Путін погрожує Фінляндії через вступ у НАТО: У нас не було на кордоні систем ураження, тепер з’являться

Після вступу Фінляндії в НАТО президент Росії Володимир Путін заявив, що тепер біля її кордону з’являться російські системи ураження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

Путін заявив, що Росія та Фінляндія мали "ідеальні відносини" без жодних претензій одне до одного, і він тому "не розуміє", чому в Гельсінкі після початку повномасштабної війни РФ проти України взяли курс на вступ до НАТО.

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"У нас і військ там не було, ми усі війська звідти забрали, з фінського кордону. Нащо вони це зробили? По-моєму, суто з політичних міркувань. Напевно, дуже хотілося бути членами західного клубу під якоюсь "парасолькою", - сказав Путін, додавши, що вважає це "безглуздим кроком" для інтересів Фінляндії.

"Але це їм вирішувати, вони так вирішили. У нас не було там військ, тепер будуть. Не було систем ураження, тепер з’являться", – додав він.

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