Пропозиція Макрона надіслати в Україну війська НАТО відкриває "лякаючий сценарій", - Ватикан
Пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Європа може спрямувати сухопутні війська в Україну, відкриває "лякаючий сценарій".
Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Vatican News.
"Це дійсно лякаючий сценарій. Тому що він призведе до ескалації, якої ми завжди намагалися уникнути від самого початку. Це сценарій, який я б не назвав апокаліптичним, тому що, можливо, це перебільшене слово наразі, але, безумовно, він вселяє страх", - заявив він.
Держсекретар припустив, що пропозиція Макрона може бути пов’язана з тим, що після двох років війни "на горизонті все ще немає перспектив рішення, чи то військового, чи то через переговори".
"Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони почати розмову і діалог. Я вірю, що якщо ми будемо говорити, то рішення буде знайдено. Були запропоновані різні варіанти рішень, головне, щоб була воля до їх реалізації", - додав Паролін.
Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні
Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.
Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.
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загибель українських солдат їх не лякає !
Перефразуючи: ***** в рясі переживає, що його спонсора кінчать, і доведеться шукати собі нового спонсора деінде. Ну так поупе, звернись до аятолл, ви точно знайдете спільну мову, бо обидвоє - мразота кінчена.
Може, треба розпочинати об'єднання українських церков?
Бо це вже неодноразові антиукраїнські та промоскальські заяви як самого папи, так і його кліриків.
коли з кожним разом не маючи відповіді - стається ескалація
Його приклад
острів Тузла - будівництво до нього суходолу
газовий шантаж
Крим
Донбас
повний напад
Якщо відповіді не буде, тоді буде наступна ескалація,
і без відповіді колись дійде й до Ватикану
Ссикуни. Ухилянти. За рахунок України вирiшили вiдсидiтись, ******.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444170/ Бельгия объявила о выделении 200 млн евро на закупку 800 тыс. снарядов для Украины
нападативводити війська треба не на Україну, а НА СРАНУ П Е Д Е Р А Ц І Ю !!!!!
и что значит "Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони ....."
Вы стараетесь нас заставить капитулировать?? а не слуга ли сатаны ты, П'єтро Паролін??