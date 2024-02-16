В НАТО и ЕС отреагировали на смерть Навального: Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств
В НАТО и ЕС прокомментировали смерть российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо установить все факты. В смерти политика виноват режим диктатора РФ Владимира Путина.
Смерть российского оппозиционера Алексея Навального вызвала бурную реакцию в НАТО и ЕС. Российский режим обвинили в смерти политика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "глубоко расстроен и озабочен".
"Мы должны установить все факты, а Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств его смерти", - сказал Столтенберг.
Также премьер Британии Риши Сунак отметил, что это "ужасная новость" и что Навальный "продемонстрировал невероятное мужество".
Что сказали лидеры ЕС:
Президент Совета ЕС Шарль Мишель в соцсетях заявил, что российский режим ответственен за смерть российского оппозиционера Навального.
Глава Европарламента Роберта Мецола написала, что в ЕС "ужаснулись" известию о смерти.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня обвинила режим Путина в пытках к смерти "одного из последних символов демократии в России".
Министр иностранных дел Швеции заявил, что если новость о смерти Навального правдива, то это еще одно из "ужасных преступлений" режима Путина.
Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
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Іменник
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На юге России и на Украине: базар, базарная площадь. - гугл перекладач...
Татьянойсметаной.
...
- Отдай же порцию мою!
- О нет! Я сам ее люблю!
АЛЕ ТЕМА повернення Навального , як Саакашвілі , ДО СВОЇХ КАТІВ не розкрита до кінця.
Хтось же цю операцію провернув . Тобто в Україні пора усіх , хто спілкувався з Михо , НА ПОЛИГРАФ
Та в Україну багато з росії лізе таких "чєлавєкав". Потім лежать десь в ямці, попереду злі на окупантів українці, позаду "заградотряд". От оно нікчемне й пускає кулю в свою пусту макітру... цілком добровільно...
Дивні вони чєлавєкі ті кацапи...
Канул в историю тот полицейский - который сопровождал и садил Навального в самолет.
Госпожа Меркель волновалась чтоб "посылка" была доставлена по адресу.
А так да, добровольно, на крест.
ФИНЛЯНДИЯ всегда выдавала беглецов из СССР.
Полицай вел "невозвращенца" мимо стоянки парома на Швецию. У причала просил подождать, заходил в магазин и ждал отплытия парома.
Если беглец его дожидался, он вздыхал и вел его в посольство
А інших не буде...
О демократии, и о свободе слова
Но для России все эти мечтанья
Всего лишь бред, в них смысла ни какого
....
Пускай же и страна и твой народ
Совсем чуть-чуть тебя переживет
То, что Навального в тюрьме убьют, сомнений не было никаких. Травоядные времена закончились, режим сейчас может только убивать. Было бы удивительно, прояви он гуманность и, к примеру, в качестве жеста доброй воли выдворил бы Навального или обменял бы его.
Вопрос другой: что за предложение получил Навальный, от которого он не смог отказаться, и в связи с чем он «добровольно» приехал в Россию на верную смерть? На суицидника он не был похож ни разу, но что-то ведь послужило причиной такого решения? И если так, то что это за причина и кто ему столь настоятельно порекомендовал приехать на казнь?
И да, отечественные пропагандисты не подкачали: https://t.me/margaritasimonyan/13701 плохо скрываемая радость смертью человека для этого зверья - норма. Думаю, вечером будет шабаш.
По ходу, він вчиться у пуйла, як треба гнобить опонентів....
Зєлю геть. Дострокові
не зрозуміло, чому так не до столу.
треба було, ближче до "виборів".
І все! Офіційно інших злочинів кацапи не скоювали, за версією Європи!
ТОБТО ЦЕ І Е ФАШИСТСЬКА ПАРТІЯ .
НАТО пора озвучить лозунг ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕ
Убили тому, що відомий і краще виглядав за старого кремлівського задрота.
Якийсь пи#дець робиться у світі......
P.S. Модератори в багатьох питаннях можуть приймати рішення на власний розсуд.
Але таке на будь-якому сайті не дивина. Прислів'я про "устав чужого монастиря" знаєте?
І озабоченість якось теж не так трактується. На вбивство Навального, а це ніщо інше як вбивство опонента перед виборами, Світова спільнота повинна реагувати порушенням кримінальної справи стосовно причетних до цього осіб оскільки список Магніцкого не діє.
там параллельная реальность
советский народ