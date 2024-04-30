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Якщо Україна впаде, Росія через пів року почне війну в країнах Балтії, - екскомандувач військ НАТО Кларк

Екскомандувач об’єднаних військ НАТО Веслі Кларк

Імовірність розширення конфлікту на інші європейські держави, якщо Україна не отримає належної підтримки, є високою. Країни Балтії першими відчують загрозу нападу з боку Росії.

Про це заявив колишній командувач об’єднаних військ НАТО Веслі Кларк в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Україна впаде так само як впав Афганістан, через пів року або й менше буде криза у країнах Балтії. Литва, ймовірно, з Калінінградом і Польщею, а потім Латвія та Естонія залишаться ізольованими", - зазначив генерал у відставці.

Кларк попередив, що імовірність розширення конфлікту на інші держави, якщо Україна не отримає належної підтримки, є високою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія використовує війну в Україні, щоб тиснути на Сербію та посіяти хаос на Балканах, - екскомандувач військ НАТО Кларк

"Ідея про те, що Путіну потрібна пауза в бойових діях для того, щоб відновити свої збройні сили, може бути правдою, а може й не бути, і це дуже небезпечно, бо росіяни отримують підтримку від Китаю, Північної Кореї та Ірану. І вони також розбудовують системи для обходу санкцій, вони працюють 24 / 7 над своїм військово-промисловим комплексом", - пояснив він.

За словами екскомандувача військ НАТО, якщо рік тому можна було сказати: "О, російські війська в жахливому стані. Путін хоче переговорів, щоб відновитися", - то сьогодні потрібно бути обережними з такими заявами.

"Російські війська та військові потужності РФ можуть бути не в такому поганому стані, як ви думаєте", - додав Кларк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна не вистоїть, Путін точно вторгнеться в балтійські держави, - Зеленський

Автор: 

НАТО (6422) Балтія (343) росія (64923) Кларк Веслі (6)


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Топ коментарі
+9
Екси всі розумніші наступників.
Видно ознака деградації людства...
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30.04.2024 11:36
+5
Ну не так вже й через півроку. Спочатку ***** сесере2 збере - інші республіки. А потім вже попре на Захід, ********** ядеркою і дуже сумніваюся, що хтось його вже зупинить. Захід просрав свій шанс налякати і зупинити ***** у 22, тепер пізно ховатися за вмираючу Україну.
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30.04.2024 11:59
+4
Ми це вже 100 раз чули
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30.04.2024 11:47
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Екси всі розумніші наступників.
Видно ознака деградації людства...
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30.04.2024 11:36 Відповісти
Екси за свої слова не відповідають так, як діючі.
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30.04.2024 11:37 Відповісти
Там через каждое слово "высокая вероятность" и "не исключено".
Если мог, спросил бы у генерала "Зуб даешь?"
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30.04.2024 13:12 Відповісти
Кларк як в воду дивиться -- рубає правду - матку
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30.04.2024 11:37 Відповісти
Це підтверджують, і убиті особи в Україні, з окупованих московитами територій ОРДЛО та своїх колоній на Кавказі !!
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30.04.2024 11:40 Відповісти
це дуже ймовірно, бо путіну треба постіно піднімати ставки. Але це небезпечно для самого путіна, саме тому він і не поспішає, його цілком влаштовує повзуча окупація України за 5-10 років.
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30.04.2024 11:42 Відповісти
Ми це вже 100 раз чули
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30.04.2024 11:47 Відповісти
І що ж він пропонує? Західними ракетами по москальській території стріляти заборонено.То як знищити літаки на аеродромах? Просте питання.Може в лоб класти сотні тисяч,чи мільйони українців?
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30.04.2024 11:48 Відповісти
"Якщо Україна впаде так само як впав Афганістан, через пів року або й менше буде криза у країнах . Литва, ймовірно, з Калінінградом і Польщею, а потім Латвія та Естонія залишаться ізольованими", - зазначив генерал у відставці. Джерело:
Причому тут Афганістан? Таліби це афганці,вони там завжди були.
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30.04.2024 11:49 Відповісти
Талібан був дуже популярний. Європі потрібно перестати їздити на горбах нещасних українців і почати вже зараз втручатися особисто
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30.04.2024 11:53 Відповісти
Вчора Столтенбнерг хвалив українців і навіть за закон про мобілізацію,щось там казав.
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30.04.2024 13:58 Відповісти
Звісно!
Усю "броню", що так ретельно зберігає Зеленський поставлять "під ружье" та пошлють на м'ясні штурми Прибалтиці.
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30.04.2024 11:51 Відповісти
Європі все ж доведеться воювати. У москалів м'яса ще багато.
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30.04.2024 11:51 Відповісти
Ну не так вже й через півроку. Спочатку ***** сесере2 збере - інші республіки. А потім вже попре на Захід, ********** ядеркою і дуже сумніваюся, що хтось його вже зупинить. Захід просрав свій шанс налякати і зупинити ***** у 22, тепер пізно ховатися за вмираючу Україну.
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30.04.2024 11:59 Відповісти
Ukraina neproigrajet vojnu v etom ja uveren.Napast na Baltijskije strani eto napast na NATO v celom.Suvalski koridor eto napast takze na NATo,no daze bez etogo napast nado budet na Polskuju i Litovskuju armiju.zdes jest dogovor mezdu Litvoj i Polsoj o sovmesnoj zacyte koridora slucaje vojni.
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30.04.2024 12:01 Відповісти
Vot vse nedocenivajut Polskuju armiji,no smotret perspektive v tecenyje 2 godov,sto poliaki kupili i polucit,eto budet odna iz silnejsix armija Evrope..Tolko cifry F-35,F-16 s raketami dalnostiu i 1000 kilometrov,Patrioti prakticeski prikrojet Polsu,leopardi,Abrams,HImars 520 stuk i drugoje.Konvencionom oruzyje i taktike poliaki budet daleko ot kacapskoj tak nazyvajemoj pusecnogo miaso armiji
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30.04.2024 12:09 Відповісти
так у вас снарядів в НАТО нема, чи ви літаками кидатися будете? ракети скінчаться швидше чим мясо в кацапіі. Як зливають Украіну занепокоєннямі і мексиканськими кордонами, то чекає і на вас, якщо шо.
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30.04.2024 14:08 Відповісти
ОО вже пів року а було п"ять а то і сім.Нарешті доходить.Але думаю у вас і півроку не буде це будуть тижні.
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30.04.2024 12:02 Відповісти
Ось правда про війну, а все решта пусті заяви, якщо США дозволяють фінансувати наше вбивство росією, про що далі може бути мова... їм глибоко наплювати на країни Балтії і все решту...
Мінфін США дозволив операції з деякими російськими банками...
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30.04.2024 12:09 Відповісти
Мета такої заяви цілком зрозуміла. Проблема лише у тому, що у це ніхто не вірить.
1. Україна ніколи не впаде "як Афганістан". Найгірший, катастрофічний сценарій - це фронт Дніпром. А це далеко не уся Україна.
2. Для захоплення всієї території України путлеру потрібно угруповання в 3-4 рази більше, ніж зараз. На створення такого угруповання йому потрібно не менше 4-5 років.
3. Для утримання (контролю) всієї України путлеру знадобиться величезна кількість ресурсів (військових насамперед). І з чим він "вторгнеться" до країн Балтії? Необхідно буде створювати нове угруповання вторгнення. А це роки.
4. При всій ********** путлера, він розуміє, що "країни Балтії" - це НАТО. Одна справа дражнити звіра в клітці і зовсім інше зайти до нього в клітку.

