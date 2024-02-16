Блинкен о смерти Навального: Ответственность за это несет Россия
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Более десяти лет российское правительство - Путин - преследовало, отравило и заключило в тюрьму Алексея Навального, а теперь сообщает о его смерти", - отметил он.
По его словам, США все еще работают над подтверждением информации о смерти Навального. В то же время, он четко дал понять, что США считают Россию ответственной за смерть оппозиционера.
"Ответственность за это несет Россия", - добавил Блинкен.
Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
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https://www.ancestry.com/name-origin?surname=tromb
Biden warns of 'devastating' consequences for Russia if Navalny dies in prison. (17 June 2021)
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Що, Джо, "Томагавки" готові??
Отака « російська суверенна демократія»…
Усі опоненти ху&ла вмирають.
Після « виборів» в рф цей процес посилиться и диктатура буде закручувати гайки ще сільніше.
Смерть кацапськоі *********!
Слава Україні!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Навальний_Олексій_Анатолійович
@LIGAnet
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https://twitter.com/LIGAnet/status/1758487553714315685 1 ч
Байден у 2021 році погрожував Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре