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Новини Допомога Україні
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США вже цього тижня починають надсилати зброю Україні, - Байден

США вже цього тижня починають надсилати зброю Україні

США розпочинають передавання зброї Україні в межах нового пакету допомоги вже цього тижня.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Американський лідер нагадав, що 24 квітня зранку він отримав на стіл закон про допомогу союзникам та того ж дня до обіду підписав його.

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"І цього тижня ми надсилаємо зброю та обладнання в Україну, оскільки вона захищається від російських бомбардувань", – зазначив він.

Раніше речник Пентагону Пет Райдер 25 квітня заявив, що США вже почали постачати в Україну боєприпаси.

Автор: 

Байден (2883) допомога (8288)


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Топ коментарі
+4
руснi пи@зда!
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26.04.2024 23:06
+4
Потім не пощастить полякам, литовцям тощо. Поки Захід й надалі буде боятися кремлівського окурка
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26.04.2024 23:39
+2
Байден розуміє, що українців загине пів країни. Розуміють всі в США. В ЄС. Цікаво, це їх взагалі не турбує ? Чи загибель солдата зі штату Огайо або француза з Нормандії для світу гірше ніж загибель пару мільйонів українців ?
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26.04.2024 23:09
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26.04.2024 23:06 Відповісти
руснi пи@зда!
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26.04.2024 23:06 Відповісти
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27.04.2024 01:12 Відповісти
Байден розуміє, що українців загине пів країни. Розуміють всі в США. В ЄС. Цікаво, це їх взагалі не турбує ? Чи загибель солдата зі штату Огайо або француза з Нормандії для світу гірше ніж загибель пару мільйонів українців ?
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26.04.2024 23:09 Відповісти
але i ванькiв стане меньше.
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26.04.2024 23:13 Відповісти
Що пропонуєш?
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26.04.2024 23:35 Відповісти
їх це не турбує. Ви ще не помітили. Ми ж не євреї чи негри.
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27.04.2024 00:06 Відповісти
турбуе. вiд нас залежять цiни на пальне на американьских заправках.
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27.04.2024 01:16 Відповісти
Кацап, иди домой, водки нет!
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27.04.2024 01:16 Відповісти
Якби це була не рашка, то вже давно їх розмазали би томагавками. Західний світ боїться ядерної війни. Ніхто не може спрогнозувати поведінку пуйла у випадку серії поразок його армії на полях бою. Тому варять жабу на слабкому вогні. Так, при цьому гине багато українців. Ну що поробиш - не пощастило українцям.
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26.04.2024 23:29 Відповісти
Потім не пощастить полякам, литовцям тощо. Поки Захід й надалі буде боятися кремлівського окурка
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26.04.2024 23:39 Відповісти
Хусітів розмазали? Може талібів розмазали?
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27.04.2024 07:19 Відповісти
Піздно. Все посипалось...
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26.04.2024 23:53 Відповісти
Що саме? Декілька сел і пару райцентрів (можливо) в Донецькій візьмуть, що ще?
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27.04.2024 00:14 Відповісти
Все войны кремлевская ОПГ развязывала при Президенте Обаме и Президенте Байдене . Ненадеясь сдачи.
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27.04.2024 03:41 Відповісти
Одне не розумію, навіщо це казати на весь світ?
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27.04.2024 07:07 Відповісти
Піариться. У нього ж вибори. Очки заробляє. Хоча закон про надання військової допомоги готувався не його партією. І атакамси
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27.04.2024 07:21 Відповісти
Дякуємо…
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28.04.2024 06:43 Відповісти
 
 