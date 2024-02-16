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НАТО (8633) смерть (9176) Евросоюз (16683) Навальный (855)

В НАТО и ЕС отреагировали на смерть Навального: Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств

столтенберг

В НАТО и ЕС прокомментировали смерть российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо установить все факты. В смерти политика виноват режим диктатора РФ Владимира Путина.

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального вызвала бурную реакцию в НАТО и ЕС. Российский режим обвинили в смерти политика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "глубоко расстроен и озабочен".

"Мы должны установить все факты, а Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств его смерти", - сказал Столтенберг.

Читайте также: Навальный был жестоко убит Кремлем, - президент Латвии Ринкевичс

Также премьер Британии Риши Сунак отметил, что это "ужасная новость" и что Навальный "продемонстрировал невероятное мужество".

Что сказали лидеры ЕС:

Президент Совета ЕС Шарль Мишель в соцсетях заявил, что российский режим ответственен за смерть российского оппозиционера Навального.

Глава Европарламента Роберта Мецола написала, что в ЕС "ужаснулись" известию о смерти.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня обвинила режим Путина в пытках к смерти "одного из последних символов демократии в России".

Смотрите также: Зеленский: Навального убил Путин. ВИДЕО

Министр иностранных дел Швеции заявил, что если новость о смерти Навального правдива, то это еще одно из "ужасных преступлений" режима Путина.

Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
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Топ комментарии
+14
К Татьянє Ларіной?
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16.02.2024 15:08
+11
Смерть Навальног справила на НАТо і ЄС більше враження чим усі загиблі Українці разом взяті.
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16.02.2024 15:14
+10
Ви там задайте серйозні запитання преЗеденту по справі Червинського !
По ходу, він вчиться у пуйла, як треба гнобить опонентів....
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16.02.2024 15:11
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Площядь! (Майдан па русскі).
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16.02.2024 15:04 Ответить
Площадь площа по Українськи
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16.02.2024 15:23 Ответить
"МАЙДА́Н" - визначення

Іменник

1

На юге России и на Украине: базар, базарная площадь. - гугл перекладач...
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16.02.2024 15:28 Ответить
Майдан еще мог параллельно быть i вигоном. https://youtu.be/FhBnW7bZHEE Iron maiden - переводится как железная леди.
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16.02.2024 15:56 Ответить
Человек добровольно пошел на крест. Грех глумиться. Если админ не потрет подобные комменты, то навсегда уйду с цензора.
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16.02.2024 15:05 Ответить
К Татьянє Ларіной?
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16.02.2024 15:08 Ответить
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16.02.2024 15:12 Ответить
От А. Карениной?
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16.02.2024 15:59 Ответить
Общаться через дупло.
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16.02.2024 16:08 Ответить
Итак, она звалась Татьяной сметаной.
...
- Отдай же порцию мою!
- О нет! Я сам ее люблю!
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16.02.2024 16:23 Ответить
Що для московита добре, те для українця смерть. Ну, помер ще один московський фашист, ворог України. Можеш іти з ЦЕНЗОРА.
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16.02.2024 15:10 Ответить
у русні якась невблаганна тяга к смерті..., якщо б тільки самі дохли, це було б ще класно..., та вони тягнуть у прірву всіх...
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16.02.2024 15:14 Ответить
Глумитися - гріх. Ви праві - українці ЕВРОПЕЙСЬКа нація.

АЛЕ ТЕМА повернення Навального , як Саакашвілі , ДО СВОЇХ КАТІВ не розкрита до кінця.

