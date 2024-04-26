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США уже на этой неделе начинают отправлять оружие Украине, - Байден
США начинают передачу оружия Украине в рамках нового пакета помощи уже на этой неделе.
Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Американский лидер напомнил, что 24 апреля утром он получил на стол закон о помощи союзникам и в тот же день до обеда подписал его.
"И на этой неделе мы отправляем оружие и оборудование в Украину, поскольку она защищается от российских бомбардировок", - отметил он.
Ранее представитель Пентагона Пэт Райдер 25 апреля заявил, что США уже начали поставлять в Украину боеприпасы.
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