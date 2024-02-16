В НАТО и ЕС отреагировали на смерть Навального: Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств

В НАТО и ЕС прокомментировали смерть российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо установить все факты. В смерти политика виноват режим диктатора РФ Владимира Путина.

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального вызвала бурную реакцию в НАТО и ЕС. Российский режим обвинили в смерти политика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "глубоко расстроен и озабочен".

"Мы должны установить все факты, а Россия должна ответить на все серьезные вопросы по поводу обстоятельств его смерти", - сказал Столтенберг.

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Также премьер Британии Риши Сунак отметил, что это "ужасная новость" и что Навальный "продемонстрировал невероятное мужество".

Что сказали лидеры ЕС:

Президент Совета ЕС Шарль Мишель в соцсетях заявил, что российский режим ответственен за смерть российского оппозиционера Навального.

Глава Европарламента Роберта Мецола написала, что в ЕС "ужаснулись" известию о смерти.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня обвинила режим Путина в пытках к смерти "одного из последних символов демократии в России".

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Министр иностранных дел Швеции заявил, что если новость о смерти Навального правдива, то это еще одно из "ужасных преступлений" режима Путина.

Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.