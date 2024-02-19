США планируют ввести новые санкции против РФ из-за смерти Навального, - Байден

В США планируют расширить санкции против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил Президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы уже ввели санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да", - ответил Байден на вопрос о дальнейших действиях в связи со смертью Навального.

Кроме того, он воспользовался случаем раскритиковать Республиканскую партию, которая "совершает большую ошибку" из-за отказа действовать - в частности путем одобрения дополнительного финансирования для Украины в Палате представителей.

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