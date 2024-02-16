Зеленский: Навального убил Путин. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРН Олафом Шольцом, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное", - сказал он.

Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

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