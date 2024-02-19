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Байден (2764) россия (93015) санкции (11044) Навальный (855)

США планируют ввести новые санкции против РФ из-за смерти Навального, - Байден

байден

В США планируют расширить санкции против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил Президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы уже ввели санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да", - ответил Байден на вопрос о дальнейших действиях в связи со смертью Навального.

Кроме того, он воспользовался случаем раскритиковать Республиканскую партию, которая "совершает большую ошибку" из-за отказа действовать - в частности путем одобрения дополнительного финансирования для Украины в Палате представителей.

Читайте также: ЕС будет готовить санкции в связи со смертью Навального, - Бербок
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Топ комментарии
+15
Америка стає посміховиськом
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19.02.2024 19:12
+13
Хоч якась буде користь від нєбутерброда, але він вже про це не взнає.
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19.02.2024 18:58
+13
Заборонять "куму" і декільком вертухаям в'їзд в США
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19.02.2024 19:01
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Хоч якась буде користь від нєбутерброда, але він вже про це не взнає.
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19.02.2024 18:58 Ответить
там така користь...виключно за для галочки.
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19.02.2024 19:20 Ответить
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19.02.2024 19:55 Ответить
мабуть введуть санкції проти колонії де харошого рузкого вальнули.
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19.02.2024 19:00 Ответить
Заборонять "куму" і декільком вертухаям в'їзд в США
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19.02.2024 19:01 Ответить
Проти всій? Це не гуманно. На начмеда чі хто там і досить. Ну, може ще на кума.
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19.02.2024 19:10 Ответить
я тобі скажу по сєкрєту, шо повар там тоже мабуть замішаний і трошки начсклада ГСМ
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19.02.2024 19:13 Ответить
США планують запровадити нові санкції проти РФ через смерть Навального, У тому весь Байден...
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19.02.2024 19:00 Ответить
а шо пан хоче, шоб він зробив, може ядерку на москву кинув? якщо навальний самим рузьким до дупи, чисто на кухні всплакнуть, то чого раптом комусь за нього впрягатись?
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19.02.2024 19:45 Ответить
Щоб нічого не робив.навальний не бутерброд,щоб санкції сосанкції
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19.02.2024 20:30 Ответить
америка ж себя пяткой в грудь била, что они ж типа, за демократию. Лицемеры ср*ные
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20.02.2024 01:11 Ответить
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19.02.2024 19:00 Ответить
Змушений з вами погодитись
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19.02.2024 19:40 Ответить
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19.02.2024 19:02 Ответить
санкції ***** приблизно як паршивому собаці айяйяй.
йому пох.... економіка, політика і взагалі все пох....
амбіції маразматика який ііажає себе богом нічим не зламати.
спосіб один
ліквідація разом з всією шоблою...
ьільшк еіяк!
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19.02.2024 19:03 Ответить
Мєдвєдєв морозива баскін робінс не поїсть?
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19.02.2024 19:06 Ответить
Кто-то обратил внимание на то, шо статья о поставках снарядов Пашинским исчезла с сайта, я ее в упор не вижу, причем пропала в тот момент когда я писал коммент.
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19.02.2024 19:06 Ответить
Так буває. Мовчки видаляють і все. Взагалі, це неправильно. Треба хоч якось повідомляти про видалення.
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19.02.2024 19:12 Ответить
Хотел спросить "старожилов" - Когда на цензоре банят, то делают это без предупреждения и объяснения за что, за какой коммент и на какой срок, или это можно как-то узнать?
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19.02.2024 19:21 Ответить
Можуть забанити, а можуть заблокувати. Блок зазвичай триває або три доби, або два тижін (залежно від порущення). Про те, що ти заблоковани'/забанений можна дізнатися під час логіну. Там все буде написано )) Звісно, конкретики не буде ))
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19.02.2024 19:26 Ответить
Кароче - шо хатят, то и воротят. Мне писали - вас было заблокировано модером и ФСЁ, ни за какой коммент, ни на какой срок.
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19.02.2024 19:49 Ответить
при чем я например точно знаю, что меня забанили за фразу "Америка бросит тебя сынок. Всегда", потому что больше ничего не писал, и ее вытерли. Сейчас эту фразу пишут все, кому не лень, и никого не банят. Я считаю, передо мной должны хотя бы извиниться, а админ?
у меня можно сказать стресс был. 3 дня без доступа, никакой жизни: ни поругать, ни лайк не поставить
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20.02.2024 01:14 Ответить
Потім напишуть про поставку снарядів під патронатом хрінпіду-д'єрмака.
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19.02.2024 19:29 Ответить
Такое впечатление, что до того что происходит у нас в стране политикам США глубоко все одно. Им лишь бы санкции против рашки вводить и как-то экономически душить. А мы то, это наши друзья, партнеры...чуть ли ни в десна с ними лезли целоваться.
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19.02.2024 19:07 Ответить
Якіж смішні та наївні ... це просто ........
ну подзвоніть їм хтось , напишіть, кулба що ти цілий день робив ? Дивись що вони говорять, ну цеж ваша задача роздуплити уих телерунів світу ...
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19.02.2024 19:07 Ответить
Дякуємо і за допомогу США Україні!
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19.02.2024 19:08 Ответить
Байден конечно хороший мужик, но не орёл. Какие еще санкции? Лучшие санкции это оружие для Украины и горящая по всей территории paшka. Пора бы уже это понять хотя бы сейчас.
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19.02.2024 19:09 Ответить
Цей "хороший мужик" боявся нам нормальну зброю надати на початку війни. Билися старим радянським мотлохом, а цей мудрагель все зволікав. І досі зволікає. Лендліз так і не запустив, хоча й міг. А тепер, коли у Конгресі криза, сидить і розводить руками: "Ми нічого не можемо зробити". А де ти раніше був????
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19.02.2024 19:24 Ответить
Это так, но выбор небольшой. трамп, целующий ***** в #опу еще хуже, это капитуляция Украины.
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19.02.2024 19:29 Ответить
А де гарантія, що цей "хороший мужичок" вже нас не здав? І що криза у Конгресі навмисно не спровокана ним та його однопартійцями? І все заради того, щоб змусити Україну сісти за стіл перемовин з ****** і здати території?
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19.02.2024 19:32 Ответить
Гадать можно сколько угодно, но фактов, подтверждающих "сдачу Украины Байденом" нет. А вот то, что трамп и трамписты в республиканской партии блокируют помощь Украине с осени прошлого года - факт.
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19.02.2024 19:55 Ответить
А криза у Конгресі це не факт? Хто не погоджувався на пропозиції республіканців? Хто педалює тему нелегалів? Хто зацікавлений у тому, щоб отримати більше голосів виборців? Демоурати та байден.
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19.02.2024 21:31 Ответить
Кризис в конгрессе - дело рук трампа и трампистов в республиканской партии. Это факт. Байден и демократы согласились на предложения республиканцев по границе. Это не помогло, потому что трампистам надо выполнять задание *****. Это факт. Тему нелегалов педалирует трамп и трамписты, чтобы не давать помощь Украине. Это факт. Обе партии заинтересованы в получении голосов. Но трамп и трамписты хотят получить их за счет украинской крови. Это факт.
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19.02.2024 22:35 Ответить
байден НЕ запустив лендліз, хоча й міг. Не трамп, а байден. Це факт. У байдена було вдосталь часу, щоб вирішити питання кордону. Але він цього не зробив і довів ситуацію до патової. Це - факт. Він ігнорував спроби республіканців досягти компромісу. Це - факт. Недолуга політика Байдена призвела до того, що США тепер зневажають у всьому світі (і після Афганістану, і після України). Це - факт. Байден обіцяв покарати путіна, а натомість дозволив продовжити будівництво Північного потоку 2. Це - факт. Ще до початку війни Вікторія Нуланд озвучила позицію уряду Байдена, яка полягала у тому, що основою вирішення кризи на Донбасі мали бути Мінські домовленості. Це - факт. байден обіцяв застосувати "пекельні санкціх" проти росії, якщо вона нападе на Україну. Натомість росії дозволили продавати нафту і газ по фіксованій ціні. За ці гроші вона і веде війну в України. Це - факт.

