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Навальный был жестоко убит Кремлем, - президент Латвии Ринкевичс

рінкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, заявив, что тот был жестоко убит Кремлем.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навального как политика, он был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать о подлинной природе нынешнего российского режима", - отметил Ринкевичс и выразил соболезнования семье и друзьям Навального.

Едгарс Рінкевичс

Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

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Топ комментарии
+9
Кацапская ********* - ублюдочное явление.
Невозможно построить на её месте что-то новое, какую-то утопическую Россию Будущего...
********* должна быть разрушена до основания и исчезнуть как явление.
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16.02.2024 14:21
+5
Навчальний це ваша Европа.
Впевнена що з ху-йлами можна домовитись, провести пєрєгавори. Достукатись до совісті.
Шо воно вмєняєме.
А там просто зло, абсолютна чорна срака яка вбиває просто тому що може, без жодних причин...
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16.02.2024 14:18
+5
Як би Навальний не трендів що Крим повератати Україні не треба бо це "не бутерброд", може прожив і довше, Україна була б на боці такого політика, а так здох ще один імперець кацапський.
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16.02.2024 14:33
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Кароч, одне гімно вбило інше.
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16.02.2024 14:10 Ответить
Ніправда! Ета іво ната атравіла!
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16.02.2024 14:30 Ответить
Це дуже гарно що так усйо складуется...вкрай необходно вікорістать цю смерть.
п.с. мені особісто на Навального звічайно *****..
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16.02.2024 14:12 Ответить
Справа в тому, що це майже неможливо.
Репутація росії на Заході і так в лайні, ще одна какаха нічого не змінить.
А всередині на нього ще більше *****, ніж ззовні.
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16.02.2024 14:20 Ответить
погоджуюсь,але ніхто не може предбачать яка вона буде та остальна соломінка,яка зломае хребет рюському верблюду...
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16.02.2024 14:25 Ответить
Здох - це добре. Зник останній "промінь світла" в темній глибинній дупі.
Тепер навіть якщо і буде протест, без лідера він нікуди не каналізується.
Неканалізований протест викликає невдоволення і підвищує загальну агресивність суспільства.
Ну а далі... ніхто не може сказати, коли це все вибухне всередині.
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16.02.2024 14:28 Ответить
Знищення її нафтопереробної промисловості. Тут і думать нема чого. Томагавки для України - першочергова потреба.
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16.02.2024 15:16 Ответить
Навальний був інфантильним дебілом, який вірив що мирним протестом можна поміняти владу в РФ, єдина людина якій вдалося поміняти там владу це Ленін і нічого спільного з мирним протестом, ця зміна влади не мала...
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16.02.2024 14:14 Ответить
Чомусь пригадалися білоруси в білих рукавичках.
Ті теж деякий час вірили, що словами можна щось змінити.
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16.02.2024 14:28 Ответить
Навальний точно не був інфантильним дебілом. Він приймав участь в нацистських російських маршах, де вимагав і окупацію інших країн і придавлення якихось національних рухів всередині росії. Це ж класика - ти рвеш дупу за росію, а вона тебе потім і пожирає.
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16.02.2024 14:47 Ответить
Не факт,що Навальний помер,може потім виявитись,що ФСБ його на бутерброд намазало).
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16.02.2024 14:14 Ответить
Так Захід цей режим і викормив. Не тільки грошима за газ і нафту, а й Чечнею, Грузією, Кримом, усією Україною.
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16.02.2024 14:16 Ответить
не зовсім зрозумів при чому тут Захід до Чечні, Грузії, Крима (якийсь чомусь окремо від) і України?

наскільки мені відомо всі країни, які хотіли захиститись від росії вступили в НАТО і в них все добре.

а щодо "газа і нафти" - можна, будь ласка, детальніше - хто саме у росії купував газ і нафту дивлячись на Чечню і Грузію, наприклад?
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16.02.2024 14:45 Ответить
Навчальний це ваша Европа.
Впевнена що з ху-йлами можна домовитись, провести пєрєгавори. Достукатись до совісті.
Шо воно вмєняєме.
А там просто зло, абсолютна чорна срака яка вбиває просто тому що може, без жодних причин...
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16.02.2024 14:18 Ответить
Кацапская ********* - ублюдочное явление.
Невозможно построить на её месте что-то новое, какую-то утопическую Россию Будущего...
********* должна быть разрушена до основания и исчезнуть как явление.
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16.02.2024 14:21 Ответить
Ублюдочное явление это ты и тебе подобные, то есть практически половина населения вашей недостраны. Потерпите ещё немного, мы вас научим Родину-Мать Россию любить!
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16.02.2024 17:29 Ответить
Немцов, доказував на пальцях і попереджав політиків Західного Світу, що прутін, £обнятий на усю голову!!
Ну і допомогла, ця констатація реального факту, Світовим політикам прозріти??
Уже 10 років в Україні, прутін, це доказує смертями, політикам Світових країн та їх населенню, що Немцов, був на 💯% ПРАВИМ!
Сруськай мір, несе Світ, смерть та руїну!
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16.02.2024 14:24 Ответить
не першого кацапня прижмурила.... і не останнього.
по кому вій?
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16.02.2024 14:24 Ответить
Сдох кудим,да и уйх с ним.
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16.02.2024 14:25 Ответить
Як би Навальний не трендів що Крим повератати Україні не треба бо це "не бутерброд", може прожив і довше, Україна була б на боці такого політика, а так здох ще один імперець кацапський.
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16.02.2024 14:33 Ответить
Може навіть і менше
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16.02.2024 16:35 Ответить
гіркінд наступний - сердцевий напад і тоді теж гармонь!
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16.02.2024 14:35 Ответить
Сначала Пригожин договорился с ******. Потом Навальный думал что мирно сможет договориться с ******. Кто там еще хочет заглянуть в глаза и пагаварить с свихнувшимся диктатором?
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16.02.2024 14:36 Ответить
подворотня не навидит конкурентов...
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16.02.2024 14:42 Ответить
Карлсон вже не допоможе, вбивство політичного вʼязня - це дуже серйозно для американської публіки.

Це справжній інформаційний вибух, який може зіграти нам на руку.
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16.02.2024 14:44 Ответить
та всім пофіг на того навального. Воно в новинах потримається рівно 5 хвилин і всі в США повернуться до Супербоула і Трампа проти Байдена.
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16.02.2024 14:49 Ответить
сдох, и отлично.

"навальный не бутерброд", чтобы с тюрьмы живым вернуться
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16.02.2024 14:45 Ответить
Посмотрим как теперь запоют эти все международные организации или дальше немых и слепых изображать будут.
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16.02.2024 14:47 Ответить
«Очень переживаю за мужа», - дружина гіркіна про смерть Навального
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16.02.2024 14:48 Ответить
Навальный был такой же имперской тварью.
Убили потому, что конкурент путина.
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16.02.2024 15:22 Ответить
Я просто жид и хохол. Простите за то, что не достаточно скорблю по Алексею.
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16.02.2024 16:40 Ответить
.
А я - лях і хахол. І мені так само байдуже до Навального.
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16.02.2024 16:47 Ответить
а псевдопатриотическая дефективная ботва опять закукарекала про "имперец" и"бутерброд".
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17.02.2024 04:19 Ответить
 
 