США планируют ввести новые санкции против РФ из-за смерти Навального, - Байден
В США планируют расширить санкции против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявил Президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы уже ввели санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да", - ответил Байден на вопрос о дальнейших действиях в связи со смертью Навального.
Кроме того, он воспользовался случаем раскритиковать Республиканскую партию, которая "совершает большую ошибку" из-за отказа действовать - в частности путем одобрения дополнительного финансирования для Украины в Палате представителей.
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Пожалуйста, подождите...
йому пох.... економіка, політика і взагалі все пох....
амбіції маразматика який ііажає себе богом нічим не зламати.
спосіб один
ліквідація разом з всією шоблою...
ьільшк еіяк!
у меня можно сказать стресс был. 3 дня без доступа, никакой жизни: ни поругать, ни лайк не поставить
ну подзвоніть їм хтось , напишіть, кулба що ти цілий день робив ? Дивись що вони говорять, ну цеж ваша задача роздуплити уих телерунів світу ...
Все це зробила людина, яка є президентом США зараз. Не трамп. І це теж - факт.
(2) Exclusions.--For the purposes of the authority described in paragraph (1) as that authority relates to Ukraine, the following provisions of law shall not apply: (A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3)). (B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796).
Ні. Але з виглядом експерта заявляєте про те, що Україна не змогла б заплатити.
Закон про ленд-ліз повністю скасовує як 5-річний термін, протягом якого кредит має бути повернуто США, при цьому не встановлюючи жодних інших термінів погашення кредиту, так і саму необхідність оплати таких оборонних матеріалів.
Американські законодавці, які ухвалили Закон про ленд-ліз для України, так і Міністерство оборони США, що є його головним виконавцем, інтерпретують цей документ як канал безкоштовного (грантового) надання оборонних матеріалів Україні.
Бюджетний департамент Конгресу США, 26 квітня 2022 р:
Закон звільняє адміністрацію від деяких положень законодавства, що регулюють надання в борг або оренду військової техніки іноземним державам, таких як:
- п'ятирічний термін кредиту або
- вимога того, щоб країни-реципієнти оплачували б усі витрати, понесені Сполученими Штатами під час лізингу військової техніки. Надання в борг або оренду військової техніки Україні, як і раніше, регулюватиметься всіма положеннями законодавства, що стосуються повернення такої техніки.
Міністерство оборони США, 9 травня 2022 р:
Закон звільняє адміністрацію від певних положень законодавства, які регулюють надання військової техніки в борг або її оренду зарубіжними країнами, таких, як:
- п'ятирічний термін позики або
- вимога, щоб країни, які приймають, оплачували всі витрати, понесені Сполученими Штатами під час лізингу військової техніки.
Таким чином. Закон про ленд-ліз Україні від 9 травня 2022 р. надає можливість Україні отримувати від США зброю, бойову техніку, ********** безоплатно, без необхідності оплачувати одержувану військову допомогу в будь-якій доступній для огляду перспективі, за винятком повернення невикористаних оборонних матеріалів, які залишилися, після закінчення воєнних дій.
І це НЕВІДОМИЙ Вам донині - ФАКТ.
Я не буду більше перераховувати факти. Достатньо того, що вже написав. Як то кажуть, "имеющий глаза увидит, умеющий уши услышит". Можу лише додати, що Вас засліплює любов до всього демократичного (тобто демократичної партії). І Ви у кожному, хто справедливо звинувачує байдена та його посіпак у підіграванні *****, вбачаєте агента кремля. Ну і прихильника трампа (що є, по суті, одним й тим самим). Залишайтеся в рполоні ілюзій й надалі, нешановний. З Вами все зрозуміло.
За 2023-й рік лише експорт з Німеччини до .ru 8,9 мільярдів євро.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/02/19/710120/?_gl=1*19wglym*_ga*MTM2NTEzNTAyOC4xNzA0MTc2MTAw*_ga_6ELQ7YCNBS*MTcwODM2NTQyMC4zMjEuMS4xNzA4MzY1NDQ5LjMxLjAuMA.. Федоров коммуницировал с Маском: есть алгоритм, чтобы Starlink у россиян на фронте не работал
а як вбивають українців (не тільки військових, але й цивільних: жінок та дітей) , то вже для американців це буденність , бо це щодня ?
І ми відразу повіримо у санкції.
провадять ті санкції ще з 2014 року, проте рашка їх обходить на раз-два
рождениявыборов Хйлу. а говорят, поколение Y и Z сейчас совсем не фонтан.