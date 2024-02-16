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Зеленский: Навального убил Путин. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРН Олафом Шольцом, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное", - сказал он.

Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный был жестоко убит Кремлем, - президент Латвии Ринкевичс

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) путин владимир (31306) смерть (9230) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+29
Тебе, як верховного головнокомандувача, зараз має цікавити виключно те, що відбувається в Авдіївці та на інших напрямках, а не якийсь дохлий кацап.
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16.02.2024 14:36
+25
Яке ж воно розумне,аж страшно...
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16.02.2024 14:31
+22
Ты ж мир в его глазах видел. Поезжай еще посмотри, Зебил
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16.02.2024 14:34
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Яке ж воно розумне,аж страшно...
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16.02.2024 14:31 Ответить
Ніхто не збагнув , крім сіпатого.
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16.02.2024 14:32 Ответить
Це він для 73 % роз`яснив . Тупоголовим потрібно роз`яснювати .
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16.02.2024 14:40 Ответить
якраз путіну навальний був навіть в чомусь корисний, бо було ясно, що навіть за умови 100% чесних виборів навальний взяв би лише кілька процентів, тобто відтягнув би голоси від можливих інших "опозиційних" кандидатів. А от якщо путіна вже нема, або скоро не буде?
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16.02.2024 14:40 Ответить
Ха ха за, три рази, комусь і зеленське корисний...
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16.02.2024 14:45 Ответить
Туди навальній скотиняці і дорога, Боженька таки почув мої побажання🤔🧐😁 Коли цей ******** сказав, про Крим, що це не бутерброд, я таки попросив вищі сили, щоб це зсучене якнайскоріше здохло і ось сталося, щоправда не так швидко, як хотілося🤗 Найкращий кацап ,- кацап упакований в пакет😁 Сподіваюсь, цю гниду десь і прикопають на тюремному смітнику за периметром, або ж на місцевому кладовищі в секторі для бомжів у безіменній ямі з номером ху.
Одним словом, як у посмертній записці Єсеніна, яку знайшли у нього в дупі:"Жіл грєшно,- умєр смєшно", - туди москальський суці і дорога 😁
Гідне завершення тижня і день у мене удався...
Лише одне мене по справжньому хвилює, чи дасть і коли той ушльопок Байден дасть снарядів та, щоб наші хлопці вийшли з найменшими втратами з руїн того, що колись називалось Авдіївка, а все інше то херня з великої літери Ху😁
Дасть Бог дочекаємось перегонів на лафеті у виконанні ***** фсєя свиноросії😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2024 14:51 Ответить
А ти ,вбив сержанта Журавля , медленно вбиваешь Героя України полковника Романа Червінського , комбрига Малахова , переслідуешь опозицію і підглядаешь за журналістами в спальнях ( Віталіем Портніковим , в саунах за Бігусами , кошмарішь за ПРАВДУ Ніколова……………Знущаеться над боевими генералами , ПавловськимМарченко , Сергій Кривонос , Валеріем Залужним
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16.02.2024 16:08 Ответить
А Порошенко вбив свого брата, так?
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16.02.2024 14:32 Ответить
Ну звичайно!
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16.02.2024 14:34 Ответить
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16.02.2024 14:35 Ответить
Без коментарів...
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16.02.2024 14:32 Ответить
Про це, Немцов і попереджав Світ!!
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16.02.2024 14:33 Ответить
Та POHUY
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16.02.2024 14:33 Ответить
Ты нам зубы не заговаривай...
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16.02.2024 14:34 Ответить
Вся сущность этого паяца со сцены это мелкие подлости политическим конкурентам и вранье.
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16.02.2024 14:38 Ответить
Ты ж мир в его глазах видел. Поезжай еще посмотри, Зебил
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16.02.2024 14:34 Ответить
Та він щє колись в КєВєНі молився зі сцени:
"валадимир валадимиравич забирите меня к сибе, ну хочь за далги"
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16.02.2024 15:30 Ответить
При чому , вже на той момент , коли ***** захопило частину України і вбивало кожний день
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16.02.2024 16:28 Ответить
Ця ********** мразота убиває росіян пачками від початку передвиборної компанії: достатньо подивитися фільм
" ФСБ взриває росію"
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16.02.2024 14:35 Ответить
вам їх шкода?
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16.02.2024 14:51 Ответить
Так потрібно щоб ще активніше вбивав ...щоб всі кацапи подохли ...
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16.02.2024 16:42 Ответить
Навальний підтримував окупацію Крима. Для нас він нічим від ***** не відрізняється. Якби прийшов до влади то так само б вбивав, катував, переслідува і саджав в тюрми незгодних. Зате епічно "водочкі" в літаку хряпнув коли "домой ехал"...
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16.02.2024 14:35 Ответить
А никто и не говорит, что Навальный чем-то отличался . . .
В заявлении Зеленского другой резон - у путина случился фак-ап по теме, которая Украине может и всё равно (потому что "Навальный не отличался"), зато очень не всё равно по ряду причин Западу. А раз так, то по этой теме обязательно надо поездить по полной программе. Потому что это может быть и, верю, будет ещё одним прекрасным предлогом для очередного пакета санкций против рф, а также будет, хоть и не критичным, но очередным поводом для внутреннего политического напряжения в россии.

