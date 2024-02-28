УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5677 відвідувачів онлайн
Новини
6 285 58

Пропозиція Макрона надіслати в Україну війська НАТО відкриває "лякаючий сценарій", - Ватикан

ватикан,паролін

Пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Європа може спрямувати сухопутні війська в Україну, відкриває "лякаючий сценарій".

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Vatican News.

"Це дійсно лякаючий сценарій. Тому що він призведе до ескалації, якої ми завжди намагалися уникнути від самого початку. Це сценарій, який я б не назвав апокаліптичним, тому що, можливо, це перебільшене слово наразі, але, безумовно, він вселяє страх", - заявив він.

Читайте: Макрон говорив про війська НАТО в Україні в майбутньому, а не під час цієї війни, - Лінкявічюс

Держсекретар припустив, що пропозиція Макрона може бути пов’язана з тим, що після двох років війни "на горизонті все ще немає перспектив рішення, чи то військового, чи то через переговори".

"Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони почати розмову і діалог. Я вірю, що якщо ми будемо говорити, то рішення буде знайдено. Були запропоновані різні варіанти рішень, головне, щоб була воля до їх реалізації", - додав Паролін.

Також читайте: США не будуть відправляти війська воювати в Україну, - Білий дім

Пропозиція Макрона щодо військ НАТО в Україні

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Автор: 

Ватикан (148) НАТО (6459) Макрон Емманюель (1464)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+57
***** - а шо украінців кожен день вбивають - Ватикан не лякає?
показати весь коментар
28.02.2024 15:46
+33
Це дійсно лякаючий сценарій. -У Ватикані на сьогодні при папському престолі слуги анихриста,котрих не лякає геноцид укрїнського народу,котрий чинить рашистський кровожадний звір.але лякає можливість в майбутньому "знищити цього звіра"
показати весь коментар
28.02.2024 15:47
+33
Тобто вбивство сотні тисяч людей, мільйони біженців в наслідок мордовської агресії Ватикан не лякає?
показати весь коментар
28.02.2024 15:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну то лякайтесь, хто вам не дає.
показати весь коментар
28.02.2024 15:44 Відповісти
Цей "святий престолл" не лякали ні "священні війни" проти невірних в середньвіччі; ні печіОсвенціма і Бухенвальда ; ні педофільське кодло всередині католіцизму! З чого б цим "святим та божим "злякатися масованих вбивст українців?
показати весь коментар
28.02.2024 16:23 Відповісти
Можете навіть всратися.
показати весь коментар
28.02.2024 20:56 Відповісти
Ах ты ж аццкий сотона, не тебе там чего-то пиликать. Или забыл кто крестовые походы организовывал?
показати весь коментар
28.02.2024 15:45 Відповісти
И как девок святая инквизиция палила на кострах и топила в реках за красоту, думая, что они ведьмы? Не, не помнишь, мудила? По это меркель такое *******. выродились бабы на Берлине
показати весь коментар
28.02.2024 15:46 Відповісти
Та ладно есть и будь здоров---сиськастые и рослые и смелые при этом по части пострыбать!
показати весь коментар
28.02.2024 18:29 Відповісти
святошні курви !
загибель українських солдат їх не лякає !
показати весь коментар
28.02.2024 16:23 Відповісти
***** - а шо украінців кожен день вбивають - Ватикан не лякає?
показати весь коментар
28.02.2024 15:46 Відповісти
Ето другоє
показати весь коментар
28.02.2024 16:01 Відповісти
І не кажи. Сиділи б мовчки, відмивали бабоси наркокартелів і лікувались від вірусу педофілії, який косить ватиканську рать від кліриків до єпископів. Так нє, воно від Сідзіня ще якусь китайську бацилу підхопило.
показати весь коментар
28.02.2024 20:04 Відповісти
Це дійсно лякаючий сценарій. -У Ватикані на сьогодні при папському престолі слуги анихриста,котрих не лякає геноцид укрїнського народу,котрий чинить рашистський кровожадний звір.але лякає можливість в майбутньому "знищити цього звіра"
показати весь коментар
28.02.2024 15:47 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2024 16:08 Відповісти
Нарешті xоч щось налякало циx безбожниx служителів....
показати весь коментар
28.02.2024 15:48 Відповісти
Обсирайтеся і не лякатеся!
показати весь коментар
28.02.2024 15:49 Відповісти
Тобто вбивство сотні тисяч людей, мільйони біженців в наслідок мордовської агресії Ватикан не лякає?
показати весь коментар
28.02.2024 15:50 Відповісти
Гроші 💸 куйла в банку ватікана несподівано заговорили.
показати весь коментар
28.02.2024 15:51 Відповісти
..а багаторічне вбивство сотень тисяч Українців та кацапів у центрі Європи - це ще не "лякаючий сценарій" для "святих отців"?
показати весь коментар
28.02.2024 15:51 Відповісти
Тобто, коли американо-європейська коаліція засилає війська до придушення маленьких ****** в Азії чи Африці то не є ескалацією. Але коли постає питання протистояння супротив реального великого *****, то це вже переходить в ранг ескалації, на думку і лідерів Європи , і духовних пастирів цих країн. Мені цікаво - це уродзона серливість чи ******* надбання?
показати весь коментар
28.02.2024 15:51 Відповісти
і про що, отче, має розмовляти знекровлена Україна з гвалтівником?...
показати весь коментар
28.02.2024 15:52 Відповісти
О, приемник пособника Гитлера высказался
показати весь коментар
28.02.2024 15:52 Відповісти
Геноцидьте українців на здоров'я, тільки б не ескалація - так? Церква на службі у Сатани.
показати весь коментар
28.02.2024 15:53 Відповісти
Ватикан на гачку у *********** ,навіть немає що обговорювати, кацапи самі спалилися коли казали що мають "педофільний" компромат на ватиканських функціонерів.
показати весь коментар
28.02.2024 15:53 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2024 15:54 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2024 15:55 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2024 15:56 Відповісти
Ватикан типу знову має право розповідати - кому та куди не можна відправляти війська?
показати весь коментар
28.02.2024 15:54 Відповісти
Ця папка зламалася, давайте в іншу папку!
показати весь коментар
28.02.2024 15:57 Відповісти
А, то как уже третий год убивают украинцев этих ****** В РЯСАХ не пугает.
показати весь коментар
28.02.2024 15:57 Відповісти
Дивіться ряси не пообсирайте
показати весь коментар
28.02.2024 15:59 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2024 16:09 Відповісти
Где вы были десять лет ???
показати весь коментар
28.02.2024 16:00 Відповісти
Ватикан викликає огиду
показати весь коментар
28.02.2024 16:00 Відповісти
Тобто,вбивати мирних жителів,дітей,стариків в Україні,для них не "лякаючий сценарій",так повинно й бути,так?
показати весь коментар
28.02.2024 16:04 Відповісти
ахренеть, ядерный террорист, оккупант и военный преступник - по совместительству постоянный член оон с правом вето это нормально, а тут вдруг "пугающий сценарий"
показати весь коментар
28.02.2024 16:04 Відповісти
Ватикан - тупо нікчемна мерзота. Якби я був католиком-віруном, вже вмер би від сорому.
Перефразуючи: ***** в рясі переживає, що його спонсора кінчать, і доведеться шукати собі нового спонсора деінде. Ну так поупе, звернись до аятолл, ви точно знайдете спільну мову, бо обидвоє - мразота кінчена.
показати весь коментар
28.02.2024 16:06 Відповісти
Тобто - російські війська в Україні його не лякають, а війська союзників на запрошення України - лякають??
показати весь коментар
28.02.2024 16:12 Відповісти
****** в рясах!
показати весь коментар
28.02.2024 16:27 Відповісти
цєрковники хлєбальники роззінули (с)
показати весь коментар
28.02.2024 16:30 Відповісти
"Змусити сісти за стіл" падло ти старе це ж яким чином? Можливо не надавати зброю, допомогу, я правильно все розумію?А ще називають себе божими людьми, ГАНЬБА!!!!
показати весь коментар
28.02.2024 16:34 Відповісти
Чи не на часі УГКЦ подумати, чи по дорозі нам з римською курією?
Може, треба розпочинати об'єднання українських церков?
Бо це вже неодноразові антиукраїнські та промоскальські заяви як самого папи, так і його кліриків.
показати весь коментар
28.02.2024 16:38 Відповісти
Алье *** падре папустись а нас знищувати тобі нічого ?
показати весь коментар
28.02.2024 16:46 Відповісти
Яке вони моральне право взагалі рота відкривати на Україну, педофіли срані
показати весь коментар
28.02.2024 16:53 Відповісти
И без этих малохольных дело не обошлось.
показати весь коментар
28.02.2024 16:58 Відповісти
Що таке ескалація, https://www.youtube.com/watch?v=t4xMyELESas&t=5741s розказав Ілларіонов
коли з кожним разом не маючи відповіді - стається ескалація
Його приклад
острів Тузла - будівництво до нього суходолу
газовий шантаж
Крим
Донбас
повний напад

