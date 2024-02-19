ЕС будет готовить санкции в связи со смертью Навального, - Бербок

Европейский Союз готовит санкционные решения из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии РФ.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская жестокая агрессивная война против Украины – это не только война против Украины, но и против свободы в Европе и мире и также против свободы в России. Мы уже видели в России, и не только перед 24 февраля, два года назад, жестокое насилие, с которым российский президент репрессирует своих граждан, выходящих на улицы за свободу, желающих отстаивать свободу на выборах, желающих иметь свободу слова в газетах или на новостных порталах", - отметила она.

Читайте также: Позиция Сербии по отношению к РФ станет сложнее после смерти Навального, - президент Вучич

По словам Бербок, именно поэтому Евросоюз в течение последних двух лет уже вводил санкции в ответ на массовые нарушения прав человека в России, "а также в связи с произошедшими произвольными арестами".

"И в свете этой системы санкций смерть Алексея Навального, конечно, не только будет продолжать нас беспокоить, но мы также будем инициировать дальнейшие санкционные меры по этому поводу", - добавила министр.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Читайте также: Надо объявить Россию государственным спонсором терроризма по американскому законодательству, - сенатор-республиканец Грэм