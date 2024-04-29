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Новости Война
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Помощь от США - большой мотивационный фактор для наших воинов на поле боя, - нардеп "Голоса" Костенко

костенко

Для военнослужащих решение США выделить помощь Украине является большим мотивационным толчком, поскольку затягивание и политические игры у партнеров создавали очень пессимистические впечатления.

Такое мнение высказал народный депутат "Голоса", воин Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все смотрят на долгосрочную перспективу, понимают, что происходит на фронте, а военнослужащие это чувствуют на себе. Потому что когда мы не даем ответа врагу на его обстрелы - это сильно влияет на бойцов, к тому же, они видят, как развивается ситуация, что не хватает людей, боеприпасов. И когда помощи от партнеров нет, солдаты понимают, что мы многое сделать не можем, а партнеры тем временем играют в политику", - объясняет народный депутат.

Кроме того, по словам Романа Костенко, помощь от США будет мотивировать идти в армию и тех, кто еще не присоединился.

"Сейчас когда помощь была оказана, это в том числе, будет и мотивационным фактором для тех, кто готов стать на защиту страны, ведь и они понимают: "нас не бросили".

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Также мы сможем говорить о паритете. Сначала преимущество было на стороне врага, потом летом 2022 года и до осени, когда было контрнаступление на Харьковщине, Херсонщине, мы получили помощь и перехватили инициативу. Позже враг снова, к сожалению, перехватил эту инициативу и сейчас держит, потому что у нас не хватает боеприпасов и есть проблемы с мобилизацией. Поэтому эта помощь даст нам возможность выйти на какой-то паритет при умелом ее использовании", - подчеркивает представитель "Голоса".

Ранее Костенко высказывал мнение, что самую большую угрозу поражения в войне мы преодолели в 2022 году.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту. 24 апреля стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине.

Автор: 

помощь (7760) США (26401) Костенко Роман (165)


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допомога від США мотивуватиме йти до війська і тих, хто ще не долучився
Це навряд чи.
От русня може таким чином мотивувати.
Ей, пацани, айда на войну! Тєхнікі, оружія - валом, і нас много! І россія нікогда нє проігривала, виіграєт і в етот раз! Хохол вот-вот посипєтся, а впєрєді - Кієв! Будєт чєго пограбіть і кого потрахать!
Нам ніколи не дадуть стільки БК і техніки, щоб у цьому перевершити русню.
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29.04.2024 16:04 Ответить
Тому шо треба робити свою зброю ,ну це вже не з 🤡
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29.04.2024 18:52 Ответить
людей нема...
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29.04.2024 19:32 Ответить
Хто тоді тримає інші ділянки фронту? Прорив поки що тільки в одному місці.
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30.04.2024 08:39 Ответить
Особисто я розумію, що допомога США і країн ЄС дуже необхдні українському війску при такому Верховному головнокомандувчу, який замість ракетоносіїв купував асфальтоукладчики, який замість ракет виробляв асфальт, який замість снарядів купував бітумовозки і який замість виробництва тут, в Україні дронів, тирив разом зі своєю командою яйця у солдат, тирив гроші з бюджету, виделені на снаряди десятками мільярдів, а дрони і все необхідне, на собі витягують волонтери за кошти простих людей і пенсіонерів, самої найбіднішої спільноти. А що стосується мобілізції, так вона дуже необхідна була для України, але дуже не потрібна кацапам і нас, всього одній людині - Херпіду, бо в нього пошатнуться рейтинги.
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29.04.2024 16:15 Ответить
І коли допомоги від партнерів немає, солдати розуміють, що ми багато чого зробити не можем, а партнери тим часом грають у політику", - пояснює народний депутат. солдати теж добре розуміють,що в Україні при владі немає політиків, а є корупційний "зелено-антиукраїнський" набір ,котрий розтягує кошти України, які б мали йти для оборони України і її народу, але осідають на рахунках різьнопартійних "членограїв піаністів"
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29.04.2024 16:21 Ответить
Ніяка допомога не буде мотивувати бійців,які знають,що у них за спинами ворог на найвищих посадах! І цей ворог вже навіть не сильно маскується! І ЗСУ для них,як кістка в горлі! І кому,як не вам,шановний офіцер та депутат, це знати.
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29.04.2024 17:36 Ответить
 
 