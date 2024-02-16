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Зеленський: Навального убив Путін. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції із канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне", - сказав він.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Читайте: Навальний був жорстоко вбитий Кремлем, - президент Латвії Рінкевичс

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) путін володимир (23857) смерть (6757) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+29
Тебе, як верховного головнокомандувача, зараз має цікавити виключно те, що відбувається в Авдіївці та на інших напрямках, а не якийсь дохлий кацап.
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16.02.2024 14:36
+25
Яке ж воно розумне,аж страшно...
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16.02.2024 14:31
+22
Ты ж мир в его глазах видел. Поезжай еще посмотри, Зебил
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16.02.2024 14:34
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Яке ж воно розумне,аж страшно...
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16.02.2024 14:31 Відповісти
Ніхто не збагнув , крім сіпатого.
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16.02.2024 14:32 Відповісти
Це він для 73 % роз`яснив . Тупоголовим потрібно роз`яснювати .
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16.02.2024 14:40 Відповісти
якраз путіну навальний був навіть в чомусь корисний, бо було ясно, що навіть за умови 100% чесних виборів навальний взяв би лише кілька процентів, тобто відтягнув би голоси від можливих інших "опозиційних" кандидатів. А от якщо путіна вже нема, або скоро не буде?
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16.02.2024 14:40 Відповісти
Ха ха за, три рази, комусь і зеленське корисний...
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16.02.2024 14:45 Відповісти
Туди навальній скотиняці і дорога, Боженька таки почув мої побажання🤔🧐😁 Коли цей ******** сказав, про Крим, що це не бутерброд, я таки попросив вищі сили, щоб це зсучене якнайскоріше здохло і ось сталося, щоправда не так швидко, як хотілося🤗 Найкращий кацап ,- кацап упакований в пакет😁 Сподіваюсь, цю гниду десь і прикопають на тюремному смітнику за периметром, або ж на місцевому кладовищі в секторі для бомжів у безіменній ямі з номером ху.
Одним словом, як у посмертній записці Єсеніна, яку знайшли у нього в дупі:"Жіл грєшно,- умєр смєшно", - туди москальський суці і дорога 😁
Гідне завершення тижня і день у мене удався...
Лише одне мене по справжньому хвилює, чи дасть і коли той ушльопок Байден дасть снарядів та, щоб наші хлопці вийшли з найменшими втратами з руїн того, що колись називалось Авдіївка, а все інше то херня з великої літери Ху😁
Дасть Бог дочекаємось перегонів на лафеті у виконанні ***** фсєя свиноросії😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2024 14:51 Відповісти
А ти ,вбив сержанта Журавля , медленно вбиваешь Героя України полковника Романа Червінського , комбрига Малахова , переслідуешь опозицію і підглядаешь за журналістами в спальнях ( Віталіем Портніковим , в саунах за Бігусами , кошмарішь за ПРАВДУ Ніколова……………Знущаеться над боевими генералами , ПавловськимМарченко , Сергій Кривонос , Валеріем Залужним
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16.02.2024 16:08 Відповісти
А Порошенко вбив свого брата, так?
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16.02.2024 14:32 Відповісти
Ну звичайно!
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16.02.2024 14:34 Відповісти
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16.02.2024 14:35 Відповісти
Без коментарів...
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16.02.2024 14:32 Відповісти
Про це, Немцов і попереджав Світ!!
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16.02.2024 14:33 Відповісти
Та POHUY
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16.02.2024 14:33 Відповісти
Ты нам зубы не заговаривай...
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16.02.2024 14:34 Відповісти
Вся сущность этого паяца со сцены это мелкие подлости политическим конкурентам и вранье.
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16.02.2024 14:38 Відповісти
Ты ж мир в его глазах видел. Поезжай еще посмотри, Зебил
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16.02.2024 14:34 Відповісти
Та він щє колись в КєВєНі молився зі сцени:
"валадимир валадимиравич забирите меня к сибе, ну хочь за далги"
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16.02.2024 15:30 Відповісти
При чому , вже на той момент , коли ***** захопило частину України і вбивало кожний день
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16.02.2024 16:28 Відповісти
Ця ********** мразота убиває росіян пачками від початку передвиборної компанії: достатньо подивитися фільм
" ФСБ взриває росію"
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16.02.2024 14:35 Відповісти
вам їх шкода?
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16.02.2024 14:51 Відповісти
Так потрібно щоб ще активніше вбивав ...щоб всі кацапи подохли ...
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16.02.2024 16:42 Відповісти
Навальний підтримував окупацію Крима. Для нас він нічим від ***** не відрізняється. Якби прийшов до влади то так само б вбивав, катував, переслідува і саджав в тюрми незгодних. Зате епічно "водочкі" в літаку хряпнув коли "домой ехал"...
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16.02.2024 14:35 Відповісти
А никто и не говорит, что Навальный чем-то отличался . . .
В заявлении Зеленского другой резон - у путина случился фак-ап по теме, которая Украине может и всё равно (потому что "Навальный не отличался"), зато очень не всё равно по ряду причин Западу. А раз так, то по этой теме обязательно надо поездить по полной программе. Потому что это может быть и, верю, будет ещё одним прекрасным предлогом для очередного пакета санкций против рф, а также будет, хоть и не критичным, но очередным поводом для внутреннего политического напряжения в россии.

