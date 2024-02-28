Предложение Макрона послать в Украину войска НАТО открывает "пугающий сценарий", - Ватикан

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа может направить сухопутные войска в Украину, открывает "пугающий сценарий".

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"Это действительно пугающий сценарий. Потому что он приведет к эскалации, которой мы всегда пытались избежать с самого начала. Это сценарий, который я бы не назвал апокалиптическим, потому что, возможно, это преувеличенное слово, но, безусловно, он внушает страх" , – заявил он.

Читайте также: Ватикан о пророссийских заявлениях: "Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в наследии России". ВИДЕО

Госсекретарь предположил, что предложение Макрона может быть связано с тем, что после двух лет войны "на горизонте все еще нет перспектив решения - военного или через переговоры".

"Идеально было бы найти способ заставить обе стороны начать разговор и диалог. Я верю, что если мы будем говорить, то решение будет найдено. Были предложены разные варианты решений, главное, чтобы была воля к их реализации", - добавил Паролин.

Также читайте: Ватикан поддерживает украинскую "формулу мира", - госсекретарь Паролин

Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО могла бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.