Байден: Путін - схиблений сучий син

Президент США Джо Байден назвав очільника Кремля Володимира Путіна "схибленим сучим сином".

Він висловився таким чином під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

"У нас є схиблений сучий син, цей чолов’яга, Путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства - це клімат", - сказав Байден до присутніх на благодійному вечорі.

Читайте: Бездіяльність Конгресу США призвела до помітних успіхів російських військ та виходу ЗСУ з Авдіївки, - Байден

Також Байден розкритикував на цьому заході висловлювання колишнього президента США Дональда Трампа, який порівняв свої проблеми з американським правосуддям зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

"Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться", - сказав Байден.

Також читайте: США планують запровадити нові санкції проти РФ через смерть Навального, - Байден

Трамп, на відміну від Байдена та від західних лідерів, досі не засудив Росію за смерть Навального.