На жаль, всі мантри "Україна - щит Європи" - не більше ніж пропагандистські гасла.
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30.04.2024 12:18 Відповісти
Ви не дооцінюєте здібності зелених зрадників. Українці проти єрмаків безсилі
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30.04.2024 13:17 Відповісти
У меня вопрос по 4-му пункту.
Назовите число имя зверя.
Как зовут того кто пойдет умирать за маленькие, но гордые страны Балтии?
В гриме не узнаю, дайте угадаю. Смоктуновский? Кеша.
США Трампа?
Испания?
Словакия?
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30.04.2024 13:19 Відповісти
Вы напрасно ерничаете. Именно США и впишуться. Т.к. в США четко понимают, что отказ выполнять 5 п. НАТО автоматически приведет к полному развалу НАТО. Более того, это так же автоматически приведет к формализации военного альянса РФ, Китай, Иран, Сев. Корея. И можете даже не сомневаться, что найдется еще много желающих присоедениться к этому альянсу. И США физически не сможет противостоять такому альянсу.
И вы реально думаете, что США это допустят?
Конечно, США не будут воевать за страны Балтии в гордом одиночестве. Моб.резерв стран Балтии составляет 1,5 млн. чел. Пусть даже треть из них пойдет воевать, это уже 500 000 чел. + остальные страны НАТО, которые как минимум пошлют свои воинские контингенты. Это еще 200 000. Ну и США выставят минимум 300 000. Плюс современные системы вооружения. И все это давно просчитано и проанализировано в генштабе РФ. Именно поэтому они и не пукнули, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Именно поэтому у путлера главное требование: отказ Украины от вступления в НАТО. Он четко понимает, что если Украина вступит в НАТО, то про Украину ему можно забыть навсегда.
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30.04.2024 13:40 Відповісти
> Моб.резерв стран Балтии составляет 1,5 млн. чел

а какой из них резерв "ухылянтив", бравурные оперирования цифрами не работают. Экономика не воюет, быдло с роиси с большей охотой пойдет на смерть, чем европейцы. Так что риск весьма большой.

Даже в Украине, многих воинов потеряли пока тянули ламку с поставками нам оружия, а теперь людей палками и бусами ловят и что-то не наловили.