Хтось же цю операцію провернув . Тобто в Україні пора усіх , хто спілкувався з Михо , НА ПОЛИГРАФ
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16.02.2024 15:14 Ответить
Н-е-е-е-е-т!!! Только не женька омегин! Неужели админ допустит такую потерю?!
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16.02.2024 15:15 Ответить
ще один малахольний.
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16.02.2024 15:16 Ответить
"Чєловєк... на крєст"? У цьому хтось бачив якійсь сенс, окрім збоченого самогубства?
Та в Україну багато з росії лізе таких "чєлавєкав". Потім лежать десь в ямці, попереду злі на окупантів українці, позаду "заградотряд". От оно нікчемне й пускає кулю в свою пусту макітру... цілком добровільно...
Дивні вони чєлавєкі ті кацапи...
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16.02.2024 15:38 Ответить
Та він же не бутерброд щоб за його втратою всі сумували. Жєка ти чого?
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16.02.2024 16:00 Ответить
Вместе с Навальным умерла моя маленькая надежда, на то, что Россия очнется при моей жизни. Я русский. Вам не понять, как это больно.
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16.02.2024 16:05 Ответить
Симон Киринеянин - сопровождал Иисуса на крест.
Канул в историю тот полицейский - который сопровождал и садил Навального в самолет.
Госпожа Меркель волновалась чтоб "посылка" была доставлена по адресу.
А так да, добровольно, на крест.
ФИНЛЯНДИЯ всегда выдавала беглецов из СССР.
Полицай вел "невозвращенца" мимо стоянки парома на Швецию. У причала просил подождать, заходил в магазин и ждал отплытия парома.
Если беглец его дожидался, он вздыхал и вел его в посольство
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16.02.2024 16:39 Ответить
Пішов на х-уй. Підійде така відповідь?
А інших не буде...
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16.02.2024 15:05 Ответить
Ахахахахахаах, вони вам в фарю плюнуть і насруть в карман. Але ви так, ви звичаной свою "абеспакоенность" їм скажіть.
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16.02.2024 15:07 Ответить
"Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що необхідно встановити всі факти. " Поїде "встановлювати "хвакти"? - Як вони заїбали, вони справді не розуміють з ким і з чим мають справу?
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16.02.2024 15:08 Ответить
Все вони розуміють. Сподіваються якось пропетляти. На новічок в Солсбері яка була реакція? Отож.
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16.02.2024 15:15 Ответить
Поїде шукати вкрадені трусєля навального
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16.02.2024 15:18 Ответить
Мечтал в тюрьме Навальный Алексей
О демократии, и о свободе слова
Но для России все эти мечтанья
Всего лишь бред, в них смысла ни какого
....
Пускай же и страна и твой народ
Совсем чуть-чуть тебя переживет
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16.02.2024 15:08 Ответить
https://t.me/anatoly_nesmiyan Анатолий Несмиян

То, что Навального в тюрьме убьют, сомнений не было никаких. Травоядные времена закончились, режим сейчас может только убивать. Было бы удивительно, прояви он гуманность и, к примеру, в качестве жеста доброй воли выдворил бы Навального или обменял бы его.

Вопрос другой: что за предложение получил Навальный, от которого он не смог отказаться, и в связи с чем он «добровольно» приехал в Россию на верную смерть? На суицидника он не был похож ни разу, но что-то ведь послужило причиной такого решения? И если так, то что это за причина и кто ему столь настоятельно порекомендовал приехать на казнь?

И да, отечественные пропагандисты не подкачали: https://t.me/margaritasimonyan/13701 плохо скрываемая радость смертью человека для этого зверья - норма. Думаю, вечером будет шабаш.
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16.02.2024 15:41 Ответить
А чого саме зараз путька вбив навального? Що він готує ще за пакості , які повинна смерть навального перекрити?
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16.02.2024 15:53 Ответить
сомнительно что это сделала власть путина - смерть Навального была не выгодна путину но полярная сова это явно не курорт
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16.02.2024 16:15 Ответить
Умер максим--да і х....уй зним
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16.02.2024 15:09 Ответить
Ну так дайте можливість українцям ЗНИЩІТИ ІМПЕРІЮ ЗЛА .
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16.02.2024 15:10 Ответить
Ви там задайте серйозні запитання преЗеденту по справі Червинського !
По ходу, він вчиться у пуйла, як треба гнобить опонентів....
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16.02.2024 15:11 Ответить
А українці вчаться у росіян, як міцно тримати язика в дупі.