"З миру по нитці - голому сорочка". По кирпичику из фундамента россии вынимать надо и когда-нибудь это одоробло мордорское таки упадёт, даст Бог.

Так что правильно Зеля подчеркнул вопрос, правильно обвинил путина (хоть на данный момент и бездоказательно, но когда ты воюешь - не время для презумпции невиновности врага) и правильно надавил на эту политическую болевую точку.

Интересно было на видео смотреть за выражением лица Шольца, когда слушал перевод слов Зеленского, в том числе "путин должен всё потерять, всё проиграть . . ."
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16.02.2024 15:15 Відповісти
Тебе, як верховного головнокомандувача, зараз має цікавити виключно те, що відбувається в Авдіївці та на інших напрямках, а не якийсь дохлий кацап.
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16.02.2024 14:36 Відповісти
Ви не розумієте, шановний! Яка, нафіг, Авдієвка! Зечмо очконуло, бо вважає, що воно одне з наступних! Перелякане супер-пупер аналоговнєтним расєянським спецназом гру, а може розумінням того, що його московські посіпаки на кшталт єрьмачка можуть підлити "новічка"!..
Не до Авдієвки йому, памперси не встигає міняти, курво...
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16.02.2024 18:27 Відповісти
Зеленський особисто звинувачував Андрія Антоненка ("Ріфмайстра") у вбивстві Шеремета.
Може хоч вибачився? Де там...
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16.02.2024 14:36 Відповісти
А в Гаазі зараз макарони
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16.02.2024 14:36 Відповісти
Це типу ти його пристидив?
Так убив. І того орка пригожина теж вбив. І півмільйона ваньок на есвео.
Ху-йла психологія Чикатили. Він цим пишається, а кацапи в захваті який крутий у них сцарь.
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16.02.2024 14:37 Відповісти
А хто намагається посадити патріотів в Україні? Так, теж путін!
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16.02.2024 14:37 Відповісти
Зе вже саджає
- незаконно рік тримає в сізо Романа Червінського.

Арештував Інших захисників України.
Мордує всіх: волонтерів, військових, бізнес, нелояльних блогерів..

Зе вбив сержанта Журавля.

Зе такий самий диктатор, як Пу.
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16.02.2024 17:48 Відповісти
Беда действительно в том что ЗЕ честно выиграл выборы. Кто то мог подумать в 2019 что шут способен на мелкие подлости как не выпускать за границу Порошенко который ехал разговаривать о оружии. то ли дело абдристович - для него зеленый свет.
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16.02.2024 14:37 Відповісти
"Президент США Джо Байден попередив кремлівського лідера про «руйнівні» наслідки для його режиму в разі, якщо головний політичний опонент путіна, Олексій Навальний, помре в ув'язненні."

