Если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии, - экс-командующий войсками НАТО Кларк
Вероятность расширения конфликта на другие европейские государства, если Украина не получит должной поддержки, является высокой. Страны Балтии первыми почувствуют угрозу нападения со стороны России.
Об этом заявил бывший командующий объединенных войск НАТО Уэсли Кларк в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.
"Если Украина упадет так же, как упал Афганистан, через полгода или меньше будет кризис в странах Балтии. Литва, вероятно, с Калининградом и Польшей, а затем - Латвия и Эстония останутся изолированными", - отметил генерал в отставке.
Кларк предупредил, что вероятность расширения конфликта на другие государства, если Украина не получит должной поддержки, является высокой.
"Идея о том, что Путину нужна пауза в боевых действиях для того, чтобы восстановить свои вооруженные силы, может быть правдой, а может и не быть, и это очень опасно, потому что россияне получают поддержку от Китая, Северной Кореи и Ирана. И они также развивают системы для обхода санкций, они работают 24/7 над своим военно-промышленным комплексом", - пояснил он.
По словам экс-командующего войсками НАТО, если год назад можно было сказать: "О, российские войска в ужасном состоянии. Путин хочет переговоров, чтобы восстановиться", - то сегодня нужно быть осторожными с такими заявлениями.
"Российские войска и военные мощности РФ могут быть не в таком плохом состоянии, как вы думаете", - добавил Кларк.
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Видно ознака деградації людства...
Если мог, спросил бы у генерала "Зуб даешь?"
Причому тут Афганістан? Таліби це афганці,вони там завжди були.
Усю "броню", що так ретельно зберігає Зеленський поставлять "під ружье" та пошлють на м'ясні штурми Прибалтиці.
Мінфін США дозволив операції з деякими російськими банками...
1. Україна ніколи не впаде "як Афганістан". Найгірший, катастрофічний сценарій - це фронт Дніпром. А це далеко не уся Україна.
2. Для захоплення всієї території України путлеру потрібно угруповання в 3-4 рази більше, ніж зараз. На створення такого угруповання йому потрібно не менше 4-5 років.
3. Для утримання (контролю) всієї України путлеру знадобиться величезна кількість ресурсів (військових насамперед). І з чим він "вторгнеться" до країн Балтії? Необхідно буде створювати нове угруповання вторгнення. А це роки.
4. При всій ********** путлера, він розуміє, що "країни Балтії" - це НАТО. Одна справа дражнити звіра в клітці і зовсім інше зайти до нього в клітку.
На жаль, всі мантри "Україна - щит Європи" - не більше ніж пропагандистські гасла.
Назовите
числоимя зверя.
Как зовут того кто пойдет умирать за маленькие, но гордые страны Балтии?
В гриме не узнаю, дайте угадаю. Смоктуновский? Кеша.
США Трампа?
Испания?
Словакия?
И вы реально думаете, что США это допустят?
Конечно, США не будут воевать за страны Балтии в гордом одиночестве. Моб.резерв стран Балтии составляет 1,5 млн. чел. Пусть даже треть из них пойдет воевать, это уже 500 000 чел. + остальные страны НАТО, которые как минимум пошлют свои воинские контингенты. Это еще 200 000. Ну и США выставят минимум 300 000. Плюс современные системы вооружения. И все это давно просчитано и проанализировано в генштабе РФ. Именно поэтому они и не пукнули, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Именно поэтому у путлера главное требование: отказ Украины от вступления в НАТО. Он четко понимает, что если Украина вступит в НАТО, то про Украину ему можно забыть навсегда.
а какой из них резерв "ухылянтив", бравурные оперирования цифрами не работают. Экономика не воюет, быдло с роиси с большей охотой пойдет на смерть, чем европейцы. Так что риск весьма большой.
Даже в Украине, многих воинов потеряли пока тянули ламку с поставками нам оружия, а теперь людей палками и бусами ловят и что-то не наловили.
Пока что НАТО показывает себя совсем не уверенно, без мощности. Еще и разобщенно (Турция, Венгрия и так далее)
НАТО "не показывает свою мощь" потому, что на НАТО никто не нападал. И я совершенно не удивлюсь если позиция Венгрии и Турции изменится на прямо противоположную, в случае войны НАТО с РФ.
Вы Марджори Тейлор Грин давно видели? Трамп, Джонсон с мексиканскими границами? Макрон - на словах наполеон, на деле "не давал закупать снаряды не с ЭС для Украины", Британия - аж 500 млн фунтов стерлингов дала на стратегическую победу. Шольц - с "давайте не эскалировать"
О, а про коррупцию в Европе - так ее тут тоже хватает. Гойду просто в СМИ гоняют меньше, воруют тихонько.
> НАТО "не показывает свою мощь"
потому что нету там мощи никакой, дрысня одна. Миллион снарядов год уже ищут. Сольют Литву и Латвию за милую душу, и польские фермеры заблокируют границы. А американцы пойдут стену вокруг мексики строить, Шольц будет не эскалировать. Остальные сделают вид что обеспокоены и ввели санкции, но продолжат торговлю.
Проблема коррупции определяется не ее наличием/отсутсвием, а ее влиянием на экономику страны и жизнь граждан. Поэтому ваш пример о "наличии коррупции в Европе" - мимо кассы.
Я не утверждал, что "НАТО не показывает свою мощь". (это утверждали вы). Я пояснял ПОЧЕМУ НАТО не показывает свою мощь - просто потому, что на него никто не нападал. Есть возражения?
Да, снарядов много не дают. А должны? Обнулить свои склады? Потратить триллионы $ чтобы быстро запустить свой ВПК? Ради Украины? Серьезно?
Помогают ровно на столько, на сколько считают нужным и возможным. И на том спасибо. Другой вопрос, что эта помощь явно не учитывает/не соотносится с возможностями РФ. Думаю это очень неприятный "сюрприз" для наших союзников (большой привет их разведкам). А самое плохое, что это заставляет их еще больше ограничивать помощь Украине, наращивая собственные оборонные запасы и возможности (именно поэтому Шольц зажимает Таурусы, а не из-за какой-то там "эскалации"). Своя рубашка к телу ближе.
Слушайте. Блокирование Калининграда, плачущая мама не может соединиться с детем. Достается указ времен Ивана Грозного, Курляндия НАШ. Лавров и ***** зуб дают НАТО нам не враг. Мы ничего не хотим, не хотим крови и завтра подписываем договор о полнейшем запрете ЯО. А сегодня только коридор до Кинисберга.
И немец с венгром пойдут? Пока конгресс раскачается, ***** уже будет руку дружбы тянуть.
Хер НАТО от легкого решения откажутся ради прибалтов.
Блинкин и Саливан не допустят ядерной войны