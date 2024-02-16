Зеленський: Навального убив Путін. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції із канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне", - сказав він.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

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