"З миру по нитці - голому сорочка". По кирпичику из фундамента россии вынимать надо и когда-нибудь это одоробло мордорское таки упадёт, даст Бог.

Так что правильно Зеля подчеркнул вопрос, правильно обвинил путина (хоть на данный момент и бездоказательно, но когда ты воюешь - не время для презумпции невиновности врага) и правильно надавил на эту политическую болевую точку.

Интересно было на видео смотреть за выражением лица Шольца, когда слушал перевод слов Зеленского, в том числе "путин должен всё потерять, всё проиграть . . ."
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16.02.2024 15:15 Ответить
Тебе, як верховного головнокомандувача, зараз має цікавити виключно те, що відбувається в Авдіївці та на інших напрямках, а не якийсь дохлий кацап.
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16.02.2024 14:36 Ответить
Ви не розумієте, шановний! Яка, нафіг, Авдієвка! Зечмо очконуло, бо вважає, що воно одне з наступних! Перелякане супер-пупер аналоговнєтним расєянським спецназом гру, а може розумінням того, що його московські посіпаки на кшталт єрьмачка можуть підлити "новічка"!..
Не до Авдієвки йому, памперси не встигає міняти, курво...
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16.02.2024 18:27 Ответить
Зеленський особисто звинувачував Андрія Антоненка ("Ріфмайстра") у вбивстві Шеремета.
Може хоч вибачився? Де там...
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16.02.2024 14:36 Ответить
А в Гаазі зараз макарони
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16.02.2024 14:36 Ответить
Це типу ти його пристидив?
Так убив. І того орка пригожина теж вбив. І півмільйона ваньок на есвео.
Ху-йла психологія Чикатили. Він цим пишається, а кацапи в захваті який крутий у них сцарь.
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16.02.2024 14:37 Ответить
А хто намагається посадити патріотів в Україні? Так, теж путін!
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16.02.2024 14:37 Ответить
Зе вже саджає
- незаконно рік тримає в сізо Романа Червінського.

Арештував Інших захисників України.
Мордує всіх: волонтерів, військових, бізнес, нелояльних блогерів..

Зе вбив сержанта Журавля.

Зе такий самий диктатор, як Пу.
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16.02.2024 17:48 Ответить
Беда действительно в том что ЗЕ честно выиграл выборы. Кто то мог подумать в 2019 что шут способен на мелкие подлости как не выпускать за границу Порошенко который ехал разговаривать о оружии. то ли дело абдристович - для него зеленый свет.
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16.02.2024 14:37 Ответить
"Президент США Джо Байден попередив кремлівського лідера про «руйнівні» наслідки для його режиму в разі, якщо головний політичний опонент путіна, Олексій Навальний, помре в ув'язненні."

