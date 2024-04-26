США вже цього тижня починають надсилати зброю Україні, - Байден

США розпочинають передавання зброї Україні в межах нового пакету допомоги вже цього тижня.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Американський лідер нагадав, що 24 квітня зранку він отримав на стіл закон про допомогу союзникам та того ж дня до обіду підписав його.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні на 6 млрд дол.

"І цього тижня ми надсилаємо зброю та обладнання в Україну, оскільки вона захищається від російських бомбардувань", – зазначив він.

Раніше речник Пентагону Пет Райдер 25 квітня заявив, що США вже почали постачати в Україну боєприпаси.