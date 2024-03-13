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Путін погрожує Фінляндії через вступ у НАТО: У нас не було на кордоні систем ураження, тепер з’являться

президент,рф,володимир,путін

Після вступу Фінляндії в НАТО президент Росії Володимир Путін заявив, що тепер біля її кордону з’являться російські системи ураження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

Путін заявив, що Росія та Фінляндія мали "ідеальні відносини" без жодних претензій одне до одного, і він тому "не розуміє", чому в Гельсінкі після початку повномасштабної війни РФ проти України взяли курс на вступ до НАТО.

Також читайте: Фінляндія не очікує негайного нападу РФ, але ми готові, - прем’єр Орпо

"У нас і військ там не було, ми усі війська звідти забрали, з фінського кордону. Нащо вони це зробили? По-моєму, суто з політичних міркувань. Напевно, дуже хотілося бути членами західного клубу під якоюсь "парасолькою", - сказав Путін, додавши, що вважає це "безглуздим кроком" для інтересів Фінляндії.

"Але це їм вирішувати, вони так вирішили. У нас не було там військ, тепер будуть. Не було систем ураження, тепер з’являться", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакція Фінляндії на загрози з боку Росії - ще більша готовність їм протидіяти, - посол Діброва

Автор: 

путін володимир (24068) Фінляндія (1324) членство в НАТО (1735)


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Топ коментарі
+28
Відповідь фінів: птн-пнх!!!
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13.03.2024 13:26
+24
Карелію віддаи і не гунди
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13.03.2024 13:28
+23
Фінам тепер глибоко покуй на твої погрози!
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13.03.2024 13:28
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Відповідь фінів: птн-пнх!!!
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13.03.2024 13:26 Відповісти
А як-же військ не було! В районі Приозерська, південніше Виборга, Ковдозеро, Суоярві і Піткяранта і досі розміщено по різним даним до корпуса зі всім набором ПРО, ППО, РЕБ і інших іхтамнетов. А так віримо самому чесному ***********.
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13.03.2024 13:48 Відповісти
...Аллакурта, а з Сортавали забрали давненько (я там практику проходив у 91-му)
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13.03.2024 13:59 Відповісти
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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13.03.2024 14:29 Відповісти
А хуіло, таки добряче обдристався!!
Діарея, від переляку, за отримані такі результати, пре по повній з нього!!
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13.03.2024 13:27 Відповісти
)(уйло вже створив та об'єднав в два військові округи -ленінградський та московський.
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13.03.2024 13:33 Відповісти
Давай, крыса, попугай финов!
Они твоей расеюшке впердолили уже раз
И еще впердолят!
И теперь уже вернут свое....
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13.03.2024 13:28 Відповісти
Нажаль все було трішки не так. Фіни пожертвували територією і зобов'язалися мати нейтральний статус.
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13.03.2024 13:37 Відповісти
Да,именно так
Но сначала ФИННЫ ВПЕРДОЛИЛИ
И СССР сел за стол переговоров с Финляндией
Которая по размерам практически как одна Мурманская область
Обосрались тогда СССР по полной
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13.03.2024 14:31 Відповісти
У вас в голове какой то марафон мозга уже. Война началась с того, что у финов потребовали сдать в аренду 100 км территории перед Ленинградом. Те отказались и началась зимняя война. Как только СССР прорвали линию Манергейма, на тот момент самую совершенную линию обороны на планете, фины передумали воевать и запросили переговоров и мира, по результатам которого кацам отошли тесячи километров Карелии и два крупных города. Вот это обосрались совки, вот это да, потрясающая оценка произошедшего. Дайте догадаюсь, если натянуть финский сценарий на сегодняшний конфликт, вы чего, так же будите уверять всех, как рф обосралась?)
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13.03.2024 17:48 Відповісти
а раZZія на що "зобов`язалася"....?
ще раз:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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13.03.2024 14:31 Відповісти
Якщо розглядати кацапо- фінські відносини то порушили домовленості саме фіни
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14.03.2024 02:05 Відповісти
Карелію віддаи і не гунди
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13.03.2024 13:28 Відповісти
Фінам тепер глибоко покуй на твої погрози!
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13.03.2024 13:28 Відповісти
"подльотноє врємя" цю тварюку більше не цікавить?
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13.03.2024 13:29 Відповісти
Ще одна антіпутінська сила в РФ

"Бойові групи Навального" анонсують теракти в Росії під час виборів.

