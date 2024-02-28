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Ватикан (179) НАТО (8643) Макрон (1173)

Предложение Макрона послать в Украину войска НАТО открывает "пугающий сценарий", - Ватикан

ватикан,паролін

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа может направить сухопутные войска в Украину, открывает "пугающий сценарий".

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"Это действительно пугающий сценарий. Потому что он приведет к эскалации, которой мы всегда пытались избежать с самого начала. Это сценарий, который я бы не назвал апокалиптическим, потому что, возможно, это преувеличенное слово, но, безусловно, он внушает страх" , – заявил он.

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Госсекретарь предположил, что предложение Макрона может быть связано с тем, что после двух лет войны "на горизонте все еще нет перспектив решения - военного или через переговоры".

"Идеально было бы найти способ заставить обе стороны начать разговор и диалог. Я верю, что если мы будем говорить, то решение будет найдено. Были предложены разные варианты решений, главное, чтобы была воля к их реализации", - добавил Паролин.

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Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.
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Топ комментарии
+57
***** - а шо украінців кожен день вбивають - Ватикан не лякає?
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28.02.2024 15:46
+33
Це дійсно лякаючий сценарій. -У Ватикані на сьогодні при папському престолі слуги анихриста,котрих не лякає геноцид укрїнського народу,котрий чинить рашистський кровожадний звір.але лякає можливість в майбутньому "знищити цього звіра"
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28.02.2024 15:47
+33
Тобто вбивство сотні тисяч людей, мільйони біженців в наслідок мордовської агресії Ватикан не лякає?
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28.02.2024 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Ну то лякайтесь, хто вам не дає.
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28.02.2024 15:44 Ответить
Цей "святий престолл" не лякали ні "священні війни" проти невірних в середньвіччі; ні печіОсвенціма і Бухенвальда ; ні педофільське кодло всередині католіцизму! З чого б цим "святим та божим "злякатися масованих вбивст українців?
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28.02.2024 16:23 Ответить
Можете навіть всратися.
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28.02.2024 20:56 Ответить
Ах ты ж аццкий сотона, не тебе там чего-то пиликать. Или забыл кто крестовые походы организовывал?
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28.02.2024 15:45 Ответить
И как девок святая инквизиция палила на кострах и топила в реках за красоту, думая, что они ведьмы? Не, не помнишь, мудила? По это меркель такое *******. выродились бабы на Берлине
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28.02.2024 15:46 Ответить
Та ладно есть и будь здоров---сиськастые и рослые и смелые при этом по части пострыбать!
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28.02.2024 18:29 Ответить
святошні курви !
загибель українських солдат їх не лякає !
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28.02.2024 16:23 Ответить
***** - а шо украінців кожен день вбивають - Ватикан не лякає?
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28.02.2024 15:46 Ответить
Ето другоє
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28.02.2024 16:01 Ответить
І не кажи. Сиділи б мовчки, відмивали бабоси наркокартелів і лікувались від вірусу педофілії, який косить ватиканську рать від кліриків до єпископів. Так нє, воно від Сідзіня ще якусь китайську бацилу підхопило.
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28.02.2024 20:04 Ответить
Це дійсно лякаючий сценарій. -У Ватикані на сьогодні при папському престолі слуги анихриста,котрих не лякає геноцид укрїнського народу,котрий чинить рашистський кровожадний звір.але лякає можливість в майбутньому "знищити цього звіра"
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28.02.2024 15:47 Ответить
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28.02.2024 16:08 Ответить
Нарешті xоч щось налякало циx безбожниx служителів....
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28.02.2024 15:48 Ответить
Обсирайтеся і не лякатеся!
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28.02.2024 15:49 Ответить
Тобто вбивство сотні тисяч людей, мільйони біженців в наслідок мордовської агресії Ватикан не лякає?
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28.02.2024 15:50 Ответить
Гроші 💸 куйла в банку ватікана несподівано заговорили.
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28.02.2024 15:51 Ответить
..а багаторічне вбивство сотень тисяч Українців та кацапів у центрі Європи - це ще не "лякаючий сценарій" для "святих отців"?
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28.02.2024 15:51 Ответить
Тобто, коли американо-європейська коаліція засилає війська до придушення маленьких ****** в Азії чи Африці то не є ескалацією. Але коли постає питання протистояння супротив реального великого *****, то це вже переходить в ранг ескалації, на думку і лідерів Європи , і духовних пастирів цих країн. Мені цікаво - це уродзона серливість чи ******* надбання?
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28.02.2024 15:51 Ответить
і про що, отче, має розмовляти знекровлена Україна з гвалтівником?...
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28.02.2024 15:52 Ответить
О, приемник пособника Гитлера высказался
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28.02.2024 15:52 Ответить
Геноцидьте українців на здоров'я, тільки б не ескалація - так? Церква на службі у Сатани.
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28.02.2024 15:53 Ответить
Ватикан на гачку у *********** ,навіть немає що обговорювати, кацапи самі спалилися коли казали що мають "педофільний" компромат на ватиканських функціонерів.
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28.02.2024 15:53 Ответить
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28.02.2024 15:54 Ответить
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28.02.2024 15:55 Ответить
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28.02.2024 15:56 Ответить
Ватикан типу знову має право розповідати - кому та куди не можна відправляти війська?
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28.02.2024 15:54 Ответить
Ця папка зламалася, давайте в іншу папку!
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28.02.2024 15:57 Ответить
А, то как уже третий год убивают украинцев этих ****** В РЯСАХ не пугает.
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28.02.2024 15:57 Ответить
Дивіться ряси не пообсирайте
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28.02.2024 15:59 Ответить
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28.02.2024 16:09 Ответить
Где вы были десять лет ???
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28.02.2024 16:00 Ответить
Ватикан викликає огиду
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28.02.2024 16:00 Ответить
Тобто,вбивати мирних жителів,дітей,стариків в Україні,для них не "лякаючий сценарій",так повинно й бути,так?
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28.02.2024 16:04 Ответить
ахренеть, ядерный террорист, оккупант и военный преступник - по совместительству постоянный член оон с правом вето это нормально, а тут вдруг "пугающий сценарий"
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28.02.2024 16:04 Ответить
Ватикан - тупо нікчемна мерзота. Якби я був католиком-віруном, вже вмер би від сорому.
Перефразуючи: ***** в рясі переживає, що його спонсора кінчать, і доведеться шукати собі нового спонсора деінде. Ну так поупе, звернись до аятолл, ви точно знайдете спільну мову, бо обидвоє - мразота кінчена.
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28.02.2024 16:06 Ответить
Тобто - російські війська в Україні його не лякають, а війська союзників на запрошення України - лякають??
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28.02.2024 16:12 Ответить
****** в рясах!
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28.02.2024 16:27 Ответить
цєрковники хлєбальники роззінули (с)
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28.02.2024 16:30 Ответить
"Змусити сісти за стіл" падло ти старе це ж яким чином? Можливо не надавати зброю, допомогу, я правильно все розумію?А ще називають себе божими людьми, ГАНЬБА!!!!
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28.02.2024 16:34 Ответить
Чи не на часі УГКЦ подумати, чи по дорозі нам з римською курією?
Може, треба розпочинати об'єднання українських церков?
Бо це вже неодноразові антиукраїнські та промоскальські заяви як самого папи, так і його кліриків.
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28.02.2024 16:38 Ответить
Алье *** падре папустись а нас знищувати тобі нічого ?
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28.02.2024 16:46 Ответить
Яке вони моральне право взагалі рота відкривати на Україну, педофіли срані
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28.02.2024 16:53 Ответить
И без этих малохольных дело не обошлось.
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28.02.2024 16:58 Ответить
Що таке ескалація, https://www.youtube.com/watch?v=t4xMyELESas&t=5741s розказав Ілларіонов
коли з кожним разом не маючи відповіді - стається ескалація
Його приклад
острів Тузла - будівництво до нього суходолу
газовий шантаж
Крим
Донбас
повний напад

