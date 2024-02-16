Зеленський: Навального убив Путін. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції із канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне", - сказав він.
Нагадаємо, 16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.
Топ коментарі
+29 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар16.02.2024 14:36
+25 sergej gorin
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+22 Виктор Войцеховский #537531
показати весь коментар16.02.2024 14:34
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Одним словом, як у посмертній записці Єсеніна, яку знайшли у нього в дупі:"Жіл грєшно,- умєр смєшно", - туди москальський суці і дорога 😁
Гідне завершення тижня і день у мене удався...
Лише одне мене по справжньому хвилює, чи дасть і коли той ушльопок Байден дасть снарядів та, щоб наші хлопці вийшли з найменшими втратами з руїн того, що колись називалось Авдіївка, а все інше то херня з великої літери Ху😁
Дасть Бог дочекаємось перегонів на лафеті у виконанні ***** фсєя свиноросії😝😝😝😝😝😝😜🤪
"валадимир валадимиравич забирите меня к сибе, ну хочь за далги"
" ФСБ взриває росію"
В заявлении Зеленского другой резон - у путина случился фак-ап по теме, которая Украине может и всё равно (потому что "Навальный не отличался"), зато очень не всё равно по ряду причин Западу. А раз так, то по этой теме обязательно надо поездить по полной программе. Потому что это может быть и, верю, будет ещё одним прекрасным предлогом для очередного пакета санкций против рф, а также будет, хоть и не критичным, но очередным поводом для внутреннего политического напряжения в россии.
"З миру по нитці - голому сорочка". По кирпичику из фундамента россии вынимать надо и когда-нибудь это одоробло мордорское таки упадёт, даст Бог.
Так что правильно Зеля подчеркнул вопрос, правильно обвинил путина (хоть на данный момент и бездоказательно, но когда ты воюешь - не время для презумпции невиновности врага) и правильно надавил на эту политическую болевую точку.
Интересно было на видео смотреть за выражением лица Шольца, когда слушал перевод слов Зеленского, в том числе "путин должен всё потерять, всё проиграть . . ."
Не до Авдієвки йому, памперси не встигає міняти, курво...
Може хоч вибачився? Де там...
Так убив. І того орка пригожина теж вбив. І півмільйона ваньок на есвео.
Ху-йла психологія Чикатили. Він цим пишається, а кацапи в захваті який крутий у них сцарь.
- незаконно рік тримає в сізо Романа Червінського.
Арештував Інших захисників України.
Мордує всіх: волонтерів, військових, бізнес, нелояльних блогерів..
Зе вбив сержанта Журавля.
Зе такий самий диктатор, як Пу.
Як гадаєте обмежеться стурбованістю, чи піде до кінця і висловить глибоке занепокоєння?
І йому всьо до тухєса.
Мені то пофіг. Але Фейгіну в цьому питанні довіряю більше, ніж будь-кому іншому.
Адже, хто як не Марк Фейгін знає цього афериста, як облупленого.
не цікавлять заболотняні переймачкі від слова зовсім.
той бутерброди жер, а цей про шашлики співав!
вам до компанії третього - хйла не вистачає! може зійдетесь десь посередині - в аду!
а всеж такі як нам звезло з півночі з тими болотами,
ви собі уявляєте 150 зелених шоссе с туда в лютому 2022го?
наступний Гіркін 🙁
еще не ясно ничего
и верю я, наступит встреча
под крышей дома твоего
под крышей дома, твоего.......
дістав з кишені бутерброда й з'їв)
Зняли прямо з поїзда.
всі новини об цьому волають, хоч в другий раз їдь...
а уявляєте собі яке свято буде коли всі 4 ***** здохнуть?