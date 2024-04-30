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Новини
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Обмеження цін на російську нафту не працює, – страхові компанії P&I

нафта

Група найбільших західних страхових компаній заявила, що запроваджені країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту недієве, і лише збільшує кількість суден, які приєднуються до "тіньового флоту" Росії.

Про це йдеться у заяві міжнародної групи клубів взаємного страхування P&I, до якої входить 12 компаній, які надають страхові послуги власникам приблизно 87% світового океанського флоту, передає Reuters.

Міжнародна група P&I вважає, що обмеження цін на російську нафту не мало великого успіху з часу її запровадження два роки тому, оскільки РФ використовує власний флот, а також танкери, які перебувають поза контролем Заходу.

"(Дотримання, – ред.) обмеження ціни на нафту стає все більш нездійсненним, оскільки все більше суден і пов’язаних з ними послуг переходять у цю паралельну торгівлю. За нашими оцінками, близько 800 танкерів вже залишили клуби International Group як прямий результат запровадження обмеження цін на нафту", – йдеться в заяві, переданій британському парламенту.

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Як повідомлялося, нещодавно Індія дозволила найбільшим російським страховим компаніям страхувати танкери "тіньового флоту", які перевозять нафту з РФ. За даними Bloomberg, менш як 25% російського експорту нафти у березні у всі регіони було застраховано членами Міжнародної групи клубів взаємного страхування P&I у Лондоні.

Нагадаємо, країни G7 та Євросоюзу заборонили своїм компаніям надавати послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти, якщо вона продається вище встановленої їх урядами стелі – price cap – на рівні $60 за барель.

Автор: 

нафта (4774) росія (14164) ціни (3437) страхові компанії (272)


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Топ коментарі
+9
Сосияне-положили х.р на все мировое сообщество,потому что оно позволило это сделать.Потому что они перепуганные извращенцы,всем миром не могут унять и поставить на место свишнувшегося гопника...А точнее-не хотят..Как в реальной жизни-каждый живет своей жизнью и предпочитает не вмешиваться...пока не придут пиз.. именно тебя.
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30.04.2024 16:01
+7
Санкціі - всьо - закінчились не почавшись
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30.04.2024 15:38
+4
Интересно, комиссия, которая должна координировать санкции Украины с ЕС, под руководством незаменимого Ермака, еще работает ?
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30.04.2024 16:02
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Санкціі - всьо - закінчились не почавшись
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30.04.2024 15:38 Відповісти
Та ну, росіянин, а як же плани Норнікелю про закриття виробництв у роісії і будівництво аналогів у Китаю, через неможливість модернізувати заводи через санкції?
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30.04.2024 20:42 Відповісти
Левові доходи рашки від експорту нафти - 200 млд дол - міндобрива риба ліс вуголь уран газ - допоміжне
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30.04.2024 20:50 Відповісти
Росіянин, ти впевнений про що ти гутариш ?
".... января. /ТАСС/. федеральный бюджет рф в 2023 году получил 8,82 трлн рублей. Общее снижение нефтегазовых доходов к 2022 году составило 23,9%, сообщается на https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38819-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_2023_god сайте Минфина .."
І це 23 відсотка у дерев'яних *****х!
А тепер скоригуй на середньорічний курс долара до *****.
"За 2023 год реальный курс рубля к доллару снизился на 25,1%, к евро - на 26,6%, к юаню - на 20,5%.". От тобі і " закончілісь не начавшісь"
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30.04.2024 21:06 Відповісти
Норм - вони організували тіньовии флот і вивозять і підрахунку воно не піддається . Економіка в них не падає - Пісторіус сказав шо воєнщина вже працює на склади
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30.04.2024 21:14 Відповісти
Росіянин, тебе в школі арифметиці вчили ?
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01.05.2024 00:13 Відповісти
Все шутки шуткуєте?
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01.05.2024 07:16 Відповісти
Сосияне-положили х.р на все мировое сообщество,потому что оно позволило это сделать.Потому что они перепуганные извращенцы,всем миром не могут унять и поставить на место свишнувшегося гопника...А точнее-не хотят..Как в реальной жизни-каждый живет своей жизнью и предпочитает не вмешиваться...пока не придут пиз.. именно тебя.
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30.04.2024 16:01 Відповісти
Интересно, комиссия, которая должна координировать санкции Украины с ЕС, под руководством незаменимого Ермака, еще работает ?
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30.04.2024 16:02 Відповісти
Все що існує на папері не варте нічого без фізичного підкріплення. Тотальний фізичний контроль танкерного флоту в протоках, каналах, підходах до портів перевалок вантажу. Якщо заборона, то заборона. Задійте озброєний флот під прапором ООН.
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30.04.2024 16:18 Відповісти
ООН? Ви серйозно? Вона теж паперова. Та куплена пуйлом.
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30.04.2024 17:02 Відповісти
Та ви шо, оце так новина! Ніхто... підкреслюю, НІХТО не міг і подумати, що такі потужні санкції чомусь не спрацюють... Адже ж очевидно, що якщо ти вводиш якесь правило, але не вводиш покарання за недотримання цього правила, то працювати воно не буде.
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30.04.2024 16:27 Відповісти
Зроблено "для галочки" в глибокій надії, що їх співпраця з кацапнею невдовзі продовжиться. Он німці досі "тауруси" для ЗСУ не поставляють. Це про що говорить, не здогадуєтеся?
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30.04.2024 17:06 Відповісти
країни G7 та Євросоюзу заборонили своїм компаніям надавати послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти, якщо вона продається вище встановленої їх урядами стелі - price cap - на рівні $60 за барель.
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30.04.2024 20:04 Відповісти
...и теперь их предоставляют (и зарабатывают на этом) - компании не относящиеся к G7 и Евросоюзу!
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01.05.2024 01:58 Відповісти
Іран вже 20 років під санкціями. І хто у нього нафту купував ? А зараз ? Той же Китай, Індія мабуть, інші сусіди.
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01.05.2024 20:20 Відповісти
Криваві грошики проходять повз P&I. Ну той що, що в крові....
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30.04.2024 16:46 Відповісти
Вже зняли обмеження щодо платежів за енергоресурси... Байден рулить... вибори зараз важливіші
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30.04.2024 16:50 Відповісти
Тільки ембарго може працювати.
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30.04.2024 17:00 Відповісти
У 10-ку!
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30.04.2024 17:08 Відповісти
Кого эмбарго? ВВП по ППС стран G7, уже меньше чем у стран БРИКС.

Ну пусть введут эмбарго. 70% мира его просто проигнорируют. И получится что те кто ввели - просто потеряют конкурентоспособность по сравнению с теми кто игнорирует.

Мир изменился. Больше такое не прокатит.
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01.05.2024 01:56 Відповісти
А куда Брікс екпортує більшість своїх товарів не у G7.... Світ не змінився просто корпорації країн G7 перенесли виробництво в країни де дешева робоча сила але основний ринок збуту то всерівно їх
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01.05.2024 08:10 Відповісти
все як завжди, державу-агресора і порушника усіх можливих міжнародних норм, державу, яка практично постійно погрожує застосуванням ядерної зброї, світ кожного дня 'карає пекельними санкціями'. Якщо так буде продовжуватися, України не стане.
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30.04.2024 17:42 Відповісти
......

- Іван я поранений і помираю, дострели мене

- Так в мене патронів немає.

- Так купи в мене
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30.04.2024 18:03 Відповісти
Санчо, як цей підлітковий гумор відноситься до теми статті ?
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30.04.2024 21:10 Відповісти

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