Як гадаєте обмежеться стурбованістю, чи піде до кінця і висловить глибоке занепокоєння?
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16.02.2024 14:39 Відповісти
Дуже стурбовано поцілує х...йла в дупу!!!
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16.02.2024 15:30 Відповісти
Цьому треба срочний квиток до ківи по пільгам.
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16.02.2024 14:43 Відповісти
этот бывший холуй ЗЕ готов работать на любого кто платит. если вдруг скабеева предложит деньги то эта актриса будет круглосуточно рассказывать о ужасах киевского режима, откуда он едва успел сбежать. не уточняя что он долгое время работал на этот самый киевский режим.
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16.02.2024 14:51 Відповісти
Люсік у Нью-Йорку зараз, - гастролірує на Брайтон-Біч.
І йому всьо до тухєса.
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16.02.2024 16:10 Відповісти
Видео было с Монте Карло, заходили в крутой отель, где по 700 евро за ночь. Похоже бабло отмывает. Его в Америке легко могут повязать. А Европа ещё хрен выдаст опе кого нибудь.
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16.02.2024 16:28 Відповісти
ХЗ. Кілька днів тому в ефірі Марка Фейгіна почув, що Люсільда перебуває у Нью-Йорку.
Мені то пофіг. Але Фейгіну в цьому питанні довіряю більше, ніж будь-кому іншому.
Адже, хто як не Марк Фейгін знає цього афериста, як облупленого.
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16.02.2024 17:21 Відповісти
готовь каравай с хлебом солью и вазилином -ушлепок кокаиновый -все просрал - проворовал и закатал в асфальт -а сейчас раскукарекался и ворует дальше под руководством двух московских карабасов -барабасов
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16.02.2024 14:39 Відповісти
Капитан очевидность, епта. Кто сдал Юг Украины, клован?
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16.02.2024 14:40 Відповісти
Питання ,чому путін з великої літери? Сьогодні це тяжкий злочин.
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16.02.2024 14:41 Відповісти
шо б ти тільки, **** потна, Україну не вбив.
не цікавлять заболотняні переймачкі від слова зовсім.
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16.02.2024 14:41 Відповісти
В Зельца така дупа в макітрі, що він може ще траур оголосити та посмертно громадянство надати бутерброду разом з орденом за заслуги, як Кошовому з кварталу.
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16.02.2024 14:43 Відповісти
Интересно, на Сосии кто то выйдет на протесты за убитого Навального? У него поддержка была не маленькая. Или будет как с убийством Пригожина которого все так боготворили и говорили что за него отомстят а в реале молча сопли вытерли кулаком и пошли дальше ***** лизать сапоги
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16.02.2024 14:44 Відповісти
клоун, ти розкажи, як завдяки тобі загинули сотні тисяч українців!

той бутерброди жер, а цей про шашлики співав!
вам до компанії третього - хйла не вистачає! може зійдетесь десь посередині - в аду!
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16.02.2024 14:44 Відповісти
Посмотрим как теперь запоют эти все международные организации или дальше немых и слепых изображать будут.
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16.02.2024 14:46 Відповісти
з гарних новин:
а всеж такі як нам звезло з півночі з тими болотами,
ви собі уявляєте 150 зелених шоссе с туда в лютому 2022го?
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16.02.2024 14:46 Відповісти
Ми знаємо і без боневтіка хто вбив Навпльного ,
наступний Гіркін 🙁
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16.02.2024 14:47 Відповісти
Червінський, слава Богу до вбиств зелені щє не дійшли, але вектор тей самий...
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16.02.2024 14:51 Відповісти
подожди, еще не вечер......
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16.02.2024 14:52 Відповісти
та пес все це перечєкає...
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16.02.2024 14:56 Відповісти
ты подожди, еще не вечер
еще не ясно ничего
и верю я, наступит встреча
под крышей дома твоего
под крышей дома, твоего.......
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16.02.2024 15:00 Відповісти
Було б справжнє шоу, якби зе після слів "путя вбив навального",