Як гадаєте обмежеться стурбованістю, чи піде до кінця і висловить глибоке занепокоєння?
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16.02.2024 14:39 Ответить
Дуже стурбовано поцілує х...йла в дупу!!!
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16.02.2024 15:30 Ответить
Цьому треба срочний квиток до ківи по пільгам.
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16.02.2024 14:43 Ответить
этот бывший холуй ЗЕ готов работать на любого кто платит. если вдруг скабеева предложит деньги то эта актриса будет круглосуточно рассказывать о ужасах киевского режима, откуда он едва успел сбежать. не уточняя что он долгое время работал на этот самый киевский режим.
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16.02.2024 14:51 Ответить
Люсік у Нью-Йорку зараз, - гастролірує на Брайтон-Біч.
І йому всьо до тухєса.
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16.02.2024 16:10 Ответить
Видео было с Монте Карло, заходили в крутой отель, где по 700 евро за ночь. Похоже бабло отмывает. Его в Америке легко могут повязать. А Европа ещё хрен выдаст опе кого нибудь.
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16.02.2024 16:28 Ответить
ХЗ. Кілька днів тому в ефірі Марка Фейгіна почув, що Люсільда перебуває у Нью-Йорку.
Мені то пофіг. Але Фейгіну в цьому питанні довіряю більше, ніж будь-кому іншому.
Адже, хто як не Марк Фейгін знає цього афериста, як облупленого.
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16.02.2024 17:21 Ответить
готовь каравай с хлебом солью и вазилином -ушлепок кокаиновый -все просрал - проворовал и закатал в асфальт -а сейчас раскукарекался и ворует дальше под руководством двух московских карабасов -барабасов
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16.02.2024 14:39 Ответить
Капитан очевидность, епта. Кто сдал Юг Украины, клован?
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16.02.2024 14:40 Ответить
Питання ,чому путін з великої літери? Сьогодні це тяжкий злочин.
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16.02.2024 14:41 Ответить
шо б ти тільки, **** потна, Україну не вбив.
не цікавлять заболотняні переймачкі від слова зовсім.
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16.02.2024 14:41 Ответить
В Зельца така дупа в макітрі, що він може ще траур оголосити та посмертно громадянство надати бутерброду разом з орденом за заслуги, як Кошовому з кварталу.
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16.02.2024 14:43 Ответить
Интересно, на Сосии кто то выйдет на протесты за убитого Навального? У него поддержка была не маленькая. Или будет как с убийством Пригожина которого все так боготворили и говорили что за него отомстят а в реале молча сопли вытерли кулаком и пошли дальше ***** лизать сапоги
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16.02.2024 14:44 Ответить
клоун, ти розкажи, як завдяки тобі загинули сотні тисяч українців!

той бутерброди жер, а цей про шашлики співав!
вам до компанії третього - хйла не вистачає! може зійдетесь десь посередині - в аду!
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16.02.2024 14:44 Ответить
Посмотрим как теперь запоют эти все международные организации или дальше немых и слепых изображать будут.
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16.02.2024 14:46 Ответить
з гарних новин:
а всеж такі як нам звезло з півночі з тими болотами,
ви собі уявляєте 150 зелених шоссе с туда в лютому 2022го?
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16.02.2024 14:46 Ответить
Ми знаємо і без боневтіка хто вбив Навпльного ,
наступний Гіркін 🙁
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16.02.2024 14:47 Ответить
Червінський, слава Богу до вбиств зелені щє не дійшли, але вектор тей самий...
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16.02.2024 14:51 Ответить
подожди, еще не вечер......
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16.02.2024 14:52 Ответить
та пес все це перечєкає...
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16.02.2024 14:56 Ответить
ты подожди, еще не вечер
еще не ясно ничего
и верю я, наступит встреча
под крышей дома твоего
под крышей дома, твоего.......
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16.02.2024 15:00 Ответить
Було б справжнє шоу, якби зе після слів "путя вбив навального",