Якщо відповіді не буде, тоді буде наступна ескалація,
і без відповіді колись дійде й до Ватикану
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28.02.2024 17:08 Ответить
Мокрый введи войска !
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28.02.2024 17:11 Ответить
о, 3.14дари в мантіях возбудилися
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28.02.2024 17:15 Ответить
"наши мальчики..."
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28.02.2024 17:58 Ответить
"Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія"

Ссикуни. Ухилянти. За рахунок України вирiшили вiдсидiтись, ******.
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28.02.2024 17:41 Ответить
Хто вам забороняє "пропонувати різні варіанти рішень", але де вони ? Застерігати усі мастаки.
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28.02.2024 17:50 Ответить
16:58

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444170/ Бельгия объявила о выделении 200 млн евро на закупку 800 тыс. снарядов для Украины
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28.02.2024 18:03 Ответить
Макрона серьёзно воспринимать.. !!?? Пиз...лиз, с с усложнённым ротовым метеоризмом.
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28.02.2024 18:46 Ответить
Вавилонская блудница испугалась. Бойтесь изнеженные и трусливые. Бойтесь и давайте нам все что у вас есть, что бы завтра у вас кацапы не забрали вообще все.
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28.02.2024 18:49 Ответить
жопа Ватикана заговорила
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28.02.2024 19:10 Ответить
Бо нападати вводити війська треба не на Україну, а НА СРАНУ П Е Д Е Р А Ц І Ю !!!!!
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28.02.2024 19:17 Ответить
Богу боже, а Кесарю кесареве.
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28.02.2024 19:18 Ответить
Це лише сценарій. Але те, що Ватикан (Католицька Церква) робить з маленькими дітьми протягом століть, це справжній фільм жахів.
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28.02.2024 20:27 Ответить
какое лицемерие, ватикан!

и что значит "Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони ....."
Вы стараетесь нас заставить капитулировать?? а не слуга ли сатаны ты, П'єтро Паролін??

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29.02.2024 00:42 Ответить
 
 