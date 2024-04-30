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Если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии, - экс-командующий войсками НАТО Кларк

Екскомандувач об’єднаних військ НАТО Веслі Кларк

Вероятность расширения конфликта на другие европейские государства, если Украина не получит должной поддержки, является высокой. Страны Балтии первыми почувствуют угрозу нападения со стороны России.

Об этом заявил бывший командующий объединенных войск НАТО Уэсли Кларк в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Если Украина упадет так же, как упал Афганистан, через полгода или меньше будет кризис в странах Балтии. Литва, вероятно, с Калининградом и Польшей, а затем - Латвия и Эстония останутся изолированными", - отметил генерал в отставке.

Кларк предупредил, что вероятность расширения конфликта на другие государства, если Украина не получит должной поддержки, является высокой.

Также читайте: Если Украина не устоит, Путин точно вторгнется в балтийские государства, - Зеленский

"Идея о том, что Путину нужна пауза в боевых действиях для того, чтобы восстановить свои вооруженные силы, может быть правдой, а может и не быть, и это очень опасно, потому что россияне получают поддержку от Китая, Северной Кореи и Ирана. И они также развивают системы для обхода санкций, они работают 24/7 над своим военно-промышленным комплексом", - пояснил он.

По словам экс-командующего войсками НАТО, если год назад можно было сказать: "О, российские войска в ужасном состоянии. Путин хочет переговоров, чтобы восстановиться", - то сегодня нужно быть осторожными с такими заявлениями.

"Российские войска и военные мощности РФ могут быть не в таком плохом состоянии, как вы думаете", - добавил Кларк.

Читайте также: Страны Балтии призвали НАТО дать четкий путь к членству Украины: Внесен значительный вклад в безопасность Альянса

Автор: 

НАТО (9961) Балтия (352) россия (95361) Кларк Уэсли (5)


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Топ комментарии
+9
Екси всі розумніші наступників.
Видно ознака деградації людства...
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30.04.2024 11:36
+5
Ну не так вже й через півроку. Спочатку ***** сесере2 збере - інші республіки. А потім вже попре на Захід, ********** ядеркою і дуже сумніваюся, що хтось його вже зупинить. Захід просрав свій шанс налякати і зупинити ***** у 22, тепер пізно ховатися за вмираючу Україну.
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30.04.2024 11:59
+4
Ми це вже 100 раз чули
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30.04.2024 11:47
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Правила форума Совет форумчан
Екси всі розумніші наступників.
Видно ознака деградації людства...
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30.04.2024 11:36 Ответить
Екси за свої слова не відповідають так, як діючі.
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30.04.2024 11:37 Ответить
Там через каждое слово "высокая вероятность" и "не исключено".
Если мог, спросил бы у генерала "Зуб даешь?"
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30.04.2024 13:12 Ответить
Кларк як в воду дивиться -- рубає правду - матку
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30.04.2024 11:37 Ответить
Це підтверджують, і убиті особи в Україні, з окупованих московитами територій ОРДЛО та своїх колоній на Кавказі !!
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30.04.2024 11:40 Ответить
це дуже ймовірно, бо путіну треба постіно піднімати ставки. Але це небезпечно для самого путіна, саме тому він і не поспішає, його цілком влаштовує повзуча окупація України за 5-10 років.
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30.04.2024 11:42 Ответить
Ми це вже 100 раз чули
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30.04.2024 11:47 Ответить
І що ж він пропонує? Західними ракетами по москальській території стріляти заборонено.То як знищити літаки на аеродромах? Просте питання.Може в лоб класти сотні тисяч,чи мільйони українців?
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30.04.2024 11:48 Ответить
"Якщо Україна впаде так само як впав Афганістан, через пів року або й менше буде криза у країнах . Литва, ймовірно, з Калінінградом і Польщею, а потім Латвія та Естонія залишаться ізольованими", - зазначив генерал у відставці. Джерело:
Причому тут Афганістан? Таліби це афганці,вони там завжди були.
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30.04.2024 11:49 Ответить
Талібан був дуже популярний. Європі потрібно перестати їздити на горбах нещасних українців і почати вже зараз втручатися особисто
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30.04.2024 11:53 Ответить
Вчора Столтенбнерг хвалив українців і навіть за закон про мобілізацію,щось там казав.
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30.04.2024 13:58 Ответить
Звісно!
Усю "броню", що так ретельно зберігає Зеленський поставлять "під ружье" та пошлють на м'ясні штурми Прибалтиці.
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30.04.2024 11:51 Ответить
Європі все ж доведеться воювати. У москалів м'яса ще багато.
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30.04.2024 11:51 Ответить
Ну не так вже й через півроку. Спочатку ***** сесере2 збере - інші республіки. А потім вже попре на Захід, ********** ядеркою і дуже сумніваюся, що хтось його вже зупинить. Захід просрав свій шанс налякати і зупинити ***** у 22, тепер пізно ховатися за вмираючу Україну.
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30.04.2024 11:59 Ответить
Ukraina neproigrajet vojnu v etom ja uveren.Napast na Baltijskije strani eto napast na NATO v celom.Suvalski koridor eto napast takze na NATo,no daze bez etogo napast nado budet na Polskuju i Litovskuju armiju.zdes jest dogovor mezdu Litvoj i Polsoj o sovmesnoj zacyte koridora slucaje vojni.
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30.04.2024 12:01 Ответить
Vot vse nedocenivajut Polskuju armiji,no smotret perspektive v tecenyje 2 godov,sto poliaki kupili i polucit,eto budet odna iz silnejsix armija Evrope..Tolko cifry F-35,F-16 s raketami dalnostiu i 1000 kilometrov,Patrioti prakticeski prikrojet Polsu,leopardi,Abrams,HImars 520 stuk i drugoje.Konvencionom oruzyje i taktike poliaki budet daleko ot kacapskoj tak nazyvajemoj pusecnogo miaso armiji
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30.04.2024 12:09 Ответить
так у вас снарядів в НАТО нема, чи ви літаками кидатися будете? ракети скінчаться швидше чим мясо в кацапіі. Як зливають Украіну занепокоєннямі і мексиканськими кордонами, то чекає і на вас, якщо шо.
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30.04.2024 14:08 Ответить
ОО вже пів року а було п"ять а то і сім.Нарешті доходить.Але думаю у вас і півроку не буде це будуть тижні.
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30.04.2024 12:02 Ответить
Ось правда про війну, а все решта пусті заяви, якщо США дозволяють фінансувати наше вбивство росією, про що далі може бути мова... їм глибоко наплювати на країни Балтії і все решту...
Мінфін США дозволив операції з деякими російськими банками...
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30.04.2024 12:09 Ответить
Мета такої заяви цілком зрозуміла. Проблема лише у тому, що у це ніхто не вірить.
1. Україна ніколи не впаде "як Афганістан". Найгірший, катастрофічний сценарій - це фронт Дніпром. А це далеко не уся Україна.
2. Для захоплення всієї території України путлеру потрібно угруповання в 3-4 рази більше, ніж зараз. На створення такого угруповання йому потрібно не менше 4-5 років.
3. Для утримання (контролю) всієї України путлеру знадобиться величезна кількість ресурсів (військових насамперед). І з чим він "вторгнеться" до країн Балтії? Необхідно буде створювати нове угруповання вторгнення. А це роки.
4. При всій ********** путлера, він розуміє, що "країни Балтії" - це НАТО. Одна справа дражнити звіра в клітці і зовсім інше зайти до нього в клітку.

