Якщо Україна впаде, Росія через пів року почне війну в країнах Балтії, - екскомандувач військ НАТО Кларк

Імовірність розширення конфлікту на інші європейські держави, якщо Україна не отримає належної підтримки, є високою. Країни Балтії першими відчують загрозу нападу з боку Росії.

Про це заявив колишній командувач об’єднаних військ НАТО Веслі Кларк в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Україна впаде так само як впав Афганістан, через пів року або й менше буде криза у країнах Балтії. Литва, ймовірно, з Калінінградом і Польщею, а потім Латвія та Естонія залишаться ізольованими", - зазначив генерал у відставці.

Кларк попередив, що імовірність розширення конфлікту на інші держави, якщо Україна не отримає належної підтримки, є високою.

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"Ідея про те, що Путіну потрібна пауза в бойових діях для того, щоб відновити свої збройні сили, може бути правдою, а може й не бути, і це дуже небезпечно, бо росіяни отримують підтримку від Китаю, Північної Кореї та Ірану. І вони також розбудовують системи для обходу санкцій, вони працюють 24 / 7 над своїм військово-промисловим комплексом", - пояснив він.

За словами екскомандувача військ НАТО, якщо рік тому можна було сказати: "О, російські війська в жахливому стані. Путін хоче переговорів, щоб відновитися", - то сьогодні потрібно бути обережними з такими заявами.

"Російські війська та військові потужності РФ можуть бути не в такому поганому стані, як ви думаєте", - додав Кларк.

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