Все це зробила людина, яка є президентом США зараз. Не трамп. І це теж - факт.
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19.02.2024 23:38 Ответить
Лендлиз не нужен, т.к. помощь выделялась бесплатно, безвозмездно. То, что эта помощь была недостаточна или поставлялась невовремя, это так. Но Украина оплату оружия по лендлизу не потянула бы. Это тоже факт. Байден не игнорировал попытки договориться, это ложь. Он шел на большие компромиссы, но это не помогло. Т.к. трампу нужно выполнять договоренности с ****** и не давать помощи Украине под любыми предлогами. Байден и демократы показали это всему миру. Это факт. трамп тоже выступал за вывод войск из Афганистана. Байден не виноват, что афганцы оказались тряпками и отказались бороться, имея американское оружие. И это точно нельзя записать в заслуги трампу. В случае нападения рашkи на Украину он просто сдал бы ее *****, как делает это прямо сейчас. Это факт. Северный поток 2 успешно строился при трампе и почти был завершен к приходу Байдена к власти, который не хотел портить отношения с Германией. Большой войной тогда не пахло. Виктория Нуланд всего лишь озвучила общепринятую на тот момент позицию и фактическое положение дел. Все тогда были за Минские соглашения, в том числе Украина. Полное эмбарго на российскую нефть вызвало бы сильнейший рост цен и тяжелый кризис во всем мире. Это сыграло бы на руку ***** и против Запада и Украины. "Адские санкции" как раз отказался подписывать трамп, будучи при власти. Это всё факты и очевидные вещи. К Байдену могут быть вопросы, но ты защищаешь откровенного врага Украины. Зачем ты и тебе подобные это делают? Как ты относишься к нему кстати? Напиши, вскройся окончательно.
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20.02.2024 09:11 Ответить
Байка про "непотрібний лендліз" активно розганялася соцмережами. І Ви стали її жертвою. Ви хоч цей закон (https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-117publ118/html/PLAW-117publ118.htm https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-117publ118/html/PLAW-117publ118.htm) читали? Бачили підпункти, які були додані до нього? Ось ці:

