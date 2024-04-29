Допомога від США - великий мотиваційний фактор для наших воїнів на полі бою, - нардеп "Голосу" Костенко

Для військовослужбовців рішення США виділити допомогу Україні є великим мотиваційним поштовхом, оскільки затягування і політичні ігри в партнерів створювали дуже песимістичні враження.

Таку думку висловив народний депутат "Голосу", воїн Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі дивляться на довгострокову перспективу, розуміють, що відбувається на фронті, а військовослужбовці це відчувають на собі. Бо коли ми не даємо відповіді ворогу на його обстріли - це сильно впливає на бійців, до того ж, вони бачать, як розвивається ситуація, що не вистачає людей, боєприпасів. І коли допомоги від партнерів немає, солдати розуміють, що ми багато чого зробити не можем, а партнери тим часом грають у політику", - пояснює народний депутат.

Крім того, за словами Романа Костенка, допомога від США мотивуватиме йти до війська і тих, хто ще не долучився.

"Зараз коли допомога була надана, це в тому числі, буде і мотиваційним фактором для тих, хто готовий стати на захист країни, адже і вони розуміють: "нас не кинули".

Також ми зможемо говорити про паритет. Спочатку перевага була на боці ворога, потім влітку 2022 і до осені, коли був контрнаступ на Харківщині, Херсонщині, ми отримали допомогу і перехопили ініціативу. Згодом ворог знову, на жаль, перехопив цю ініціативу і зараз тримає, бо в нас бракує боєприпасів і є проблеми з мобілізацією. Тож ця допомога дасть нам можливість вийти на якийсь паритет при умілому її використанні", - підкреслює представник "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для стратегічного наступу в окупантів сил немає, проте вони можуть проводити тактичні операції, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Раніше Костенко висловлював думку, що найбільшу загрозу поразки у війні ми подолали в 2022 році.

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позіцію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту. 24 квітня стало відомо, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо допомоги Україні.