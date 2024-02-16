Блинкен о смерти Навального: Ответственность за это несет Россия

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Более десяти лет российское правительство - Путин - преследовало, отравило и заключило в тюрьму Алексея Навального, а теперь сообщает о его смерти", - отметил он.

По его словам, США все еще работают над подтверждением информации о смерти Навального. В то же время, он четко дал понять, что США считают Россию ответственной за смерть оппозиционера.

"Ответственность за это несет Россия", - добавил Блинкен.

Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

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