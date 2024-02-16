Навальный был жестоко убит Кремлем, - президент Латвии Ринкевичс
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, заявив, что тот был жестоко убит Кремлем.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Что бы вы ни думали об Алексее Навального как политика, он был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать о подлинной природе нынешнего российского режима", - отметил Ринкевичс и выразил соболезнования семье и друзьям Навального.
Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
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+9 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+5 Andrew Moon
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+5 Garry Dron
показать весь комментарий16.02.2024 14:33
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Пожалуйста, подождите...
п.с. мені особісто на Навального звічайно *****..
Репутація росії на Заході і так в лайні, ще одна какаха нічого не змінить.
А всередині на нього ще більше *****, ніж ззовні.
Тепер навіть якщо і буде протест, без лідера він нікуди не каналізується.
Неканалізований протест викликає невдоволення і підвищує загальну агресивність суспільства.
Ну а далі... ніхто не може сказати, коли це все вибухне всередині.
Ті теж деякий час вірили, що словами можна щось змінити.
наскільки мені відомо всі країни, які хотіли захиститись від росії вступили в НАТО і в них все добре.
а щодо "газа і нафти" - можна, будь ласка, детальніше - хто саме у росії купував газ і нафту дивлячись на Чечню і Грузію, наприклад?
Впевнена що з ху-йлами можна домовитись, провести пєрєгавори. Достукатись до совісті.
Шо воно вмєняєме.
А там просто зло, абсолютна чорна срака яка вбиває просто тому що може, без жодних причин...
Невозможно построить на её месте что-то новое, какую-то утопическую Россию Будущего...
********* должна быть разрушена до основания и исчезнуть как явление.
Ну і допомогла, ця констатація реального факту, Світовим політикам прозріти??
Уже 10 років в Україні, прутін, це доказує смертями, політикам Світових країн та їх населенню, що Немцов, був на 💯% ПРАВИМ!
Сруськай мір, несе Світ, смерть та руїну!
по кому вій?
Це справжній інформаційний вибух, який може зіграти нам на руку.
"навальный не бутерброд", чтобы с тюрьмы живым вернуться
Убили потому, что конкурент путина.
А я - лях і хахол. І мені так само байдуже до Навального.