Зєлю геть. Дострокові
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16.02.2024 15:52 Ответить
Та ви шо??! І що ви зробите??!! На хвіст сіль ....?!
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16.02.2024 15:11 Ответить
Смішно..., на ряду з Україною.., серйозні запитання якесь навальне- завальне, йухло, которого вже давно нема..
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16.02.2024 15:12 Ответить
Імпотенти і сцикуни. Просто огидно.
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16.02.2024 15:13 Ответить
"відповісти на питання"?? Нігуя собі потужна реакція!!
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16.02.2024 15:13 Ответить
Смерть Навальног справила на НАТо і ЄС більше враження чим усі загиблі Українці разом взяті.
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16.02.2024 15:14 Ответить
небутерброд зробив свою справу по окучуванню ліберастів, небутерброд більше не потрібний.
не зрозуміло, чому так не до столу.
треба було, ближче до "виборів".
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16.02.2024 15:19 Ответить
ЄС за два роки війни довели аж два кацапських злочини: двох викрадених дітей.

І все! Офіційно інших злочинів кацапи не скоювали, за версією Європи!
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16.02.2024 15:19 Ответить
Столтенфельд переживает о Навальном - новый анекдот.
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16.02.2024 15:19 Ответить
"Навальный демократ". Дурная шутка.
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16.02.2024 15:20 Ответить
Неужели еще не поняли с кем имеют дело?! Какие запитання, какая ответственность?! ДБ!
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16.02.2024 15:22 Ответить
Зараз тобі будуть відповідати, готуй новий пакет стурбованостей і недопущень ескалації.
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16.02.2024 15:22 Ответить
якось забагато уваги дохлому овальному, та й нам він значно вигідніший дохлий, аніж живий. окрім того, що мінус один кацап, ще й який не який подразник для так званого цивілізованого світу.
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16.02.2024 15:24 Ответить
Kacapi bi vysli na mitingi protiv fasistkoj diktaturi i caria,posle etogo.Kak Minske kogda to vysli do 1mln protiv rezima.
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16.02.2024 15:29 Ответить
Ата-та кремль и гэбня… Ата-та..
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16.02.2024 15:29 Ответить
Никакие факты ни Нато ни Ес не установят, и обстоятельства останутся неизвестными. Просто сброд сумашедших... которые делают неадекватные заявления.. Для чего? РФ будет отичтываться про обстоятельства? Да зачем им эта игра, они тысячами без разбора убивают всех подряд и своих и не своих, там просто мясорубка. Нвального убили, чтобы не было и шанса у оппозиции, и не было надежды. Машина перестраивается, под полностью однопартийную тоталитарную систему, ссср 2.0? или они сразу на 3.0 нацелились.
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16.02.2024 15:30 Ответить
однопартийную тоталитарную систему ‼️‼️

ТОБТО ЦЕ І Е ФАШИСТСЬКА ПАРТІЯ .

