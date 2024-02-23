Россия почти на 100% обновила ядерное оружие, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что страна обновила ядерное оружие почти на 100%, а также начала серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей "ядерной триады" - почти 100%. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Завершаются испытания других ударных комплексов", - сказал диктатор.
Также, по словам Путина, в декабре 2023 года в "состав ВМФ РФ вошли новые стратегические подводные лодки, а буквально на днях в Казани в Вооружённые Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М".
Российский президент заявил, что за последние годы предприятиями ОПК "кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки".
Диктатор добавил, что на очереди - разработка и серийный выпуск "перспективных образцов и внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере".
Пожалуйста, подождите...
А от якшо таки випробують - то буде істерика. Пів світу обісреться і хз взагалі які будуть наслідки. Я про всяк випадок почну винищувати свою виноводочну колекцію...
Просто подивіться на стан розкраденої армії Росії порівняно з її ж пропагандою.
І врахуйте що це там де все видно і все можна помацати.
А тепер уявіть ступінь розкрадання в області де все засекречено і буквально заборонено випробовувати .