На жаль, всі мантри "Україна - щит Європи" - не більше ніж пропагандистські гасла.
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30.04.2024 12:18 Ответить
Ви не дооцінюєте здібності зелених зрадників. Українці проти єрмаків безсилі
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30.04.2024 13:17 Ответить
У меня вопрос по 4-му пункту.
Назовите число имя зверя.
Как зовут того кто пойдет умирать за маленькие, но гордые страны Балтии?
В гриме не узнаю, дайте угадаю. Смоктуновский? Кеша.
США Трампа?
Испания?
Словакия?
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30.04.2024 13:19 Ответить
Вы напрасно ерничаете. Именно США и впишуться. Т.к. в США четко понимают, что отказ выполнять 5 п. НАТО автоматически приведет к полному развалу НАТО. Более того, это так же автоматически приведет к формализации военного альянса РФ, Китай, Иран, Сев. Корея. И можете даже не сомневаться, что найдется еще много желающих присоедениться к этому альянсу. И США физически не сможет противостоять такому альянсу.
И вы реально думаете, что США это допустят?
Конечно, США не будут воевать за страны Балтии в гордом одиночестве. Моб.резерв стран Балтии составляет 1,5 млн. чел. Пусть даже треть из них пойдет воевать, это уже 500 000 чел. + остальные страны НАТО, которые как минимум пошлют свои воинские контингенты. Это еще 200 000. Ну и США выставят минимум 300 000. Плюс современные системы вооружения. И все это давно просчитано и проанализировано в генштабе РФ. Именно поэтому они и не пукнули, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Именно поэтому у путлера главное требование: отказ Украины от вступления в НАТО. Он четко понимает, что если Украина вступит в НАТО, то про Украину ему можно забыть навсегда.
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30.04.2024 13:40 Ответить
> Моб.резерв стран Балтии составляет 1,5 млн. чел

а какой из них резерв "ухылянтив", бравурные оперирования цифрами не работают. Экономика не воюет, быдло с роиси с большей охотой пойдет на смерть, чем европейцы. Так что риск весьма большой.

Даже в Украине, многих воинов потеряли пока тянули ламку с поставками нам оружия, а теперь людей палками и бусами ловят и что-то не наловили.

