійде й до Ватикану
Ссикуни. Ухилянти. За рахунок України вирiшили вiдсидiтись, ******.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444170/ Бельгия объявила о выделении 200 млн евро на закупку 800 тыс. снарядов для Украины
нападативводити війська треба не на Україну, а НА СРАНУ П Е Д Е Р А Ц І Ю !!!!!
и что значит "Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони ....."
Вы стараетесь нас заставить капитулировать?? а не слуга ли сатаны ты, П'єтро Паролін??