Пока что НАТО показывает себя совсем не уверенно, без мощности. Еще и разобщенно (Турция, Венгрия и так далее)
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30.04.2024 14:16 Відповісти
В 2022 г. в Украине ухилянтов не было. Так же будет и там. Во всяком случае на старте. Кроме того, я взял 30% от моб.резерва. Уже с учетом того что воевать пойдут не все. А дальше все будет зависить от действий правительства. Наше правительство показало себя не лучшим образом. Поэтому люди демотивированы, в т.ч. на фронте. Вы думаете, что правительства стран НАТО воглавляют клоуны с коррупционной шоблой в правительствах?
НАТО "не показывает свою мощь" потому, что на НАТО никто не нападал. И я совершенно не удивлюсь если позиция Венгрии и Турции изменится на прямо противоположную, в случае войны НАТО с РФ.
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30.04.2024 14:36 Відповісти
> Вы думаете, что правительства стран НАТО воглавляют клоуны с коррупционной шоблой в правительствах?

Вы Марджори Тейлор Грин давно видели? Трамп, Джонсон с мексиканскими границами? Макрон - на словах наполеон, на деле "не давал закупать снаряды не с ЭС для Украины", Британия - аж 500 млн фунтов стерлингов дала на стратегическую победу. Шольц - с "давайте не эскалировать"

О, а про коррупцию в Европе - так ее тут тоже хватает. Гойду просто в СМИ гоняют меньше, воруют тихонько.

> НАТО "не показывает свою мощь"

потому что нету там мощи никакой, дрысня одна. Миллион снарядов год уже ищут. Сольют Литву и Латвию за милую душу, и польские фермеры заблокируют границы. А американцы пойдут стену вокруг мексики строить, Шольц будет не эскалировать. Остальные сделают вид что обеспокоены и ввели санкции, но продолжат торговлю.
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30.04.2024 15:09 Відповісти
Каждый ваш пример, только доказывает что они не клоуны, а ответственные лидеры, думающие прежде всего, об интересах своих стран и граждан. Сравните ВВП, доходы граждан из перечисленных вами стран с Украиной ... а потом еще раз про "клоунов".
Проблема коррупции определяется не ее наличием/отсутсвием, а ее влиянием на экономику страны и жизнь граждан. Поэтому ваш пример о "наличии коррупции в Европе" - мимо кассы.
Я не утверждал, что "НАТО не показывает свою мощь". (это утверждали вы). Я пояснял ПОЧЕМУ НАТО не показывает свою мощь - просто потому, что на него никто не нападал. Есть возражения?
Да, снарядов много не дают. А должны? Обнулить свои склады? Потратить триллионы $ чтобы быстро запустить свой ВПК? Ради Украины? Серьезно?
Помогают ровно на столько, на сколько считают нужным и возможным. И на том спасибо. Другой вопрос, что эта помощь явно не учитывает/не соотносится с возможностями РФ. Думаю это очень неприятный "сюрприз" для наших союзников (большой привет их разведкам). А самое плохое, что это заставляет их еще больше ограничивать помощь Украине, наращивая собственные оборонные запасы и возможности (именно поэтому Шольц зажимает Таурусы, а не из-за какой-то там "эскалации"). Своя рубашка к телу ближе.
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30.04.2024 16:05 Відповісти
Почему вы думаете что будет все так примитивно. Как времена татаро-монголов орда поднялась и пошла.
Слушайте. Блокирование Калининграда, плачущая мама не может соединиться с детем. Достается указ времен Ивана Грозного, Курляндия НАШ. Лавров и ***** зуб дают НАТО нам не враг. Мы ничего не хотим, не хотим крови и завтра подписываем договор о полнейшем запрете ЯО. А сегодня только коридор до Кинисберга.
И немец с венгром пойдут? Пока конгресс раскачается, ***** уже будет руку дружбы тянуть.
Хер НАТО от легкого решения откажутся ради прибалтов.
Блинкин и Саливан не допустят ядерной войны
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30.04.2024 20:58 Відповісти
скорей ты упадешь чем Украина
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30.04.2024 12:22 Відповісти
Чому завджи прозрівають виключно "екси"?
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30.04.2024 12:26 Відповісти
Тож штатам треба СРОЧНА ідти і ЩЕ пів року за мексіканськи кордони гойду гоняти. І орать НІ ЦЕНТА УКРАІНІ, КАРАУЛ!
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30.04.2024 12:30 Відповісти
..мнение:толстопузые гиниралчики НАТыыы,спокойно сидя по ушки в геморе(Бундесвер),другие в полидерьме,вместо того,чтобы принять решения,могут лишь мычать приехав в Рамштайн...И тпр докажите,что это все боеспособно...этиГ мать..
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30.04.2024 12:35 Відповісти
І в перших лавах будуть наші ухилянти, доречі. Вигребуть усіх, від 16ти до 65ти.
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30.04.2024 13:13 Відповісти
Спочатку вони в Україні мобілізацію проведуть, як в днр.
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30.04.2024 14:07 Відповісти
Якщо США не втрутиться,Європа може посипатись.Сильно розніжені вони за 30 медових років.
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30.04.2024 14:27 Відповісти
 
 