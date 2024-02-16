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россия (92990) смерть (9176) Навальный (855)

Главный оппонент Путина Навальный умер в российской колонии

олексій,навальний

Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в колонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Информацию сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Навальному проводили все необходимые реанимационные мероприятия, положительных результатов они не дали", - отметили там.

Отмечается, что после прогулки Навальному стало плохо. И он упал в обморок. Пока причины смерти устанавливаются.

Смотрите также: "У нашей власти находится группа алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов. Последствием этого станет развал нашей страны", - Навальный. ВИДЕО

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X  сообщила: "Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим".

Кіра Ярмиш
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Топ комментарии
+112
Ось такі то бутерброди....
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16.02.2024 13:27
+70
Ну шо ви таке пишете? Навальний - хороший кацап. Вже.
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16.02.2024 13:29
+57
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16.02.2024 13:46
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Страница 5 из 5
Русские не хотели возвращения Путина в президенты. Когда Путин пошел на хоккей в Москве его освистали. Путин понял и теперь не посещает публичные мероприятия.
Когда Путина выбрали на третий срок вышло куча людей, но нарисовался Навальный и все это слил. Причем этот же Навальный до этого как раз поднялся на национализме. Потом Навальный заделался расследователем и мочил то что ему сливала гебня.
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16.02.2024 15:27 Ответить
Навальный активно поддерживал грузинскую войну в нулевые и выступал за известные протесты, где громили всяких мигрантов на рынках. Это явление прямо курировалось гебней и оттого понятно откуда Навальный родом. Другие лидеры того же поколения как я выше написал уже давно убиты, так как они свою роль по управлению молодежью выполнили. Но Навальный оказался талантливее и был использован в роли оппозиционера.
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16.02.2024 15:29 Ответить
"Вышло (а) куча людей"
И сколько ж эта куча? Не смешите.

И о каком-таком национализме вы говорите?
У русских только шовинизм
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16.02.2024 15:35 Ответить
Сто тысяч точно было.
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16.02.2024 15:36 Ответить
Наши любят гордиться какие мы протестующие и прочие, но правда в том что и белорусы, и русские выходили и готовы выходить на протесты не меньше наших. Но у них намного прочнее закрепились спецслужбы, которые управляют протестом и они более наивны - гораздо легче верят политикам, когда те просто обманывают их.
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16.02.2024 15:39 Ответить
Виправдовування кацапні у вас доведено до особливого мистецтва. Не даремно сидите на з/п у ФСБ. Ану ж, додайте ще у такому ж дусі на премію!
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16.02.2024 17:10 Ответить
Оправдание кацапни это как раз рассказывать что они просто такие. Судить их по особому стандарту. Оно ничем не отличается от Скрябина с его Украина не Европа.
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16.02.2024 17:13 Ответить
"Болотные" протесты с 2011 по 2013-й были только благодаря Навальному. Чего он там сливал. Странное утверждение.
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16.02.2024 15:42 Ответить
Недовольство Путиным никак не связано с Навальным. Была целая партия либералов, которая появилась во время Медведева. Мало того был некий Прохоров, который был тоже молодой и красивый, его надо было как-то перебить. Прохоров здоровый двухметровый мужик.

В итоге Прохоров понял что ему ничего не светит, договорился с Путиным и все. А Навальному досталась роль оппозиционера.
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16.02.2024 15:45 Ответить
Фото Путина и Прохорова.
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16.02.2024 15:46 Ответить
*уясе баскетболист.
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16.02.2024 15:51 Ответить
Якби це було зараз, то Прохорову примусово б відпиляли ноги. А тільки потім спільне фото. Бо таких високих телескопічних лабутенів навіть руські наноінженери не можуть ***** виготувати. Бо з іншими співрозмовниками він фотографується практично в один зріст, використовуючи надувні спецчеревики.
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16.02.2024 16:03 Ответить
Прохоров не проект. Он самостоятельная личность. Так что перетерли и разошлись.
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16.02.2024 16:05 Ответить
В России есть один олигарх, который владеет несколькими городами, имеет частную армию, которая подчиняется ему и всюду стоят его люди. Но он не отсвечивает нигде в СМИ, не бросает вызов Путину. Живи сам и дай жить другим. Хотя мог бы устроить войну или там фронду, но его все устраивает. При этом у Путина никакой власти там нет.
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16.02.2024 16:08 Ответить
Випішетє на слішкам харошем русскам язикє. Вас ето видайот.
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16.02.2024 17:19 Ответить
Не думаю, что он там что-то сливал. Просто русня оказалась рабской нацией в массе своей. Вы бы еще поставили в упрек советским диссидентам, что они не вышли в свое время на вооруженный протест и не развалили совок.
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16.02.2024 15:49 Ответить
Такая рабская нация, что у них пропаганда работает без перерыва, все ТВ принадлежит Кремлю, оппозиционеров постоянно убивают, а молодежные движения курируют гбшники постоянно. Если бы они были такими рабами, то ничего бы этого бы не понадобилось.