дістав з кишені бутерброда й з'їв)
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16.02.2024 14:48 Відповісти
Не зрозуміла! За нього переживає, чи шо???!!!
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16.02.2024 14:51 Відповісти
Атож! Воно ж ніколи не жило Україною, і не буде нею жити. Воно не тямить, що всі московити люті вороги України. Горбатого "М".
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16.02.2024 15:14 Відповісти
Не лише Порошенком єдиним. Нардепа з Голосу Романа Костенка, участника АТО который воевал на передовой, вчора також не випустили за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію.
Зняли прямо з поїзда.
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16.02.2024 14:55 Відповісти
А хто випустить закордон людину , яка дала вірну оцінку нашому найвеличнішому - політичний труп !!!
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16.02.2024 15:37 Відповісти
да ему плевать какой он труп, пока идет война, выборов не будет. а она может еще 5 лет идти, что больше чем второй президентский срок. ЗЕ в безопасности, его семья тоже, его ВСЕ устраивает.
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16.02.2024 15:38 Відповісти
....він і тебе вб'є, дурік, руками дермаків-татарових-арахнід.., найближчих зЕцікавлених друзів, коли стане треба.. ніхто й не помітить: а хто ета сдєлал?
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16.02.2024 14:56 Відповісти
ПреЗедент і тут обісравсь. Кому-кому, а Путіну менш за усіх вигідна смерть Насрального.
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16.02.2024 14:56 Відповісти
Дуринда зелена , краще б ти за полонених Азовців згадав , скільки їх загинуло в Оленіці , скількі закатовано по таборам в московії , ? До речі , це твій гріх на всі 100 , шашличник довбаний .
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16.02.2024 14:59 Відповісти
змарали кацапи такі все бубіне турне вбивством свого ушлепка....
всі новини об цьому волають, хоч в другий раз їдь...
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16.02.2024 15:01 Відповісти
Убив нацист нациста. Яке горе!
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16.02.2024 15:12 Відповісти
Ти б ліпше про Червінського щось сказав, читач красиво написаних текстів, ля...
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16.02.2024 15:31 Відповісти
уморили, тварі, свого навального уморили...
а уявляєте собі яке свято буде коли всі 4 ***** здохнуть?
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16.02.2024 16:07 Відповісти
Анального-вбив анальний і жінка анального, і велика жага влади...Привіт міхо саакашвілі..
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16.02.2024 16:11 Відповісти
Какие мудрые мысли от мудака который зарегистрировался на Цензоре на этой неделе! Как же мы до этого жили без тебя, о светоч мысли? Где же ты был раньше, дбл блдь?
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16.02.2024 16:27 Відповісти
І мені українцю, пише якась наволоч на кацапському. Мову вивчи!
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20.02.2024 17:14 Відповісти
Навального привалило бутербродом который "туда-сюда". Поэтому, пошёл он вслед за русским военным кораблём. Меньше нацистской грязи на земле.
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16.02.2024 16:23 Відповісти
***** вечно жив, как сифилитик Ленин. Это образ власти, удар должен быть направлен против всех чиновников российской *********. Особенно против их так званной элиты.
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16.02.2024 16:32 Відповісти
ВСЕЗНАЙКА ЗНАЕТ ВСЕ а КТО РАЗМИНИРОВАЛ ЧОНГАР ¿¿¿
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16.02.2024 16:45 Відповісти
Колись і про Вову напишуть "Zеленському все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Саме тому він не має зберегти нічого. Zеленський все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне..."
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16.02.2024 17:02 Відповісти
Одного не пойму, чем Навальный мешал хйлу, сидя в тюрьме? Им же можно было торговаться. Да и смерть его Украине на руку. Санкций будет больше.
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16.02.2024 17:19 Відповісти
Придумал мутку голосовать в 12. Т.сказать плюнул в душу...
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17.02.2024 00:12 Відповісти
"Мальчік, водачкі нам прінєсі..."
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16.02.2024 19:19 Відповісти
Пророком став,але щодо початку нападу,якось не склалося(
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16.02.2024 20:51 Відповісти
Певно і цьому в очі заглянути хотів)
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16.02.2024 20:53 Відповісти
Верная заява. Остальные мировые лидеры в унисон заявили то же самое.
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17.02.2024 04:22 Відповісти
 
 