Пакет допомоги США Україні допоможе стабілізувати ситуацію на полі бою, проте слід думати, як не дозволити Росії підготувати нові напади, - міністр оборони Литви Кащюнас

Україна зможе стабілізувати лінію фронту після отримання нового пакету допомоги від США. Але партнери вже зараз повинні думати про наступні кроки, зокрема, як створити стратегічні дилеми для Росії, яка вже зараз готує нові напади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив на виступі в Гудзонівському інституті

"Росія вже готує новий напад на Харків. Одеса також є мішенню. Я певний, що новий пакет допомоги від США допоможе стабілізувати ситуацію, так що це добре. Я сподіваюсь, це не останній пакет допомоги. Ця допомога стабілізує ситуацію, а можливо в деяких місцях допоможе зробити прорив. Наприклад, в Криму", - каже міністр.

Крім того, він зазначив, що Росія має значний мобілізаційний ресурс, який, якщо порівнювати можливості України та Росії, є найбільшим викликом у цій війні, оскільки російська влада "байдужа до людей, до людського життя".Також РФ поставила свою економіку на військові рейки. Деякі потужності вони виробляють наразі більше, ніж до повномасштабного вторгнення, і це попри санкції, зауважив він.

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"Наприклад, боєприпаси 152 калібру до війни вони виробляли 300-400 тисяч на рік, тепер – 2,2 мільйона. Вони адаптувалися, вони роблять це, попри санкції", - каже міністр.

Україні, за його словами, важко підтримувати як мобілізаційний баланс, так і збройний ресурс. Втім міністр упевнений, що з вчасною та достатньою допомогою партнерів Україна може перемогти у цій війні.

"Я іноді чую в Америці, чому ми повинні підтримувати Україну, якщо вони не можуть перемогти? Ні, вибачте, якщо ви дасте їм все, що їм потрібно, вони можуть перемогти. Це питання прагматики. Підтримка України - це стримування Росії. Україна не просить солдатів, вони просять зброю та боєприпаси. Якщо ви не хочете висилати своїх солдатів у натівські країни, коли це стане потрібно, ви повинні підтримати Україну. Руками України ви можете зупинити російську агресію", - каже міністр Кашюнас.

Запрошення України в НАТО

Міністр оборони Кашюнас запевнив, що країни Балтії підтримують надання Україні запрошення до членства в Альянсі.

"Я знаю, що про це говорити непопулярно. Я сподіваюсь, що у Вашингтоні ми будемо говорити про Україну. І ми знайдемо певні рішення, які надішлють Росії сигнал, що вона не має права вето щодо розширення НАТО. Балтійські країни підтримують запрошення (України в НАТО - ред. ГА), ми підтримуємо обговорення запрошення. Ми не повинні забути про Україну і маємо йти вперед щодо відносин Україна-НАТО", - сказав міністр.

Хто такий Кащюнас?

Лаурінас Кащюнас - міністр оборони Литви. Кавалер Ордену Ярослава Мудрого ІІІ ступеня (Україна). Також литовський політичний діяч та політолог. Депутат Сейму Литовської Республіки від партії консерваторів "Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи", голова Комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони.

Радник з питань зовнішньої політики голови Сейму (2009–2012), директор Центру східноєвропейських досліджень (2012-2016), член "Центру свободи Рональда Рейгана" та організації "Молоді Християнські Демократи". Доктор політичних наук.

На посаду міністра оборони його призначили наприкінці березня 2024 року. Свою першу закордонну поїздку він здійснив до України, де, зокрема, зустрівся з президентом Зеленським та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

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