(2) Exclusions.--For the purposes of the authority described in paragraph (1) as that authority relates to Ukraine, the following provisions of law shall not apply: (A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3)). (B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796).

Ні. Але з виглядом експерта заявляєте про те, що Україна не змогла б заплатити.

Закон про ленд-ліз повністю скасовує як 5-річний термін, протягом якого кредит має бути повернуто США, при цьому не встановлюючи жодних інших термінів погашення кредиту, так і саму необхідність оплати таких оборонних матеріалів.

Американські законодавці, які ухвалили Закон про ленд-ліз для України, так і Міністерство оборони США, що є його головним виконавцем, інтерпретують цей документ як канал безкоштовного (грантового) надання оборонних матеріалів Україні.

Бюджетний департамент Конгресу США, 26 квітня 2022 р:

Закон звільняє адміністрацію від деяких положень законодавства, що регулюють надання в борг або оренду військової техніки іноземним державам, таких як:

- п'ятирічний термін кредиту або

- вимога того, щоб країни-реципієнти оплачували б усі витрати, понесені Сполученими Штатами під час лізингу військової техніки. Надання в борг або оренду військової техніки Україні, як і раніше, регулюватиметься всіма положеннями законодавства, що стосуються повернення такої техніки.

Міністерство оборони США, 9 травня 2022 р:

Закон звільняє адміністрацію від певних положень законодавства, які регулюють надання військової техніки в борг або її оренду зарубіжними країнами, таких, як:

- п'ятирічний термін позики або
- вимога, щоб країни, які приймають, оплачували всі витрати, понесені Сполученими Штатами під час лізингу військової техніки.

Таким чином. Закон про ленд-ліз Україні від 9 травня 2022 р. надає можливість Україні отримувати від США зброю, бойову техніку, ********** безоплатно, без необхідності оплачувати одержувану військову допомогу в будь-якій доступній для огляду перспективі, за винятком повернення невикористаних оборонних матеріалів, які залишилися, після закінчення воєнних дій.

І це НЕВІДОМИЙ Вам донині - ФАКТ.
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20.02.2024 12:07 Ответить
Ми вже на "ти"? Швидко ВИ скорочуєте дистанцію.

Я не буду більше перераховувати факти. Достатньо того, що вже написав. Як то кажуть, "имеющий глаза увидит, умеющий уши услышит". Можу лише додати, що Вас засліплює любов до всього демократичного (тобто демократичної партії). І Ви у кожному, хто справедливо звинувачує байдена та його посіпак у підіграванні *****, вбачаєте агента кремля. Ну і прихильника трампа (що є, по суті, одним й тим самим). Залишайтеся в рполоні ілюзій й надалі, нешановний. З Вами все зрозуміло.
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20.02.2024 12:13 Ответить
Ничем я не ослеплен и считаю решения и действия Байдена недостаточными. Я лишь выбираю из двух зол, то есть смотрю на ситуацию объективно. Ваша же однозначная критика Байдена и демпартии, играющая на пользу явно пророссийскому трампу говорит сама за себя и очень напоминает типичные посты кремлеботов.
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20.02.2024 14:02 Ответить
Простой вопрос: а когда началась война?
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19.02.2024 19:37 Ответить
Я зараз напишу їм всім в інстаграм , що ласти склеїв затчайнісінький імперець , московит звичайний , ніякий не Нельсон Мандела
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19.02.2024 19:10 Ответить
Цікаво, Німеччина теж введе?