Пока что НАТО показывает себя совсем не уверенно, без мощности. Еще и разобщенно (Турция, Венгрия и так далее)
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30.04.2024 14:16 Ответить
В 2022 г. в Украине ухилянтов не было. Так же будет и там. Во всяком случае на старте. Кроме того, я взял 30% от моб.резерва. Уже с учетом того что воевать пойдут не все. А дальше все будет зависить от действий правительства. Наше правительство показало себя не лучшим образом. Поэтому люди демотивированы, в т.ч. на фронте. Вы думаете, что правительства стран НАТО воглавляют клоуны с коррупционной шоблой в правительствах?
НАТО "не показывает свою мощь" потому, что на НАТО никто не нападал. И я совершенно не удивлюсь если позиция Венгрии и Турции изменится на прямо противоположную, в случае войны НАТО с РФ.
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30.04.2024 14:36 Ответить
> Вы думаете, что правительства стран НАТО воглавляют клоуны с коррупционной шоблой в правительствах?

Вы Марджори Тейлор Грин давно видели? Трамп, Джонсон с мексиканскими границами? Макрон - на словах наполеон, на деле "не давал закупать снаряды не с ЭС для Украины", Британия - аж 500 млн фунтов стерлингов дала на стратегическую победу. Шольц - с "давайте не эскалировать"

О, а про коррупцию в Европе - так ее тут тоже хватает. Гойду просто в СМИ гоняют меньше, воруют тихонько.

> НАТО "не показывает свою мощь"

потому что нету там мощи никакой, дрысня одна. Миллион снарядов год уже ищут. Сольют Литву и Латвию за милую душу, и польские фермеры заблокируют границы. А американцы пойдут стену вокруг мексики строить, Шольц будет не эскалировать. Остальные сделают вид что обеспокоены и ввели санкции, но продолжат торговлю.
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30.04.2024 15:09 Ответить
Каждый ваш пример, только доказывает что они не клоуны, а ответственные лидеры, думающие прежде всего, об интересах своих стран и граждан. Сравните ВВП, доходы граждан из перечисленных вами стран с Украиной ... а потом еще раз про "клоунов".
Проблема коррупции определяется не ее наличием/отсутсвием, а ее влиянием на экономику страны и жизнь граждан. Поэтому ваш пример о "наличии коррупции в Европе" - мимо кассы.
Я не утверждал, что "НАТО не показывает свою мощь". (это утверждали вы). Я пояснял ПОЧЕМУ НАТО не показывает свою мощь - просто потому, что на него никто не нападал. Есть возражения?
Да, снарядов много не дают. А должны? Обнулить свои склады? Потратить триллионы $ чтобы быстро запустить свой ВПК? Ради Украины? Серьезно?
Помогают ровно на столько, на сколько считают нужным и возможным. И на том спасибо. Другой вопрос, что эта помощь явно не учитывает/не соотносится с возможностями РФ. Думаю это очень неприятный "сюрприз" для наших союзников (большой привет их разведкам). А самое плохое, что это заставляет их еще больше ограничивать помощь Украине, наращивая собственные оборонные запасы и возможности (именно поэтому Шольц зажимает Таурусы, а не из-за какой-то там "эскалации"). Своя рубашка к телу ближе.
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30.04.2024 16:05 Ответить
Почему вы думаете что будет все так примитивно. Как времена татаро-монголов орда поднялась и пошла.
Слушайте. Блокирование Калининграда, плачущая мама не может соединиться с детем. Достается указ времен Ивана Грозного, Курляндия НАШ. Лавров и ***** зуб дают НАТО нам не враг. Мы ничего не хотим, не хотим крови и завтра подписываем договор о полнейшем запрете ЯО. А сегодня только коридор до Кинисберга.
И немец с венгром пойдут? Пока конгресс раскачается, ***** уже будет руку дружбы тянуть.
Хер НАТО от легкого решения откажутся ради прибалтов.
Блинкин и Саливан не допустят ядерной войны
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30.04.2024 20:58 Ответить
скорей ты упадешь чем Украина
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30.04.2024 12:22 Ответить
Чому завджи прозрівають виключно "екси"?
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30.04.2024 12:26 Ответить
Тож штатам треба СРОЧНА ідти і ЩЕ пів року за мексіканськи кордони гойду гоняти. І орать НІ ЦЕНТА УКРАІНІ, КАРАУЛ!
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30.04.2024 12:30 Ответить
..мнение:толстопузые гиниралчики НАТыыы,спокойно сидя по ушки в геморе(Бундесвер),другие в полидерьме,вместо того,чтобы принять решения,могут лишь мычать приехав в Рамштайн...И тпр докажите,что это все боеспособно...этиГ мать..
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30.04.2024 12:35 Ответить
І в перших лавах будуть наші ухилянти, доречі. Вигребуть усіх, від 16ти до 65ти.
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30.04.2024 13:13 Ответить
Спочатку вони в Україні мобілізацію проведуть, як в днр.
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30.04.2024 14:07 Ответить
Якщо США не втрутиться,Європа може посипатись.Сильно розніжені вони за 30 медових років.
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30.04.2024 14:27 Ответить
 
 