Якщо відповіді не буде, тоді буде наступна ескалація,
і без відповіді колись дійде й до Ватикану
показати весь коментар
28.02.2024 17:08 Відповісти
Мокрый введи войска !
показати весь коментар
28.02.2024 17:11 Відповісти
о, 3.14дари в мантіях возбудилися
показати весь коментар
28.02.2024 17:15 Відповісти
"наши мальчики..."
показати весь коментар
28.02.2024 17:58 Відповісти
"Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія"

Ссикуни. Ухилянти. За рахунок України вирiшили вiдсидiтись, ******.
показати весь коментар
28.02.2024 17:41 Відповісти
Хто вам забороняє "пропонувати різні варіанти рішень", але де вони ? Застерігати усі мастаки.
показати весь коментар
28.02.2024 17:50 Відповісти
16:58

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444170/ Бельгия объявила о выделении 200 млн евро на закупку 800 тыс. снарядов для Украины
показати весь коментар
28.02.2024 18:03 Відповісти
Макрона серьёзно воспринимать.. !!?? Пиз...лиз, с с усложнённым ротовым метеоризмом.
показати весь коментар
28.02.2024 18:46 Відповісти
Вавилонская блудница испугалась. Бойтесь изнеженные и трусливые. Бойтесь и давайте нам все что у вас есть, что бы завтра у вас кацапы не забрали вообще все.
показати весь коментар
28.02.2024 18:49 Відповісти
жопа Ватикана заговорила
показати весь коментар
28.02.2024 19:10 Відповісти
Бо нападати вводити війська треба не на Україну, а НА СРАНУ П Е Д Е Р А Ц І Ю !!!!!
показати весь коментар
28.02.2024 19:17 Відповісти
Богу боже, а Кесарю кесареве.
показати весь коментар
28.02.2024 19:18 Відповісти
Це лише сценарій. Але те, що Ватикан (Католицька Церква) робить з маленькими дітьми протягом століть, це справжній фільм жахів.
показати весь коментар
28.02.2024 20:27 Відповісти
какое лицемерие, ватикан!

и что значит "Ідеально було б знайти спосіб змусити обидві сторони ....."
Вы стараетесь нас заставить капитулировать?? а не слуга ли сатаны ты, П'єтро Паролін??

показати весь коментар
29.02.2024 00:42 Відповісти
 
 