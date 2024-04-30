Если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии, - экс-командующий войсками НАТО Кларк

Вероятность расширения конфликта на другие европейские государства, если Украина не получит должной поддержки, является высокой. Страны Балтии первыми почувствуют угрозу нападения со стороны России.

Об этом заявил бывший командующий объединенных войск НАТО Уэсли Кларк в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Украина упадет так же, как упал Афганистан, через полгода или меньше будет кризис в странах Балтии. Литва, вероятно, с Калининградом и Польшей, а затем - Латвия и Эстония останутся изолированными", - отметил генерал в отставке.

Кларк предупредил, что вероятность расширения конфликта на другие государства, если Украина не получит должной поддержки, является высокой.

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"Идея о том, что Путину нужна пауза в боевых действиях для того, чтобы восстановить свои вооруженные силы, может быть правдой, а может и не быть, и это очень опасно, потому что россияне получают поддержку от Китая, Северной Кореи и Ирана. И они также развивают системы для обхода санкций, они работают 24/7 над своим военно-промышленным комплексом", - пояснил он.

По словам экс-командующего войсками НАТО, если год назад можно было сказать: "О, российские войска в ужасном состоянии. Путин хочет переговоров, чтобы восстановиться", - то сегодня нужно быть осторожными с такими заявлениями.

"Российские войска и военные мощности РФ могут быть не в таком плохом состоянии, как вы думаете", - добавил Кларк.

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