НАТО пора озвучить лозунг ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕ
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16.02.2024 15:32 Ответить
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16.02.2024 15:52 Ответить
Може НАТО наведе порядок на Польсько- Українському кордоні , ДЕ ГОЛОВУЮТЬ РОССІЙСЬКІ АГЕНТИ , замість пистежа з погрозами
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16.02.2024 15:30 Ответить
імпотенти
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16.02.2024 15:36 Ответить
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16.02.2024 15:46 Ответить
Скоріше це символ скорботи за душами українців, що тут публікуються. Людина відстраждала за ідею(не важливо яку). Навіщо виставляти себе перед усім Світом дегенератами, яких нікому не шкода?
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16.02.2024 15:50 Ответить
Навальий був такою ж імперською тварюкою, як і путін.
Убили тому, що відомий і краще виглядав за старого кремлівського задрота.
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16.02.2024 16:10 Ответить
Сходи плюшового ведмедика до кацапського посольства поклади, співчутливий ти наш.
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16.02.2024 16:52 Ответить
Ні. Я краще буду збирати гроші на задаток для регістрації Червінського у кандидати в президенти
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16.02.2024 17:17 Ответить
Червінського? Вам Зєлі в президентах мало? Хоча якщо вам подобається, то чому б і ні .
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16.02.2024 17:25 Ответить
Ще хтось довіряє відповідям від росії? серйозно?
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16.02.2024 15:49 Ответить
Такер Крлсон поедет вопросы задавать ?
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16.02.2024 15:49 Ответить
кацапи вже на *** всіх вертіли, треба ******* зброю в три зміни і вбивати кацапів економічно, інашке всім *****
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16.02.2024 15:52 Ответить
Так, кацапи почули слабину Заходу і пішли враздрай.
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16.02.2024 16:08 Ответить
Пук пук пук.
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16.02.2024 15:56 Ответить
людожер пообідав... гадаю він навіть не розуміє чому він викликає стурбованість своїм звичайним обідом.. з таким же успіхом водій автомобілю може ображатися, турбуватися та іншим емоційним способом реагувати на стовп, в який він вїхав .. бо людожер просто хоче їсти і емпатія тут ні до чого..
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16.02.2024 15:57 Ответить
Я тоже стурбований, заради навального, не бiльше.ЗЫ... Имперцы чубятся - тешатся.
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16.02.2024 16:03 Ответить
ріся має відповісти..... це вже навіть не смішно. За МН17 багато відповіла раіся? Чи зараз вбиває щодня людей.
Якийсь пи#дець робиться у світі......
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16.02.2024 16:03 Ответить
Хіба то перша смерть на росії опозиційного політика чи журналіста? І що путін за щось відповів? Населення росії хоче царя, там демократії не чекають, пора вже це зрозуміти. Ось такий він народ росії, він так хоче. Для нас важливо не те, що хочуть на росії, бо ми вже й так зрозуміли, а нам треба ясності, що хоче ЄС і НАТО.
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16.02.2024 16:22 Ответить
Обставини: упал спиной на топор (3 раза)...
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16.02.2024 16:42 Ответить
В мене інше питання. Де на цьому сраному цензорі описані правила які порушуються? Пункти? Юра! Що за бардак в тебе тут відбувається? Чому твої модери затуляють всім писка? Що ти як підстилка тому зе? Що не напиши, всюди тебе забанять за порушення невідомих правил. ЯКа країна такі СМІ такі і правила.
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16.02.2024 17:18 Ответить
Правила форуму:



P.S. Модератори в багатьох питаннях можуть приймати рішення на власний розсуд.
Але таке на будь-якому сайті не дивина. Прислів'я про "устав чужого монастиря" знаєте?
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16.02.2024 17:33 Ответить
Ну на власний розсуд в нас і судді приймають рішення. Знамо діло. І про монастир знаю. Але ж тут громадське суспільне місце? В суді хочаб знаєш які пункти пришивають. А тут моркву в дупу і за що, навіть не зрозуміло. Який сенс тоді з відкритих коментарів?
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16.02.2024 20:01 Ответить
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17.02.2024 00:47 Ответить
НАТО відреагувало = Болгари восхітілісь. 😁
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16.02.2024 18:13 Ответить
Одним злочином менше одним більше для фюрера рашефашистів ролі вже не грає.....
І озабоченість якось теж не так трактується. На вбивство Навального, а це ніщо інше як вбивство опонента перед виборами, Світова спільнота повинна реагувати порушенням кримінальної справи стосовно причетних до цього осіб оскільки список Магніцкого не діє.
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16.02.2024 19:15 Ответить
никто никому ничего не должен
там параллельная реальность
советский народ
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16.02.2024 21:22 Ответить
Російські тролі задають напрямок ненависті, а українські корисні ідіоти підгавкують. Йти всупереч християнським цінностям і переважній більшості настроїв Світу для воюючої держави, що цілком залежить від зовнішньої підтримки, самогубство.
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16.02.2024 22:29 Ответить
 
 