Помощь от США - большой мотивационный фактор для наших воинов на поле боя, - нардеп "Голоса" Костенко

Для военнослужащих решение США выделить помощь Украине является большим мотивационным толчком, поскольку затягивание и политические игры у партнеров создавали очень пессимистические впечатления.

Такое мнение высказал народный депутат "Голоса", воин Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все смотрят на долгосрочную перспективу, понимают, что происходит на фронте, а военнослужащие это чувствуют на себе. Потому что когда мы не даем ответа врагу на его обстрелы - это сильно влияет на бойцов, к тому же, они видят, как развивается ситуация, что не хватает людей, боеприпасов. И когда помощи от партнеров нет, солдаты понимают, что мы многое сделать не можем, а партнеры тем временем играют в политику", - объясняет народный депутат.

Кроме того, по словам Романа Костенко, помощь от США будет мотивировать идти в армию и тех, кто еще не присоединился.

"Сейчас когда помощь была оказана, это в том числе, будет и мотивационным фактором для тех, кто готов стать на защиту страны, ведь и они понимают: "нас не бросили".

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Также мы сможем говорить о паритете. Сначала преимущество было на стороне врага, потом летом 2022 года и до осени, когда было контрнаступление на Харьковщине, Херсонщине, мы получили помощь и перехватили инициативу. Позже враг снова, к сожалению, перехватил эту инициативу и сейчас держит, потому что у нас не хватает боеприпасов и есть проблемы с мобилизацией. Поэтому эта помощь даст нам возможность выйти на какой-то паритет при умелом ее использовании", - подчеркивает представитель "Голоса".

Ранее Костенко высказывал мнение, что самую большую угрозу поражения в войне мы преодолели в 2022 году.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту. 24 апреля стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине.