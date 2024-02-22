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Байден: Путін - схиблений сучий син

байден

Президент США Джо Байден назвав очільника Кремля Володимира Путіна "схибленим сучим сином".

Він висловився таким чином під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

"У нас є схиблений сучий син, цей чолов’яга, Путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства - це клімат", - сказав Байден до присутніх на благодійному вечорі.

Читайте: Бездіяльність Конгресу США призвела до помітних успіхів російських військ та виходу ЗСУ з Авдіївки, - Байден

Також Байден розкритикував на цьому заході висловлювання колишнього президента США Дональда Трампа, який порівняв свої проблеми з американським правосуддям зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

"Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться", - сказав Байден.

Також читайте: США планують запровадити нові санкції проти РФ через смерть Навального, - Байден

Трамп, на відміну від Байдена та від західних лідерів, досі не засудив Росію за смерть Навального.

Автор: 

Байден Джо (2888) путін володимир (23821) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+49
Гарні слова пане Президент Байден!
Але вони повинні бути підкріплені "АТАКАМС" 700км!
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22.02.2024 08:40
+39
Самую точную характеристику дали наши футбольные фаны.
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22.02.2024 08:45
+24
Дід дав точну характеристику.
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22.02.2024 08:39
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Питають у нього; а де літаки, де снар'яди, де рокети, де санкції??? До Зеленського йдіть питайте
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22.02.2024 11:57 Відповісти
це все, звичайно, добре, але як щодо снарядів?
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22.02.2024 11:52 Відповісти
про снаряди - на Банкову до Зеленського
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22.02.2024 11:58 Відповісти
Чорт забирай, Гендальф попав прямо в яблучко
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22.02.2024 12:35 Відповісти
Отстаньте от деда, что администрация написала, то он и прочитал!
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22.02.2024 12:38 Відповісти
Хотя пингвины и виноградные улитки в опасности, здесь дедушка прав климат прежде всего.
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22.02.2024 12:44 Відповісти
Лише слова.' Санкції з пекла'' де?'АТАКМС де ? Ф16 Де?
Краще б він назвав ***** солодким персиком і дав 1000 ракет та 100 Ф16. Дешева гнида цей байден.
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22.02.2024 13:57 Відповісти
купа москвогнид з генерованими ніками типу ''ім'я плюс циферкі''тут сосуть ЗА БАЙДЕНА. Тролеферми працюють, копєйкі капають. іх видно по гіперактивності. Не відповідайте їм.
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22.02.2024 14:06 Відповісти
ты уже насосался у зе и ермака уже
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22.02.2024 14:32 Відповісти
У нього лише трамп корміліца
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25.02.2024 21:33 Відповісти
Отак, отак його болєзнінького або начальніка дрезденського клюбу або почьотного портфєлєносця-ця-ця-ця.
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22.02.2024 14:29 Відповісти
--- Це вірно !!! Роби висновки і .відповідно.-дій !!! ( НЕ дай нашим ЗЕ-лілі ПУТІНЦЯМ задіяти план зволікання із підготовкою пілотів Ф-16 ...)
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22.02.2024 14:48 Відповісти
а про климат он прикололся или серьезно?
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23.02.2024 01:25 Відповісти
Дякую пане Президент Джо Байден. Не так багато політиків у ********* світі називають речі своїми іменами.
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23.02.2024 07:52 Відповісти
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