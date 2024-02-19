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Новости Санкции против России
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ЕС будет готовить санкции в связи со смертью Навального, - Бербок

навальний

Европейский Союз готовит санкционные решения из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии РФ.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская жестокая агрессивная война против Украины – это не только война против Украины, но и против свободы в Европе и мире и также против свободы в России. Мы уже видели в России, и не только перед 24 февраля, два года назад, жестокое насилие, с которым российский президент репрессирует своих граждан, выходящих на улицы за свободу, желающих отстаивать свободу на выборах, желающих иметь свободу слова в газетах или на новостных порталах", - отметила она.

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По словам Бербок, именно поэтому Евросоюз в течение последних двух лет уже вводил санкции в ответ на массовые нарушения прав человека в России, "а также в связи с произошедшими произвольными арестами".

"И в свете этой системы санкций смерть Алексея Навального, конечно, не только будет продолжать нас беспокоить, но мы также будем инициировать дальнейшие санкционные меры по этому поводу", - добавила министр.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

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Топ комментарии
+8
а кожного дня фуйло вбиває дітей України!
То нічого,санціі не потрібні??
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19.02.2024 13:18
+3
Санкції "Navalimo" чи санкції "антибутерброд"?
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19.02.2024 13:31
+2
мзс у нас відсутня
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19.02.2024 13:23
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а кожного дня фуйло вбиває дітей України!
То нічого,санціі не потрібні??
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19.02.2024 13:18 Ответить
мзс у нас відсутня
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19.02.2024 13:23 Ответить
Удари тамагавками і не потрібно ніяких санкціи
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19.02.2024 13:24 Ответить
При житті від нього толку 0 було.то може хоть після здоху щось хороше буде
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19.02.2024 13:26 Ответить
Не скажи. Это чисто молодое Х...ло было. Только покрасивше малеха.
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19.02.2024 13:37 Ответить
Санкції "Navalimo" чи санкції "антибутерброд"?
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19.02.2024 13:31 Ответить
Санкции "Я поддерживаю войну в Грузии"
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19.02.2024 13:35 Ответить
Невже заборонять водку на расії?Бо на всі інші санкції кацапам насрати.
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19.02.2024 13:40 Ответить
Жаль шо он только один, хорошо бы таких пару десятков приморили бы.
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19.02.2024 16:08 Ответить
 
 