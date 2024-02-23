РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6606 посетителей онлайн
Новости Война
16 828 103
путин (30471) россия (92987) ядерное оружие (1291)

Россия почти на 100% обновила ядерное оружие, - Путин

путін

Российский диктатор Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что страна обновила ядерное оружие почти на 100%, а также начала серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей "ядерной триады" - почти 100%. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Завершаются испытания других ударных комплексов", - сказал диктатор.

Также, по словам Путина, в декабре 2023 года в "состав ВМФ РФ вошли новые стратегические подводные лодки, а буквально на днях в Казани в Вооружённые Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М".

Российский президент заявил, что за последние годы предприятиями ОПК "кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки".

Диктатор добавил, что на очереди - разработка и серийный выпуск "перспективных образцов и внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере".

Читайте также: Война завершится, когда мир наконец-то осознает, что Путин - неадекватный человек и его режим несет глобальную угрозу, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+46
Настав час афігєнних історій...

А ще Роіся впєрдє у балеті та хокеї. Була колись...
показать весь комментарий
23.02.2024 09:20
+32
ой дурак
показать весь комментарий
23.02.2024 09:19
+30
нове в розіі дережбамбел
показать весь комментарий
23.02.2024 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ТО все покишо кіздьож. Дивимось на наступний крок ескалації - ядерні випробування. Останнє було в 1990 році. 34 роки не випробували шо в них там лежить.
А от якшо таки випробують - то буде істерика. Пів світу обісреться і хз взагалі які будуть наслідки. Я про всяк випадок почну винищувати свою виноводочну колекцію...
показать весь комментарий
24.02.2024 01:43 Ответить
Нові китайські наклейки-переводки наліпили.
показать весь комментарий
24.02.2024 03:51 Ответить
На 100% оновлено це значить 100% грошей освоєні .
Просто подивіться на стан розкраденої армії Росії порівняно з її ж пропагандою.
І врахуйте що це там де все видно і все можна помацати.
А тепер уявіть ступінь розкрадання в області де все засекречено і буквально заборонено випробовувати .
показать весь комментарий
15.03.2024 11:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 