Русские такие же люди как и все. И любой народ можно превратить в таких вот русских при всем вышеописанном
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16.02.2024 15:52 Ответить
Так может это все и не нужно, а просто сделано для перестраховки (ну, или всякие фсбшники доят ***** на гос. средства и имитируют бурную деятельность). Какие-то предпосылки есть, что это все нужно?
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16.02.2024 15:56 Ответить
До ЦЕНЗОР.НЕТ звертаюся: забаньте навіки цього ФСБшного підара, бо вже задрав своєю відточеною пропагандою (мабуть на "Ехо мацкви" або "Дождь" працює) кацапні!
Блть, опісля 24 лютого 22-го заполонили як таргани усі українські чати, підари!
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16.02.2024 17:26 Ответить
урусскіє - нєлюді
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16.02.2024 17:50 Ответить
Бред несёшь. У срусских рабство в генах.
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17.02.2024 01:59 Ответить
Та і йух з ним!
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16.02.2024 15:30 Ответить
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16.02.2024 15:40 Ответить
Сьогодні в Німеччині день бутерброда
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16.02.2024 15:58 Ответить
У чекістів специфічне почуття гумору.
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16.02.2024 17:17 Ответить
Бутерброд із навального. Та як він хтів.
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16.02.2024 17:29 Ответить
барін виховує своїх холопів. все правильно робить.
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16.02.2024 15:53 Ответить
пРиготовиться оппонентам зели...
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16.02.2024 16:14 Ответить
Баб Юля?
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16.02.2024 16:30 Ответить
бабайуля--опонент??? Ха-ха-ха! Нормальний жарт.
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16.02.2024 17:30 Ответить
Ну, Юдька же поначалу пыталась влезть в зеширку... Но после облома, пошла в набычку к главзебу.
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16.02.2024 22:55 Ответить
Агов! Пересмішники! А Червінському не смішно. Закладаюсь
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16.02.2024 16:15 Ответить
Та якось байдуже...
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16.02.2024 16:18 Ответить
Розтин тіла покійного показав: пацієнт помер від розтину...
І це--гарна новина!
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16.02.2024 16:30 Ответить
Я також такоi думки, мовляв про жмура-iмперця, або хорошо, та я краще помовчу ))).
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16.02.2024 16:33 Ответить
В лютому 2015 Немцова убили..
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16.02.2024 17:03 Ответить
як тепер Трамп буде виправдовувати путлєра?
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16.02.2024 17:18 Ответить
Да легко. Навальный марионетка ЦРУ, смерть Навального отвлекает от Авдеевки и устроена США, Навальный террорист, а вот в Украине убили Гонсало Лиру. Навальный русская версия Зеленского - нацист-марионетка Запада. Это я прочитал первые четыре поста в ленте в твиттере.