дістав з кишені бутерброда й з'їв)
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16.02.2024 14:48 Ответить
Не зрозуміла! За нього переживає, чи шо???!!!
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16.02.2024 14:51 Ответить
Атож! Воно ж ніколи не жило Україною, і не буде нею жити. Воно не тямить, що всі московити люті вороги України. Горбатого "М".
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16.02.2024 15:14 Ответить
Не лише Порошенком єдиним. Нардепа з Голосу Романа Костенка, участника АТО который воевал на передовой, вчора також не випустили за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію.
Зняли прямо з поїзда.
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16.02.2024 14:55 Ответить
А хто випустить закордон людину , яка дала вірну оцінку нашому найвеличнішому - політичний труп !!!
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16.02.2024 15:37 Ответить
да ему плевать какой он труп, пока идет война, выборов не будет. а она может еще 5 лет идти, что больше чем второй президентский срок. ЗЕ в безопасности, его семья тоже, его ВСЕ устраивает.
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16.02.2024 15:38 Ответить
....він і тебе вб'є, дурік, руками дермаків-татарових-арахнід.., найближчих зЕцікавлених друзів, коли стане треба.. ніхто й не помітить: а хто ета сдєлал?
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16.02.2024 14:56 Ответить
ПреЗедент і тут обісравсь. Кому-кому, а Путіну менш за усіх вигідна смерть Насрального.
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16.02.2024 14:56 Ответить
Дуринда зелена , краще б ти за полонених Азовців згадав , скільки їх загинуло в Оленіці , скількі закатовано по таборам в московії , ? До речі , це твій гріх на всі 100 , шашличник довбаний .
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16.02.2024 14:59 Ответить
змарали кацапи такі все бубіне турне вбивством свого ушлепка....
всі новини об цьому волають, хоч в другий раз їдь...
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16.02.2024 15:01 Ответить
Убив нацист нациста. Яке горе!
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16.02.2024 15:12 Ответить
Ти б ліпше про Червінського щось сказав, читач красиво написаних текстів, ля...
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16.02.2024 15:31 Ответить
уморили, тварі, свого навального уморили...
а уявляєте собі яке свято буде коли всі 4 ***** здохнуть?
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16.02.2024 16:07 Ответить
Анального-вбив анальний і жінка анального, і велика жага влади...Привіт міхо саакашвілі..
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16.02.2024 16:11 Ответить
Какие мудрые мысли от мудака который зарегистрировался на Цензоре на этой неделе! Как же мы до этого жили без тебя, о светоч мысли? Где же ты был раньше, дбл блдь?
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16.02.2024 16:27 Ответить
І мені українцю, пише якась наволоч на кацапському. Мову вивчи!
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20.02.2024 17:14 Ответить
Навального привалило бутербродом который "туда-сюда". Поэтому, пошёл он вслед за русским военным кораблём. Меньше нацистской грязи на земле.
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16.02.2024 16:23 Ответить
***** вечно жив, как сифилитик Ленин. Это образ власти, удар должен быть направлен против всех чиновников российской *********. Особенно против их так званной элиты.
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16.02.2024 16:32 Ответить
ВСЕЗНАЙКА ЗНАЕТ ВСЕ а КТО РАЗМИНИРОВАЛ ЧОНГАР ¿¿¿
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16.02.2024 16:45 Ответить
Колись і про Вову напишуть "Zеленському все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Саме тому він не має зберегти нічого. Zеленський все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне..."
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16.02.2024 17:02 Ответить
Одного не пойму, чем Навальный мешал хйлу, сидя в тюрьме? Им же можно было торговаться. Да и смерть его Украине на руку. Санкций будет больше.
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16.02.2024 17:19 Ответить
Придумал мутку голосовать в 12. Т.сказать плюнул в душу...
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17.02.2024 00:12 Ответить
"Мальчік, водачкі нам прінєсі..."
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16.02.2024 19:19 Ответить
Пророком став,але щодо початку нападу,якось не склалося(
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16.02.2024 20:51 Ответить
Певно і цьому в очі заглянути хотів)
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16.02.2024 20:53 Ответить
Верная заява. Остальные мировые лидеры в унисон заявили то же самое.
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17.02.2024 04:22 Ответить
 
 