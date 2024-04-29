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Новини Війна
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Допомога від США - великий мотиваційний фактор для наших воїнів на полі бою, - нардеп "Голосу" Костенко

костенко

Для військовослужбовців рішення США виділити допомогу Україні є великим мотиваційним поштовхом, оскільки затягування і політичні ігри в партнерів створювали дуже песимістичні враження.

 Таку думку висловив народний депутат "Голосу", воїн Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі дивляться на довгострокову перспективу, розуміють, що відбувається на фронті, а військовослужбовці це відчувають на собі. Бо коли ми не даємо відповіді ворогу на його обстріли - це сильно впливає на бійців, до того ж, вони бачать, як розвивається ситуація, що не вистачає людей, боєприпасів. І коли допомоги від партнерів немає, солдати розуміють, що ми багато чого зробити не можем, а партнери тим часом грають у політику", - пояснює народний депутат.

Крім того, за словами Романа Костенка, допомога від США мотивуватиме йти до війська і тих, хто ще не долучився.

"Зараз коли допомога була надана, це в тому числі, буде і мотиваційним фактором для тих, хто готовий стати на захист країни, адже і вони розуміють: "нас не кинули".

Також ми зможемо говорити про паритет. Спочатку перевага була на боці ворога, потім влітку 2022 і до осені, коли був контрнаступ на Харківщині, Херсонщині, ми отримали допомогу і перехопили ініціативу. Згодом ворог знову, на жаль, перехопив цю ініціативу і зараз тримає, бо в нас бракує боєприпасів і є проблеми з мобілізацією. Тож ця допомога дасть нам можливість вийти на якийсь паритет при умілому її використанні", - підкреслює представник "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для стратегічного наступу в окупантів сил немає, проте вони можуть проводити тактичні операції, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Раніше Костенко висловлював думку, що найбільшу загрозу поразки у війні ми подолали в 2022 році.

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позіцію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту. 24 квітня стало відомо, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо допомоги Україні.

Автор: 

допомога (8291) США (22497) Костенко Роман (204)


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допомога від США мотивуватиме йти до війська і тих, хто ще не долучився
Це навряд чи.
От русня може таким чином мотивувати.
Ей, пацани, айда на войну! Тєхнікі, оружія - валом, і нас много! І россія нікогда нє проігривала, виіграєт і в етот раз! Хохол вот-вот посипєтся, а впєрєді - Кієв! Будєт чєго пограбіть і кого потрахать!
Нам ніколи не дадуть стільки БК і техніки, щоб у цьому перевершити русню.
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29.04.2024 16:04 Відповісти
Тому шо треба робити свою зброю ,ну це вже не з 🤡
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29.04.2024 18:52 Відповісти
людей нема...
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29.04.2024 19:32 Відповісти
Хто тоді тримає інші ділянки фронту? Прорив поки що тільки в одному місці.
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30.04.2024 08:39 Відповісти
Особисто я розумію, що допомога США і країн ЄС дуже необхдні українському війску при такому Верховному головнокомандувчу, який замість ракетоносіїв купував асфальтоукладчики, який замість ракет виробляв асфальт, який замість снарядів купував бітумовозки і який замість виробництва тут, в Україні дронів, тирив разом зі своєю командою яйця у солдат, тирив гроші з бюджету, виделені на снаряди десятками мільярдів, а дрони і все необхідне, на собі витягують волонтери за кошти простих людей і пенсіонерів, самої найбіднішої спільноти. А що стосується мобілізції, так вона дуже необхідна була для України, але дуже не потрібна кацапам і нас, всього одній людині - Херпіду, бо в нього пошатнуться рейтинги.
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29.04.2024 16:15 Відповісти
І коли допомоги від партнерів немає, солдати розуміють, що ми багато чого зробити не можем, а партнери тим часом грають у політику", - пояснює народний депутат. солдати теж добре розуміють,що в Україні при владі немає політиків, а є корупційний "зелено-антиукраїнський" набір ,котрий розтягує кошти України, які б мали йти для оборони України і її народу, але осідають на рахунках різьнопартійних "членограїв піаністів"
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29.04.2024 16:21 Відповісти
Ніяка допомога не буде мотивувати бійців,які знають,що у них за спинами ворог на найвищих посадах! І цей ворог вже навіть не сильно маскується! І ЗСУ для них,як кістка в горлі! І кому,як не вам,шановний офіцер та депутат, це знати.
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29.04.2024 17:36 Відповісти
 
 