За 2023-й рік лише експорт з Німеччини до .ru 8,9 мільярдів євро.
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19.02.2024 19:10 Ответить
Слово "санкції" вже стало рівнозначним занепокоїності... Нема в світі сил добра, самі нікчеми, крім ЗСУ!
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19.02.2024 19:11 Ответить
Америка стає посміховиськом
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19.02.2024 19:12 Ответить
Так ! Витрачати на фарбування мостів тiльки в одному Нью Йорку більше ніж весь військовий бюджет раші - це реально смішно! )
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19.02.2024 19:19 Ответить
Після того як угорські ******* відмовили американським сенаторам, прилетівшим в Будапешт, в розмовах можна зрозуміти що США ніхто не боїться, на жаль. Беззуба політика останніх років призвела до того, що посилати на пук бувшу велику країну будуть навіть подібні угорські покидьки.
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19.02.2024 19:34 Ответить
там вміють рахувати гроші і нічого, що не вигідно для них, робити не будуть, емоціями не керуються
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19.02.2024 20:13 Ответить
Раше гаплик ! Це кожен патсрiот знае !
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19.02.2024 19:14 Ответить
Сподіваюсь канікули проходять добре(не спішіть з санціями через смерть Бутевброда,спочатку пакет допомоги проголосуйте.
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19.02.2024 19:15 Ответить
Хоч вовни жмут!
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19.02.2024 19:21 Ответить
вертухаям якутской колонии запретят въезд в сша, на 5 лет
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19.02.2024 19:23 Ответить
Я так думаю,якщо і пуйла хтось завалить,вони теж санкції введуть.
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19.02.2024 19:24 Ответить
Дихлофосом побризкайте ще ...імпотенти хренові.
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19.02.2024 19:28 Ответить
Ще анафему накладіть!
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19.02.2024 19:30 Ответить
Наверное надзирателю и начальнику тюрьмы заблокируют счета в Швейцарии и запретят вьезд в США?
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19.02.2024 19:36 Ответить
Дэньги давай !
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19.02.2024 19:37 Ответить
Та ці санкції курам на сміх! Кацапи цьогоріч збільшили вдвічі виробництво літаків СУ-35 в яких використовується електроніка з Заходу.
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19.02.2024 19:40 Ответить
а толку с СУ-35 он сам себя защитить не может
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19.02.2024 19:42 Ответить
так так,дурні кацапи забивають цвяхи мікроскопом весь час лунає з марафону, кацапи дикуни......вас послухати то КАБи своїм ходом до нас прибігають.
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19.02.2024 19:51 Ответить
теперь подумают прежде чем гавном кидатся
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19.02.2024 19:52 Ответить
иностранная электроника в руках дикарей так и останется дубинкой
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19.02.2024 19:43 Ответить
ничего навальный не признавал что не прав , а еще добавил
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19.02.2024 19:49 Ответить
фак на лицо !
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19.02.2024 19:51 Ответить
https://crimea.suspilne.media/ru/news/942 Фарш обратно не провернешь: что говорил Навальный ...
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19.02.2024 19:50 Ответить
які? внести в список надглядача Івана?
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19.02.2024 19:55 Ответить
недосмотрел
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19.02.2024 19:56 Ответить
19:45

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/19/710120/?_gl=1*19wglym*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwODM2NTQyMC4zMjEuMS4xNzA4MzY1NDQ5LjMxLjAuMA.. Федоров коммуницировал с Маском: есть алгоритм, чтобы Starlink у россиян на фронте не работал
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19.02.2024 19:57 Ответить
вбили харошого рузького - так і санкції обмірковують .

а як вбивають українців (не тільки військових, але й цивільних: жінок та дітей) , то вже для американців це буденність , бо це щодня ?
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19.02.2024 20:12 Ответить
Ага, розкажи про бізнес синка Хантера із Оленою Батуриною (колишньою дружиною мера Москви Юрія Лужкова)...
І ми відразу повіримо у санкції.
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19.02.2024 20:25 Ответить
они же дети
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19.02.2024 20:29 Ответить
******** нема спокою

провадять ті санкції ще з 2014 року, проте рашка їх обходить на раз-два
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19.02.2024 21:14 Ответить
Да куда ще більш ?
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19.02.2024 22:24 Ответить
"мы уже ввели и не хочем" - похоже на очередной бесплатный подарок на день рождения выборов Хйлу. а говорят, поколение Y и Z сейчас совсем не фонтан.
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19.02.2024 23:08 Ответить
 
 