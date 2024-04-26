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Новости Помощь Украине
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США уже на этой неделе начинают отправлять оружие Украине, - Байден

США вже цього тижня починають надсилати зброю Україні

США начинают передачу оружия Украине в рамках нового пакета помощи уже на этой неделе.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Американский лидер напомнил, что 24 апреля утром он получил на стол закон о помощи союзникам и в тот же день до обеда подписал его.

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"И на этой неделе мы отправляем оружие и оборудование в Украину, поскольку она защищается от российских бомбардировок", - отметил он.

Ранее представитель Пентагона Пэт Райдер 25 апреля заявил, что США уже начали поставлять в Украину боеприпасы.

Автор: 

Байден (2785) помощь (7758)


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Топ комментарии
+4
руснi пи@зда!
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26.04.2024 23:06
+4
Потім не пощастить полякам, литовцям тощо. Поки Захід й надалі буде боятися кремлівського окурка
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26.04.2024 23:39
+2
Байден розуміє, що українців загине пів країни. Розуміють всі в США. В ЄС. Цікаво, це їх взагалі не турбує ? Чи загибель солдата зі штату Огайо або француза з Нормандії для світу гірше ніж загибель пару мільйонів українців ?
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26.04.2024 23:09
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Вже розпочинають?
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26.04.2024 23:06 Ответить
руснi пи@зда!
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26.04.2024 23:06 Ответить
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27.04.2024 01:12 Ответить
Байден розуміє, що українців загине пів країни. Розуміють всі в США. В ЄС. Цікаво, це їх взагалі не турбує ? Чи загибель солдата зі штату Огайо або француза з Нормандії для світу гірше ніж загибель пару мільйонів українців ?
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26.04.2024 23:09 Ответить
але i ванькiв стане меньше.
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26.04.2024 23:13 Ответить
Що пропонуєш?
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26.04.2024 23:35 Ответить
їх це не турбує. Ви ще не помітили. Ми ж не євреї чи негри.
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27.04.2024 00:06 Ответить
турбуе. вiд нас залежять цiни на пальне на американьских заправках.
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27.04.2024 01:16 Ответить
Кацап, иди домой, водки нет!
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27.04.2024 01:16 Ответить
Якби це була не рашка, то вже давно їх розмазали би томагавками. Західний світ боїться ядерної війни. Ніхто не може спрогнозувати поведінку пуйла у випадку серії поразок його армії на полях бою. Тому варять жабу на слабкому вогні. Так, при цьому гине багато українців. Ну що поробиш - не пощастило українцям.
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26.04.2024 23:29 Ответить
Потім не пощастить полякам, литовцям тощо. Поки Захід й надалі буде боятися кремлівського окурка
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26.04.2024 23:39 Ответить
Хусітів розмазали? Може талібів розмазали?
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27.04.2024 07:19 Ответить
Піздно. Все посипалось...
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26.04.2024 23:53 Ответить
Що саме? Декілька сел і пару райцентрів (можливо) в Донецькій візьмуть, що ще?
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27.04.2024 00:14 Ответить
Все войны кремлевская ОПГ развязывала при Президенте Обаме и Президенте Байдене . Ненадеясь сдачи.
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27.04.2024 03:41 Ответить
Одне не розумію, навіщо це казати на весь світ?
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27.04.2024 07:07 Ответить
Піариться. У нього ж вибори. Очки заробляє. Хоча закон про надання військової допомоги готувався не його партією. І атакамси
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27.04.2024 07:21 Ответить
Дякуємо…
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28.04.2024 06:43 Ответить
 
 