Зеленский: Навального убил Путин. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРН Олафом Шольцом, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное", - сказал он.
Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
Топ комментарии
+29 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий16.02.2024 14:36
+25 sergej gorin
показать весь комментарий16.02.2024 14:31
+22 Виктор Войцеховский #537531
показать весь комментарий16.02.2024 14:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одним словом, як у посмертній записці Єсеніна, яку знайшли у нього в дупі:"Жіл грєшно,- умєр смєшно", - туди москальський суці і дорога 😁
Гідне завершення тижня і день у мене удався...
Лише одне мене по справжньому хвилює, чи дасть і коли той ушльопок Байден дасть снарядів та, щоб наші хлопці вийшли з найменшими втратами з руїн того, що колись називалось Авдіївка, а все інше то херня з великої літери Ху😁
Дасть Бог дочекаємось перегонів на лафеті у виконанні ***** фсєя свиноросії😝😝😝😝😝😝😜🤪
"валадимир валадимиравич забирите меня к сибе, ну хочь за далги"
" ФСБ взриває росію"
В заявлении Зеленского другой резон - у путина случился фак-ап по теме, которая Украине может и всё равно (потому что "Навальный не отличался"), зато очень не всё равно по ряду причин Западу. А раз так, то по этой теме обязательно надо поездить по полной программе. Потому что это может быть и, верю, будет ещё одним прекрасным предлогом для очередного пакета санкций против рф, а также будет, хоть и не критичным, но очередным поводом для внутреннего политического напряжения в россии.
"З миру по нитці - голому сорочка". По кирпичику из фундамента россии вынимать надо и когда-нибудь это одоробло мордорское таки упадёт, даст Бог.
Так что правильно Зеля подчеркнул вопрос, правильно обвинил путина (хоть на данный момент и бездоказательно, но когда ты воюешь - не время для презумпции невиновности врага) и правильно надавил на эту политическую болевую точку.
Интересно было на видео смотреть за выражением лица Шольца, когда слушал перевод слов Зеленского, в том числе "путин должен всё потерять, всё проиграть . . ."
Не до Авдієвки йому, памперси не встигає міняти, курво...
Може хоч вибачився? Де там...
Так убив. І того орка пригожина теж вбив. І півмільйона ваньок на есвео.
Ху-йла психологія Чикатили. Він цим пишається, а кацапи в захваті який крутий у них сцарь.
- незаконно рік тримає в сізо Романа Червінського.
Арештував Інших захисників України.
Мордує всіх: волонтерів, військових, бізнес, нелояльних блогерів..
Зе вбив сержанта Журавля.
Зе такий самий диктатор, як Пу.
Як гадаєте обмежеться стурбованістю, чи піде до кінця і висловить глибоке занепокоєння?
І йому всьо до тухєса.
Мені то пофіг. Але Фейгіну в цьому питанні довіряю більше, ніж будь-кому іншому.
Адже, хто як не Марк Фейгін знає цього афериста, як облупленого.
не цікавлять заболотняні переймачкі від слова зовсім.
той бутерброди жер, а цей про шашлики співав!
вам до компанії третього - хйла не вистачає! може зійдетесь десь посередині - в аду!
а всеж такі як нам звезло з півночі з тими болотами,
ви собі уявляєте 150 зелених шоссе с туда в лютому 2022го?
наступний Гіркін 🙁
еще не ясно ничего
и верю я, наступит встреча
под крышей дома твоего
под крышей дома, твоего.......
дістав з кишені бутерброда й з'їв)
Зняли прямо з поїзда.
всі новини об цьому волають, хоч в другий раз їдь...
а уявляєте собі яке свято буде коли всі 4 ***** здохнуть?