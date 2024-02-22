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Байден: Путин – сумасшедший сукин сын

байден

Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина "помешанным суким сыном".

Он высказался таким образом во время мероприятия по сбору средств в Сан-Франциско, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас есть помешанный сукин сын, этот мужик, Путин, другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества - это климат", - сказал Байден присутствующим на благотворительном вечере.

Читайте: Бездействие Конгресса США привело к заметным успехам российских войск и выходу ВСУ из Авдеевки, - Байден

Также Байден подверг критике на этом мероприятии высказывание бывшего президента США Дональда Трампа, сравнившего свои проблемы с американским правосудием со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

"Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали так же, как преследовали Навального. Откуда, черт возьми, это берется", - сказал Байден.

Также читайте: США планируют ввести новые санкции против РФ из-за смерти Навального, - Байден

Трамп, в отличие от Байдена и западных лидеров, до сих пор не осудил Россию за смерть Навального.
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Топ комментарии
+49
Гарні слова пане Президент Байден!
Але вони повинні бути підкріплені "АТАКАМС" 700км!
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22.02.2024 08:40
+39
Самую точную характеристику дали наши футбольные фаны.
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22.02.2024 08:45
+24
Дід дав точну характеристику.
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22.02.2024 08:39
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Питають у нього; а де літаки, де снар'яди, де рокети, де санкції??? До Зеленського йдіть питайте
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22.02.2024 11:57 Ответить
це все, звичайно, добре, але як щодо снарядів?
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22.02.2024 11:52 Ответить
про снаряди - на Банкову до Зеленського
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22.02.2024 11:58 Ответить
Чорт забирай, Гендальф попав прямо в яблучко
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22.02.2024 12:35 Ответить
Отстаньте от деда, что администрация написала, то он и прочитал!
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22.02.2024 12:38 Ответить
Хотя пингвины и виноградные улитки в опасности, здесь дедушка прав климат прежде всего.
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22.02.2024 12:44 Ответить
Лише слова.' Санкції з пекла'' де?'АТАКМС де ? Ф16 Де?
Краще б він назвав ***** солодким персиком і дав 1000 ракет та 100 Ф16. Дешева гнида цей байден.
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22.02.2024 13:57 Ответить
купа москвогнид з генерованими ніками типу ''ім'я плюс циферкі''тут сосуть ЗА БАЙДЕНА. Тролеферми працюють, копєйкі капають. іх видно по гіперактивності. Не відповідайте їм.
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22.02.2024 14:06 Ответить
ты уже насосался у зе и ермака уже
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22.02.2024 14:32 Ответить
У нього лише трамп корміліца
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25.02.2024 21:33 Ответить
Отак, отак його болєзнінького або начальніка дрезденського клюбу або почьотного портфєлєносця-ця-ця-ця.
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22.02.2024 14:29 Ответить
--- Це вірно !!! Роби висновки і .відповідно.-дій !!! ( НЕ дай нашим ЗЕ-лілі ПУТІНЦЯМ задіяти план зволікання із підготовкою пілотів Ф-16 ...)
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22.02.2024 14:48 Ответить
а про климат он прикололся или серьезно?
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23.02.2024 01:25 Ответить
Дякую пане Президент Джо Байден. Не так багато політиків у ********* світі називають речі своїми іменами.
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23.02.2024 07:52 Ответить
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