Русские еще дальше зашли. Володин обвинил в смерти Зеленского НАТО.
Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, - виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть
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16.02.2024 17:36 Ответить
так. пуйло в свої злочини завжди перекида на опонентів. але ж скільки вірьовочціне виться, а кінець пуйлу буде.
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16.02.2024 17:52 Ответить
внєзапно
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16.02.2024 17:42 Ответить
ті всі аппазіціанєри кінчаються на українському питанні, перетворюючись на упоротих імперців, якими по-суті вони і є. Як он той явлінський, що звинувачує владу в розкраданні армії, від чого та не так ефективно вбиває укропів
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16.02.2024 17:54 Ответить
а конкретно про цього дохлого поца, то коли його запитали про Крим якшо воно прийде до влади, то воно заявило що Крим не віддасть, бо то не бутерброд
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16.02.2024 17:57 Ответить
башкир той за своє, башкирське, бо воно башкирський буржуазний націоналіст, а про Україну йому байдуже. Про українське на московії навіть етнічні українці не дбають, а вболівають за кацапське. Так шо, про "ублюдків" ти дарма ґвалт здійняв, показуючи тут свої кацапські роги та ратиці
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16.02.2024 18:01 Ответить
А може то ви тупе созданіє???Подивіться в себе.Навальний таке ж точно созданіє руського світу.Ви дивіться на маркери -мальчик принеси водочки,крим не бутерброд вони всі з расеі і Україна для них то просто шароварники люди другого сорту.Уважно прочитайте історію співіснування московії і України.І без образ просто факти.
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16.02.2024 18:18 Ответить
Я сьогодні не бажатиму смерті ні хероїчній росвчительці ні мужнім башкирам! Я дуже хочу побажати цього тобі,дружок! Який несправедливий і жорстокий цей світ,Бога,дійсно,немає-якщо загинуло стільки чудових людей,які є окрасою нашої нації....а така гадина,як ти живе,добре себе почуває,ще й тявкає зі своєї пацючої нори....Згинь! Поскоріше приєднуйся до свого Навальнаво з дохлими башкирами!!
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16.02.2024 19:33 Ответить
неможу стримати сліз радості
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16.02.2024 17:50 Ответить
Здохло ще одне рашофашистьке ГМО але багато хто цього в упор не бачать!!!
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16.02.2024 18:22 Ответить
а що на педе рації, якщо ти виступаєш проти обнуленого карлика, можна якось інакше закінчити???
там все просто: або ти вбиваєш пук іна, або пук ін вбиває тебе!
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16.02.2024 17:57 Ответить
Так буває шо хтось помирає в колонії а воскресає десь в Акапулько
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16.02.2024 18:14 Ответить
...не бутерброд ... ,не опозиціонер.
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16.02.2024 18:55 Ответить
пахарашел
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16.02.2024 19:07 Ответить
Отравили, чи затравили?
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16.02.2024 19:11 Ответить
ПОРА ПРОТИВ РОССИИ ПРИМЕНЯТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !!!
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16.02.2024 19:11 Ответить
МЕДВЕДЧУКА ОТДАЛИ !!!
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16.02.2024 19:12 Ответить
Шо робиться на Цензорі....Кожен день гинуть сотні і сотні наших солдатів,цивільних,на межі здачі Авдіївка....а тут 5 сотень коментів про цього кацонациста Навальнава.... І це на Цензорі...
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16.02.2024 19:35 Ответить
Что публикуют, то и комментируют, а по сути верно нах этот тип здесь не нужен
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16.02.2024 20:10 Ответить
5 сторінок коментарів як всім байдуже...
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16.02.2024 20:54 Ответить
Не совсем так, есть ярые сторонники Алёшки и империализма.
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16.02.2024 20:58 Ответить
Я не перечитував, але 5 сторінок це точно не про байдуже...
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16.02.2024 20:59 Ответить
Бегло просмотрел, империалистов навальнят пруд пруди.
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16.02.2024 21:01 Ответить
Союз Совєцкіх Социалістічєскіх Імпєрій
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17.02.2024 07:25 Ответить
"И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в - палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!.."

Александр Галич
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16.02.2024 21:30 Ответить
непонятно почему его ликвидировали сейчас.
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16.02.2024 21:51 Ответить
На пенсію пішов. Політбюро домовилось із трампом що опозиції більше не треба.
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16.02.2024 22:24 Ответить
Вибори. А тут Цезаря втопили. Перемог нема і рейтинга нема. Вбити Навального - вже перемога. Ну, для росіян.

Цапи навіть в мережах гадять на померлу людину. А наші корисні ідіоти здуру підгавкують. Але за цю помилку платити будуть саме ідіоти, цапи рогаті будуть вогонь в котлах підтримуваті
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16.02.2024 22:41 Ответить
Забрати надію, залякати всіх інших ще більше. Хоча є ймовірність, що й здоров'я не витримало, він із карцера не вилазив фактично.
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17.02.2024 00:22 Ответить
У кацапів на виборах перемагає той, хто до них доживе.
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16.02.2024 22:11 Ответить
я так и знал, что наши дегенераты все напишут про "бутерброд", "хороший кацап" и "пох" и радость конечно. Дефективным никогда не понять вклад Навального в борьбу с режимом уйла.
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17.02.2024 03:49 Ответить
Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. (с) Бестолочь тебе не надоело носиться с дохлым борцуном? Знал он видите ли.
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17.02.2024 04:36 Ответить
зачем ты, бестолочь, обозвал Сырского "дохлым борцуном"?
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17.02.2024 04:39 Ответить
Тебе всё смешно? Получается смерть Онального абсолютно не расстроила и ситуация на фронте тоже не интересна, ты обычный безмозглый тролль.
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17.02.2024 04:46 Ответить
прекрасное самовнушение ты само себе написало, одобряю. прочти себе перед зеркалом "Тебе всё смешно? Получается смерть Онального абсолютно не расстроила и ситуация на фронте тоже не интересна, ты обычный безмозглый тролль."
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17.02.2024 04:53 Ответить
Щось Червінський на думку спадає
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17.02.2024 08:39 Ответить
..не умер,а был убит шайкой подворотни болот мацковии...Недострана-тюрьма болота мацковии..
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17.02.2024 09:39 Ответить
Во время войны 2008 года Навальный предлагал выдворять из России грузин, при этом называл грузин «грызунами». Он также отмечал, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов».
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17.02.2024 13:13 Ответить
Нулевой уровень эмпатии к гражданам РФ. Ко всем.

В аду горите, твари.

За то, что вы сделали, гореть вам долго и ярко.
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17.02.2024 13:16 Ответить
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