Обмеження цін на російську нафту не працює, – страхові компанії P&I

Група найбільших західних страхових компаній заявила, що запроваджені країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту недієве, і лише збільшує кількість суден, які приєднуються до "тіньового флоту" Росії.

Про це йдеться у заяві міжнародної групи клубів взаємного страхування P&I, до якої входить 12 компаній, які надають страхові послуги власникам приблизно 87% світового океанського флоту, передає Reuters.

Міжнародна група P&I вважає, що обмеження цін на російську нафту не мало великого успіху з часу її запровадження два роки тому, оскільки РФ використовує власний флот, а також танкери, які перебувають поза контролем Заходу.

"(Дотримання, – ред.) обмеження ціни на нафту стає все більш нездійсненним, оскільки все більше суден і пов’язаних з ними послуг переходять у цю паралельну торгівлю. За нашими оцінками, близько 800 танкерів вже залишили клуби International Group як прямий результат запровадження обмеження цін на нафту", – йдеться в заяві, переданій британському парламенту.

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Як повідомлялося, нещодавно Індія дозволила найбільшим російським страховим компаніям страхувати танкери "тіньового флоту", які перевозять нафту з РФ. За даними Bloomberg, менш як 25% російського експорту нафти у березні у всі регіони було застраховано членами Міжнародної групи клубів взаємного страхування P&I у Лондоні.

Нагадаємо, країни G7 та Євросоюзу заборонили своїм компаніям надавати послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти, якщо вона продається вище встановленої їх урядами стелі – price cap – на рівні $60 за барель.