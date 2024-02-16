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россия (92990) США (24808) Навальный (855) Блинкен (925)

Блинкен о смерти Навального: Ответственность за это несет Россия

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Более десяти лет российское правительство - Путин - преследовало, отравило и заключило в тюрьму Алексея Навального, а теперь сообщает о его смерти", - отметил он.

По его словам, США все еще работают над подтверждением информации о смерти Навального. В то же время, он четко дал понять, что США считают Россию ответственной за смерть оппозиционера.

"Ответственность за это несет Россия", - добавил Блинкен.

Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

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Топ комментарии
+10
снаряди нам все ж невспівставно важливіші...
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16.02.2024 16:24
+7
Згодом буде як з Литвиненком… світу *****… і кремлю пох… живуть і торгують й надалі…
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16.02.2024 16:25
+6
Тромб вже мабуть отримав підвищення по службі.
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16.02.2024 16:37
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снаряди нам все ж невспівставно важливіші...
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16.02.2024 16:24 Ответить
Так рашка каже шо це тромб иого спинив
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16.02.2024 16:24 Ответить
Тромб вже мабуть отримав підвищення по службі.
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16.02.2024 16:37 Ответить
Гугль показує, що Тромби живуть в Америці. В основному, в штаті Індіана.
https://www.ancestry.com/name-origin?surname=tromb

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16.02.2024 17:53 Ответить
https://edition.cnn.com/2021/06/16/politics/alexey-navalny-biden-putin-geneva/index.html

Biden warns of 'devastating' consequences for Russia if Navalny dies in prison. (17 June 2021)

----

Що, Джо, "Томагавки" готові??
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16.02.2024 16:25 Ответить
Згодом буде як з Литвиненком… світу *****… і кремлю пох… живуть і торгують й надалі…
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16.02.2024 16:25 Ответить
Згодом буде як з Литвиненком… світу покуй… і кремлю пох… живуть і торгують й надалі…
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16.02.2024 16:27 Ответить
І що? Бу-га-га! А за геноцид українців хто відповідає?
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16.02.2024 16:27 Ответить
Бидло-влада і рашка+довбні повіривши їм.Чи теж винен "захід"???
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16.02.2024 16:53 Ответить
За навального вже відповів сам навальний.
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16.02.2024 16:37 Ответить
та це проект фсб , американці все за чисту монету ... таки толерантність до добра не доводить
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16.02.2024 16:40 Ответить
Та нічого вона не несе , не буде ніякої відповідальності . На ващі стурбованості та " санкції" уваги вже не звертають .
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16.02.2024 16:42 Ответить
Отакій він « руський рейх»…

Отака « російська суверенна демократія»…

Усі опоненти ху&ла вмирають.

Після « виборів» в рф цей процес посилиться и диктатура буде закручувати гайки ще сільніше.

Смерть кацапськоі *********!
Слава Україні!
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16.02.2024 16:42 Ответить
Мабуть "байда" з "трамбоном" і джонсоном надіслали куйлу співчуття у втраті 3,14дерацією видатного опозиціонера,котрого (не виключено) відправив на той світ як і сотні тисяч людських душ - вбивця куйло...
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16.02.2024 16:46 Ответить
Яку таку відповідальність?
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16.02.2024 17:11 Ответить
Навальный: «Крым не бутерброд, чтобы его отдавать»
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16.02.2024 17:22 Ответить
Я помню как Байден сказал что если умрет Навальный то мы им покажем но Америка просто стала страной потеряв свою гегемонию ее диктаторские режимы имеют во все дыры
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16.02.2024 17:22 Ответить
Кожний злочин має ФІО. А Навальний, батько якого українець з Чернігівщини, де він гостював на канікулах у бабці і дуже добре говорив по-українські, таки подавився бутербродом. Не треба було чіпати батьківські землі. А хлопця шкода...
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16.02.2024 17:26 Ответить
Крымским бутербродом
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16.02.2024 17:28 Ответить
Батько - Анатолій Іванович Навальний (нар. 28 січня 1947), народився і закінчив школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Заліссі (раніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Чорнобильський район , зараз https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вишгородський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київська область ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Української РСР

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Навальний_Олексій_Анатолійович
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16.02.2024 17:57 Ответить
LIGA.net

@LIGAnet

·

https://twitter.com/LIGAnet/status/1758487553714315685 1 ч

Байден у 2021 році погрожував Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре
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16.02.2024 17:33 Ответить
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-68319164 Смотреть: Навального видели на видеосвязи за день до смерти
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16.02.2024 17:37 Ответить
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16.02.2024 17:40 Ответить
росией правят реально больные с дурки
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16.02.2024 17:44 Ответить
Людоеды рашкой правят. Самые настоящие людоеды.
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16.02.2024 17:52 Ответить
Ще "батько історії" Геродот називав предків кацапів андрофагами, тобто людожерами.

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16.02.2024 18:01 Ответить
Подожди ещё чуть блинчик-оладкин! Слишком глупо ляпнул. Да сроду кацапия абсолютно не несла ни какой ответствености не перед миром, не перед своим народом! Им так нравится. Там кожу сдирали живьём, вся мацква сбегалась смотреть, детей брали тоже. Там лопатами совковыми и штыковыми и сегодня баб своих колотят по бухлу, и по трезвяне тоже. Страна косматых в пимах косолапых.
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16.02.2024 18:02 Ответить
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16.02.2024 19:31 Ответить
Опять вокруг да около, виновата росия бла-бла-бла. Боятся имя назвать. Знаем, проходили. У нас тоже очень популярный в определенных кругах шут не так давно перестал говорить "та сторона".
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16.02.2024 19:48 Ответить
Блинкен умница.
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17.02.2024 04:24 Ответить
 
 