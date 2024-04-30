Обмеження цін на російську нафту не працює, – страхові компанії P&I
Група найбільших західних страхових компаній заявила, що запроваджені країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту недієве, і лише збільшує кількість суден, які приєднуються до "тіньового флоту" Росії.
Про це йдеться у заяві міжнародної групи клубів взаємного страхування P&I, до якої входить 12 компаній, які надають страхові послуги власникам приблизно 87% світового океанського флоту, передає Reuters.
Міжнародна група P&I вважає, що обмеження цін на російську нафту не мало великого успіху з часу її запровадження два роки тому, оскільки РФ використовує власний флот, а також танкери, які перебувають поза контролем Заходу.
"(Дотримання, – ред.) обмеження ціни на нафту стає все більш нездійсненним, оскільки все більше суден і пов’язаних з ними послуг переходять у цю паралельну торгівлю. За нашими оцінками, близько 800 танкерів вже залишили клуби International Group як прямий результат запровадження обмеження цін на нафту", – йдеться в заяві, переданій британському парламенту.
Як повідомлялося, нещодавно Індія дозволила найбільшим російським страховим компаніям страхувати танкери "тіньового флоту", які перевозять нафту з РФ. За даними Bloomberg, менш як 25% російського експорту нафти у березні у всі регіони було застраховано членами Міжнародної групи клубів взаємного страхування P&I у Лондоні.
Нагадаємо, країни G7 та Євросоюзу заборонили своїм компаніям надавати послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти, якщо вона продається вище встановленої їх урядами стелі – price cap – на рівні $60 за барель.
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".... января. /ТАСС/. федеральный бюджет рф в 2023 году получил 8,82 трлн рублей. Общее снижение нефтегазовых доходов к 2022 году составило 23,9%, сообщается на https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38819-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_2023_god сайте Минфина .."
І це 23 відсотка у дерев'яних *****х!
А тепер скоригуй на середньорічний курс долара до *****.
"За 2023 год реальный курс рубля к доллару снизился на 25,1%, к евро - на 26,6%, к юаню - на 20,5%.". От тобі і " закончілісь не начавшісь"
Ну пусть введут эмбарго. 70% мира его просто проигнорируют. И получится что те кто ввели - просто потеряют конкурентоспособность по сравнению с теми кто игнорирует.
Мир изменился. Больше такое не прокатит.
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