Путін погрожує Фінляндії через вступ у НАТО: У нас не було на кордоні систем ураження, тепер з’являться
Після вступу Фінляндії в НАТО президент Росії Володимир Путін заявив, що тепер біля її кордону з’являться російські системи ураження.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.
Путін заявив, що Росія та Фінляндія мали "ідеальні відносини" без жодних претензій одне до одного, і він тому "не розуміє", чому в Гельсінкі після початку повномасштабної війни РФ проти України взяли курс на вступ до НАТО.
"У нас і військ там не було, ми усі війська звідти забрали, з фінського кордону. Нащо вони це зробили? По-моєму, суто з політичних міркувань. Напевно, дуже хотілося бути членами західного клубу під якоюсь "парасолькою", - сказав Путін, додавши, що вважає це "безглуздим кроком" для інтересів Фінляндії.
"Але це їм вирішувати, вони так вирішили. У нас не було там військ, тепер будуть. Не було систем ураження, тепер з’являться", – додав він.
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Діарея, від переляку, за отримані такі результати, пре по повній з нього!!
Они твоей расеюшке впердолили уже раз
И еще впердолят!
И теперь уже вернут свое....
Но сначала ФИННЫ ВПЕРДОЛИЛИ
И СССР сел за стол переговоров с Финляндией
Которая по размерам практически как одна Мурманская область
Обосрались тогда СССР по полной
ще раз:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
"Бойові групи Навального" анонсують теракти в Росії під час виборів.
"Ми не втомимося повторювати: виборчі комісії різних міст країни є нашою законною метою", - заявили вони. https://t.me/pecheri_mordora
ну тоді зрозуміло ...барци за.."расєйское свєтлоє будущєє"
Чим ближче до кордону поставиш - тим скоріше воно згорить.
Фіни МО ЛОДЦІ !!
Это "поближе" ставить разве что за Уралом, чтоб Томагавки не достали
Тобто їх менше буде в Україні = путін усіх переграв!
До того ж у містах є прильоти від арти