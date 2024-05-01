Пакет помощи США Украине поможет стабилизировать ситуацию на поле боя, однако следует думать, как не позволить России подготовить новые нападения, - министр обороны Литвы Кащюнас

Украина сможет стабилизировать линию фронта после получения нового пакета помощи от США. Но партнеры уже сейчас должны думать о следующих шагах, в частности, как создать стратегические дилеммы для России, которая уже сейчас готовит новые нападения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил на выступлении в Гудзоновском институте

"Россия уже готовит новое нападение на Харьков. Одесса также является мишенью. Я уверен, что новый пакет помощи от США поможет стабилизировать ситуацию, так что это хорошо. Я надеюсь, это не последний пакет помощи. Эта помощь стабилизирует ситуацию, а возможно в некоторых местах поможет сделать прорыв. Например, в Крыму", - говорит министр.

Кроме того, он отметил, что Россия имеет значительный мобилизационный ресурс, который, если сравнивать возможности Украины и России, является самым большим вызовом в этой войне, поскольку российская власть "равнодушна к людям, к человеческой жизни". Некоторые мощности они производят сейчас больше, чем до полномасштабного вторжения, и это несмотря на санкции, отметил он.

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"Например, боеприпасы 152 калибра до войны они производили 300-400 тысяч в год, теперь - 2,2 миллиона. Они адаптировались, они делают это, несмотря на санкции", - говорит министр.

Украине, по его словам, трудно поддерживать как мобилизационный баланс, так и вооруженный ресурс. Впрочем министр уверен, что со своевременной и достаточной помощью партнеров Украина может победить в этой войне.

"Я иногда слышу в Америке, почему мы должны поддерживать Украину, если они не могут победить? Нет, извините, если вы дадите им все, что им нужно, они могут победить. Это вопрос прагматики. Поддержка Украины - это сдерживание России. Украина не просит солдат, они просят оружие и боеприпасы. Если вы не хотите высылать своих солдат в натовские страны, когда это станет нужно, вы должны поддержать Украину. Руками Украины вы можете остановить российскую агрессию", - говорит министр Кашюнас.

Приглашение Украины в НАТО

Министр обороны Кашюнас заверил, что страны Балтии поддерживают предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе.

"Я знаю, что об этом говорить непопулярно. Я надеюсь, что в Вашингтоне мы будем говорить об Украине. И мы найдем определенные решения, которые пошлют России сигнал, что она не имеет права вето по расширению НАТО. Балтийские страны поддерживают приглашение (Украины в НАТО - ред. ГА), мы поддерживаем обсуждение приглашения. Мы не должны забыть об Украине и должны идти вперед в отношениях Украина-НАТО", - сказал министр.

Кто такой Кащюнас?

Лауринас Кащюнас - министр обороны Литвы. Кавалер Ордена Ярослава Мудрого III степени (Украина). Также литовский политический деятель и политолог. Депутат Сейма Литовской Республики от партии консерваторов "Союз Отечества - Литовские христианские демократы", председатель Комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны.

Советник по вопросам внешней политики председателя Сейма (2009-2012), директор Центра восточноевропейских исследований (2012-2016), член "Центра свободы Рональда Рейгана" и организации "Молодые Христианские Демократы". Доктор политических наук.

На должность министра обороны его назначили в конце марта 2024 года. Свою первую зарубежную поездку он совершил в Украину, где, в частности, встретился с президентом Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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