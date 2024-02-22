Байден: Путін - схиблений сучий син
Президент США Джо Байден назвав очільника Кремля Володимира Путіна "схибленим сучим сином".
Він висловився таким чином під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
"У нас є схиблений сучий син, цей чолов’яга, Путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства - це клімат", - сказав Байден до присутніх на благодійному вечорі.
Також Байден розкритикував на цьому заході висловлювання колишнього президента США Дональда Трампа, який порівняв свої проблеми з американським правосуддям зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.
"Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться", - сказав Байден.
Трамп, на відміну від Байдена та від західних лідерів, досі не засудив Росію за смерть Навального.
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Краще б він назвав ***** солодким персиком і дав 1000 ракет та 100 Ф16. Дешева гнида цей байден.