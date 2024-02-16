Главный оппонент Путина Навальный умер в российской колонии
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в колонии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
Информацию сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Навальному проводили все необходимые реанимационные мероприятия, положительных результатов они не дали", - отметили там.
Отмечается, что после прогулки Навальному стало плохо. И он упал в обморок. Пока причины смерти устанавливаются.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X сообщила: "Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим".
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+112 Роман 7b0adbfc
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+70 Зэлэный_Змий
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+57 Старый зольдат
показать весь комментарий16.02.2024 13:46
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Когда Путина выбрали на третий срок вышло куча людей, но нарисовался Навальный и все это слил. Причем этот же Навальный до этого как раз поднялся на национализме. Потом Навальный заделался расследователем и мочил то что ему сливала гебня.
И сколько ж эта куча? Не смешите.
И о каком-таком национализме вы говорите?
У русских только шовинизм
В итоге Прохоров понял что ему ничего не светит, договорился с Путиным и все. А Навальному досталась роль оппозиционера.
Русские такие же люди как и все. И любой народ можно превратить в таких вот русских при всем вышеописанном
Блть, опісля 24 лютого 22-го заполонили як таргани усі українські чати, підари!
І це--гарна новина!
Русские еще дальше зашли. Володин обвинил в смерти Зеленского НАТО.
Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, - виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть
там все просто: або ти вбиваєш пук іна, або пук ін вбиває тебе!
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в - палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!.."
Александр Галич
Цапи навіть в мережах гадять на померлу людину. А наші корисні ідіоти здуру підгавкують. Але за цю помилку платити будуть саме ідіоти, цапи рогаті будуть вогонь в котлах підтримуваті
В аду горите, твари.
За то, что вы сделали, гореть вам долго и ярко.