"Ми не втомимося повторювати: виборчі комісії різних міст країни є нашою законною метою", - заявили вони. https://t.me/pecheri_mordora
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13.03.2024 13:29 Відповісти
це ті що зза кордону тявкають...як будуть боротись на виборах стоючи в черзі до урн?
ну тоді зрозуміло ...барци за.."расєйское свєтлоє будущєє"
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13.03.2024 13:35 Відповісти
Які там в ***** системи, якщо навіть біля бєлгорода нема шо поставити
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13.03.2024 13:29 Відповісти
Гумова дупа погрожує...
Чим ближче до кордону поставиш - тим скоріше воно згорить.
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13.03.2024 13:30 Відповісти
Воно безнадійно тупе, бо не розуміє, чому фіни вирішили приєднатися до НАТО - саме через ці недолугі погрози всім навколо
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13.03.2024 13:33 Відповісти
Дуже добре відтягнути від України зброю та ще живе м'ясо,прямо у пастку НАТО.
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13.03.2024 13:34 Відповісти
в тебе, підар бункерний, з усіма "ідеальні стосунки", а потім ти починаєш підбурювати місцевих корисних ідіотів, обстрілювати міста та в решті решт заводити свої гівно-війська на територію країни, зякою в тебе були "ідеальні стосунки".
Фіни МО ЛОДЦІ !!
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13.03.2024 13:34 Відповісти
Одна порада фінам - депортуйте оркофілів додому і швидко.
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13.03.2024 13:34 Відповісти
Ню-ню 😁
Это "поближе" ставить разве что за Уралом, чтоб Томагавки не достали
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13.03.2024 13:34 Відповісти
Пуйло,зміни слюнявчик.
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13.03.2024 13:35 Відповісти
Ага, налякав Цар Їжака голою ср.кою.
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13.03.2024 13:36 Відповісти
системи ураження - це він про танки Т-55 з мангалами на потилиці, і мотолиги з курятниками?
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13.03.2024 13:38 Відповісти
А фінам треба не проковтнути а достойно відповісти.
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13.03.2024 13:38 Відповісти
Отлично! Чем больше на границе с Финами, тем меньше на фронте...
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13.03.2024 13:40 Відповісти
Насрати під двері, то ще не "засоби ураження"
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13.03.2024 13:41 Відповісти
Вірю, що Суомські соколи на F-35 будуть і над Олєньєю. Може ще й у цьому десятилітті.
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13.03.2024 13:41 Відповісти
Разве что пару сотен зеков и ментов подтянет к границе,все остальное дохнет на украинских фронтах.
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13.03.2024 13:47 Відповісти
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13.03.2024 13:50 Відповісти
Всі ці погрози розраховані на місцеву біо масу.
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13.03.2024 13:52 Відповісти
чекаємо таких же заяв про Швецію
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13.03.2024 14:24 Відповісти
"Не було систем ураження, тепер з'являться"

Тобто їх менше буде в Україні = путін усіх переграв!
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13.03.2024 14:36 Відповісти
системы испражнения , то есть сартиры
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13.03.2024 14:51 Відповісти
https://t.me/voynareal/85430?single Обстановка Бєлгород / Курська область - продовжуються бої визвольної армії
До того ж у містах є прильоти від арти
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13.03.2024 14:53 Відповісти
Эташ нада мардва и усрацца не успеет как прилетит.
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13.03.2024 15:41 Відповісти
Ну теперь фины могут под зонтиком НАТО спокойно возвращать свои территории с помощью ползучего наступления. Так, тихой сапой можно добраться до бывших границ.
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13.03.2024 16:20 Відповісти
Чумудани свої викладе
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13.03.2024 19:09 Відповісти
 
 